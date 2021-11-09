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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Эквадор
FIFA #55
 
Позже
Венесуэла
FIFA #50

История личных встреч

Эквадор
Венесуэла

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

13 матчей

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
2 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

ОМЮА
2:1
КА
2:2
ТМС
1:1
ТМС
1:1
ОМЮА
3:0
ОМЮА
1:3
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
2:0
КА
1:0
ТМС
4:1
ТМС
1:0
ЧМОМ
3:1
ЧМОМ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эстрада Майкл 5 0.42
Валенсия Эннер 3 (1) 0.25
Плата Гонсало 3 0.25
Мена Анхель 2 0.17
Кайседо Мойсес 1 0.08
Арболеда Роберт 1 0.08
Эступиньян Первис 1 0.08
Арреага Хавьер 1 0.08
Banner Caicedo 1 0.08
Торрес Феликс 1 0.08
Груэсо Карлос 1 (1) 0.08
Леон Луис 0 0
Byron Castillo 0 0
Франко Алан 0 0
Венесуэла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чансельор Джон 2 0.17
Сотельдо Йеферсон 1 (1) 0.08
Бель Эдуард 1 0.08
Рондон Саломон 1 0.08
Мачис Дарвин 1 0.08
Рамирес Эрик 1 0.08
Дель Пино Маго Луис 1 0.08
Эррера Янгель 0 0

Карточки

Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Валенсия Эннер 3 0
Плата Гонсало 1 1
Мена Анхель 2 0
Домингес Александр 2 0
Груэсо Карлос 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Кайседо Мойсес 2 0
Сорноса Хуниор 0 1
Ибарра Ренато 1 0
Пресиадо Эдуар 1 0
Эстрада Майкл 1 0
Byron Castillo 1 0
Мендес Джегсон 1 0
Joao Rojas III 1 0
Торрес Феликс 1 0
Пресиадо Анхело 1 0
Перласа Педро 1 0
Паласиос Диего 1 0
Венесуэла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ринкон Томас 5 1
Эрнандес Рональд 2 0
Анхель Вилькер 2 0
Морено Хуниор 2 0
Гонсалес Оскар II 2 0
Эррера Янгель 2 0
Мартинес Луис 0 1
Росалес Роберто 1 0
Фельтшер Рольф 1 0
Гонсалес Александр 1 0
Аристегиета Фернандо 1 0
Мачис Дарвин 1 0
Сотельдо Йеферсон 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Бель Эдуард 1 0
Мартинес Хосе Андрес 1 0
Уртадо Хан 1 0
Дель Пино Маго Луис 1 0
Феррареси Науэль 1 0
Кассерес Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
2
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
1
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
5
31%
1
50%
76-90

Пропущено

5
13
1 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
20%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
20%
2
15%
61-75
3
60%
1
8%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
25%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
2
22%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
33%
61-75
2
25%
3
33%
76-90

Забито

20
8
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
4
20%
2
25%
1-15
2
10%
1
13%
16-30
4
20%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
1
5%
1
13%
61-75
6
30%
3
38%
76-90

Пропущено

13
22
4 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 11
1
8%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
3
23%
5
23%
31-45
1
8%
2
9%
46-60
3
23%
5
23%
61-75
5
38%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Эквадор
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мексика - Эквадор 2:3 Колумбия - Эквадор 0:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Эквадор - Боливия 3:0
Уругвай - Эквадор 1:0 Эквадор - Чили 0:0 Эквадор - Парагвай 2:0 Аргентина - Эквадор 3:0 Бразилия - Эквадор 1:1 Эквадор - Перу 2:2 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Эквадор 1:0 Эквадор - Перу 1:2 Бразилия - Эквадор 2:0 Эквадор - Боливия 2:1 Эквадор - Колумбия 6:1 Боливия - Эквадор 2:3 Эквадор - Уругвай 4:2 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Колумбия 0:1
Венесуэла
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Чили - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Эквадор 2:1 Венесуэла - Бразилия 1:3 Парагвай - Венесуэла 2:1
Перу - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Аргентина 1:3 Венесуэла - Перу 0:1 Венесуэла - Эквадор 2:2 Колумбия - Венесуэла 0:0 Бразилия - Венесуэла 3:0 Венесуэла - Уругвай 0:0 Боливия - Венесуэла 3:1 Венесуэла - Чили 2:1 Бразилия - Венесуэла 1:0 Венесуэла - Парагвай 0:1 Колумбия - Венесуэла 3:0 Япония - Венесуэла 1:4 Венесуэла - Тринидад и Тобаго 2:0 Венесуэла - Боливия 4:1 Колумбия - Венесуэла 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 11 10 1 0 26 - 4 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 12 5 2 5 20 - 13 17
4. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили Заявка 12 3 4 5 14 - 14 13
7. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
8. Парагвай Заявка 12 2 6 4 9 - 17 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 12 2 1 9 8 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
2. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
3. Эквадор Заявка 6 4 1 1 16 - 5 13
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
9. Парагвай Заявка 6 1 4 1 7 - 8 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Парагвай Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
9. Чили Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2
10. Венесуэла Заявка 6 0 0 6 2 - 13 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эквадор - Венесуэла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2021, осталось 2 дня 15 часов 6 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Эквадор 73.9% (34)
    X 10.9% (5)
    Венесуэла 15.2% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эквадор
    Ничья
    Венесуэла
    1.45
    4.56
    8.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Эквадор - Венесуэла онлайн


    Прогнозы на матч Эквадор - Венесуэла

    Исход игры
    Эквадор
    73.9% (34)
    Ничья
    10.9% (5)
    Венесуэла
    15.2% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.52% (26)
    Меньше
    43.48% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    65.22% (30)
    Нет
    34.78% (16)
    Популярный счёт
    2:1 Эквадор
    32.6% (15)
    2:0 Эквадор
    15.2% (7)
    1:0 Эквадор
    13% (6)
    1:1 Ничья
    10.9% (5)
    1:2 Венесуэла
    10.9% (5)
    3:1 Эквадор
    10.9% (5)
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