Ягеллония
3:1
Второй тайм: 51'
Стадион: Городской стадион Белостока
Висла Плоцк
1:0
13' ГолПульич Яков
2:0
16' ГолИмас Хесус
3:0
46' ГолПульич Яков
25
Цэру
Богдан
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
18
Урига
Алан
14
Швох
Матеуш
11
Пырдол
Пётр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Черных ФёдорНападающий
-
31 Бида БартошНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
-
11 Пырдол ПётрПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
-
44 Júlio1
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
Ход матча
13'
1:0
16'
2:0
46'
3:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Имас Хесус
|5
|0.5
|2.
|Пульич Яков
|3
|0.3
|3.
|Макушевски Мацей
|2
|0.2
|4.
|Романчук Тарас
|1
|0.1
|5.
|Поспишил Мартин
|0
|0
|6.
|Пржикрыл Томаш
|0
|0
|7.
|Ольшевски Павел
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.22
|2.
|Урига Алан
|2
|0.22
|3.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.11
|4.
|Жезничак Якуб
|1
|0.11
|5.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.11
|6.
|Расак Дамиан
|1
|0.11
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.11
|8.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|9.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|10.
|Павляк Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Цэру Богдан
|3
|0
|2.
|Рунье Иван
|2
|0
|3.
|Борысюк Ариэль
|1
|0
|4.
|Szymon Sobczak
|1
|0
|5.
|Камара Хуан
|1
|0
|6.
|Поспишил Мартин
|1
|0
|7.
|Стейнбор Павел
|1
|0
|8.
|Романчук Тарас
|1
|0
|9.
|Бедварссон Бедвар
|1
|0
|10.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|11.
|Бида Бартош
|1
|0
|12.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Швох Матеуш
|3
|0
|2.
|Михальски Дамян
|3
|0
|3.
|Урига Алан
|2
|0
|4.
|Лагатор Душан
|2
|0
|5.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|6.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|7.
|Збозень Дамьян
|1
|0
|8.
|Лесняк Филип
|1
|0
|9.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|10.
|Расак Дамиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|11.11% (1)
|0
|Висла Плоцк
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|33.33% (3)
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =5 -9Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =6 -7Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|10
|7
|1
|2
|15 - 9
|22
|2.
|Ракув
|10
|6
|3
|1
|23 - 12
|21
|3.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 10
|17
|4.
|Лехия Гданьск
|10
|5
|1
|4
|17 - 15
|16
|5.
|Погонь Щецин
|8
|4
|3
|1
|10 - 5
|15
|6.
|Заглембе Любин
|9
|4
|3
|2
|12 - 9
|15
|7.
|Шлёнск
|10
|4
|2
|4
|15 - 12
|14
|8.
|Ягеллония
|3:0
|10
|4
|2
|4
|12 - 13
|14
|9.
|Краковия
|10
|3
|5
|2
|14 - 13
|14
|10.
|Варта Познань
|10
|4
|1
|5
|8 - 10
|13
|11.
|Лех
|9
|2
|4
|3
|17 - 16
|10
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|4
|4
|15 - 14
|10
|13.
|Висла Плоцк
|0:3
|9
|2
|3
|4
|10 - 15
|9
|14.
|Пяст
|10
|2
|2
|6
|9 - 15
|8
|15.
|Подбескидзе
|9
|1
|3
|5
|10 - 22
|6
|16.
|Сталь Мелец
|10
|1
|3
|6
|10 - 22
|6
Победитель
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