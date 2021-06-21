ЕВРО 2020 2021
Хорватия
Позже
Стадион: Хэмпден Парк
Шотландия
21
Вида
Домагой
10
Модрич
Лука
17
Ребич
Анте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Вида ДомагойЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Модрич ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ребич АнтеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Далич Златко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Купер ЛиамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Кларк Стив
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перишич Иван
|1
|0.5
|2.
|Крамарич Андрей
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ловрен Деян
|1
|0
|2.
|Брозович Марсело
|1
|0
|3.
|Ковачич Матео
|1
|0
|4.
|Чалета-Цар Дуе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Макгинн Джон
|1
|0
|2.
|О'Доннелл Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хорватия
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Хорватия Последние 20 матчей: +7 =5 -8Хорватия 1:1 Чехия Англия 1:0 Хорватия Бельгия 1:0 Хорватия Хорватия 1:1 Армения
Хорватия 3:0 Мальта Хорватия 1:0 Кипр Словения 1:0 Хорватия Хорватия 2:3 Португалия Швеция 2:1 Хорватия Турция 3:3 Хорватия Хорватия 1:2 Франция Хорватия 2:1 Швеция Швейцария 1:2 Хорватия Франция 4:2 Хорватия Португалия 4:1 Хорватия Хорватия 2:1 Грузия Хорватия 3:1 Словакия Уэльс 1:1 Хорватия Хорватия 3:0 Венгрия Азербайджан 1:1 Хорватия
Шотландия Последние 20 матчей: +10 =5 -5Англия 0:0 Шотландия Шотландия 0:2 Чехия Люксембург 0:1 Шотландия Голландия 2:2 Шотландия
Шотландия 4:0 Фарерские острова Израиль 1:1 Шотландия Шотландия 2:2 Австрия Израиль 1:0 Шотландия Словакия 1:0 Шотландия Сербия 1:1 Шотландия Шотландия 1:0 Чехия Шотландия 1:0 Словакия Шотландия 0:0 Израиль Чехия 1:2 Шотландия Шотландия 1:1 Израиль Шотландия 3:1 Казахстан Кипр 1:2 Шотландия Шотландия 6:0 Сан-Марино РОССИЯ 4:0 Шотландия Шотландия 0:4 Бельгия
Последние игры между собой
Хорватия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шотландия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Англия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Чехия
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|3.
|Шотландия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|4.
|Хорватия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Северная Македония
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|5.
|Уэльс
|Ампаду Этан
|0
|1
Прогнозы на матч Хорватия - Шотландия
Исход игры
Хорватия
80.4% (119)
Ничья
15.5% (23)
Шотландия
4.1% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.69% (59)
Меньше
59.31% (86)
Обе команды забьют
Да
52.41% (76)
Нет
47.59% (69)
Популярный счёт
2:1 Хорватия
31.8% (47)
1:0 Хорватия
22.3% (33)
2:0 Хорватия
19.6% (29)
1:1 Ничья
13.5% (20)
3:1 Хорватия
3.4% (5)
0:1 Шотландия
2% (3)
3:0 Хорватия
2% (3)
1:2 Шотландия
1.4% (2)
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