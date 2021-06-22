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ЕВРО 2020 2021

Германия
 
Позже

Стадион:
Венгрия
1
Нойер
Мануэль
4
Гинтер
Маттиас
5
Хуммельс
Матс
2
Рюдигер
Антонио
6
Киммих
Йозуа
21
Гюндоган
Илкай
8
Кроос
Тони
20
Госенс
Робин
7
Хаверц
Кай
19
Сане
Лерой
10
Гнабри
Серж
1
Гулачи
Петер
21
Ботка
Эндре
6
Орбан
Вилли
4
Салаи
Аттила
7
Него
Лоик
15
Кляйнхайслер
Ласло
8
Надь
Адам
13
Шефер
Андраш
5
Фиоло
Оттила
23
Николич
Неманья
III
20
Шаллаи
Роланд
Германия
3-4-2-1
Венгрия
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Германия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Госенс Робин 1 0.5
2. Хаверц Кай 1 0.5
3. Киммих Йозуа 0 0
Венгрия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фиоло Оттила 1 0.5
2. Шаллаи Роланд 0 0

Карточки

Германия
# Игрок      
1. Гинтер Маттиас 1 0
2. Киммих Йозуа 1 0
3. Хаверц Кай 1 0
Венгрия
# Игрок      
1. Орбан Вилли 1 0
2. Него Лоик 1 0
3. Ботка Эндре 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Германия 0 0 0 100% (2) 0 0
 Венгрия 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Германия Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Португалия 2:4 Германия Франция 1:0 Германия Германия 7:1 Латвия Германия 1:1 Дания
Германия 1:2 Северная Македония Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия
Венгрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр
Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия

Последние игры между собой

Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Германия 2:0 Венгрия Товарищеские матчи Венгрия 0:3 Германия Товарищеские матчи

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Франция Заявка 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Германия Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
3. Португалия Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
4. Венгрия Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
  • — Выход в плей-офф (1/8 финала)
  • — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)

Топ бомбардиров

#   Игрок         
1. Португалия Роналду Криштиану 3 1 1
2. Голландия Вейналдум Джорджиньо 3 0 0
3. Бельгия Лукаку Ромелу 3 0 0
4. Чехия Шик Патрик 3 1 0
5. Голландия Депай Мемфис 2 1 2
Весь список

Топ нарушителей

#   Игрок      
1. Польша Крыховяк Гжегож 1 1
2. Турция Чалханоглу Хакан 2 0
3. Северная Македония Алиоски Эгзиян 2 0
4. Турция Сёюнджю Чаглар 2 0
5. Уэльс Ампаду Этан 0 1
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Германия - Венгрия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 июня 2021, осталось 1 день 7 часов 43 минуты.


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    • Прогнозы 101
    Германия 99% (100)
    X 0% (0)
    Венгрия 1% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Германия
    Ничья
    Венгрия
    1.21
    7.90
    17.45
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Германия - Венгрия онлайн

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    Прогнозы на матч Германия - Венгрия

    Исход игры
    Германия
    99% (100)
    Ничья
    0% (0)
    Венгрия
    1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.65% (64)
    Меньше
    35.35% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    31.31% (31)
    Нет
    68.69% (68)
    Популярный счёт
    2:0 Германия
    31.7% (32)
    3:0 Германия
    27.7% (28)
    3:1 Германия
    13.9% (14)
    2:1 Германия
    8.9% (9)
    4:1 Германия
    5% (5)
    4:0 Германия
    5% (5)
    1:0 Германия
    3% (3)
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