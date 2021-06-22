ЕВРО 2020 2021
Германия
Позже
Стадион: Альянц Арена
Венгрия
20
Госенс
Робин
19
Сане
Лерой
10
Гнабри
Серж
21
Ботка
Эндре
13
Шефер
Андраш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Госенс РобинПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сане ЛеройПолузащитник
-
10 Гнабри СержНападающий
-
Главный тренер: Лёв Йоахим
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Ботка ЭндреЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Шефер АндрашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Росси Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Госенс Робин
|1
|0.5
|2.
|Хаверц Кай
|1
|0.5
|3.
|Киммих Йозуа
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фиоло Оттила
|1
|0.5
|2.
|Шаллаи Роланд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гинтер Маттиас
|1
|0
|2.
|Киммих Йозуа
|1
|0
|3.
|Хаверц Кай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Орбан Вилли
|1
|0
|2.
|Него Лоик
|1
|0
|3.
|Ботка Эндре
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Германия
|0
|0
|0
|100% (2)
|0
|0
|Венгрия
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Германия Последние 20 матчей: +11 =6 -3Португалия 2:4 Германия Франция 1:0 Германия Германия 7:1 Латвия Германия 1:1 Дания
Германия 1:2 Северная Македония Румыния 0:1 Германия Германия 3:0 Исландия Испания 6:0 Германия Германия 3:1 Украина Германия 1:0 Чехия Германия 3:3 Швейцария Украина 1:2 Германия Германия 3:3 Турция Швейцария 1:1 Германия Германия 1:1 Испания Германия 6:1 Северная Ирландия Германия 4:0 Беларусь Эстония 0:3 Германия Германия 2:2 Аргентина Северная Ирландия 0:2 Германия
Венгрия Последние 20 матчей: +9 =5 -6Венгрия 1:1 Франция Венгрия 0:3 Португалия Венгрия 0:0 Ирландия Венгрия 1:0 Кипр
Андорра 1:4 Венгрия Сан-Марино 0:3 Венгрия Венгрия 3:3 Польша Венгрия 2:0 Турция Венгрия 1:1 Сербия Венгрия 2:1 Исландия РОССИЯ 0:0 Венгрия Сербия 0:1 Венгрия Болгария 1:3 Венгрия Венгрия 2:3 РОССИЯ Турция 0:1 Венгрия Уэльс 2:0 Венгрия Венгрия 1:2 Уругвай Венгрия 1:0 Азербайджан Хорватия 3:0 Венгрия Венгрия 1:2 Словакия
Последние игры между собой
Германия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Венгрия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Франция
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Германия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|3.
|Португалия
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|4.
|Венгрия
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
- — Выход в плей-офф (1/8 финала)
- — Четыре команды, занявшие третьи места с лучшими показателями, отправляются в плей-офф (1/8 финала)
Топ бомбардиров
|#
|Игрок
|1.
|Португалия
|Роналду Криштиану
|3
|1
|1
|2.
|Голландия
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0
|0
|3.
|Бельгия
|Лукаку Ромелу
|3
|0
|0
|4.
|Чехия
|Шик Патрик
|3
|1
|0
|5.
|Голландия
|Депай Мемфис
|2
|1
|2
Топ нарушителей
|#
|Игрок
|1.
|Польша
|Крыховяк Гжегож
|1
|1
|2.
|Турция
|Чалханоглу Хакан
|2
|0
|3.
|Северная Македония
|Алиоски Эгзиян
|2
|0
|4.
|Турция
|Сёюнджю Чаглар
|2
|0
|5.
|Уэльс
|Ампаду Этан
|0
|1
Прогнозы на матч Германия - Венгрия
Исход игры
Германия
99% (100)
Ничья
0% (0)
Венгрия
1% (1)
Тотал 2.5
Больше
64.65% (64)
Меньше
35.35% (35)
Обе команды забьют
Да
31.31% (31)
Нет
68.69% (68)
Популярный счёт
2:0 Германия
31.7% (32)
3:0 Германия
27.7% (28)
3:1 Германия
13.9% (14)
2:1 Германия
8.9% (9)
4:1 Германия
5% (5)
4:0 Германия
5% (5)
1:0 Германия
3% (3)
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