Лех
4:0
Конец матча
Стадион: ИНЕА
Подбескидзе
10' Желтая карточкаБашлай Дмитрий
15' Желтая карточкаМажец Матеуш
1:0
31' ГолРогне Томас
2:0
44' ГолИсхак Микаэль
3:0
47' ГолТиба Педру
4:0
53' ГолРамирес Даниэль
25
Тиба
Педру
15
Модер
Якуб
22
Гах
Кацпер
21
Кочиш
Гергё
17
Мажец
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Тиба ПедруПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
91 Бутко БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Журав Дариуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Гах КацперЗащитник
- Полузащитник
-
21 Кочиш ГергёПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Мажец МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
10'
15'
31'
1:0
44'
2:0
47'
3:0
53'
4:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Исхак Микаэль
|7 (1)
|0.64
|2.
|Модер Якуб
|4 (3)
|0.36
|3.
|Рамирес Даниэль
|4
|0.36
|4.
|Тиба Педру
|1
|0.09
|5.
|Каминьски Якуб
|1
|0.09
|6.
|Рогне Томас
|1
|0.09
|7.
|Аввад Мохаммад
|1
|0.09
|8.
|Мархвиньски Филип
|1
|0.09
|9.
|Качарава Ника
|1 (1)
|0.09
|10.
|Червински Алан
|0
|0
|11.
|Шатка Любомир
|0
|0
|12.
|Скурась Михал
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|5
|0.42
|2.
|Новак Томаш
|1
|0.08
|3.
|Уббинк Корнелис
|1
|0.08
|4.
|Жуховски Михал
|1
|0.08
|5.
|Данеляк Кароль
|1
|0.08
|6.
|Комор Александер
|1
|0.08
|7.
|Мажец Матеуш
|1
|0.08
|8.
|Ситек Максимилиан
|1
|0.08
|9.
|Серпина Лукаш
|0
|0
|10.
|Кочиш Гергё
|0
|0
|11.
|Ярох Бартош
|0
|0
|12.
|Рогинич Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Червински Алан
|2
|0
|2.
|Кравец Василий
|2
|0
|3.
|Модер Якуб
|2
|0
|4.
|Исхак Микаэль
|1
|0
|5.
|Тиба Педру
|1
|0
|6.
|Шатка Любомир
|1
|0
|7.
|Рамирес Даниэль
|1
|0
|8.
|Црномаркович Джордже
|1
|0
|9.
|Пухач Тымотеуш
|1
|0
|10.
|Скурась Михал
|1
|0
|11.
|Мухар Карло
|1
|0
|12.
|Мархвиньски Филип
|1
|0
|13.
|Каминьски Якуб
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|3
|0
|2.
|Рогинич Марко
|3
|0
|3.
|Комор Александер
|1
|1
|4.
|Башлай Дмитрий
|2
|0
|5.
|Мартин Иван II
|2
|0
|6.
|Гах Кацпер
|2
|0
|7.
|Новак Томаш
|1
|0
|8.
|Серпина Лукаш
|1
|0
|9.
|Модельски Филип
|1
|0
|10.
|Жуховски Михал
|1
|0
|11.
|Рундич Милан
|1
|0
|12.
|Фигель Рафал
|1
|0
|13.
|Кочиш Гергё
|1
|0
|14.
|Ярох Бартош
|1
|0
|15.
|Уббинк Корнелис
|1
|0
|16.
|Мажец Матеуш
|1
|0
|17.
|Ситек Максимилиан
|1
|0
|18.
|Ласковски Филип
|1
|0
|19.
|Мрочко Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лех
|9.52% (2)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|Подбескидзе
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|16.67% (2)
|25% (3)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Лех Последние 20 матчей: +9 =4 -7Бенфика 4:0 Лех Лехия Гданьск 0:1 Лех Стандард 2:1 Лех Лех 3:3 Ракув
Подбескидзе Последние 20 матчей: +7 =3 -10Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Подбескидзе 0:2 Шлёнск Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Погонь Щецин 1:1 Подбескидзе
Висла Краков 3:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:2 Варта Познань Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Лехия Гданьск 4:0 Подбескидзе Подбескидзе 1:4 Ракув Ягеллония 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Краковия Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Краков Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом
Последние игры между собой
Лех: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 4
Подбескидзе: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|6.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|8.
|Погонь Щецин
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 7
|16
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 18
|10
|14.
|Пяст
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 23
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|5.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|7.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|8.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|9.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лех» – «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лех» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Подбескидзе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лех» – «Подбескидзе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров