Висла Плоцк
0:0
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Погонь Щецин
16' Желтая карточкаЛагатор Душан
26' Желтая карточкаЖезничак Якуб
63' Желтая карточкаДрыгас Камил
23
Лесняк
Филип
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
14
Дрыгас
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
46 Коцыля ДавидНападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
16'
26'
63'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.18
|2.
|Урига Алан
|2
|0.18
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.18
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.09
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.09
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.09
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.09
|8.
|Коцыля Давид
|1
|0.09
|9.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|10.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|11.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Горгон Александр
|3
|0.3
|2.
|Журавски Мачей
|1
|0.1
|3.
|Фронччак Адам
|1
|0.1
|4.
|Бенедычак Адриан
|1
|0.1
|5.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0.1
|6.
|Кухарчик Михал
|1 (1)
|0.1
|7.
|Ковальчик Себастьян
|1 (1)
|0.1
|8.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
|9.
|Дрыгас Камил
|0
|0
|10.
|Подставски Томаш
|0
|0
|11.
|Захович Лука
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|3
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0
|4.
|Михальски Дамян
|3
|0
|5.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|6.
|Урига Алан
|2
|0
|7.
|Обрадович Милан
|1
|0
|8.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|9.
|Лесняк Филип
|1
|0
|10.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|11.
|Расак Дамиан
|1
|0
|12.
|Коцыля Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матыня Хуберт
|3
|1
|2.
|Горгон Александр
|3
|0
|3.
|Дабровски Дамьян
|3
|0
|4.
|Штек Давид
|2
|0
|5.
|Смолиньски Кацпер
|2
|0
|6.
|Фронччак Адам
|1
|0
|7.
|Дрыгас Камил
|1
|0
|8.
|Мата Луиш
|1
|0
|9.
|Ковальчик Себастьян
|1
|0
|10.
|Бенедычак Адриан
|1
|0
|11.
|Козловски Кацпер
|1
|0
|12.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Погонь Щецин
|0
|22.22% (2)
|0
|22.22% (2)
|33.33% (3)
|22.22% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония
Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 3:3 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 0:1 Погонь Щецин First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 12
|24
|2.
|Легия
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|17 - 11
|23
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|15 - 12
|18
|5.
|Шлёнск
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 12
|17
|6.
|Краковия
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 13
|17
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|17 - 16
|16
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 18
|14
|10.
|Лех
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|18 - 16
|13
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|8 - 11
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|16 - 16
|10
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 17
|9
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|2.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Шлёнск
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|9 - 4
|11
|4.
|Краковия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|6.
|Легия
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 10
|10
|7.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|Ягеллония
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 7
|8
|10.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Лех
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|7 - 6
|6
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|15 - 8
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 5
|9
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|6.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|7.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|8.
|Висла Краков
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|10 - 5
|7
|9.
|Заглембе Любин
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 14
|2
Победитель
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