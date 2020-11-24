Русенборг
0:2
Первый тайм: 43'
Стадион: Леркендаль
Бранн
0:1
22' ГолТейлор Роберт
0:2
23' ГолDaouda Bamba
11
Хольсе
Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хольсе КарлоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Конате ПаЗащитник
-
16 Ховланд ЭвенЗащитник
-
22 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Харейде Оге
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Ole BlombergЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Daouda BambaНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Ход матча
22'
0:1
23'
0:2
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 2
-
6 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Захариассен Кристоффер
|10
|0.4
|2.
|Исламович Дино
|9 (3)
|0.36
|3.
|Хольсе Карло
|5
|0.2
|4.
|Борвен Торгейр
|4 (1)
|0.16
|5.
|Хелланн Поль-Андре
|2
|0.08
|6.
|Ховланд Эвен
|2
|0.08
|7.
|Осен Йермунд
|2
|0.08
|8.
|Хеденстад Вегар
|1
|0.04
|9.
|Трондсен Андерс
|1
|0.04
|10.
|Тагсет Эдвард
|1
|0.04
|11.
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0.04
|12.
|Валсвик Густав
|1
|0.04
|13.
|Лундему Мариус
|1
|0.04
|14.
|Конате Па
|1
|0.04
|15.
|Рейтан Эрленд Даль
|1
|0.04
|16.
|Сейде Эмиль Конрадсен
|0
|0
|17.
|Конрадсен Андрес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кумсан Джилберт
|8
|0.32
|2.
|Daouda Bamba
|7
|0.28
|3.
|Тейлор Роберт
|5
|0.2
|4.
|Странд Петтер
|3
|0.12
|5.
|Бармен Кристоффер
|2 (1)
|0.08
|6.
|Daniel A. Pedersen
|2
|0.08
|7.
|Хауген Фредрик
|1
|0.04
|8.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0.04
|9.
|Грогор Томас
|1
|0.04
|10.
|Erland Hustad
|1
|0.04
|11.
|Тенисте Тайо
|0
|0
|12.
|Форрен Вегард
|0
|0
|13.
|Кристиансен Рубен
|0
|0
|14.
|Свеннсен Сандер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исламович Дино
|7
|0
|2.
|Хеденстад Вегар
|4
|0
|3.
|Хелланн Поль-Андре
|4
|0
|4.
|Захариассен Кристоффер
|4
|0
|5.
|Трондсен Андерс
|3
|0
|6.
|Тагсет Эдвард
|3
|0
|7.
|Ховланд Эвен
|2
|0
|8.
|Региниуссен Торе
|2
|0
|9.
|Осен Йермунд
|2
|0
|10.
|Рейтан Эрленд Даль
|2
|0
|11.
|Мелинг Биргер
|0
|1
|12.
|Конате Па
|1
|0
|13.
|Эйолфссон Холмар Эрн
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бармен Кристоффер
|4
|0
|2.
|Ордагич Амер
|4
|0
|3.
|Форрен Вегард
|3
|0
|4.
|Daniel A. Pedersen
|3
|0
|5.
|Кумсан Джилберт
|3
|0
|6.
|Акоста Бисмарк
|3
|0
|7.
|Аамада Али
|2
|0
|8.
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|9.
|Странд Петтер
|2
|0
|10.
|Тейлор Роберт
|2
|0
|11.
|Daouda Bamba
|2
|0
|12.
|Erland Hustad
|2
|0
|13.
|Ole Kolskogen
|2
|0
|14.
|Тенисте Тайо
|1
|0
|15.
|Хауген Фредрик
|1
|0
|16.
|Фьолусон Йон Гудни
|1
|0
|17.
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|18.
|Опдаль Хокон
|1
|0
|19.
|Грогор Томас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Русенборг
|9.52% (4)
|7.14% (3)
|21.43% (9)
|9.52% (4)
|23.81% (10)
|28.57% (12)
|Бранн
|27.59% (8)
|0
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|24.14% (7)
|17.24% (5)
Предыдущие игры
Русенборг Последние 20 матчей: +13 =3 -4Викинг 3:0 Русенборг Русенборг 1:0 Старт Сарпсборг-08 1:2 Русенборг Кристиансунд 0:0 Русенборг
Русенборг 4:1 Одд Русенборг 0:2 ПСВ Олесунн 1:2 Русенборг Русенборг 1:0 Аланьяспор Русенборг 2:1 Хёугесунн Вентспилс 1:5 Русенборг Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Русенборг 2:2 Стабек Русенборг 4:2 Брейдаблик Мьёндален 0:2 Русенборг Русенборг 3:2 Олесунн Русенборг 5:1 Сарпсборг-08 Одд 2:1 Русенборг Русенборг 3:0 Викинг Хёугесунн 1:0 Русенборг Русенборг 2:1 Саннефьёрд
Бранн Последние 20 матчей: +4 =6 -10Бранн 1:2 Хёугесунн Саннефьёрд 3:3 Бранн Бранн 1:1 Стабек Мьёндален 2:0 Бранн
Бранн 1:2 Мольде Кристиансунд 1:1 Бранн Бранн 1:3 Будё-Глимт Волеренга 5:1 Бранн Бранн 1:1 Стрёмсгодсет Стабек 0:2 Бранн Бранн 0:1 Мьёндален Мольде 1:2 Бранн Бранн 1:2 Волеренга Стрёмсгодсет 3:1 Бранн Бранн 1:1 Кристиансунд Бранн 1:1 Старт Одд 1:0 Бранн Бранн 3:1 Саннефьёрд Будё-Глимт 5:0 Бранн Сарпсборг-08 0:1 Бранн
Последние игры между собой
Русенборг: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 6
Бранн: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 12
Бранн 1:2 Русенборг Типпелиген Русенборг 1:2 Бранн Типпелиген Бранн 0:3 Русенборг Типпелиген Русенборг 2:1 Бранн Типпелиген Бранн 0:2 Русенборг Суперкубок Бранн 1:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:0 Бранн Типпелиген Бранн 3:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 5:2 Бранн Типпелиген Бранн 1:4 Русенборг Типпелиген Русенборг 4:0 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген Русенборг 3:1 Бранн Типпелиген Русенборг 3:6 Бранн Типпелиген Бранн 2:1 Русенборг Типпелиген Бранн 2:3 Русенборг Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|25
|22
|2
|1
|85 - 28
|68
|2.
|Мольде
|25
|16
|2
|7
|62 - 30
|50
|3.
|Волеренга
|25
|13
|7
|5
|42 - 29
|46
|4.
|Русенборг
|0:2
|25
|13
|6
|6
|43 - 27
|45
|5.
|Одд
|25
|13
|3
|9
|45 - 37
|42
|6.
|Кристиансунд
|25
|10
|10
|5
|47 - 35
|40
|7.
|Викинг
|25
|10
|6
|9
|44 - 44
|36
|8.
|Хёугесунн
|25
|10
|4
|11
|32 - 40
|34
|9.
|Стабек
|25
|7
|10
|8
|31 - 37
|31
|10.
|Сарпсборг-08
|25
|8
|4
|13
|30 - 35
|28
|11.
|Саннефьёрд
|25
|8
|4
|13
|27 - 40
|28
|12.
|Бранн
|2:0
|25
|7
|7
|11
|32 - 41
|28
|13.
|Старт
|25
|6
|7
|12
|30 - 45
|25
|14.
|Стрёмсгодсет
|25
|5
|9
|11
|31 - 47
|24
|15.
|Мьёндален
|25
|6
|2
|17
|21 - 42
|20
|16.
|Олесунн
|25
|2
|5
|18
|27 - 72
|11
Победитель
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