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ЕВРО 2020 2021

Хорватия
 
Позже

Стадион:
Шотландия
1
Ливакович
Доминик
2
Врсалько
Шиме
21
Вида
Домагой
5
Чалета-Цар
Дуе
25
Гвардиол
Йошко
10
Модрич
Лука
8
Ковачич
Матео
17
Ребич
Анте
9
Крамарич
Андрей
4
Перишич
Иван
20
Петкович
Бруно
1
Маршалл
Дэвид
16
Купер
Лиам
5
Хэнли
Грант
6
Тирни
Киран
2
О'Доннелл
Стивен
4
Мактоминай
Скотт
8
Макгрегор
Каллум
3
Робертсон
Эндрю
7
Макгинн
Джон
9
Дайкс
Линдон
10
Адамс
Че
Хорватия
4-2-3-1
Шотландия
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Хорватия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перишич Иван 1 0.5
2. Крамарич Андрей 0 0
Шотландия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Хорватия
# Игрок      
1. Ловрен Деян 1 0
2. Брозович Марсело 1 0
3. Ковачич Матео 1 0
4. Чалета-Цар Дуе 1 0
Шотландия
# Игрок      
1. Макгинн Джон 1 0
2. О'Доннелл Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хорватия 0 0 0 100% (1) 0 0
 Шотландия 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Хорватия Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения
Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия
Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия

Последние игры между собой

Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Шотландия 2:0 Хорватия Чемпионат Мира Хорватия 0:1 Шотландия Чемпионат Мира Шотландия 1:1 Хорватия Товарищеские матчи

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Англия Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Чехия Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
3. Шотландия Заявка 2 0 1 1 0 - 2 1
4. Хорватия Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Чехия Шик Патрик 3 1 0
5. Голландия Депай Мемфис 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
3. Северная Македония Алиоски Эгзиян 2 0
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 0
5. Уэльс Ампаду Этан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хорватия - Шотландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июня 2021, осталось 7 часов 29 минут.


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    • Прогнозы 147
    Хорватия 80.3% (118)
    X 15.6% (23)
    Шотландия 4.1% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хорватия
    Ничья
    Шотландия
    2.46
    3.95
    3.16
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Хорватия - Шотландия онлайн

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    Прогнозы на матч Хорватия - Шотландия

    Исход игры
    Хорватия
    80.4% (119)
    Ничья
    15.5% (23)
    Шотландия
    4.1% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.69% (59)
    Меньше
    59.31% (86)
    Обе команды забьют
    Да
    52.41% (76)
    Нет
    47.59% (69)
    Популярный счёт
    2:1 Хорватия
    31.8% (47)
    1:0 Хорватия
    22.3% (33)
    2:0 Хорватия
    19.6% (29)
    1:1 Ничья
    13.5% (20)
    3:1 Хорватия
    3.4% (5)
    0:1 Шотландия
    2% (3)
    3:0 Хорватия
    2% (3)
    1:2 Шотландия
    1.4% (2)
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