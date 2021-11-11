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Отборочные матчи: Южная Америка 2020-2022

2020-2022
Парагвай
FIFA #38
0:0
Первый тайм: 42'
Чили
FIFA #21
0'
27' Желтая карточка
Роко Энсо
33' Желтая карточка
Морель Хорхе
42'
Парагвай
4-1-4-1
Чили
3-1-4-2

Ход матча

27'
 
Роко Энсо
33'
Морель Хорхе
 

История личных встреч

Парагвай
Чили

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
7.7%
53.8%
5 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

38.5%
23.1%
38.4%
5 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

ОМЮА
2:0
КА
0:2
ОМЮА
0:3
ОМЮА
2:1
ТМС
3:2
ЧМОМ
1:2
ТМС
2:0
ТМС
3:2
ЧМОМ
2:0
ТМС
0:0
ТМС
2:1
ЧМОМ
0:2
ЧМОМ
0:3

Бомбардиры внутри турнира

Парагвай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромеро Анхель 4 (2) 0.31
Гамарра Алехандро 2 0.15
Санабрия Антонио 1 0.08
Хименес Гастон 1 0.08
Мартинес Эктор II 1 0.08
Эспинола Альберто 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Артуро 4 (1) 0.31
Санчес Алексис 3 0.23
Пульгар Эрик 3 0.23
Бреретон Бен 2 0.15
Менесес Хеан 1 0.08
Исла Маурисио 1 0.08
Арангис Чарлес 0 0
Медель Гари 0 0

Карточки

Парагвай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альдерете Омар 3 1
Алонсо Хуниор 4 0
Морель Хорхе 4 0
Перес Эрнан 3 0
Гомес Густаво 3 0
Ромеро Анхель 2 0
Лусена Анхель 2 0
Альмирон Мигель 2 0
Кубас Андрес 2 0
Вильясанти Матиас 2 0
Лескано Дарио 1 0
Барейро Антонио 1 0
Хименес Гастон 1 0
Эспинола Альберто 1 0
Бальбуэна Фабиан 1 0
Matias Rojas II 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пульгар Эрик 5 0
Арангис Чарлес 2 1
Марипан Гильермо 3 0
Вегас Себастьян 3 0
Видаль Артуро 2 0
Исла Маурисио 2 0
Варгас Эдуардо 2 0
Медель Гари 2 0
Роко Энсо 2 0
Сьерральта Франсиско 2 0
Босежур Жан 1 0
Вальдес Диего 1 0
Баэса Клаудио 1 0
Кортес Брайан 1 0
Гальдамес Пабло 1 0
Диас Пауло 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Jimenez Luis III 1 0
Ivan Morales 1 0
Бреретон Бен 1 0
Диас Николас 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
8 Не забивали 8
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
1
14%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

8
10
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
20%
16-30
0
0%
4
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
4
40%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
1
25%
61-75
4
44%
2
50%
76-90

Забито

9
14
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
1
11%
1
7%
1-15
2
22%
2
14%
16-30
1
11%
5
36%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
2
22%
4
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
1
6%
3
21%
16-30
3
18%
2
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
2
12%
3
21%
61-75
7
41%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Парагвай
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Боливия - Парагвай 4:0 Чили - Парагвай 2:0 Парагвай - Аргентина 0:0 Парагвай - Венесуэла 2:1
Парагвай - Колумбия 1:1 Эквадор - Парагвай 2:0 Перу - Парагвай 3:3 Уругвай - Парагвай 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Парагвай - Боливия 3:1 Парагвай - Бразилия 0:2 Уругвай - Парагвай 0:0 Парагвай - Боливия 2:2 Аргентина - Парагвай 1:1 Венесуэла - Парагвай 0:1 Парагвай - Перу 2:2 Саудовская Аравия - Парагвай 0:0 Болгария - Парагвай 0:1 Словакия - Парагвай 1:1
Чили
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Чили - Венесуэла 3:0 Чили - Парагвай 2:0 Перу - Чили 2:0 Колумбия - Чили 3:1
Эквадор - Чили 0:0 Чили - Бразилия 0:1 Бразилия - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:2 Уругвай - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:0 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 1:1 Аргентина - Чили 1:1 Чили - Боливия 2:1 Венесуэла - Чили 2:1 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 2:2 Уругвай - Чили 2:1 Гвинея - Чили 2:3 Колумбия - Чили 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 11 10 1 0 26 - 4 31
2. Аргентина Заявка 11 7 4 0 19 - 6 25
3. Эквадор Заявка 13 6 2 5 21 - 13 20
4. Уругвай Заявка 12 4 4 4 14 - 17 16
5. Колумбия Заявка 12 3 7 2 16 - 16 16
6. Чили 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 14 14
7. Парагвай 0:0 Заявка 13 2 7 4 9 - 17 13
8. Боливия Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
9. Перу Заявка 12 3 2 7 10 - 19 11
10. Венесуэла Заявка 13 2 1 10 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эквадор Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
2. Бразилия Заявка 5 5 0 0 14 - 1 15
3. Аргентина Заявка 6 4 2 0 10 - 2 14
4. Уругвай Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
5. Чили 0:0 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
6. Боливия Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
7. Колумбия Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8. Парагвай 0:0 Заявка 7 1 5 1 7 - 8 8
9. Перу Заявка 6 2 1 3 6 - 10 7
10. Венесуэла Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бразилия Заявка 6 5 1 0 12 - 3 16
2. Аргентина Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
3. Колумбия Заявка 6 1 4 1 8 - 10 7
4. Уругвай Заявка 6 1 2 3 7 - 12 5
5. Парагвай 0:0 Заявка 6 1 2 3 2 - 9 5
6. Перу Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
7. Эквадор Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
8. Чили 0:0 Заявка 7 0 3 4 4 - 10 3
9. Боливия Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
10. Венесуэла Заявка 7 0 0 7 2 - 14 0
  • — Выход на чемпионат мира в Катаре
  • — Стыковые матчи за право попасть на чемпионат мира в Катаре
  • Первый тайм
  • 42'
    И снова неудачно действует Мена, завершая на сей раз затяжное позиционное наступление неточной подачей с левого края штрафной площади. 
  • 41'
    Мена принял мяч на левом фланге, а потом выполнил неточную передачу вперёд, отправив игровой снаряд за боковую линию. 
  • 40'
    Корнер в исполнении сборной Чили опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами сборной Парагвая. 
  • Угловой
    39'
    Алексис Санчес принимает мяч перед штрафной площадкой и стреляет по воротам - рикошетом от защитника круглый уходит за лицевую линию. 
  • 38'
    Алексис Санчес забрасывает мяч на правый край штрафной площадки на Марселино Нуньеса, который неудачно принимает игровой снаряд, выпуская его за лицевую линию. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Бреретон смещается с левого фланга в центр и падает, хватая мяч рукой - штрафной удар в пользу Парагвая назначает арбитр. 
  • 35'
    Эктор Мартинес решается на удар с дальней дистанции - в створ попадает, но получается несильно и Браво мяч фиксирует. 
  • Желтая карточка
    34'
    Хорхе Морель получает жёлтую карточку за грубый фол на Артуро Видале. 
  • 33'
    Мигель Альмирон ворвался в штрафную площадку и нанёс удар с разворота с правого края, но Клаудио Браво справился. 
  • 32'
    Санчес выполняет подачу на правый край штрафной площадки, откуда в касание пробивает Нуньес и в створ не попадает. 
  • 31'
    Видаль выполнил передачу на Бреретона, но получилось неточно и круглый отправился в руки Энтони Силве. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Густаво Гомес нарушил правила на правом фланге, остановив при помощи рук Алексиса Санчеса. 
  • 29'
    Антонио Санабрия получает мяч на правом фланге и выполняет прострел, который прерывает защитник Чили. 
  • Желтая карточка
    27'
    Энсо Роко выполнил неточную передачу на чужой половине поля, а потом нарушил правила и получил жёлтую карточку. 
  • 26'
    Матиас Рохас выполнил подачу со штрафного и нашёл лишь голову одного из соперников. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Марипан срывает атаку Парагвая на правом фланге, роняя на газон Мигеля Альмирона. 
  • 24'
    Роберт Рохас внимательно действует в центре обороны, выбивая мяч за боковую линию. 
  • 23'
    Чилийцы продолжают больше владеть мячом, но всё это вдали от ворот, преимущественно в районе центрального круга. 
  • Офсайд
    22'
    Анхель Ромеро раньше времени совершил рывок в центр штрафной площадки, что привело к попаданию в офсайд. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Антонио Санабрия отошёл в оборону, отвоевал мяч на правом фланге, а потом закрыл его корпусом и заработал штрафной. 
  • 20'
    Пока в спокойном темпе проходит поединок, не балуя нас опасными моментами, если не считать попадание мяча в штангу ворот Чили после кросса Матиаса Рохаса. 
  • 18'
    Парагвай завершил наступление левым флангом прострелом, с которым справились гости, выбив мяч в аут. 
  • 17'
    Алексис Санчес выполнил передачу на правый фланг на Диего Вальдеса, который рывок совершил, но к мячу не успел. 
  • 16'
    Столкновение в штрафной площадке Парагвая после исполнения корнера обошлось без внимания арбитра, так как хозяева убежали в контратаку левым флангом, но не смогли довести дело до удара. 
  • Угловой
    15'
    Мена выполняет подачу с левого фланга - попадает в Роберта Рохаса и зарабатывает угловой. 
  • Судья
    14'
    Мигель Альмирон врывается в штрафную площадку с левого фланга и падает, но свисток судьи молчит. 
  • 13'
    Парагвай начинает разыгрывать затяжное позиционное наступление, в результате чего Чили всем составом отходит на свою половину поля. 
  • 12'
    Клаудио Браво выполнил удар от ворот - Санчес поборолся за мяч, но выиграть воздух не сумел. 
  • 11'
    Диего Вальдес выполняет передачу на линию вратарской, где уверенно в воздухе действуют защитники сборной Парагвая. 
  • 10'
    Продолжается борьба за инициативу, и лучше пока в ней чувствуют себя гости, действуя более смело и раскрепощённо. 
  • Штанга
    9'
    ОПАСНО! Матиас Рохас выполняет подачу с левого фланга и получается настолько остро, что мяч попадает в штангу, а от неё вылетает в поле. 
  • 8'
    Эухенио Мена проходит по левому флангу и выполняет подачу в центр - Алексис Санчес выигрывает воздух и снова пробивает выше цели. 
  • 7'
    Чилийцы используют высокий прессинг, благодаря которому вынуждают парагвайцев выбивать мяч на чужую половину поля. 
  • 6'
    По очереди команды доходят до штрафных площадок, но более конкретны пока чилийцы, которые уже успели нанести первый удар. 
  • 5'
    Ещё одну атаку проводят гости, правым флангом - следует подача в центр штрафной, откуда пробивает головой Алексис Санчес и не попадает в створ. 
  • 4'
    Видаль оказывается перед штрафной площадкой и на него следует передача, но Артуро не справляется с приёмом, пропуская мяч под ногой. 
  • 3'
    Чилийцы перешли центр поля на правом фланге, а потом вынуждены были отойти назад, столкнувшись с сопротивлением. 
  • 2'
    Парагвай взял мяч под контроль и попытался провести атаку правым флангом, которая была прервана защитниками Чили. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча Парагвай - Чили, которую проведу я - Кирилл Дудник. 
Прогнозы 138
Парагвай 23.2% (32)
X 53.6% (74)
Чили 23.2% (32)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Парагвай
Ничья
Чили
3.05
3.24
3.24
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Парагвай 0:0 Чили онлайн


Прогнозы на матч Парагвай 0:0 Чили

Исход игры
Парагвай
23.2% (32)
Ничья
53.6% (74)
Чили
23.2% (32)
Тотал 2.5
Больше
33.58% (45)
Меньше
66.42% (89)
Обе команды забьют
Да
79.85% (107)
Нет
20.15% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.9% (62)
1:2 Чили
17.4% (24)
2:1 Парагвай
9.4% (13)
1:0 Парагвай
8.7% (12)
2:2 Ничья
4.3% (6)
2:0 Парагвай
3.6% (5)
0:1 Чили
2.9% (4)
0:0 Ничья
2.9% (4)
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