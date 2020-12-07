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Висла Плоцк
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Гурник Забже
0' 1'
1
Каминьски
Кжиштоф
24
Гарсия
Анхель
25
Жезничак
Якуб
3
Обрадович
Милан
7
Томасик
Пётр
94
Лагатор
Душан
27
Ертсен
Торгиль
6
Расак
Дамиан
23
Лесняк
Филип
10
Меребашвили
Георгий
37
Левандовски
Матеуш
II
84
Чуды
Мартин
5
Эвангелу
Стефанос
2
Висневски
Пшемыслав
27
Гришкевич
Адриан
23
Масурас
Яннис
15
Войтушек
Норберт
8
Манне
Аласана
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
9
Хименес
Хесус
Висла Плоцк
4-1-4-1
Гурник Забже
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 2 (1) 0.17
2. Урига Алан 2 0.17
3. Расак Дамиан 2 0.17
4. Тушински Патрик 1 (1) 0.08
5. Жезничак Якуб 1 0.08
6. Ертсен Торгиль 1 0.08
7. Михальски Дамян 1 0.08
8. Коцыля Давид 1 0.08
9. Шеридан Силлиан 0 0
10. Збозень Дамьян 0 0
11. Павляк Александр 0 0
Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.67
2. Новак Бартош 4 0.33
3. Собчик Алекс 1 0.08
4. Бохневич Павел 1 0.08
5. Манне Аласана 1 0.08
6. Сцисляк Даниэль 1 0.08
7. Кравчик Пётр 1 0.08
8. Прохазка Роман 0 0
9. Янжа Эрик 0 0
10. Баинович Филип 0 0
11. Павловски Дариуш 0 0
12. Висневски Пшемыслав 0 0

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 3 0
2. Швох Матеуш 3 0
3. Лагатор Душан 3 0
4. Михальски Дамян 3 0
5. Збозень Дамьян 2 0
6. Урига Алан 2 0
7. Обрадович Милан 1 0
8. Шеридан Силлиан 1 0
9. Лесняк Филип 1 0
10. Гарсия Анхель 1 0
11. Расак Дамиан 1 0
12. Коцыля Давид 1 0
Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 4 0
2. Янжа Эрик 2 0
3. Кой Михал 2 0
4. Масурас Яннис 2 0
5. Висневски Пшемыслав 2 0
6. Прохазка Роман 1 0
7. Эвангелу Стефанос 1 0
8. Собчик Алекс 1 0
9. Хайда Войцех 1 0
10. Войтушек Норберт 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 18.18% (2) 27.27% (3)
 Гурник Забже 17.65% (3) 11.76% (2) 23.53% (4) 29.41% (5) 5.88% (1) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин
Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня
Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже
Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков

Последние игры между собой

Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:2 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 1:1 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Экстракласса
Висла Плоцк 0:4 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк Экстракласса Гурник Забже 0:1 Висла Плоцк Экстракласса Висла Плоцк 4:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 4:0 Висла Плоцк Экстракласса Гурник Забже 1:1 Висла Плоцк First League Висла Плоцк 1:2 Гурник Забже First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 12 8 2 2 19 - 11 26
2. Ракув Заявка 12 7 3 2 24 - 13 24
3. Гурник Забже Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
4. Шлёнск Заявка 12 6 2 4 18 - 12 20
5. Погонь Щецин Заявка 11 5 4 2 13 - 7 19
6. Заглембе Любин Заявка 12 5 4 3 16 - 13 19
7. Краковия Заявка 12 4 6 2 16 - 14 18
8. Ягеллония Заявка 12 5 2 5 19 - 21 17
9. Лех Заявка 11 4 4 3 22 - 16 16
10. Лехия Гданьск Заявка 12 5 1 6 17 - 18 16
11. Варта Познань Заявка 12 4 1 7 11 - 15 13
12. Висла Краков Заявка 12 2 5 5 17 - 17 11
13. Висла Плоцк Заявка 11 2 4 5 12 - 18 10
14. Пяст Заявка 12 2 4 6 12 - 18 10
15. Сталь Мелец Заявка 12 2 3 7 13 - 25 9
16. Подбескидзе Заявка 12 2 3 7 12 - 29 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск Заявка 6 4 2 0 10 - 4 14
2. Ракув Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Легия Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4. Погонь Щецин Заявка 6 3 3 0 9 - 3 12
5. Заглембе Любин Заявка 6 3 3 0 9 - 5 12
6. Краковия Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
7. Ягеллония Заявка 6 3 2 1 14 - 10 11
8. Гурник Забже Заявка 6 3 1 2 11 - 8 10
9. Лех Заявка 5 2 3 0 11 - 6 9
10. Лехия Гданьск Заявка 6 3 0 3 12 - 9 9
11. Подбескидзе Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
12. Сталь Мелец Заявка 5 2 0 3 6 - 12 6
13. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
14. Висла Плоцк Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
15. Варта Познань Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
16. Висла Краков Заявка 5 1 0 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 5 4 1 0 7 - 1 13
2. Ракув Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
3. Гурник Забже Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
4. Варта Познань Заявка 7 3 0 4 9 - 9 9
5. Висла Краков Заявка 7 1 5 1 11 - 6 8
6. Погонь Щецин Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
7. Лех Заявка 6 2 1 3 11 - 10 7
8. Заглембе Любин Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
9. Лехия Гданьск Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
10. Краковия Заявка 5 1 3 1 6 - 7 6
11. Шлёнск Заявка 6 2 0 4 8 - 8 6
12. Ягеллония Заявка 6 2 0 4 5 - 11 6
13. Висла Плоцк Заявка 5 1 2 2 9 - 12 5
14. Пяст Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15. Сталь Мелец Заявка 7 0 3 4 7 - 13 3
16. Подбескидзе Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Висла Плоцк
Ничья
Гурник Забже
3.66
3.52
2.33
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.95 3.50 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.55 3.50 2.12
Бонус: 5 000 ₽ 3.46 3.52 2.11
  3.66 3.42 2.16

Самый высокий коэффициент на матч «Висла Плоцк» – «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Висла Плоцк» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гурник Забже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Висла Плоцк» – «Гурник Забже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.50 1.03 7.60 1.07 3.20 1.32 2.50 1.53 2.04 1.78 1.79 2.02 1.69 2.17 1.40 2.80 1.28 3.50 1.11 5.90 1.09 6.70 1.01 12.50 1.02 11.00 0.00 20.00
8.90 1.02 7.90 1.05 3.26 1.32 2.56 1.51 1.87 2.03 1.44 2.79 1.30 3.40 1.11 5.80 1.07 6.35 1.01 10.75
3.46 1.33 2.61 1.54 2.09 1.80 1.83 2.07 1.63 2.37 1.45 2.92 1.31 3.63 1.11 7.62
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.83 1.97 1.37 2.95 1.10 6.10
2.91 1.41 1.90 1.90 1.42 2.88
2.90 1.45 2.39 1.62 1.87 2.02 1.55 2.57 1.40 3.13
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.55 1.48 1.63 2.20 1.25 3.75
2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
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