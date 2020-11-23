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Ягеллония
5:2
Конец матча

Стадион:
Висла Плоцк
0'
1:0
13' Гол
Пульич Яков
2:0
16' Гол
Имас Хесус
3:0
46' Гол
Пульич Яков
3:1
51' Гол
Коцыля Давид
55' Желтая карточка
Коцыля Давид
4:1
61' Гол
Поспишил Мартин
5:1
66' Гол
Пульич Яков
68' Желтая карточка
Цэру Богдан
5:2
71' Гол
Расак Дамиан
90'+3
96
Венгляж
Дамиан
35
Szymon
Pankiewicz
25
Цэру
Богдан
3
Августин
Блажей
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
16
Борысюк
Ариэль
14
Пржикрыл
Томаш
11
Имас
Хесус
8
Мыстковски
Пшемыслав
21
Пульич
Яков
1
Каминьски
Кжиштоф
33
Збозень
Дамьян
18
Урига
Алан
3
Обрадович
Милан
24
Гарсия
Анхель
6
Расак
Дамиан
27
Ертсен
Торгиль
96
Wojciech
Szumilas
14
Швох
Матеуш
11
Пырдол
Пётр
19
Кабрера
Айрам
Ягеллония
4-2-3-1
Висла Плоцк
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пульич Яков 5 0.5
2. Имас Хесус 5 0.5
3. Макушевски Мацей 2 0.2
4. Поспишил Мартин 1 0.1
5. Романчук Тарас 1 0.1
6. Пржикрыл Томаш 0 0
7. Ольшевски Павел 0 0
Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.22
2. Урига Алан 2 0.22
3. Расак Дамиан 2 0.22
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.11
5. Жезничак Якуб 1 0.11
6. Ертсен Торгиль 1 0.11
7. Михальски Дамян 1 0.11
8. Коцыля Давид 1 0.11
9. Шеридан Силлиан 0 0
10. Збозень Дамьян 0 0
11. Павляк Александр 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Цэру Богдан 4 0
2. Рунье Иван 2 0
3. Борысюк Ариэль 1 0
4. Szymon Sobczak 1 0
5. Камара Хуан 1 0
6. Поспишил Мартин 1 0
7. Стейнбор Павел 1 0
8. Романчук Тарас 1 0
9. Бедварссон Бедвар 1 0
10. Арсенич Зоран 1 0
11. Бида Бартош 1 0
12. Вдовик Бартломей 1 0
Висла Плоцк
# Игрок      
1. Швох Матеуш 3 0
2. Михальски Дамян 3 0
3. Урига Алан 2 0
4. Лагатор Душан 2 0
5. Шеридан Силлиан 1 0
6. Жезничак Якуб 1 0
7. Збозень Дамьян 1 0
8. Лесняк Филип 1 0
9. Гарсия Анхель 1 0
10. Расак Дамиан 1 0
11. Коцыля Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 14.29% (2) 28.57% (4) 7.14% (1) 28.57% (4) 21.43% (3) 0
 Висла Плоцк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Краковия 3:1 Ягеллония Погонь Щецин 3:0 Ягеллония Шлёнск 1:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Лех
Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Пяст 0:1 Ягеллония Ягеллония 2:2 Подбескидзе Легия 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Висла Краков Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Ягеллония Экстракласса
Ягеллония 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Ягеллония 1:3 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Плоцк 1:2 Ягеллония Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия 10 7 1 2 15 - 9 22
2. Ракув 10 6 3 1 23 - 12 21
3. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 10 17
4. Лехия Гданьск 10 5 1 4 17 - 15 16
5. Погонь Щецин 8 4 3 1 10 - 5 15
6. Заглембе Любин 9 4 3 2 12 - 9 15
7. Шлёнск 10 4 2 4 15 - 12 14
8. Ягеллония 10 4 2 4 14 - 15 14
9. Краковия 10 3 5 2 14 - 13 14
10. Варта Познань 10 4 1 5 8 - 10 13
11. Лех 9 2 4 3 17 - 16 10
12. Висла Краков 10 2 4 4 15 - 14 10
13. Висла Плоцк 9 2 3 4 12 - 17 9
14. Пяст 10 2 2 6 9 - 15 8
15. Подбескидзе 9 1 3 5 10 - 22 6
16. Сталь Мелец 10 1 3 6 10 - 22 6
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Имас Хесус бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Пульич Яков бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.45 3.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 3.36 2.68
  1.11 9.98 27.80

Самый высокий коэффициент на матч «Ягеллония» – «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ягеллония» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Висла Плоцк» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ягеллония» – «Висла Плоцк», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 7.5 7.5 7.75 7.75 8 8 8.5 8.5
8.90 1.03 7.50 1.06 3.18 1.33 2.65 1.48 1.90 2.00 1.41 2.91 1.32 3.26 1.12 5.50 1.08 6.05 1.00 10.75
3.04 1.41 2.67 1.51 2.30 1.66 1.93 1.94 4.44 1.23 1.53 2.59 3.14 1.39 2.25 1.69 3.91 1.27 3.32 1.35 2.73 1.49 2.06 1.83 1.75 2.15 1.52 2.62 1.20 4.88 2.09 1.80 1.74 2.17 1.39 3.12 1.21 4.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3
2.77 1.44 1.92 1.88 1.40 2.95
2.51 1.56 2.06 1.83 1.59 2.45 1.39 3.14 1.41 3.10 1.59 2.45 1.34 3.38 1.10 7.51
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.68
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