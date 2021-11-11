Алексис Санчес забрасывает мяч на правый край штрафной площадки на Марселино Нуньеса, который неудачно принимает игровой снаряд, выпуская его за лицевую линию.

Алексис Санчес принимает мяч перед штрафной площадкой и стреляет по воротам - рикошетом от защитника круглый уходит за лицевую линию.

Корнер в исполнении сборной Чили опасным не получился, борьба на втором этаже осталась за футболистами сборной Парагвая.

Мена принял мяч на левом фланге, а потом выполнил неточную передачу вперёд, отправив игровой снаряд за боковую линию.

И снова неудачно действует Мена, завершая на сей раз затяжное позиционное наступление неточной подачей с левого края штрафной площади.

37' Бреретон смещается с левого фланга в центр и падает, хватая мяч рукой - штрафной удар в пользу Парагвая назначает арбитр.

35' Эктор Мартинес решается на удар с дальней дистанции - в створ попадает, но получается несильно и Браво мяч фиксирует.

34' Хорхе Морель получает жёлтую карточку за грубый фол на Артуро Видале.

33' Мигель Альмирон ворвался в штрафную площадку и нанёс удар с разворота с правого края, но Клаудио Браво справился.

32' Санчес выполняет подачу на правый край штрафной площадки, откуда в касание пробивает Нуньес и в створ не попадает.

31' Видаль выполнил передачу на Бреретона, но получилось неточно и круглый отправился в руки Энтони Силве.

30' Густаво Гомес нарушил правила на правом фланге, остановив при помощи рук Алексиса Санчеса.

29' Антонио Санабрия получает мяч на правом фланге и выполняет прострел, который прерывает защитник Чили.

27' Энсо Роко выполнил неточную передачу на чужой половине поля, а потом нарушил правила и получил жёлтую карточку.

26' Матиас Рохас выполнил подачу со штрафного и нашёл лишь голову одного из соперников.

25' Марипан срывает атаку Парагвая на правом фланге, роняя на газон Мигеля Альмирона.

24' Роберт Рохас внимательно действует в центре обороны, выбивая мяч за боковую линию.

23' Чилийцы продолжают больше владеть мячом, но всё это вдали от ворот, преимущественно в районе центрального круга.

22' Анхель Ромеро раньше времени совершил рывок в центр штрафной площадки, что привело к попаданию в офсайд.

21' Антонио Санабрия отошёл в оборону, отвоевал мяч на правом фланге, а потом закрыл его корпусом и заработал штрафной.

20' Пока в спокойном темпе проходит поединок, не балуя нас опасными моментами, если не считать попадание мяча в штангу ворот Чили после кросса Матиаса Рохаса.

18' Парагвай завершил наступление левым флангом прострелом, с которым справились гости, выбив мяч в аут.

17' Алексис Санчес выполнил передачу на правый фланг на Диего Вальдеса, который рывок совершил, но к мячу не успел.

16' Столкновение в штрафной площадке Парагвая после исполнения корнера обошлось без внимания арбитра, так как хозяева убежали в контратаку левым флангом, но не смогли довести дело до удара.

15' Мена выполняет подачу с левого фланга - попадает в Роберта Рохаса и зарабатывает угловой.

14' Мигель Альмирон врывается в штрафную площадку с левого фланга и падает, но свисток судьи молчит.

13' Парагвай начинает разыгрывать затяжное позиционное наступление, в результате чего Чили всем составом отходит на свою половину поля.

12' Клаудио Браво выполнил удар от ворот - Санчес поборолся за мяч, но выиграть воздух не сумел.

11' Диего Вальдес выполняет передачу на линию вратарской, где уверенно в воздухе действуют защитники сборной Парагвая.

10' Продолжается борьба за инициативу, и лучше пока в ней чувствуют себя гости, действуя более смело и раскрепощённо.

9' ОПАСНО! Матиас Рохас выполняет подачу с левого фланга и получается настолько остро, что мяч попадает в штангу, а от неё вылетает в поле.

8' Эухенио Мена проходит по левому флангу и выполняет подачу в центр - Алексис Санчес выигрывает воздух и снова пробивает выше цели.

7' Чилийцы используют высокий прессинг, благодаря которому вынуждают парагвайцев выбивать мяч на чужую половину поля.

6' По очереди команды доходят до штрафных площадок, но более конкретны пока чилийцы, которые уже успели нанести первый удар.

5' Ещё одну атаку проводят гости, правым флангом - следует подача в центр штрафной, откуда пробивает головой Алексис Санчес и не попадает в створ.

4' Видаль оказывается перед штрафной площадкой и на него следует передача, но Артуро не справляется с приёмом, пропуская мяч под ногой.

3' Чилийцы перешли центр поля на правом фланге, а потом вынуждены были отойти назад, столкнувшись с сопротивлением.

2' Парагвай взял мяч под контроль и попытался провести атаку правым флангом, которая была прервана защитниками Чили.