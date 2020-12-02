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Висла Плоцк
0:0
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
16' Желтая карточка
Лагатор Душан
26' Желтая карточка
Жезничак Якуб
63' Желтая карточка
Дрыгас Камил
90'+4
1
Каминьски
Кжиштоф
24
Гарсия
Анхель
25
Жезничак
Якуб
3
Обрадович
Милан
7
Томасик
Пётр
94
Лагатор
Душан
27
Ертсен
Торгиль
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
10
Меребашвили
Георгий
37
Левандовски
Матеуш
II
1
Стипица
Данте
22
Штек
Давид
23
Цех
Бенедикт
33
Малец
Мариуш
97
Мата
Луиш
28
Подставски
Томаш
18
Кухарчик
Михал
14
Дрыгас
Камил
20
Горгон
Александр
27
Ковальчик
Себастьян
19
Бенедычак
Адриан
Висла Плоцк
4-1-4-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.18
2. Урига Алан 2 0.18
3. Расак Дамиан 2 0.18
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.09
5. Жезничак Якуб 1 0.09
6. Ертсен Торгиль 1 0.09
7. Михальски Дамян 1 0.09
8. Коцыля Давид 1 0.09
9. Шеридан Силлиан 0 0
10. Збозень Дамьян 0 0
11. Павляк Александр 0 0
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Горгон Александр 3 0.3
2. Журавски Мачей 1 0.1
3. Фронччак Адам 1 0.1
4. Бенедычак Адриан 1 0.1
5. Триантафиллопулос Константинос 1 0.1
6. Кухарчик Михал 1 (1) 0.1
7. Ковальчик Себастьян 1 (1) 0.1
8. Дабровски Дамьян 0 0
9. Дрыгас Камил 0 0
10. Подставски Томаш 0 0
11. Захович Лука 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 3 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Лагатор Душан 3 0
4. Михальски Дамян 3 0
5. Збозень Дамьян 2 0
6. Урига Алан 2 0
7. Обрадович Милан 1 0
8. Шеридан Силлиан 1 0
9. Лесняк Филип 1 0
10. Гарсия Анхель 1 0
11. Расак Дамиан 1 0
12. Коцыля Давид 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Матыня Хуберт 3 1
2. Горгон Александр 3 0
3. Дабровски Дамьян 3 0
4. Штек Давид 2 0
5. Смолиньски Кацпер 2 0
6. Фронччак Адам 1 0
7. Дрыгас Камил 1 0
8. Мата Луиш 1 0
9. Ковальчик Себастьян 1 0
10. Бенедычак Адриан 1 0
11. Козловски Кацпер 1 0
12. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Погонь Щецин 0 22.22% (2) 0 22.22% (2) 33.33% (3) 22.22% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Пяст 2:2 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк
Погонь Щецин Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе Погонь Щецин 3:0 Ягеллония
Погонь Щецин 0:0 Легия Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 2:2 Висла Краков Подхале Новы-Тарг 0:5 Погонь Щецин Пяст 0:1 Погонь Щецин Краковия 2:1 Погонь Щецин Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 3
Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин Кубок Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 0:2 Погонь Щецин Экстракласса
Погонь Щецин 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 3:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 3:0 Висла Плоцк Первая лига Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин First League Погонь Щецин 3:3 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 0:1 Погонь Щецин First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 11 7 3 1 24 - 12 24
2. Легия Заявка 11 7 2 2 17 - 11 23
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Заглембе Любин Заявка 11 5 3 3 15 - 12 18
5. Шлёнск Заявка 11 5 2 4 17 - 12 17
6. Краковия Заявка 11 4 5 2 15 - 13 17
7. Погонь Щецин Заявка 10 4 4 2 11 - 7 16
8. Лехия Гданьск Заявка 11 5 1 5 17 - 16 16
9. Ягеллония Заявка 11 4 2 5 15 - 18 14
10. Лех Заявка 10 3 4 3 18 - 16 13
11. Варта Познань Заявка 11 4 1 6 8 - 11 13
12. Висла Краков Заявка 11 2 4 5 16 - 16 10
13. Висла Плоцк Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Пяст Заявка 11 2 3 6 11 - 17 9
15. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
16. Подбескидзе Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
2. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
3. Шлёнск Заявка 5 3 2 0 9 - 4 11
4. Краковия Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
5. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
6. Легия Заявка 6 3 1 2 10 - 10 10
7. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
8. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
9. Ягеллония Заявка 5 2 2 1 10 - 7 8
10. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Лех Заявка 4 1 3 0 7 - 6 6
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Висла Плоцк Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14. Пяст Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 5 3 2 0 15 - 8 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 6 3 0 3 6 - 5 9
5. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
6. Лехия Гданьск Заявка 5 2 1 2 5 - 7 7
7. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
8. Висла Краков Заявка 6 1 4 1 10 - 5 7
9. Заглембе Любин Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 5 0 2 3 5 - 14 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    26'
    Жезничак Якуб получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Лагатор Душан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.20 1.57 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 1.44 4.90
Бонус: 5 000 ₽ 3.70 3.05 2.34

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Погонь Щецин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Погонь Щецин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.52 2.42 6.00 1.11 1.07 7.50 2.07 1.76 1.77 2.06 1.03 10.00 1.27 3.55 1.03 10.00 1.06 7.90 1.05 8.60 1.02 15.50
7.20 1.05 6.05 1.10 2.74 1.43 2.09 1.74 1.64 2.39 1.29 3.60 1.20 4.40 1.05 7.90 1.03 8.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.28 3.45 1.63 2.28 1.11 5.80 1.06 7.60
2.56 1.51 1.68 2.19 1.33 3.32
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.64 1.50 2.48 1.17 4.60
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.22 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
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