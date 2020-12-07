Висла Плоцк
0:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Гурник Забже
18' Желтая карточкаМасурас Яннис
37' Желтая карточкаЛевандовски Матеуш II
47' Желтая карточкаЖезничак Якуб
0:1
71' ГолКравчик Пётр
73' Желтая карточкаТомасик Пётр
23
Лесняк
Филип
84
Чуды
Мартин
17
Новак
Бартош
64
Янжа
Эрик
24
Собчик
Алекс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Врабель ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Коцыля ДавидНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Новак БартошПолузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Собчик АлексНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрНападающий
-
Главный тренер: Marcin Brosz
Ход матча
18'
47'
71'
0:1
73'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|2 (1)
|0.17
|2.
|Урига Алан
|2
|0.17
|3.
|Расак Дамиан
|2
|0.17
|4.
|Тушински Патрик
|1 (1)
|0.08
|5.
|Жезничак Якуб
|1
|0.08
|6.
|Ертсен Торгиль
|1
|0.08
|7.
|Михальски Дамян
|1
|0.08
|8.
|Коцыля Давид
|1
|0.08
|9.
|Шеридан Силлиан
|0
|0
|10.
|Збозень Дамьян
|0
|0
|11.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|8 (4)
|0.67
|2.
|Новак Бартош
|4
|0.33
|3.
|Кравчик Пётр
|2
|0.17
|4.
|Собчик Алекс
|1
|0.08
|5.
|Бохневич Павел
|1
|0.08
|6.
|Манне Аласана
|1
|0.08
|7.
|Сцисляк Даниэль
|1
|0.08
|8.
|Прохазка Роман
|0
|0
|9.
|Янжа Эрик
|0
|0
|10.
|Баинович Филип
|0
|0
|11.
|Павловски Дариуш
|0
|0
|12.
|Висневски Пшемыслав
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|4
|0
|2.
|Швох Матеуш
|3
|0
|3.
|Лагатор Душан
|3
|0
|4.
|Михальски Дамян
|3
|0
|5.
|Збозень Дамьян
|2
|0
|6.
|Урига Алан
|2
|0
|7.
|Обрадович Милан
|1
|0
|8.
|Шеридан Силлиан
|1
|0
|9.
|Томасик Пётр
|1
|0
|10.
|Лесняк Филип
|1
|0
|11.
|Гарсия Анхель
|1
|0
|12.
|Расак Дамиан
|1
|0
|13.
|Коцыля Давид
|1
|0
|14.
|Левандовски Матеуш II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Манне Аласана
|4
|0
|2.
|Масурас Яннис
|3
|0
|3.
|Янжа Эрик
|2
|0
|4.
|Кой Михал
|2
|0
|5.
|Висневски Пшемыслав
|2
|0
|6.
|Прохазка Роман
|1
|0
|7.
|Эвангелу Стефанос
|1
|0
|8.
|Собчик Алекс
|1
|0
|9.
|Хайда Войцех
|1
|0
|10.
|Войтушек Норберт
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|Гурник Забже
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|5.88% (1)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: +7 =5 -8Висла Плоцк 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:1 Краковия Ягеллония 5:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Погонь Щецин
Пяст 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Шлёнск Ракув 3:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Висла Краков 0:3 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:1 Легия Лех 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня
Гурник Забже Последние 20 матчей: +10 =3 -7Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже
Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков
Последние игры между собой
Висла Плоцк: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
Гурник Забже: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 11
|26
|2.
|Ракув
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|24 - 13
|24
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 11
|23
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|18 - 12
|20
|5.
|Погонь Щецин
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 7
|19
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|16 - 13
|19
|7.
|Краковия
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 14
|18
|8.
|Ягеллония
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|19 - 21
|17
|9.
|Лех
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|22 - 16
|16
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|17 - 18
|16
|11.
|Варта Познань
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|11 - 15
|13
|12.
|Висла Краков
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|17 - 17
|11
|13.
|Пяст
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 18
|10
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 19
|10
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 25
|9
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 29
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|10 - 4
|14
|2.
|Ракув
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Легия
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Погонь Щецин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|6.
|Краковия
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|7.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 10
|11
|8.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 8
|10
|9.
|Лех
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 6
|9
|10.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|11.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|12.
|Сталь Мелец
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 12
|6
|13.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|14.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|3 - 7
|5
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|7 - 1
|13
|2.
|Гурник Забже
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 3
|13
|3.
|Ракув
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|4.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|9 - 9
|9
|5.
|Висла Краков
|Заявка
|7
|1
|5
|1
|11 - 6
|8
|6.
|Погонь Щецин
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|7.
|Лех
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|11 - 10
|7
|8.
|Заглембе Любин
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|9.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|10.
|Краковия
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 7
|6
|11.
|Шлёнск
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 8
|6
|12.
|Ягеллония
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 11
|6
|13.
|Висла Плоцк
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|9 - 12
|5
|14.
|Пяст
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|7 - 13
|3
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
Победитель
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