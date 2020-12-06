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Лех
4:0
Конец матча

Стадион:
Подбескидзе
0'
10' Желтая карточка
Башлай Дмитрий
15' Желтая карточка
Мажец Матеуш
1:0
31' Гол
Рогне Томас
2:0
44' Гол
Исхак Микаэль
3:0
47' Гол
Тиба Педру
4:0
53' Гол
Рамирес Даниэль
90'+5
35
Беднарек
Филип
44
Червински
Алан
4
Рогне
Томас
5
Црномаркович
Джордже
3
Кравец
Василий
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
8
Сикора
Ян
10
Рамирес
Даниэль
38
Каминьски
Якуб
9
Исхак
Микаэль
Пешкович
Михал
77
Гутовски
Конрад
20
Башлай
Дмитрий
4
Рундич
Милан
22
Гах
Кацпер
19
Жуховски
Михал
21
Кочиш
Гергё
32
Мякушко
Сергей
10
Уббинк
Корнелис
17
Мажец
Матеуш
95
Рогинич
Марко
Лех
4-2-3-1
Подбескидзе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лех
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Исхак Микаэль 7 (1) 0.64
2. Модер Якуб 4 (3) 0.36
3. Рамирес Даниэль 4 0.36
4. Тиба Педру 1 0.09
5. Каминьски Якуб 1 0.09
6. Рогне Томас 1 0.09
7. Аввад Мохаммад 1 0.09
8. Мархвиньски Филип 1 0.09
9. Качарава Ника 1 (1) 0.09
10. Червински Алан 0 0
11. Шатка Любомир 0 0
12. Скурась Михал 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 5 0.42
2. Новак Томаш 1 0.08
3. Уббинк Корнелис 1 0.08
4. Жуховски Михал 1 0.08
5. Данеляк Кароль 1 0.08
6. Комор Александер 1 0.08
7. Мажец Матеуш 1 0.08
8. Ситек Максимилиан 1 0.08
9. Серпина Лукаш 0 0
10. Кочиш Гергё 0 0
11. Ярох Бартош 0 0
12. Рогинич Марко 0 0

Карточки

Лех
# Игрок      
1. Червински Алан 2 0
2. Кравец Василий 2 0
3. Модер Якуб 2 0
4. Исхак Микаэль 1 0
5. Тиба Педру 1 0
6. Шатка Любомир 1 0
7. Рамирес Даниэль 1 0
8. Црномаркович Джордже 1 0
9. Пухач Тымотеуш 1 0
10. Скурась Михал 1 0
11. Мухар Карло 1 0
12. Мархвиньски Филип 1 0
13. Каминьски Якуб 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 3 0
2. Рогинич Марко 3 0
3. Комор Александер 1 1
4. Башлай Дмитрий 2 0
5. Мартин Иван II 2 0
6. Гах Кацпер 2 0
7. Новак Томаш 1 0
8. Серпина Лукаш 1 0
9. Модельски Филип 1 0
10. Жуховски Михал 1 0
11. Рундич Милан 1 0
12. Фигель Рафал 1 0
13. Кочиш Гергё 1 0
14. Ярох Бартош 1 0
15. Уббинк Корнелис 1 0
16. Мажец Матеуш 1 0
17. Ситек Максимилиан 1 0
18. Ласковски Филип 1 0
19. Мрочко Шимон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лех 9.52% (2) 4.76% (1) 28.57% (6) 23.81% (5) 14.29% (3) 19.05% (4)
 Подбескидзе 8.33% (1) 33.33% (4) 16.67% (2) 25% (3) 8.33% (1) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув
Легия 2:1 Лех Лех 3:1 Стандард Знич Прушкув 2:3 Лех Глазго Рейнджерс 1:0 Лех Лех 1:1 Краковия Лех 2:4 Бенфика Ягеллония 2:1 Лех Пяст 1:4 Лех Шарлеруа 1:2 Лех Аполлон 0:5 Лех Лех 1:0 Варта Познань Хаммарбю 0:3 Лех Шлёнск 3:3 Лех Лех 2:2 Висла Плоцк Лех 3:0 Валмиера Гласс Заглембе Любин 2:1 Лех
Подбескидзе Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе
Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом

Последние игры между собой

Лех: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
Подбескидзе 4:1 Лех Экстракласса Лех 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:2 Лех Экстракласса Лех 1:1 Подбескидзе Экстракласса
Лех 1:2 Подбескидзе Товарищеские матчи Лех 2:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Лех Экстракласса Лех 0:2 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 2:3 Лех Экстракласса Лех 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Лех Экстракласса Подбескидзе 2:3 Лех Кубок Лех 1:1 Подбескидзе Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
5. Заглембе Любин Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
6. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
7. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
8. Погонь Щецин Заявка 10 4 4 2 11 - 7 16
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
13. Висла Плоцк Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Пяст Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 11 2 3 6 13 - 23 9
16. Подбескидзе Заявка 12 2 3 7 12 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
5. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
7. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
8. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
9. Погонь Щецин Заявка 5 2 3 0 7 - 3 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
5. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
6. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
8. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 6 0 3 3 7 - 11 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Исхак Микаэль бьет в цель!
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Рогне Томас бьет в цель!
  • Желтая карточка
    15'
    Мажец Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    10'
    Башлай Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на INEA Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.30 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 6.25 11.25
  1.43 4.23 8.74

Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
24.00 0.00 15.00 0.00 5.55 1.12 5.10 1.14 5.30 1.13 2.35 1.59 2.00 1.80 2.05 1.72 1.42 2.60 1.22 4.00 1.16 5.10 1.33 3.15 1.05 9.70 1.05 8.50 0.00 15.50
5.90 1.09 5.10 1.14 2.86 1.40 2.30 1.62 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.18 1.14 5.10 1.11 5.60 1.02 9.20
3.09 1.38 2.70 1.48 2.31 1.64 1.93 1.94 5.88 1.14 1.51 2.61 1.96 1.90 2.82 1.45 5.15 1.17 1.96 1.91 3.72 1.28 2.52 1.55 2.31 1.64 1.93 1.94 1.51 2.62 1.35 3.29 1.26 3.94
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.75 1.41 1.70 2.08 1.30 3.35 1.18 4.50
3.00 1.39 1.79 2.02 1.33 3.30
1.70 2.20 1.42 2.92 1.15 5.63 1.74 2.14 1.52 2.60 1.34 3.32 1.32 3.58
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.65 2.11 1.38 2.90
4.45 1.21 2.26 1.64 1.67 2.21 1.40 2.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Где смотреть матч Лех 4:0 Подбескидзе онлайн

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