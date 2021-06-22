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ЕВРО 2020 2021

Словакия
 
Позже

Стадион:
Испания
1
Дубравка
Мартин
2
Пекарик
Петер
5
Шатка
Любомир
14
Шкриньяр
Милан
15
Губочан
Томаш
18
Гараслин
Лукаш
19
Куцка
Юрай
13
Грошовски
Патрик
20
Мак
Роберт
17
Гамшик
Марек
8
Дуда
Ондрей
23
Унай
Симон
6
Льоренте
Маркос
24
Лапорт
Эмерик
4
Торрес
Пау
II
18
Альба
Жорди
8
Коке
Хорхе
16
Родри
Эрнандес
26
Гонсалес
Педро
11
Торрес
Ферран
7
Мората
Альваро
19
Ольмо
Дани
Словакия
4-4-1-1
Испания
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Словакия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шкриньяр Милан 1 0.5
2. Гамшик Марек 0 0
Испания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 0.5
2. Морено Херард 0 0

Карточки

Словакия
# Игрок      
1. Губочан Томаш 1 0
2. Вайсс Владимир 1 0
3. Дубравка Мартин 1 0
4. Дуда Ондрей 1 0
Испания
# Игрок      
1. Родри Эрнандес 1 0
2. Торрес Пау II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Словакия 0 0 0 0 100% (1) 0
 Испания 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Словакия Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Швеция 1:0 Словакия Польша 1:2 Словакия Австрия 0:0 Словакия Словакия 1:1 Болгария
Словакия 2:1 РОССИЯ Словакия 2:2 Мальта Кипр 0:0 Словакия Чехия 2:0 Словакия Словакия 1:0 Шотландия Северная Ирландия 1:2 Словакия Словакия 2:3 Израиль Шотландия 1:0 Словакия Словакия 0:0 Ирландия Израиль 1:1 Словакия Словакия 1:3 Чехия Словакия 2:0 Азербайджан Хорватия 3:1 Словакия Словакия 1:1 Парагвай Словакия 1:1 Уэльс Венгрия 1:2 Словакия
Испания Последние 20 матчей: +9 =10 -1
Испания 1:1 Польша Испания 0:0 Швеция Испания 0:0 Португалия Испания 3:1 Косово
Грузия 1:2 Испания Испания 1:1 Греция Испания 6:0 Германия Швейцария 1:1 Испания Голландия 1:1 Испания Украина 1:0 Испания Испания 1:0 Швейцария Португалия 0:0 Испания Испания 4:0 Украина Германия 1:1 Испания Испания 5:0 Румыния Испания 7:0 Мальта Швеция 1:1 Испания Норвегия 1:1 Испания Испания 4:0 Фарерские острова Румыния 1:2 Испания

Последние игры между собой

Словакия: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Испания 2:0 Словакия ЕВРО 2016: Отборочные матчи Словакия 2:1 Испания ЕВРО 2016: Отборочные матчи

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Швеция Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Словакия Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
3. Испания Заявка 2 0 2 0 1 - 1 2
4. Польша Заявка 2 0 1 1 2 - 3 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Чехия Шик Патрик 3 1 0
5. Голландия Депай Мемфис 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
3. Северная Македония Алиоски Эгзиян 2 0
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 0
5. Уэльс Ампаду Этан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Словакия - Испания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 1 день 4 часа 29 минут.


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    • Прогнозы 99
    Словакия 1% (1)
    X 8.1% (8)
    Испания 90.9% (90)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Словакия
    Ничья
    Испания
    18.06
    7.00
    1.27
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Словакия - Испания онлайн

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    Прогнозы на матч Словакия - Испания

    Исход игры
    Словакия
    1% (1)
    Ничья
    8.1% (8)
    Испания
    90.9% (90)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.36% (44)
    Меньше
    54.64% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    49.48% (48)
    Нет
    50.52% (49)
    Популярный счёт
    0:2 Испания
    29.3% (29)
    1:2 Испания
    22.2% (22)
    0:1 Испания
    16.2% (16)
    1:3 Испания
    14.1% (14)
    1:1 Ничья
    8.1% (8)
    0:3 Испания
    3% (3)
    2:3 Испания
    2% (2)
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