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  3. Норвегия
Русенборг
0:2
Первый тайм: 43'

Стадион:
Бранн
0'
0:1
22' Гол
Тейлор Роберт
0:2
23' Гол
Daouda Bamba
43'
13
Лунд
Юлиан
Файе
21
Рейтан
Эрленд
Даль
4
Региниуссен
Торе
15
Эйолфссон
Холмар
Эрн
2
Хеденстад
Вегар
18
Захариассен
Кристоффер
5
Шелбред
Пер-Сильян
20
Тагсет
Эдвард
11
Хольсе
Карло
9
Исламович
Дино
35
Сейде
Эмиль
Конрадсен
1
Опдаль
Хокон
21
Кристиансен
Рубен
3
Форрен
Вегард
4
Фьолусон
Йон
Гудни
18
Ole
Blomberg
9
Странд
Петтер
29
Бармен
Кристоффер
5
Грогор
Томас
16
Тейлор
Роберт
27
Свеннсен
Сандер
11
Daouda
Bamba
Русенборг
4-3-3
Бранн
4-2-3-1

Ход матча

22'
0:1
Тейлор Роберт
23'
0:2
Daouda Bamba

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Бомбардиры внутри турнира

Русенборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Захариассен Кристоффер 10 0.4
2. Исламович Дино 9 (3) 0.36
3. Хольсе Карло 5 0.2
4. Борвен Торгейр 4 (1) 0.16
5. Хелланн Поль-Андре 2 0.08
6. Ховланд Эвен 2 0.08
7. Осен Йермунд 2 0.08
8. Хеденстад Вегар 1 0.04
9. Трондсен Андерс 1 0.04
10. Тагсет Эдвард 1 0.04
11. Шелбред Пер-Сильян 1 0.04
12. Валсвик Густав 1 0.04
13. Лундему Мариус 1 0.04
14. Конате Па 1 0.04
15. Рейтан Эрленд Даль 1 0.04
16. Сейде Эмиль Конрадсен 0 0
17. Конрадсен Андрес 0 0
Бранн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кумсан Джилберт 8 0.32
2. Daouda Bamba 7 0.28
3. Тейлор Роберт 5 0.2
4. Странд Петтер 3 0.12
5. Бармен Кристоффер 2 (1) 0.08
6. Daniel A. Pedersen 2 0.08
7. Хауген Фредрик 1 0.04
8. Твейта Йон-Хельге 1 0.04
9. Грогор Томас 1 0.04
10. Erland Hustad 1 0.04
11. Тенисте Тайо 0 0
12. Форрен Вегард 0 0
13. Кристиансен Рубен 0 0
14. Свеннсен Сандер 0 0

Карточки

Русенборг
# Игрок      
1. Исламович Дино 7 0
2. Хеденстад Вегар 4 0
3. Хелланн Поль-Андре 4 0
4. Захариассен Кристоффер 4 0
5. Трондсен Андерс 3 0
6. Тагсет Эдвард 3 0
7. Ховланд Эвен 2 0
8. Региниуссен Торе 2 0
9. Осен Йермунд 2 0
10. Рейтан Эрленд Даль 2 0
11. Мелинг Биргер 0 1
12. Конате Па 1 0
13. Эйолфссон Холмар Эрн 1 0
Бранн
# Игрок      
1. Бармен Кристоффер 4 0
2. Ордагич Амер 4 0
3. Форрен Вегард 3 0
4. Daniel A. Pedersen 3 0
5. Кумсан Джилберт 3 0
6. Акоста Бисмарк 3 0
7. Аамада Али 2 0
8. Кристиансен Рубен 2 0
9. Странд Петтер 2 0
10. Тейлор Роберт 2 0
11. Daouda Bamba 2 0
12. Erland Hustad 2 0
13. Ole Kolskogen 2 0
14. Тенисте Тайо 1 0
15. Хауген Фредрик 1 0
16. Фьолусон Йон Гудни 1 0
17. Твейта Йон-Хельге 1 0
18. Опдаль Хокон 1 0
19. Грогор Томас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Русенборг 9.52% (4) 7.14% (3) 21.43% (9) 9.52% (4) 23.81% (10) 28.57% (12)
 Бранн 27.59% (8) 0 10.34% (3) 20.69% (6) 24.14% (7) 17.24% (5)

Предыдущие игры

Русенборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг
Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн
Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн

Последние игры между собой

Русенборг: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Бранн 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 0:0 Бранн Типпелиген Бранн 0:1 Русенборг Типпелиген Бранн 1:0 Русенборг Товарищеские матчи
Бранн 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Русенборг Суперкубок Бранн 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:4 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Бранн Типпелиген Русенборг 3:6 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген Бранн 2:3 Русенборг Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 25 22 2 1 85 - 28 68
2. Мольде 25 16 2 7 62 - 30 50
3. Волеренга 25 13 7 5 42 - 29 46
4. Русенборг 0:2 25 13 6 6 43 - 27 45
5. Одд 25 13 3 9 45 - 37 42
6. Кристиансунд 25 10 10 5 47 - 35 40
7. Викинг 25 10 6 9 44 - 44 36
8. Хёугесунн 25 10 4 11 32 - 40 34
9. Стабек 25 7 10 8 31 - 37 31
10. Сарпсборг-08 25 8 4 13 30 - 35 28
11. Саннефьёрд 25 8 4 13 27 - 40 28
12. Бранн 2:0 25 7 7 11 32 - 41 28
13. Старт 25 6 7 12 30 - 45 25
14. Стрёмсгодсет 25 5 9 11 31 - 47 24
15. Мьёндален 25 6 2 17 21 - 42 20
16. Олесунн 25 2 5 18 27 - 72 11
  • Первый тайм
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Daouda Bamba бьет в цель!
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Тейлор Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lerkendal Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Русенборг
Ничья
Бранн
6.41
4.96
4.85
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.60 2.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.63 4.25 4.85
  6.41 4.96 1.44

Самый высокий коэффициент на матч «Русенборг» – «Бранн» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Русенборг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бранн» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Русенборг» – «Бранн», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
13.00 1.00 12.50 1.00 4.85 1.17 3.85 1.26 2.48 1.60 1.90 1.90 1.56 2.36 1.27 3.48 1.20 3.98 1.07 6.65 1.05 7.30
3.46 1.32 2.62 1.51 2.10 1.77 1.83 2.03 1.63 2.33 1.43 2.91 1.71 2.19 2.67 1.49 2.33 1.63 1.98 1.88 1.70 2.21 1.54 2.54 1.17 5.18
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
3.64 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.25 3.95 1.16 5.20
2.17 1.72 1.77 2.09 1.37 3.15 1.25 4.03 1.61 2.38 1.41 2.98 1.33 3.40 1.17 5.12
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.05 1.17 3.64 1.28 1.95 1.85 1.48 2.65 1.29 3.60
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