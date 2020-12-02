Висла Плоцк
0:0
Перерыв
Стадион: Казимеж Гурски
Погонь Щецин
16' Желтая карточкаЛагатор Душан
26' Желтая карточкаЖезничак Якуб
23
Лесняк
Филип
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
16'
26'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.18
|2.
|Урига Алан
|2
|0.18
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.18
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.09
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.09
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.09
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.09
|8.
|Коцыля Давид
|1
|0.09
|9.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|10.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|11.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.3
|2.
|Журавски Мачей
|1
|0.1
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0.1
|4.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.1
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.1
|6.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.1
|7.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.1
|8.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|9.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|10.
|Подставски Томаш
|0
|0
|11.
|Захович Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|3
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0
|4.
|Михальски Дамян
|3
|0
|5.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|6.
|Урига Алан
|2
|0
|7.
|Обрадович Милан
|1
|0
|8.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|9.
|Лесняк Филип
|1
|0
|10.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|11.
|Расак Дамиан
|1
|0
|12.
|Коцыля Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Горгон Александр
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Мата Луиш
|1
|0
|8.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|9.
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|10.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|11.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Погонь Щецин
|0
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония
Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 3:3 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 0:1 Погонь Щецин First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|2.
|Легия
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|7.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|13.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Легия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|5.
|Погонь Щецин
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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