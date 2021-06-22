ЕВРО 2020 2021
Словакия
Позже
Стадион: Олимпийский стадион (Севилья)
Испания
19
Куцка
Юрай
20
Мак
Роберт
17
Гамшик
Марек
23
Унай
Симон
18
Альба
Жорди
19
Ольмо
Дани
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Куцка ЮрайПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Мак РобертПолузащитник
-
17 Гамшик МарекПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Таркович Штефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
-
23 Унай СимонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Ольмо ДаниНападающий
-
Главный тренер: Энрике Луис
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шкриньяр Милан
|1
|0.5
|2.
|Гамшик Марек
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|1
|0.5
|2.
|Морено Херард
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Губочан Томаш
|1
|0
|2.
|Вайсс Владимир
|1
|0
|3.
|Дубравка Мартин
|1
|0
|4.
|Дуда Ондрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родри Эрнандес
|1
|0
|2.
|Торрес Пау II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Словакия
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Испания
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Словакия Последние 20 матчей: +7 =7 -6Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария
Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия
Испания Последние 20 матчей: +9 =10 -1Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово
Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания
Последние игры между собой
Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Швеция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Словакия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|3.
|Испания
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|4.
|Польша
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Северная Македония
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|5.
|Уэльс
|Ампаду Этан
|0
|1
Прогнозы на матч Словакия - Испания
Исход игры
Словакия
1% (1)
Ничья
8.1% (8)
Испания
90.9% (90)
Тотал 2.5
Больше
45.36% (44)
Меньше
54.64% (53)
Обе команды забьют
Да
49.48% (48)
Нет
50.52% (49)
Популярный счёт
0:2 Испания
29.3% (29)
1:2 Испания
22.2% (22)
0:1 Испания
16.2% (16)
1:3 Испания
14.1% (14)
1:1 Ничья
8.1% (8)
0:3 Испания
3% (3)
2:3 Испания
2% (2)
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