Беерсхот-Вильрейк
0:0
Первый тайм: 5'
Стадион: Olympisch Stadion
Брюгге
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
77
Мата
Клинтон
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Бурден ПьерЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
92 Брогно ЛорисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Hernan Losada
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Ланг НоаНападающий
-
29 Дост БасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Шинтон НикВратарь
-
22 Хорват ЭтанВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дели СимонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Баджи ЮссуфНападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хольцхаузер Рафаэль
|11 (3)
|0.52
|2.
|Тиссудали Тарик
|7
|0.33
|3.
|Судзуки Мусаси
|6
|0.29
|4.
|Исмаила Кулибали
|5
|0.24
|5.
|Нубисси Мариус
|3
|0.14
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0.14
|7.
|Брогно Лорис
|2
|0.1
|8.
|Берг Ян
|1
|0.05
|9.
|Сануси Райан
|1
|0.05
|10.
|Франс Фредерик
|1
|0.05
|11.
|Вороговский Ян
|1
|0.05
|12.
|Саньянг Абдулия
|0
|0
|13.
|Дом Джорен
|0
|0
|14.
|Питермат Том
|0
|0
|15.
|Ван ден Бёйс Дарио
|0
|0
|16.
|Халемия Мохамед Реда
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дьятта Крепен
|9
|0.43
|2.
|Ланг Ноа
|6 (1)
|0.29
|3.
|Ванакен Ханс
|5 (2)
|0.24
|4.
|Окереке Давид
|4
|0.19
|5.
|Вормер Руд
|3
|0.14
|6.
|Крменчик Михал
|3
|0.14
|7.
|Баджи Юссуф
|3
|0.14
|8.
|Ритс Матс
|2
|0.1
|9.
|Кетеларе Шарль
|1
|0.05
|10.
|Дост Бас
|1
|0.05
|11.
|Дели Симон
|1
|0.05
|12.
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|13.
|Соболь Эдуард
|0
|0
|14.
|Шрейверс Сьебе
|0
|0
|15.
|Деннис Эммануэль
|0
|0
|16.
|Рикка Федерико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сануси Райан
|5
|0
|2.
|Вороговский Ян
|5
|0
|3.
|Питермат Том
|3
|0
|4.
|Причиненко Денис
|3
|0
|5.
|Франс Фредерик
|3
|0
|6.
|Бурден Пьер
|3
|0
|7.
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|8.
|Дом Джорен
|2
|0
|9.
|Хольцхаузер Рафаэль
|2
|0
|10.
|Элеке Блессинг
|2
|0
|11.
|Берг Ян
|2
|0
|12.
|Судзуки Мусаси
|1
|0
|13.
|Тиссудали Тарик
|1
|0
|14.
|Ван ден Бёйс Дарио
|1
|0
|15.
|Нубисси Мариус
|1
|0
|16.
|Мбоко Айртон
|1
|0
|17.
|Саньянг Абдулия
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баланта Эдер
|4
|0
|2.
|Деннис Эммануэль
|3
|0
|3.
|Ванакен Ханс
|1
|1
|4.
|Вормер Руд
|2
|0
|5.
|Ритс Матс
|2
|0
|6.
|Соболь Эдуард
|2
|0
|7.
|Дели Симон
|2
|0
|8.
|Мата Клинтон
|2
|0
|9.
|Ланг Ноа
|2
|0
|10.
|Миньоле Симон
|1
|0
|11.
|Крменчик Михал
|1
|0
|12.
|Мехеле Брандон
|1
|0
|13.
|Рикка Федерико
|1
|0
|14.
|Дьятта Крепен
|1
|0
|15.
|Коссуну Одилон
|1
|0
|16.
|Баджи Юссуф
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Беерсхот-Вильрейк
|9.76% (4)
|21.95% (9)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|Брюгге
|10.26% (4)
|15.38% (6)
|17.95% (7)
|20.51% (8)
|15.38% (6)
|20.51% (8)
Предыдущие игры
Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге
Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге
Последние игры между собой
Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|20
|13
|3
|4
|40 - 13
|42
|2.
|Генк
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|43 - 27
|38
|3.
|Антверпен
|Заявка
|21
|10
|4
|7
|34 - 30
|34
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|21
|10
|3
|8
|32 - 26
|33
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|20
|9
|5
|6
|35 - 31
|32
|6.
|Остенде
|Заявка
|21
|9
|5
|7
|30 - 26
|32
|7.
|Андерлехт
|Заявка
|21
|8
|8
|5
|30 - 25
|32
|8.
|Стандард
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|26 - 22
|31
|9.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|41 - 42
|30
|10.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|32 - 35
|30
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|21
|8
|5
|8
|27 - 30
|29
|12.
|Эйпен
|Заявка
|21
|6
|9
|6
|26 - 33
|27
|13.
|Гент
|Заявка
|21
|8
|2
|11
|29 - 29
|26
|14.
|Мехелен
|Заявка
|21
|7
|5
|9
|32 - 36
|26
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|20
|5
|5
|10
|24 - 33
|20
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|21
|5
|5
|11
|18 - 31
|20
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|21
|6
|1
|14
|27 - 37
|19
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|21
|5
|4
|12
|27 - 47
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Андерлехт
|Заявка
|10
|6
|4
|0
|15 - 6
|22
|2.
|Генк
|Заявка
|10
|6
|3
|1
|24 - 11
|21
|3.
|Остенде
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|22 - 14
|21
|4.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 17
|20
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|16 - 13
|20
|6.
|Брюгге
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|16 - 7
|19
|7.
|Антверпен
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|17 - 13
|18
|8.
|Кортрейк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 20
|17
|9.
|Стандард
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 12
|17
|10.
|Шарлеруа
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|11 - 7
|16
|11.
|Гент
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 14
|13
|12.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|13.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|11 - 11
|12
|14.
|Эйпен
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|14 - 18
|12
|15.
|Мехелен
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|19 - 21
|11
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 21
|11
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|17 - 22
|9
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|11 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|24 - 6
|23
|2.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|20 - 14
|19
|3.
|Генк
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|19 - 16
|17
|4.
|Шарлеруа
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 19
|17
|5.
|Антверпен
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 17
|16
|6.
|Мехелен
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 15
|15
|7.
|Эйпен
|Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 15
|15
|8.
|Стандард
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|11 - 10
|14
|9.
|Гент
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|13 - 15
|13
|10.
|АХ Лёвен
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|19 - 18
|12
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|8 - 10
|12
|12.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 23
|12
|13.
|Остенде
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|8 - 12
|11
|14.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|15.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|16 - 25
|10
|16.
|Андерлехт
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|15 - 19
|10
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|13 - 22
|8
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 20
|8
Победитель
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