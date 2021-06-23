Из глубины поля следовал заброс за спины защитников на забегание Оярсабалю, но первым на мяче оказался Дубравка, вовремя ринувшийся на выход.

Швеция в параллельном матче ставит точку, так что сборная Испании в 1/8 финала сыграет всё-таки со сборной Хорватии. Шведов же ждёт противостояние с украинцами.

Матч окончен! Сборная Испании разгромила словаков со счётом 5:0, обеспечив себе выход в плей-офф Евро-2020, что правда, только со второго места.

Двойная замена в перерыве произошла в составе сборной Словакии: Станислав Лоботка и Михаил Дюриш вышли на поле, заменив Якуба Громаду и Ондрея Дуду.

Активно стараются с первых минут второй половины встречи действовать гости. По их действиям видно, что словаки настроены биться за результат до последнего.

Длинный пас прошёл на Губочана на левый фланг, тот сыграл немного в центр на Мака, а Роберт пасовал уже в штрафную площадку на Гараслина, который падал в борьбе с защитником, но правила против словака нарушены не были.

В ответной атаке Бускетс забросил мяч к правому углу штрафной площади, но на этот раз никто из партнёров по команде туда не забежал, и мяч спокойно забрал Дубравка.

Луис Энрике пока что не торопится с заменами. С одной стороны ему надо бы приберечь силы своих ключевых игроков, но с другой - в этом матче ещё ничего не гарантировано.

Шкриньяр в центре поля руками помогал себе в борьбе с Моратой. Альваро очень хочется забить после загубленного шанса с пенальти, но сложно ему будет это сделать.

Педро получил повреждение в одном из стыков в центре поля, но обошлось без чего-то серьёзного. Перетерпел парень боль, и готов продолжать встречу без помощи медработников.

Сарабия и Губочан немного поскандалили после одного из совместных стыков. Арбитр вовремя подоспел, и во что-то серьёзное этот конфликт не перерос.

Несмотря на все старания словацкой сборной, испанцы продолжают вести игру первым номером. Класс футболистов этих команд, конечно, несопоставим.

Наконец, первый удар по воротам хозяев мы увидели. Из глубины поля прошёл длинный заброс на левый край штрафной площади, куда врывался Дюриш. Пробил по воротам Михал, но слишком уж слабо.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Пабло Сарабия!!! Средняя передача прошла на левый фланг атаки на Альбу, который прицельно прострелил в центр штрафной площади, где Сарабия сумел опередить Губочана, в касание переправив мяч в правый нижний угол ворот.

Интрига в матче уже умирает. Сложно представить, что словаки в состоянии отыграть гандикап в три гола в матче против Испании.

Альба сорвал перспективную контратаку соперников, срезав в подкате Гараслина. Несмотря на то, что сам Альба получил повреждение в этом эпизоде, жёлтой карточки ему было не избежать.

В параллельном матче шведы забили второй гол в ворота поляков. Испанцы, видимо, всё же будут довольствоваться вторым местом в своей группе.

Но поляки тут же сокращают отставание в счёте, и у испанцев снова появляется надежда на лучшее. Прекрасное сейчас настроение у местной публики на Олимпийском стадионе в Севилье.

Диктору по стадиону приходится сейчас вмешиваться в обнимашки испанских болельщиков. Просят организаторы встречи народ не забывать о социальной дистанции - всё-таки карантин ещё никто не отменял.

На поле пока что относительное затишье. Словаки снова пытаются перевести игру на чужую половину поля, но ничего не получается. Испанцы очень умело пасуются в касание в центральной зоне.

Аспиликуэту запустили партнёры в прорыв по правому флангу, и Сесар подавал от лицевой линии в центр, но там борьбу в воздухе удалось выиграть словацким центрбекам.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! Ферран Торрес!!! Первым же касанием забивает молодой нападающий! Учись, Мората! Угловой на правом фланге накоротке разыграли испанцы, закружили голову защитникам передачами, и уже из штрафной площади вдоль ворот прострелил Сарабия, а Торрес пяткой изящно переправил снаряд в ворота.

Двойная замена в составе сборной Словакии: вместо Лукаша Гараслина и Роберта Мака на поле вышли Томаш Суслов и Владимир Вайсс.

Стоит отметить, что для словаков задача не поменялась - им, по-прежнему, надо забивал 3 гола. Теперь уже из устроит поражение в один мяч.

Двойная замена в составе сборной Испании: вместо Эрика Гарсии и Серхио Бускетса на поле вышли Пау Торрес и Тьяго Алькантара.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:5!!! Автогол Юрая Куцки!!! Снова всё началось после подачи стандартного положения. С левого фланга штрафной удар подали испанцы, у вратарской площади в стане защищающихся возникла паника, и мяч от ноги Куцки оказался в сетке ворот.

Ругали испанскую сборную за крайне низкую продуктивность в атаке в первых двух туров, но сейчас прорвало по полной "красную фурию". Бедные словаки...

Словаки перестали уже попытки навязать контригру сопернику. Всем составом подопечные Штефана Тарковича остаются на своей трети поля.

Испанцы же, конечно, играют просто в своё удовольствие. Явно не прочь они забить ещё парочку в этой встрече.

Последние замены в составе сборной Испании: вместо Сесара Аспиликуэты и Херарда Морено на поле вышли Микель Оярсабаль и Адама Траоре.

Вышли гости сейчас в контратаку правым флангом, но быстрой она не получилась, и в итоге пришлось отпасовывать мяч назад к центральному кругу.

Тьяго неудачный пас выполнял на правый край на Адама. Слишком уж оптимистично пасующий оценил скоростные данные партнёра по команде. Здесь бы и Уссэйн Болт не догнал мяч.

3:15 - такова статистика по ударам по воротам на данную минуту матча. В створ ворот 0:7. Видимо, тот удар Дюриша всё-таки шёл мимо цели.

ОПАСНО! Альба с левого фланга выполнил сильный прострел воль ворот, и всего несколько сантиметров не хватило Оярсабалю, чтобы сработать на добивании.

Победитель этой группы встретится в 1/8 финала со сборной Украины. Второму месту предстоит поединок с командой Хорватии. Всё это если поляки не совершат чудо в концовке матча со Швецией.

А поляки близки к геройскому камбеку! С 0:2 они отыгрываются на 2:2, благодаря дублю Левандовски. Если Польша вырвет волевую победу, то украинцы отправятся в отпуск.

Если вдруг поляки выиграют у шведов, то победителю этой группы предстоит сыграть со сборной Чехии в 1/8 финала.

Сарабия отметился дальним ударом по воротам Дубравки, но существенно левее цели ушёл игровой снаряд. Неспешно вратарь словацкой сборной готовится вернуть мяч в игру.

Доигрывают поединок обе команды. Здесь всё уже ясно, и словакам гораздо больше хочется поскорее услышать свисток и убраться с поля. Сегодня они выступили в роли жертвы.

Оярсабаль затащил мяч по левому краю в штрафную площадку, откуда пробивал из-под Шатки, но получилось очень неточно.

Первый тайм

— Первый тайм окончен! Сборная Испании уверенно разбирается со сборной Словакии со счётом 2:0.

45' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Эмерик Лапорт!!!

Угловой на левом фланге заработали испанцы, после того как Шкриньяр опередил Морату, прервав острый навес с левого фланга от Сарабии. После подачи корнера мяч был отбил словаками, но недалеко. Пошла атака вторым темпом: Педро забросил мяч на правый край штрафной площади, где Морено опередил Дубравку, ушёл немного в сторону, после чего мягко навесил в центр на голову Лапорту, который пробил точно в правый верхний угол ворот.

45' Морено теперь пробивал с дальней дистанции, и ему удалось попасть в створ ворот, но уж слишком слабой была эта попытка, так что Дубравка не имел права пустить вторую "бабочку".

45' Аспиликуэта с дальней дистанции решил пробить по словацким воротам, но получилось недостаточно сильно, да ещё и левее створа ворот мяч полетел.

45' Целых 4 минуты компенсировано.

44' Сарабия оказался на левом фланге атаки, и после заброса в свой адрес пытался резко сместиться в чужую штрафную площадку, но наткнулся на мощного защитника Пабло, из-за чего потерял равновесие.

43' Спокойно доигрывают испанцы первую половину встречи, держа мяч под своим контролем. Испанские болельщики немного посвистывают, но всё же не заставляют своих любимцев атаковать большими силами.

42' Бускетс снова сфолил на чужой половине поля. Нужно ему немного успокоиться, иначе он подарит надежду словакам, оставив свою команду в численном меньшинстве.

41' Словацкую сборную поражение в этой встрече не устроит ни при каких раскладах. Необходимо ей каким-то образом выгрызать в ничью, чтобы получить пропуск в плей-офф.

40' Бускетс на чужой половине поля выполнил грубый подкат, которым срезал сразу двух соперников. Арбитр, немного поразмыслив, наказал капитана "красной фурии" жёлтой карточкой.

39' Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева поля. Со стандарта следовала подача в гущу игрокой, набегающих к линии вратарской площади, но выше всех там выпрыгнул кто-то из словаков.

38' Испанцы явно сбавили агрессию в атакующих действиях, больше концентрируясь на простом контроле мяча. План минимум на первый тайм выполнен командой Луиса Энрике.

37' Включили командный прессинг на чужой половине поля словаки. Стараются они заставить защитников Испании ошибиться, но на первых парах это не получается.

36' Длиннющий заброс прошёл на Дуду, который вывалился 1 на 1 с Симоном, но промахнулся мимо створа ворот, после чего прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд.

35' Явно излишняя нервозность появилась в действиях словацких футболистов после пропущенного мяча. Нужно им что-то менять в игре, но пока непонятно, как именно это можно сделать.

34' Аспиликуэта по правому флангу совершил рейд, и от лицевой линии простреливал в штрафную площадку. Там Мората явно не успевал на замыкание, но словаки явно в панике вынесли мяч в аут.

33' Испанцы после забитого гола, разумеется, не намерены отказываться от своего футбола первым номером. Штрафной удар на правом фланге заработали хозяева, но подача стандарта к опасности на этот раз не привела.

32' Тяжело сейчас смотреть на вратаря словацкой сборной. Двадцать минут он был героем матче, парировав пенальти от Мораты, но в итоге забил фактически сам себе. Бывает же.

30' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Автогол Мартина Дубравки!!!

Вот это да! Ужасное стечение обстоятельств для словаков. Сперва привоз организовали защитники, подарив мяч Сарабии. Пабло с 22-х метров пальнул в перекладину, после чего зажглась "свечка", после которой мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота. Просто затмение какое-то случилось у вратаря.

29' Подача пошла в район правого угла штрафной площади на Шкриньяра, который головой выполнял скидку в район линии вратарской площади, однако там первым на мяче оказался Унай Симон.

28' Первый штрафной удар заработали словаки, стараниями Громады. Случилось это на половине поля испанцев, так что есть шанс забросить мяч со стандарта в чужую штрафную площадку.

27' Минутную паузу в матче на водопой объявил судья. Солнечно и жарко в Севилье, так что игрокам просто необходимо позволить попить воды и полить жидкостью голову, дабы не поймать тепловой удар.

26' Два угловых кряду с разных флангов подали испанцы. После второй подачи Мората был близок, чтобы опередить Дубравку, но не хватило немного роста нападающему.

25' ОПАСНО! А вот и работёнка появилась у Дубравки. Мората принял мяч на подступах к чужой штрафной площади, и плотно выстрелил из-под защитника с 19-ти метров под перекладину - вратарь потащил мяч на угловой.

24' Но и у Дубравки работы практически не было, если опустить за скобки парированный пенальти от Мораты. Хотя пару раз у ворот гостей было действительно остро.

23' Продвижения вперёд, что правда, от команды Штефана Тарковича мы не видим. У Унай Симона работы не было совершенно за эти полтайма.

22' Удачно сейчас удаётся катать мяч на своей половине поля гостям. Недовольны испанские болельщики на трибунах, подняв оглушительный свист.

21' Альба подключался вперёд по левому флангу, но длинный пас ему на забегание оказался слишком сильным, и мяч ушёл за боковую линию поля. Словаки не будут торопиться вбрасывать аут.

20' Аспиликуэта с левого фланга выполнил диагональный кросс на дальнюю штангу, но Мората теперь уже промахнулся по мячу головой с линии вратарской площади. Удача пока что не на стороне Альваро.

19' С левого фланга последовала диагональная подача в центр штрафной площади, куда набегал Сарабия и пытался с лёту пробить по воротам ногой, но промахнулся мимо мяча Пабло.

18' Успокоились страсти на поле после незабитого Моратой пенальти. Снова сборная Словакии всем составом на своей половине поля, не стремясь организовывать контратаки после отбора мяча.

17' Накоротке комбинировали мяч сейчас испанцы на правом фланге, но через короткий пас проникнуть в чужие владения у них никак не получается - всё читается словацкими защитниками.

16' Первый угловой в матче с правого фланга подали испанцы, но ни к чему интересному этот стандарт не привёз. Хозяева поля снова вынуждены начинать сначала позиционную атаку.

15' Дуда получил отложенную жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч своей команды на турнире, если он, конечно, случится.

14' У испанцев разладилась комбинационная игра после незабитого пенальти. Из-за этого команде Луиса Энрике приходится сейчас больше бегать, стремясь отбирать игровой снаряд у оппонентов.

13' Словаки стараются на кураже организовать свою первую атаку в этом матче, но не получилось. Перешли они только центральную линию поля, не более того.

12' НЕТ ГОЛА! Мората достаточно сильно пробивал ближе к левому углу ворот, но Дубравка угадал направление удара, и сумел парировать мяч в сторону!

11' ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ СЛОВАКИИ! Видеоассистенты действительно заметили, что именно Громада нарушал правила против Коке, который удачно вставил ногу, и Якуб по ней ударил.

10' Коке на левом краю штрафной площади вступил в отбор, но вместо мяча попал по ногам Громаде. Недовольны испанцы, считая, что именно против их полузащитника изначально правила нарушались.

9' Все матчи группового этапа сборная Испании проводил на Олимпийском стадионе в Севилье, но шумовой поддержки "красной фурии" не хватает, так как весьма ограничено здесь болельщиков на трибунах из-за пандемии.

8' Подавляющее преимущество снова мы наблюдаем у испанской сборной по владению мячом. Но такое было и в первых двух турах. Тем не менее, команда Луиса Энрике имеет лишь один забитый гол на этом турнире.

7' Морено теперь простреливал вдоль ворот с левого фланга, но на этот раз Дубравке удалось уже намертво мяч поймать.

6' Пока что словаки даже не помышляют о контригре, всем составом сосредоточившись лишь на разрушении игры соперника, являющего безоговорочным фаворитом этой встречи.

5' Мората продрался в штрафную площадку по левому краю, и от лицевой линии выполнял прострельную передачу - Дубравка парировал мяч в поле, после чего на подстраховке сработали защитники Словакии.

4' Словацкие защитники не паникуют под прессингом испанцев. Сейчас Губочан сделал подачу в свою штрафную площадку, и Пекарик чётко головой сбросил мяч в руки Дубравке.

3' В параллельном матче случился быстрый гол - шведы забили в ворота поляков. Это существенно понижает шансы испанской сборной на первое место в этой группе. Но победа гарантирует "фурии рохе" вторую строчку в турнирной таблице и путёвку в плей-офф.

2' Испанцы сразу же понеслись вперёд, но готовы к такому развитию событий подопечные Штефана Тарковича. На правом фланге попытались хозяева поля заработать угловой, но мяч за лицевую линию ушёл от ноги Мораты.