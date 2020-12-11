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  2. Матчи
  3. Франция
Сент-Этьен
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Анже
0' 1'
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
7
Будебуз
Ряд
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
18
Норден
Арно
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
8
Траоре
Исмаэль
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
Сент-Этьен
4-4-2
Анже
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.23
2. Аушиш Адиль 2 0.15
3. Камара Махди 2 0.15
4. Буанга Денис 2 (1) 0.15
5. Масон Иван 1 0.08
6. Хазри Вахби 1 (1) 0.08
7. Норден Арно 0 0
8. Мукуди Ароль 0 0
9. Неу Иван 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.38
2. Траоре Исмаэль 3 0.23
3. Фюльжини Анжело 3 0.23
4. Капелле Пьеррик 2 0.15
5. Лаж Матиас 2 0.15
6. Кабо Джимми 1 0.08
7. Тиуб Сада 1 0.08
8. Дьони Луа 1 (1) 0.08
9. Буфаль Софьян 1 0.08
10. Мангани Томас 1 (1) 0.08
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 5 0
2. Колодзейчак Тимоти 1 1
3. Хазри Вахби 1 1
4. Амума Ромен 2 0
5. Мукуди Ароль 2 0
6. Муэффек Аймен 2 0
7. Масон Иван 2 0
8. Гурна-Дуат Лукас 2 0
9. Дебюши Матьё 1 0
10. Трауко Мигель 1 0
11. Буанга Денис 1 0
12. Рецос Панайотис 1 0
13. Юссуф Зейду 1 0
14. Камара Махди 1 0
15. Аушиш Адиль 1 0
16. Фофана Уэсли 1 0
17. Сидибе Абдулайе 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Баокен Стефан 4 0
3. Мангани Томас 3 0
4. Думбия Сулейман 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Траоре Исмаэль 2 0
7. Манко Венсан 2 0
8. Амаду Ибрагим 2 0
9. Фюльжини Анжело 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Кабо Джимми 1 0
13. Буфаль Софьян 1 0
14. Сантамария Батист 1 0
15. Бернардони Поль 1 0
16. Эбосс Энсо 1 0
17. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Анже 10% (2) 30% (6) 5% (1) 25% (5) 0 30% (6)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль
Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор
Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Анже 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Анже 4:1 Сент-Этьен Лига 1 Анже 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:3 Анже Лига 1
Анже 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Анже Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Анже 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
4. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Анже начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сент-Этьен 51% (78)
X 34% (52)
Анже 15% (23)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сент-Этьен
Ничья
Анже
2.45
3.42
3.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.30 3.20 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.31 3.30 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.42 2.96
  2.45 3.37 3.15

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.90 1.04 7.20 1.08 3.25 1.33 2.50 1.57 2.12 1.77 1.85 2.02 1.69 2.17 1.41 2.85 1.29 3.60 1.13 6.40 1.08 6.40 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
8.80 1.03 7.90 1.06 3.26 1.32 2.56 1.53 1.85 2.06 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.60 1.00 11.00
3.49 1.34 3.06 1.42 2.61 1.55 2.10 1.83 1.81 2.09 1.63 2.41 1.45 2.96 1.31 3.71 1.11 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.80 2.01 1.37 3.10 1.11 6.70
2.83 1.43 1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.60
2.90 1.46 2.38 1.64 1.85 2.06 1.54 2.64 1.39 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.24 4.05 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.78 2.04
Букмекер Да Нет
4.90 1.18
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Анже

Исход игры
Сент-Этьен
51% (78)
Ничья
34% (52)
Анже
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.33% (53)
Меньше
64.67% (97)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
2:1 Сент-Этьен
22.2% (34)
1:0 Сент-Этьен
20.9% (32)
1:2 Анже
6.5% (10)
0:1 Анже
5.9% (9)
2:0 Сент-Этьен
3.3% (5)
3:1 Сент-Этьен
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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