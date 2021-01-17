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Беерсхот-Вильрейк
0:3
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
15' Гол
Дост Бас
0:2
19' Гол
Коссуну Одилон
43' Желтая карточка
Ван ден Бёйс Дарио
48' Желтая карточка
Соболь Эдуард
66' Желтая карточка
Исмаила Кулибали
67' Желтая карточка
Берг Ян
0:3
82' Гол
Ланг Ноа
83' Желтая карточка
Ланг Ноа
90'+4
31
Ванхамел
Майк
4
Франс
Фредерик
6
Ван
ден
Бёйс
Дарио
2
Берг
Ян
27
Халемия
Мохамед
Реда
16
Питермат
Том
28
Исмаила
Кулибали
24
Вороговский
Ян
8
Хольцхаузер
Рафаэль
10
Судзуки
Мусаси
22
Саньянг
Абдулия
88
Миньоле
Симон
2
Соболь
Эдуард
44
Мехеле
Брандон
5
Коссуну
Одилон
77
Мата
Клинтон
90
Кетеларе
Шарль
25
Вормер
Руд
26
Ритс
Матс
10
Ланг
Ноа
29
Дост
Бас
11
Дьятта
Крепен
Беерсхот-Вильрейк
3-4-1-2
Брюгге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хольцхаузер Рафаэль 11 (3) 0.52
2. Тиссудали Тарик 7 0.33
3. Судзуки Мусаси 6 0.29
4. Исмаила Кулибали 5 0.24
5. Нубисси Мариус 3 0.14
6. Бурден Пьер 3 0.14
7. Брогно Лорис 2 0.1
8. Берг Ян 1 0.05
9. Сануси Райан 1 0.05
10. Франс Фредерик 1 0.05
11. Вороговский Ян 1 0.05
12. Саньянг Абдулия 0 0
13. Дом Джорен 0 0
14. Питермат Том 0 0
15. Ван ден Бёйс Дарио 0 0
16. Халемия Мохамед Реда 0 0
Брюгге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дьятта Крепен 9 0.43
2. Ланг Ноа 7 (1) 0.33
3. Ванакен Ханс 5 (2) 0.24
4. Окереке Давид 4 0.19
5. Вормер Руд 3 0.14
6. Крменчик Михал 3 0.14
7. Баджи Юссуф 3 0.14
8. Ритс Матс 2 0.1
9. Дост Бас 2 0.1
10. Кетеларе Шарль 1 0.05
11. Дели Симон 1 0.05
12. Баланта Эдер 1 0.05
13. Коссуну Одилон 1 0.05
14. Соболь Эдуард 0 0
15. Шрейверс Сьебе 0 0
16. Деннис Эммануэль 0 0
17. Рикка Федерико 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
# Игрок      
1. Сануси Райан 5 0
2. Вороговский Ян 5 0
3. Исмаила Кулибали 4 0
4. Питермат Том 3 0
5. Причиненко Денис 3 0
6. Франс Фредерик 3 0
7. Бурден Пьер 3 0
8. Берг Ян 3 0
9. Дом Джорен 2 0
10. Хольцхаузер Рафаэль 2 0
11. Ван ден Бёйс Дарио 2 0
12. Элеке Блессинг 2 0
13. Судзуки Мусаси 1 0
14. Тиссудали Тарик 1 0
15. Нубисси Мариус 1 0
16. Мбоко Айртон 1 0
17. Саньянг Абдулия 1 0
Брюгге
# Игрок      
1. Баланта Эдер 4 0
2. Соболь Эдуард 3 0
3. Деннис Эммануэль 3 0
4. Ланг Ноа 3 0
5. Ванакен Ханс 1 1
6. Вормер Руд 2 0
7. Ритс Матс 2 0
8. Дели Симон 2 0
9. Мата Клинтон 2 0
10. Миньоле Симон 1 0
11. Крменчик Михал 1 0
12. Мехеле Брандон 1 0
13. Рикка Федерико 1 0
14. Дьятта Крепен 1 0
15. Коссуну Одилон 1 0
16. Баджи Юссуф 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Беерсхот-Вильрейк 9.76% (4) 21.95% (9) 12.2% (5) 12.2% (5) 19.51% (8) 24.39% (10)
 Брюгге 11.9% (5) 16.67% (7) 16.67% (7) 19.05% (8) 14.29% (6) 21.43% (9)

Предыдущие игры

Беерсхот-Вильрейк Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Беерсхот-Вильрейк 1:1 Серкль Брюгге Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Сент-Трюйден 1:0 Беерсхот-Вильрейк Андерлехт 2:0 Беерсхот-Вильрейк
Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 0:1 Эйпен Мехелен 2:3 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 2:1 Андерлехт Кортрейк 5:5 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 4:2 АХ Лёвен Антверпен 3:2 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 6:3 Сент-Трюйден Гент 5:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:2 Васланд-Беверен Шарлеруа 3:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 5:2 Генк Беерсхот-Вильрейк 0:3 Стандард Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Беерсхот-Вильрейк 3:1 Зульте-Варегем Остенде 1:2 Беерсхот-Вильрейк
Брюгге Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Сент-Трюйден 1:2 Брюгге Брюгге 3:0 Эйпен Брюгге 0:1 Гент Мехелен 0:3 Брюгге
Антверпен 0:2 Брюгге Лацио 2:2 Брюгге Брюгге 1:0 Сент-Трюйден Брюгге 3:0 Зенит Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Боруссия Д 3:0 Брюгге Брюгге 1:0 Кортрейк Остенде 1:3 Брюгге Брюгге 0:3 Боруссия Д Брюгге 2:2 Мехелен Брюгге 1:1 Лацио АХ Лёвен 2:1 Брюгге Зенит 1:2 Брюгге Стандард 1:1 Брюгге Брюгге 3:0 Андерлехт Брюгге 2:1 Серкль Брюгге

Последние игры между собой

Беерсхот-Вильрейк: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Брюгге: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Брюгге 0:1 Беерсхот-Вильрейк Первый дивизион А Брюгге 1:1 Беерсхот-Вильрейк Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 21 14 3 4 43 - 13 45
2. Генк Заявка 21 11 5 5 43 - 27 38
3. Антверпен Заявка 21 10 4 7 34 - 30 34
4. Шарлеруа Заявка 21 10 3 8 32 - 26 33
5. АХ Лёвен 1:1 Заявка 21 9 6 6 36 - 32 33
6. Остенде Заявка 21 9 5 7 30 - 26 32
7. Андерлехт Заявка 21 8 8 5 30 - 25 32
8. Стандард Заявка 21 8 7 6 26 - 22 31
9. Зульте-Варегем Заявка 21 9 3 9 32 - 35 30
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 21 9 3 9 41 - 45 30
11. Кортрейк Заявка 21 8 5 8 27 - 30 29
12. Эйпен Заявка 21 6 9 6 26 - 33 27
13. Гент Заявка 21 8 2 11 29 - 29 26
14. Мехелен Заявка 21 7 5 9 32 - 36 26
15. Сент-Трюйден 1:1 Заявка 21 5 6 10 25 - 34 21
16. Мускрон-Перювельз Заявка 21 5 5 11 18 - 31 20
17. Серкль Брюгге Заявка 21 6 1 14 27 - 37 19
18. Васланд-Беверен Заявка 21 5 4 12 27 - 47 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Андерлехт Заявка 10 6 4 0 15 - 6 22
2. Генк Заявка 10 6 3 1 24 - 11 21
3. Остенде Заявка 11 6 3 2 22 - 14 21
4. Беерсхот-Вильрейк Заявка 11 6 2 3 25 - 20 20
5. АХ Лёвен 1:1 Заявка 11 6 2 3 16 - 13 20
6. Брюгге Заявка 10 6 1 3 16 - 7 19
7. Антверпен Заявка 10 5 3 2 17 - 13 18
8. Кортрейк Заявка 11 5 2 4 19 - 20 17
9. Стандард Заявка 11 4 5 2 15 - 12 17
10. Шарлеруа Заявка 10 5 1 4 11 - 7 16
11. Гент Заявка 10 4 1 5 16 - 14 13
12. Сент-Трюйден 1:1 Заявка 11 3 4 4 12 - 12 13
13. Мускрон-Перювельз Заявка 10 3 3 4 11 - 11 12
14. Эйпен Заявка 10 3 3 4 14 - 18 12
15. Мехелен Заявка 11 3 2 6 19 - 21 11
16. Зульте-Варегем Заявка 11 3 2 6 12 - 21 11
17. Серкль Брюгге Заявка 11 3 0 8 17 - 22 9
18. Васланд-Беверен Заявка 10 2 1 7 11 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 11 8 2 1 27 - 6 26
2. Зульте-Варегем Заявка 10 6 1 3 20 - 14 19
3. Генк Заявка 11 5 2 4 19 - 16 17
4. Шарлеруа Заявка 11 5 2 4 21 - 19 17
5. Антверпен Заявка 11 5 1 5 17 - 17 16
6. Мехелен Заявка 10 4 3 3 13 - 15 15
7. Эйпен Заявка 11 3 6 2 12 - 15 15
8. Стандард Заявка 10 4 2 4 11 - 10 14
9. АХ Лёвен 1:1 Заявка 10 3 4 3 20 - 19 13
10. Гент Заявка 11 4 1 6 13 - 15 13
11. Кортрейк Заявка 10 3 3 4 8 - 10 12
12. Васланд-Беверен Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
13. Остенде Заявка 10 3 2 5 8 - 12 11
14. Серкль Брюгге Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
15. Беерсхот-Вильрейк Заявка 10 3 1 6 16 - 25 10
16. Андерлехт Заявка 11 2 4 5 15 - 19 10
17. Сент-Трюйден 1:1 Заявка 10 2 2 6 13 - 22 8
18. Мускрон-Перювельз Заявка 11 2 2 7 7 - 20 8
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ван ден Бёйс Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Коссуну Одилон бьет в цель!
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Дост Бас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Olympisch Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 9.80 5.60 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 9.50 1.07
  8.74 5.58 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Беерсхот-Вильрейк» – «Брюгге» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Беерсхот-Вильрейк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Брюгге» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Беерсхот-Вильрейк» – «Брюгге», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.15 1.12 4.40 1.18 2.57 1.48 2.06 1.76 1.70 2.27 1.37 3.10 1.28 3.54 1.11 5.65 1.08 6.15 1.01 10.50
12.00 1.01 10.50 1.02 8.50 1.05 1.65 2.15 1.13 5.40 1.86 1.99 1.07 7.50 1.18 4.50 1.13 5.40 1.02 11.00 1.01 12.60 1.04 9.00 1.03 10.00
5.82 1.14 3.10 1.38 2.57 1.53 2.03 1.83 1.63 2.33 1.31 3.49 1.17 5.25 1.55 2.52 1.41 2.97 1.33 3.41 1.57 2.45 1.27 3.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.28 3.64 1.19 4.75
3.90 1.23 2.60 1.45 2.25 1.60 1.48 2.55 1.25 3.75 1.04 9.00 1.03 10.00
2.97 1.41 2.35 1.62 1.80 2.06 1.56 2.49 1.37 3.14 2.08 1.79 1.71 2.19 1.33 3.37
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.55 1.15 4.05 1.24 2.12 1.73 1.59 2.36 1.36 3.15
2.11 1.65 1.59 2.30 1.36 3.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
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