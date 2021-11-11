Груэсо подкатился под Мачиса, после чего Дарвин оказался на газоне, но арбитр контакта не заметил и свисток не дал.

А вот сейчас Кристиан Феррейра фол фиксирует, но уже со стороны гостей - Луис Мартинес сбил Гонсало Плату и получил жёлтую карточку.

Плата сам же взялся за исполнение штрафного и выполнил передачу на Кайседо, который не сумел дотянуться до мяча.

Правым флангом гости попытались провести атаку, но пройти Кристиана Круза не смогли.

Раздаётся свисток Кристиана Феррейры, завершая первый тайм при счёте 1-0 в пользу Эквадора.

45' +5 минут.

44' Трудно сказать, что именно смущало судей, но в итоге они нашли общий язык - гол засчитан, Эквадор выходит вперёд.

43' Очень долго идёт проверка гола, а это значит, что у арбитров имеются сомнения. Как бы сам не пошёл смотреть телевизор Кристиан Феррейра.

42' Не сразу арбитр засчитывает взятие ворот, а решает сначала обратиться к видеоассистентам, чтобы проверить эпизод на предмет офсайда.

41' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1-0!!! ИНКАПЬЕ!!! Инкапье откликается на подачу со штрафного с правого фланга и пробивает головой - мяч от кулаков Ромо отправляется в сетку.

39' Всё в порядке с Рамиресом, он покинул поле, чтобы на него вернуться. Тем временем мяч возвращается к хозяевам и они готовы дальше атаковать.

38' Атака Эквадора была прервана свистком арбитра, так как на газоне оказался Эрик Рамирес и не может самостоятельно подняться.

37' Кастильо принимает мяч на левом фланге, пробрасывает мимо соперника и падает - арбитр показывает, что нужно подниматься.

36' Плата добрался до линии штрафной площадки и не стал бить, а потом мяч потерял. Странно, что Гонсало не пробил, ведь с более дальних дистанций стрелял уже сегодня.

35' Разыграли хозяева корнер, после чего допустили ошибку в передаче, отправив мяч в штрафную площадку.

34' Феррареси выбивает мяч из-под ног Сармиенто на левом фланге, отправляя игровой снаряд за лицевую линию.

33' Томас Ринкон перехватил мяч в центре поля и отправился на чужую половину, после чего выполнил пас на правый фланг, потеряв темп.

32' Поменялись команды ролями. Теперь Эквадор отходит всем составом на свою половину поля, а Венесуэла пробует разыграть позиционную атаку.

31' Джереми Сармиенто столкнулся с соперником и получил болезненный удар, после которого рухнул на газон и пока не может подняться.

29' Классную контратаку проводят гости. Ринкон доходит до штрафной площадки левым флангом и катит в центр на Рамиреса, Эрик продлевает на Мачиса, который убирает на замахе соперника, а потом стреляет в левый угол, но не попадает.

28' Снова через правый фланг хозяева попробовали провести атаку, но тщетно. Навес Кастильо оказался неточным.

27' Гонсало Плата берётся за исполнение штрафного удара и проверяет на прочность стенку из игроков Венесуэлы.

26' Хосе Мартинес нарушает правила перед своей штрафной площадкой, роняя на газон Кайседо. Перспективный стандарт для Эквадора.

25' Кастильо предлагает себя на правом фланге, мяч получает, а потом выполняет высокую подачу, которая адресата не находит.

24' Мачис получает мяч на правом фланге, а потом катит в центр на Ринкона, который стреляет в касание и получается слишком неточно.

23' По жёлтым карточкам счёт становится равным - Гонсало Плата совершил грубый фол на чужой половине поля и получил наказание.

22' Риаско решается на дальний удар, метров с тридцати, после которого мяч едва не попадает в ворота, пролетая чуть выше перекладины.

20' Плата принимает мяч перед штрафной площадкой, а потом выполняет неточную обостряющую передачу.

19' Всё в порядке с Инкапье, вставил ватный тампон в нос и готов продолжать поединок. Осталось лишь дождаться разрешения арбитра.

18' Разбит нос у Пьеро Инкапье, но врачи делают всё возможное, чтобы как можно быстрее остановить кровь.

17' Эрик Рамирес нарушает правила в верховой борьбе с Пьеро Инкапье, попадая сопернику локтем по лицу. Жёлтая карточка показана.

16' Эдуар Пресиадо принимает мяч на левом фланге, перед штрафной площадкой, а потом пробивает по воротам - выше перекладины пролетает круглый.

15' Томас Ринкон успешно сыграл в отборе на правом фланге, остановив наступление Эквадора.

14' Гонсало Плата добрался до штрафной площадки по левому флангу и выполнил передачу на Риаско, но получилось слишком сильно.

12' Эквадор перехватывает мяч в центре поля и готовится к очередному наступлению, а Венесуэла отходит всей командой к своим воротам, чтобы держать оборону.

11' Затяжную позиционную атаку провёл Эквадор, но так и не сумел довести дело до удара.

10' Брайан Уртадо совершил рывок по левому флангу, дошёл до штрафной, а вот выполнить точную подачу не сумел.

8' Кристиан Круз врывается в штрафную площадку левым краем и падает после прикосновения до него Йордана Осорио, но арбитр сразу же сообщает, что фола не было.

7' Венесуэла исполнили корнер с правого фланга и ничего опасного создать не смогла. С подачей на ближнюю штангу справились хозяева.

6' С первых минут гости не торопятся идти в атаку, медленно вводя мяч в игру то ударом от ворот, то вбрасыванием из аута.

5' Первая атака сборной Венесуэлы завершается подачей с правого фланга, но с ней справляется Александр Домингес, выбивая мяч кулаками.

4' Кастильо Бирон прорвался по правому флангу и выполнил подачу, но после того, как мяч покинул пределы поля.

3' Хозяева перехватывают мяч на чужой половине поля и сразу же наносят первый удар, который получается неточным.

2' Венесуэла начинает с центра поля и сразу же попадает под прессинг, но успевает расстаться с мячом, выбивая его на чужую половину.