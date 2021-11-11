  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Эквадор
FIFA #55
1:0
Перерыв
Венесуэла
FIFA #50
0'
16' Желтая карточка
Рамирес Эрик
22' Желтая карточка
Плата Гонсало
25' Желтая карточка
Мартинес Хосе Андрес
1:0
41' Гол
Инкапье Пьеро
45' Желтая карточка
Мартинес Луис
22
Домингес
Александр
6
Byron
Castillo
2
Торрес
Феликс
3
Инкапье
Пьеро
7
Круз
Кристиан
8
Груэсо
Карлос
23
Кайседо
Мойсес
19
Плата
Гонсало
16
Сармиенто
Джереми
18
Пресиадо
Эдуар
13
Реаско
Джоркаефф
22
Ромо
Рафаэль
16
Росалес
Роберто
3
Осорио
Йордан
2
Феррареси
Науэль
4
Мартинес
Луис
21
Каррильо
Даниэль
II
11
Мачис
Дарвин
13
Мартинес
Хосе
Андрес
8
Ринкон
Томас
17
Brayan
Hurtado
15
Рамирес
Эрик
Эквадор
4-2-3-1
Венесуэла
5-4-1

История личных встреч

Эквадор
Венесуэла

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ОМЮА
2:1
КА
2:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ОМЮА
3:0
ОМЮА
1:3
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
КА
1:0
ТМС
4:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 5 0.38
Плата Гонсало 3 0.23
Валенсия Эннер 3 (1) 0.23
Мена Анхель 2 0.15
Кайседо Мойсес 1 0.08
Арболеда Роберт 1 0.08
Эступиньян Первис 1 0.08
Арреага Хавьер 1 0.08
Banner Caicedo 1 0.08
Торрес Феликс 1 0.08
Инкапье Пьеро 1 0.08
Груэсо Карлос 1 (1) 0.08
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чансельор Джон 2 0.15
Сотельдо Йеферсон 1 (1) 0.08
Бель Эдуард 1 0.08
Рондон Саломон 1 0.08
Мачис Дарвин 1 0.08
Рамирес Эрик 1 0.08
Дель Пино Маго Луис 1 0.08
Эррера Янгель 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Плата Гонсало 2 1
Валенсия Эннер 3 0
Мена Анхель 2 0
Домингес Александр 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Byron Castillo 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Joao Rojas III 1 0
Торрес Феликс 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 5 1
Мартинес Луис 1 1
Эрнандес Рональд 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Морено Хуниор 2 0
Гонсалес Оскар II 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартинес Хосе Андрес 2 0
Росалес Роберто 1 0
Фельтшер Рольф 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Аристегиета Фернандо 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Бель Эдуард 1 0
Уртадо Хан 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
2
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
50%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
1
8%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
20%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
30%
3
38%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
5
23%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0
Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1 Боливия - Эквадор 2:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Колумбия 0:1
Венесуэла
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3 Парагвай - Венесуэла 2:1
Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1 Колумбия - Венесуэла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 11 10 1 0 26 - 4 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор 1:0 Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
4. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили Заявка 12 3 4 5 14 - 14 13
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 12 2 6 4 9 - 17 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла 0:1 Заявка 13 2 1 10 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор 1:0 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
2. Бразилия Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
3. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла 0:1 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор 1:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла 0:1 Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Раздаётся свисток Кристиана Феррейры, завершая первый тайм при счёте 1-0 в пользу Эквадора. 
  • 45'
    Правым флангом гости попытались провести атаку, но пройти Кристиана Круза не смогли. 
  • 45'
    Плата сам же взялся за исполнение штрафного и выполнил передачу на Кайседо, который не сумел дотянуться до мяча. 
  • Желтая карточка
    45'
    А вот сейчас Кристиан Феррейра фол фиксирует, но уже со стороны гостей - Луис Мартинес сбил Гонсало Плату и получил жёлтую карточку. 
  • 45'
    Груэсо подкатился под Мачиса, после чего Дарвин оказался на газоне, но арбитр контакта не заметил и свисток не дал. 
  • Дополнительное время
    45'
    +5 минут. 
  • 44'
    Трудно сказать, что именно смущало судей, но в итоге они нашли общий язык - гол засчитан, Эквадор выходит вперёд. 
  • Судья
    43'
    Очень долго идёт проверка гола, а это значит, что у арбитров имеются сомнения. Как бы сам не пошёл смотреть телевизор Кристиан Феррейра. 
  • Видеоповтор
    42'
    Не сразу арбитр засчитывает взятие ворот, а решает сначала обратиться к видеоассистентам, чтобы проверить эпизод на предмет офсайда. 
  • Описание гола
    41'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИНКАПЬЕ!!! Инкапье откликается на подачу со штрафного с правого фланга и пробивает головой - мяч от кулаков Ромо отправляется в сетку. 
  • 39'
    Всё в порядке с Рамиресом, он покинул поле, чтобы на него вернуться. Тем временем мяч возвращается к хозяевам и они готовы дальше атаковать. 
  • Травма, повреждение
    38'
    Атака Эквадора была прервана свистком арбитра, так как на газоне оказался Эрик Рамирес и не может самостоятельно подняться. 
  • Судья
    37'
    Кастильо принимает мяч на левом фланге, пробрасывает мимо соперника и падает - арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • 36'
    Плата добрался до линии штрафной площадки и не стал бить, а потом мяч потерял. Странно, что Гонсало не пробил, ведь с более дальних дистанций стрелял уже сегодня. 
  • 35'
    Разыграли хозяева корнер, после чего допустили ошибку в передаче, отправив мяч в штрафную площадку. 
  • Угловой
    34'
    Феррареси выбивает мяч из-под ног Сармиенто на левом фланге, отправляя игровой снаряд за лицевую линию. 
  • 33'
    Томас Ринкон перехватил мяч в центре поля и отправился на чужую половину, после чего выполнил пас на правый фланг, потеряв темп. 
  • 32'
    Поменялись команды ролями. Теперь Эквадор отходит всем составом на свою половину поля, а Венесуэла пробует разыграть позиционную атаку. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Джереми Сармиенто столкнулся с соперником и получил болезненный удар, после которого рухнул на газон и пока не может подняться. 
  • Опасный момент
    29'
    Классную контратаку проводят гости. Ринкон доходит до штрафной площадки левым флангом и катит в центр на Рамиреса, Эрик продлевает на Мачиса, который убирает на замахе соперника, а потом стреляет в левый угол, но не попадает. 
  • 28'
    Снова через правый фланг хозяева попробовали провести атаку, но тщетно. Навес Кастильо оказался неточным. 
  • 27'
    Гонсало Плата берётся за исполнение штрафного удара и проверяет на прочность стенку из игроков Венесуэлы. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Хосе Мартинес нарушает правила перед своей штрафной площадкой, роняя на газон Кайседо. Перспективный стандарт для Эквадора. 
  • 25'
    Кастильо предлагает себя на правом фланге, мяч получает, а потом выполняет высокую подачу, которая адресата не находит. 
  • 24'
    Мачис получает мяч на правом фланге, а потом катит в центр на Ринкона, который стреляет в касание и получается слишком неточно. 
  • Желтая карточка
    23'
    По жёлтым карточкам счёт становится равным - Гонсало Плата совершил грубый фол на чужой половине поля и получил наказание. 
  • Опасный момент
    22'
    Риаско решается на дальний удар, метров с тридцати, после которого мяч едва не попадает в ворота, пролетая чуть выше перекладины. 
  • 20'
    Плата принимает мяч перед штрафной площадкой, а потом выполняет неточную обостряющую передачу. 
  • 19'
    Всё в порядке с Инкапье, вставил ватный тампон в нос и готов продолжать поединок. Осталось лишь дождаться разрешения арбитра. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Разбит нос у Пьеро Инкапье, но врачи делают всё возможное, чтобы как можно быстрее остановить кровь. 
  • Желтая карточка
    17'
    Эрик Рамирес нарушает правила в верховой борьбе с Пьеро Инкапье, попадая сопернику локтем по лицу. Жёлтая карточка показана. 
  • 16'
    Эдуар Пресиадо принимает мяч на левом фланге, перед штрафной площадкой, а потом пробивает по воротам - выше перекладины пролетает круглый. 
  • 15'
    Томас Ринкон успешно сыграл в отборе на правом фланге, остановив наступление Эквадора. 
  • 14'
    Гонсало Плата добрался до штрафной площадки по левому флангу и выполнил передачу на Риаско, но получилось слишком сильно. 
  • 12'
    Эквадор перехватывает мяч в центре поля и готовится к очередному наступлению, а Венесуэла отходит всей командой к своим воротам, чтобы держать оборону. 
  • 11'
    Затяжную позиционную атаку провёл Эквадор, но так и не сумел довести дело до удара. 
  • 10'
    Брайан Уртадо совершил рывок по левому флангу, дошёл до штрафной, а вот выполнить точную подачу не сумел. 
  • Судья
    8'
    Кристиан Круз врывается в штрафную площадку левым краем и падает после прикосновения до него Йордана Осорио, но арбитр сразу же сообщает, что фола не было. 
  • Угловой
    7'
    Венесуэла исполнили корнер с правого фланга и ничего опасного создать не смогла. С подачей на ближнюю штангу справились хозяева. 
  • 6'
    С первых минут гости не торопятся идти в атаку, медленно вводя мяч в игру то ударом от ворот, то вбрасыванием из аута. 
  • Опасный момент
    5'
    Первая атака сборной Венесуэлы завершается подачей с правого фланга, но с ней справляется Александр Домингес, выбивая мяч кулаками. 
  • 4'
    Кастильо Бирон прорвался по правому флангу и выполнил подачу, но после того, как мяч покинул пределы поля. 
  • 3'
    Хозяева перехватывают мяч на чужой половине поля и сразу же наносят первый удар, который получается неточным. 
  • 2'
    Венесуэла начинает с центра поля и сразу же попадает под прессинг, но успевает расстаться с мячом, выбивая его на чужую половину. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Кристиан Феррейра даёт свисток и матч начинается! 
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча Эквадор - Венесуэла, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 139
Эквадор 84.2% (117)
X 8.6% (12)
Венесуэла 7.2% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эквадор
Ничья
Венесуэла
1.41
8.20
8.54
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Эквадор 1:0 Венесуэла онлайн


Прогнозы на матч Эквадор 1:0 Венесуэла

Исход игры
Эквадор
84.2% (117)
Ничья
8.6% (12)
Венесуэла
7.2% (10)
Тотал 2.5
Больше
47.06% (64)
Меньше
52.94% (72)
Обе команды забьют
Да
52.94% (72)
Нет
47.06% (64)
Популярный счёт
2:1 Эквадор
28.8% (40)
2:0 Эквадор
28.1% (39)
1:0 Эквадор
15.1% (21)
3:1 Эквадор
8.6% (12)
1:1 Ничья
7.2% (10)
1:2 Венесуэла
5% (7)
3:0 Эквадор
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (7) Обзор Играть
2 Бонус: 10000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
3 Бонус: 2000 ₽ Отзывы (5) Обзор Играть
4 Бонус: 7000 ₽ Отзывы (10) Обзор Играть
5 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 3500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1000 ₽ Отзывы (47) Обзор Играть
8 Бонус: 1500 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 