Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022
История личных встреч
Эквадор
Венесуэла
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
13 матчей
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эстрада Майкл
|5
|0.42
|Валенсия Эннер
|3 (1)
|0.25
|Плата Гонсало
|3
|0.25
|Мена Анхель
|2
|0.17
|Кайседо Мойсес
|1
|0.08
|Арболеда Роберт
|1
|0.08
|Эступиньян Первис
|1
|0.08
|Арреага Хавьер
|1
|0.08
|Banner Caicedo
|1
|0.08
|Торрес Феликс
|1
|0.08
|Груэсо Карлос
|1 (1)
|0.08
|Леон Луис
|0
|0
|Byron Castillo
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
Венесуэла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чансельор Джон
|2
|0.17
|Сотельдо Йеферсон
|1 (1)
|0.08
|Бель Эдуард
|1
|0.08
|Рондон Саломон
|1
|0.08
|Мачис Дарвин
|1
|0.08
|Рамирес Эрик
|1
|0.08
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0.08
|Эррера Янгель
|0
|0
Карточки
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валенсия Эннер
|3
|0
|Плата Гонсало
|1
|1
|Мена Анхель
|2
|0
|Домингес Александр
|2
|0
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Кайседо Мойсес
|2
|0
|Сорноса Хуниор
|0
|1
|Ибарра Ренато
|1
|0
|Пресиадо Эдуар
|1
|0
|Эстрада Майкл
|1
|0
|Byron Castillo
|1
|0
|Мендес Джегсон
|1
|0
|Joao Rojas III
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
|Пресиадо Анхело
|1
|0
|Перласа Педро
|1
|0
|Паласиос Диего
|1
|0
Венесуэла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ринкон Томас
|5
|1
|Эрнандес Рональд
|2
|0
|Анхель Вилькер
|2
|0
|Морено Хуниор
|2
|0
|Гонсалес Оскар II
|2
|0
|Эррера Янгель
|2
|0
|Мартинес Луис
|0
|1
|Росалес Роберто
|1
|0
|Фельтшер Рольф
|1
|0
|Гонсалес Александр
|1
|0
|Аристегиета Фернандо
|1
|0
|Мачис Дарвин
|1
|0
|Сотельдо Йеферсон
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Бель Эдуард
|1
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|1
|0
|Уртадо Хан
|1
|0
|Дель Пино Маго Луис
|1
|0
|Феррареси Науэль
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
2
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
50%
76-90
Пропущено
5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
1
8%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90
Забито
20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
20%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
30%
3
38%
76-90
Пропущено
13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
5
23%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Эквадор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0
Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1 Боливия - Эквадор 2:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Колумбия 0:1
Венесуэла
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3 Парагвай - Венесуэла 2:1
Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1 Колумбия - Венесуэла 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|26 - 4
|31
|2.
|Аргентина
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|19 - 6
|25
|3.
|Эквадор
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|20 - 13
|17
|4.
|Уругвай
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 17
|16
|5.
|Колумбия
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|16 - 16
|16
|6.
|Чили
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 14
|13
|7.
|Боливия
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|8.
|Парагвай
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 17
|12
|9.
|Перу
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 19
|11
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|8 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|14 - 1
|15
|2.
|Аргентина
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Эквадор
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 5
|13
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|5.
|Чили
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Боливия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|7.
|Колумбия
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Перу
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 10
|7
|9.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 8
|7
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бразилия
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|Аргентина
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|3.
|Колумбия
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 10
|7
|4.
|Уругвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 12
|5
|5.
|Парагвай
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 9
|5
|6.
|Перу
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|7.
|Эквадор
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|8.
|Боливия
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|9.
|Чили
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
|10.
|Венесуэла
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|2 - 13
|0
Прогнозы на матч Эквадор - Венесуэла
Исход игры
Эквадор
73.9% (34)
Ничья
10.9% (5)
Венесуэла
15.2% (7)
Тотал 2.5
Больше
56.52% (26)
Меньше
43.48% (20)
Обе команды забьют
Да
65.22% (30)
Нет
34.78% (16)
Популярный счёт
2:1 Эквадор
32.6% (15)
2:0 Эквадор
15.2% (7)
1:0 Эквадор
13% (6)
1:1 Ничья
10.9% (5)
1:2 Венесуэла
10.9% (5)
3:1 Эквадор
10.9% (5)
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