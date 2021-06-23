ЕВРО 2020: Онлайн Прогнозы Новости
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. ЕВРО 2020 2021

ЕВРО 2020 2021

Словакия
0:4
Второй тайм: 69'

Стадион:
Испания
0'
0:0
12' Не забитый пенальти
Мората Альваро
12' Желтая карточка
Дуда Ондрей
0:1
30' Гол в свои ворота
Дубравка Мартин
40' Желтая карточка
Бускетс Серхио
0:2
45' Гол
Лапорт Эмерик
0:3
56' Гол
Сарабия Пабло
60' Желтая карточка
Альба Жорди
0:4
67' Гол
Торрес Ферран
69'
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
15
Губочан
Томаш
18
Гараслин
Лукаш
19
Куцка
Юрай
25
Громада
Якуб
20
Мак
Роберт
17
Гамшик
Марек
8
Дуда
Ондрей
23
Унай
Симон
2
Аспиликуэта
Сесар
12
Гарсия
Эрик
24
Лапорт
Эмерик
18
Альба
Жорди
8
Коке
Хорхе
5
Бускетс
Серхио
26
Гонсалес
Педро
22
Сарабия
Пабло
7
Мората
Альваро
9
Морено
Херард
Словакия
4-4-1-1
Испания
4-3-3

Ход матча

12'
0:0
Мората Альваро
12'
Дуда Ондрей
 
30'
0:1
Дубравка Мартин
40'
 
Бускетс Серхио
45'
0:2
Лапорт Эмерик
(Морено Херард)
46'
Лоботка Станислав
Громада Якуб
 
46'
Дюриш Михал
Дуда Ондрей
 
56'
0:3
Сарабия Пабло
(Альба Жорди)
60'
 
Альба Жорди
66'
 
Торрес Ферран
Мората Альваро
67'
0:4
Торрес Ферран
(Сарабия Пабло)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 7
  • 0 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 1 0.33
2. Гамшик Марек 0 0
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сарабия Пабло 1 0.33
2. Мората Альваро 1 0.33
3. Лапорт Эмерик 1 0.33
4. Торрес Ферран 1 0.33
5. Морено Херард 0 0
6. Альба Жорди 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Дуда Ондрей 2 0
2. Губочан Томаш 1 0
3. Вайсс Владимир 1 0
4. Дубравка Мартин 1 0
Испания
# Игрок      
1. Альба Жорди 1 0
2. Бускетс Серхио 1 0
3. Родри Эрнандес 1 0
4. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 0 0 0 0 100% (1) 0
 Испания 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария
Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия
Испания Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово
Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания

Последние игры между собой

Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания 2:0 Словакия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Словакия 2:1 Испания ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция 2:1 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2. Испания 4:0 Заявка 3 1 2 0 5 - 1 5
3. Словакия 0:4 Заявка 3 1 0 2 2 - 6 3
4. Польша 1:2 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Швеция Форсберг Эмиль 3 1 0
5. Чехия Шик Патрик 3 1 0
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Хорватия Ловрен Деян 2 0
3. Чехия Боржил Ян 2 0
4. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
5. Словакия Дуда Ондрей 2 0
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    Матч окончен! Сборная Испании разгромила словаков со счётом 5:0, обеспечив себе выход в плей-офф Евро-2020, что правда, только со второго места.
  • Желтая карточка
    90'
    Шкриньяр получил жёлтую карточку в последние мгновения этой встречи.
  • 90'
    Швеция в параллельном матче ставит точку, так что сборная Испании в 1/8 финала сыграет всё-таки со сборной Хорватии. Шведов же ждёт противостояние с украинцами.
  • 90'
    Из глубины поля следовал заброс за спины защитников на забегание Оярсабалю, но первым на мяче оказался Дубравка, вовремя ринувшийся на выход.
  • Замена
    90'
    Последняя замена в составе сборной Словакии: вместо Марека Гамшика последние секунды команды на Евро-2020 доиграет Ласло Бенеш.
  • Дополнительное время
    90'
    Целых 4 минуты компенсировано. Многовато, как для такого счёта.
  • 89'
    Оярсабаль затащил мяч по левому краю в штрафную площадку, откуда пробивал из-под Шатки, но получилось очень неточно.
  • 88'
    Доигрывают поединок обе команды. Здесь всё уже ясно, и словакам гораздо больше хочется поскорее услышать свисток и убраться с поля. Сегодня они выступили в роли жертвы.
  • 86'
    Сарабия отметился дальним ударом по воротам Дубравки, но существенно левее цели ушёл игровой снаряд. Неспешно вратарь словацкой сборной готовится вернуть мяч в игру.
  • 85'
    Если вдруг поляки выиграют у шведов, то победителю этой группы предстоит сыграть со сборной Чехии в 1/8 финала.
  • 84'
    А поляки близки к геройскому камбеку! С 0:2 они отыгрываются на 2:2, благодаря дублю Левандовски. Если Польша вырвет волевую победу, то украинцы отправятся в отпуск.
  • 83'
    Победитель этой группы встретится в 1/8 финала со сборной Украины. Второму месту предстоит поединок с командой Хорватии. Всё это если поляки не совершат чудо в концовке матча со Швецией.
  • Опасный момент
    82'
    ОПАСНО! Альба с левого фланга выполнил сильный прострел воль ворот, и всего несколько сантиметров не хватило Оярсабалю, чтобы сработать на добивании.
  • 80'
    3:15 - такова статистика по ударам по воротам на данную минуту матча. В створ ворот 0:7. Видимо, тот удар Дюриша всё-таки шёл мимо цели.
  • 79'
    Тьяго неудачный пас выполнял на правый край на Адама. Слишком уж оптимистично пасующий оценил скоростные данные партнёра по команде. Здесь бы и Уссэйн Болт не догнал мяч.
  • 78'
    Вышли гости сейчас в контратаку правым флангом, но быстрой она не получилась, и в итоге пришлось отпасовывать мяч назад к центральному кругу.
  • Замена
    77'
    Последние замены в составе сборной Испании: вместо Сесара Аспиликуэты и Херарда Морено на поле вышли Микель Оярсабаль и Адама Траоре.
  • 76'
    Испанцы же, конечно, играют просто в своё удовольствие. Явно не прочь они забить ещё парочку в этой встрече.
  • 75'
    Словаки перестали уже попытки навязать контригру сопернику. Всем составом подопечные Штефана Тарковича остаются на своей трети поля.
  • 74'
    Ругали испанскую сборную за крайне низкую продуктивность в атаке в первых двух туров, но сейчас прорвало по полной "красную фурию". Бедные словаки...
  • Описание гола
    72'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:5!!! Автогол Юрая Куцки!!!
    Снова всё началось после подачи стандартного положения. С левого фланга штрафной удар подали испанцы, у вратарской площади в стане защищающихся возникла паника, и мяч от ноги Куцки оказался в сетке ворот.
  • Замена
    71'
    Двойная замена в составе сборной Испании: вместо Эрика Гарсии и Серхио Бускетса на поле вышли Пау Торрес и Тьяго Алькантара.
  • 70'
    Стоит отметить, что для словаков задача не поменялась - им, по-прежнему, надо забивал 3 гола. Теперь уже из устроит поражение в один мяч.
  • Замена
    69'
    Двойная замена в составе сборной Словакии: вместо Лукаша Гараслина и Роберта Мака на поле вышли Томаш Суслов и Владимир Вайсс.
  • Описание гола
    67'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:4!!! Ферран Торрес!!!
    Первым же касанием забивает молодой нападающий! Учись, Мората! Угловой на правом фланге накоротке разыграли испанцы, закружили голову защитникам передачами, и уже из штрафной площади вдоль ворот прострелил Сарабия, а Торрес пяткой изящно переправил снаряд в ворота.
  • Замена
    66'
    Первая замена в составе сборной Испании: вместо Альваро Мораты на поле вышел Ферран Торрес.
  • 65'
    Аспиликуэту запустили партнёры в прорыв по правому флангу, и Сесар подавал от лицевой линии в центр, но там борьбу в воздухе удалось выиграть словацким центрбекам.
  • 64'
    На поле пока что относительное затишье. Словаки снова пытаются перевести игру на чужую половину поля, но ничего не получается. Испанцы очень умело пасуются в касание в центральной зоне.
  • 63'
    Диктору по стадиону приходится сейчас вмешиваться в обнимашки испанских болельщиков. Просят организаторы встречи народ не забывать о социальной дистанции - всё-таки карантин ещё никто не отменял.
  • 62'
    Но поляки тут же сокращают отставание в счёте, и у испанцев снова появляется надежда на лучшее. Прекрасное сейчас настроение у местной публики на Олимпийском стадионе в Севилье.
  • 61'
    В параллельном матче шведы забили второй гол в ворота поляков. Испанцы, видимо, всё же будут довольствоваться вторым местом в своей группе.
  • 60'
    Альба сорвал перспективную контратаку соперников, срезав в подкате Гараслина. Несмотря на то, что сам Альба получил повреждение в этом эпизоде, жёлтой карточки ему было не избежать.
  • 59'
    Интрига в матче уже умирает. Сложно представить, что словаки в состоянии отыграть гандикап в три гола в матче против Испании.
  • Описание гола
    57'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3!!! Пабло Сарабия!!!
    Средняя передача прошла на левый фланг атаки на Альбу, который прицельно прострелил в центр штрафной площади, где Сарабия сумел опередить Губочана, в касание переправив мяч в правый нижний угол ворот.
  • 56'
    Наконец, первый удар по воротам хозяев мы увидели. Из глубины поля прошёл длинный заброс на левый край штрафной площади, куда врывался Дюриш. Пробил по воротам Михал, но слишком уж слабо.
  • 55'
    Несмотря на все старания словацкой сборной, испанцы продолжают вести игру первым номером. Класс футболистов этих команд, конечно, несопоставим.
  • Судья
    54'
    Сарабия и Губочан немного поскандалили после одного из совместных стыков. Арбитр вовремя подоспел, и во что-то серьёзное этот конфликт не перерос.
  • Травма, повреждение
    53'
    Педро получил повреждение в одном из стыков в центре поля, но обошлось без чего-то серьёзного. Перетерпел парень боль, и готов продолжать встречу без помощи медработников.
  • 52'
    Шкриньяр в центре поля руками помогал себе в борьбе с Моратой. Альваро очень хочется забить после загубленного шанса с пенальти, но сложно ему будет это сделать.
  • 51'
    Луис Энрике пока что не торопится с заменами. С одной стороны ему надо бы приберечь силы своих ключевых игроков, но с другой - в этом матче ещё ничего не гарантировано.
  • 50'
    В ответной атаке Бускетс забросил мяч к правому углу штрафной площади, но на этот раз никто из партнёров по команде туда не забежал, и мяч спокойно забрал Дубравка.
  • Судья
    49'
    Длинный пас прошёл на Губочана на левый фланг, тот сыграл немного в центр на Мака, а Роберт пасовал уже в штрафную площадку на Гараслина, который падал в борьбе с защитником, но правила против словака нарушены не были.
  • 48'
    Активно стараются с первых минут второй половины встречи действовать гости. По их действиям видно, что словаки настроены биться за результат до последнего.
  • Замена
    47'
    Двойная замена в перерыве произошла в составе сборной Словакии: Станислав Лоботка и Михаил Дюриш вышли на поле, заменив Якуба Громаду и Ондрея Дуду.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! Сборная Испании уверенно разбирается со сборной Словакии со счётом 2:0.
  • Описание гола
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Эмерик Лапорт!!!
    Угловой на левом фланге заработали испанцы, после того как Шкриньяр опередил Морату, прервав острый навес с левого фланга от Сарабии. После подачи корнера мяч был отбил словаками, но недалеко. Пошла атака вторым темпом: Педро забросил мяч на правый край штрафной площади, где Морено опередил Дубравку, ушёл немного в сторону, после чего мягко навесил в центр на голову Лапорту, который пробил точно в правый верхний угол ворот.
  • 45'
    Морено теперь пробивал с дальней дистанции, и ему удалось попасть в створ ворот, но уж слишком слабой была эта попытка, так что Дубравка не имел права пустить вторую "бабочку".
  • 45'
    Аспиликуэта с дальней дистанции решил пробить по словацким воротам, но получилось недостаточно сильно, да ещё и левее створа ворот мяч полетел.
  • Дополнительное время
    45'
    Целых 4 минуты компенсировано.
  • 44'
    Сарабия оказался на левом фланге атаки, и после заброса в свой адрес пытался резко сместиться в чужую штрафную площадку, но наткнулся на мощного защитника Пабло, из-за чего потерял равновесие.
  • 43'
    Спокойно доигрывают испанцы первую половину встречи, держа мяч под своим контролем. Испанские болельщики немного посвистывают, но всё же не заставляют своих любимцев атаковать большими силами.
  • Фол, нарушение
    42'
    Бускетс снова сфолил на чужой половине поля. Нужно ему немного успокоиться, иначе он подарит надежду словакам, оставив свою команду в численном меньшинстве.
  • 41'
    Словацкую сборную поражение в этой встрече не устроит ни при каких раскладах. Необходимо ей каким-то образом выгрызать в ничью, чтобы получить пропуск в плей-офф.
  • Желтая карточка
    40'
    Бускетс на чужой половине поля выполнил грубый подкат, которым срезал сразу двух соперников. Арбитр, немного поразмыслив, наказал капитана "красной фурии" жёлтой карточкой.
  • Фол, нарушение
    39'
    Штрафной удар в глубине поля заработали хозяева поля. Со стандарта следовала подача в гущу игрокой, набегающих к линии вратарской площади, но выше всех там выпрыгнул кто-то из словаков.
  • 38'
    Испанцы явно сбавили агрессию в атакующих действиях, больше концентрируясь на простом контроле мяча. План минимум на первый тайм выполнен командой Луиса Энрике.
  • 37'
    Включили командный прессинг на чужой половине поля словаки. Стараются они заставить защитников Испании ошибиться, но на первых парах это не получается.
  • Офсайд
    36'
    Длиннющий заброс прошёл на Дуду, который вывалился 1 на 1 с Симоном, но промахнулся мимо створа ворот, после чего прозвучал свисток, зафиксировавший офсайд.
  • 35'
    Явно излишняя нервозность появилась в действиях словацких футболистов после пропущенного мяча. Нужно им что-то менять в игре, но пока непонятно, как именно это можно сделать.
  • 34'
    Аспиликуэта по правому флангу совершил рейд, и от лицевой линии простреливал в штрафную площадку. Там Мората явно не успевал на замыкание, но словаки явно в панике вынесли мяч в аут.
  • 33'
    Испанцы после забитого гола, разумеется, не намерены отказываться от своего футбола первым номером. Штрафной удар на правом фланге заработали хозяева, но подача стандарта к опасности на этот раз не привела.
  • 32'
    Тяжело сейчас смотреть на вратаря словацкой сборной. Двадцать минут он был героем матче, парировав пенальти от Мораты, но в итоге забил фактически сам себе. Бывает же.
  • Описание гола
    30'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Автогол Мартина Дубравки!!!
    Вот это да! Ужасное стечение обстоятельств для словаков. Сперва привоз организовали защитники, подарив мяч Сарабии. Пабло с 22-х метров пальнул в перекладину, после чего зажглась "свечка", после которой мяч опускался на Дубравку, но тот умудрился, находясь на линии ворот, в прыжке отбить мяч не на угловой, а в собственные ворота. Просто затмение какое-то случилось у вратаря.
  • 29'
    Подача пошла в район правого угла штрафной площади на Шкриньяра, который головой выполнял скидку в район линии вратарской площади, однако там первым на мяче оказался Унай Симон.
  • Фол, нарушение
    28'
    Первый штрафной удар заработали словаки, стараниями Громады. Случилось это на половине поля испанцев, так что есть шанс забросить мяч со стандарта в чужую штрафную площадку.
  • Судья
    27'
    Минутную паузу в матче на водопой объявил судья. Солнечно и жарко в Севилье, так что игрокам просто необходимо позволить попить воды и полить жидкостью голову, дабы не поймать тепловой удар.
  • Угловой
    26'
    Два угловых кряду с разных флангов подали испанцы. После второй подачи Мората был близок, чтобы опередить Дубравку, но не хватило немного роста нападающему.
  • Опасный момент
    25'
    ОПАСНО! А вот и работёнка появилась у Дубравки. Мората принял мяч на подступах к чужой штрафной площади, и плотно выстрелил из-под защитника с 19-ти метров под перекладину - вратарь потащил мяч на угловой.
  • 24'
    Но и у Дубравки работы практически не было, если опустить за скобки парированный пенальти от Мораты. Хотя пару раз у ворот гостей было действительно остро.
  • 23'
    Продвижения вперёд, что правда, от команды Штефана Тарковича мы не видим. У Унай Симона работы не было совершенно за эти полтайма.
  • 22'
    Удачно сейчас удаётся катать мяч на своей половине поля гостям. Недовольны испанские болельщики на трибунах, подняв оглушительный свист.
  • 21'
    Альба подключался вперёд по левому флангу, но длинный пас ему на забегание оказался слишком сильным, и мяч ушёл за боковую линию поля. Словаки не будут торопиться вбрасывать аут.
  • Опасный момент
    20'
    Аспиликуэта с левого фланга выполнил диагональный кросс на дальнюю штангу, но Мората теперь уже промахнулся по мячу головой с линии вратарской площади. Удача пока что не на стороне Альваро.
  • Опасный момент
    19'
    С левого фланга последовала диагональная подача в центр штрафной площади, куда набегал Сарабия и пытался с лёту пробить по воротам ногой, но промахнулся мимо мяча Пабло.
  • 18'
    Успокоились страсти на поле после незабитого Моратой пенальти. Снова сборная Словакии всем составом на своей половине поля, не стремясь организовывать контратаки после отбора мяча.
  • 17'
    Накоротке комбинировали мяч сейчас испанцы на правом фланге, но через короткий пас проникнуть в чужие владения у них никак не получается - всё читается словацкими защитниками.
  • Угловой
    16'
    Первый угловой в матче с правого фланга подали испанцы, но ни к чему интересному этот стандарт не привёз. Хозяева поля снова вынуждены начинать сначала позиционную атаку.
  • Желтая карточка
    15'
    Дуда получил отложенную жёлтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч своей команды на турнире, если он, конечно, случится.
  • 14'
    У испанцев разладилась комбинационная игра после незабитого пенальти. Из-за этого команде Луиса Энрике приходится сейчас больше бегать, стремясь отбирать игровой снаряд у оппонентов.
  • 13'
    Словаки стараются на кураже организовать свою первую атаку в этом матче, но не получилось. Перешли они только центральную линию поля, не более того.
  • Не забитый пенальти
    12'
    НЕТ ГОЛА! Мората достаточно сильно пробивал ближе к левому углу ворот, но Дубравка угадал направление удара, и сумел парировать мяч в сторону!
  • Пенальти!
    11'
    ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА СБОРНОЙ СЛОВАКИИ! Видеоассистенты действительно заметили, что именно Громада нарушал правила против Коке, который удачно вставил ногу, и Якуб по ней ударил.
  • Фол, нарушение
    10'
    Коке на левом краю штрафной площади вступил в отбор, но вместо мяча попал по ногам Громаде. Недовольны испанцы, считая, что именно против их полузащитника изначально правила нарушались.
  • 9'
    Все матчи группового этапа сборная Испании проводил на Олимпийском стадионе в Севилье, но шумовой поддержки "красной фурии" не хватает, так как весьма ограничено здесь болельщиков на трибунах из-за пандемии.
  • 8'
    Подавляющее преимущество снова мы наблюдаем у испанской сборной по владению мячом. Но такое было и в первых двух турах. Тем не менее, команда Луиса Энрике имеет лишь один забитый гол на этом турнире.
  • 7'
    Морено теперь простреливал вдоль ворот с левого фланга, но на этот раз Дубравке удалось уже намертво мяч поймать.
  • 6'
    Пока что словаки даже не помышляют о контригре, всем составом сосредоточившись лишь на разрушении игры соперника, являющего безоговорочным фаворитом этой встречи.
  • 5'
    Мората продрался в штрафную площадку по левому краю, и от лицевой линии выполнял прострельную передачу - Дубравка парировал мяч в поле, после чего на подстраховке сработали защитники Словакии.
  • 4'
    Словацкие защитники не паникуют под прессингом испанцев. Сейчас Губочан сделал подачу в свою штрафную площадку, и Пекарик чётко головой сбросил мяч в руки Дубравке.
  • 3'
    В параллельном матче случился быстрый гол - шведы забили в ворота поляков. Это существенно понижает шансы испанской сборной на первое место в этой группе. Но победа гарантирует "фурии рохе" вторую строчку в турнирной таблице и путёвку в плей-офф.
  • 2'
    Испанцы сразу же понеслись вперёд, но готовы к такому развитию событий подопечные Штефана Тарковича. На правом фланге попытались хозяева поля заработать угловой, но мяч за лицевую линию ушёл от ноги Мораты.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли словаки.
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de La Cartuja. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Словакия 0:4 Испания онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

Олимп + Бонус 30 000 рублей

Winline

БетСити



Прогнозы на матч Словакия 0:4 Испания

Исход игры
Словакия
1.7% (3)
Ничья
5.2% (9)
Испания
93.1% (161)
Тотал 2.5
Больше
43.71% (73)
Меньше
56.29% (94)
Обе команды забьют
Да
44.31% (74)
Нет
55.69% (93)
Популярный счёт
0:2 Испания
34.1% (59)
1:2 Испания
22.5% (39)
0:1 Испания
15% (26)
1:3 Испания
12.7% (22)
1:1 Ничья
5.2% (9)
0:3 Испания
4% (7)
2:3 Испания
1.2% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг лучших букмекеров
1 Бонус: 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 100 $ Отзывы (12) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 100 $ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 