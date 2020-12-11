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Сент-Этьен
0:0
Конец матча

Стадион:
Анже
0'
33' Желтая карточка
Дебюши Матьё
39' Желтая карточка
Мукуди Ароль
66' Желтая карточка
Камара Махди
85' Желтая карточка
Капелле Пьеррик
88' Желтая карточка
Думбия Сулейман
90' Желтая карточка
Эль-Мелали Фарид
90'+4
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
13
Трауко
Мигель
7
Будебуз
Ряд
8
Камара
Махди
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
18
Норден
Арно
1
Бернардони
Поль
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
8
Траоре
Исмаэль
3
Думбия
Сулейман
14
Кулибали
Лассана
5
Мангани
Томас
11
Кабо
Джимми
10
Фюльжини
Анжело
27
Лаж
Матиас
19
Баокен
Стефан
Сент-Этьен
4-4-2
Анже
4-2-3-1

Ход матча

33'
Дебюши Матьё
 
39'
Мукуди Ароль
 
60'
Хазри Вахби
Норден Арно
 
66'
Камара Махди
 
68'
 
Эль-Мелали Фарид
Кабо Джимми
74'
Аушиш Адиль
Будебуз Ряд
 
74'
Аби Шарль
Амума Ромен
 
74'
 
Чо Мохамед-Али
Лаж Матиас
74'
 
Дьони Луа
Баокен Стефан
83'
 
Бобишон Антонен
Фюльжини Анжело
83'
 
Капелле Пьеррик
Мангани Томас
85'
 
Капелле Пьеррик
88'
 
Думбия Сулейман
89'
Гурна-Дуат Лукас
Буанга Денис
 
89'
Ривера Максанс
Камара Махди
 
90'
 
Эль-Мелали Фарид

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.21
2. Аушиш Адиль 2 0.14
3. Камара Махди 2 0.14
4. Буанга Денис 2 (1) 0.14
5. Масон Иван 1 0.07
6. Хазри Вахби 1 (1) 0.07
7. Норден Арно 0 0
8. Мукуди Ароль 0 0
9. Неу Иван 0 0
Анже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Баокен Стефан 5 0.36
2. Траоре Исмаэль 3 0.21
3. Фюльжини Анжело 3 0.21
4. Капелле Пьеррик 2 0.14
5. Лаж Матиас 2 0.14
6. Кабо Джимми 1 0.07
7. Тиуб Сада 1 0.07
8. Дьони Луа 1 (1) 0.07
9. Буфаль Софьян 1 0.07
10. Мангани Томас 1 (1) 0.07
11. Бобишон Антонен 0 0
12. Аит-Нури Раян 0 0

Карточки

Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 5 0
2. Мукуди Ароль 3 0
3. Колодзейчак Тимоти 1 1
4. Хазри Вахби 1 1
5. Дебюши Матьё 2 0
6. Амума Ромен 2 0
7. Камара Махди 2 0
8. Муэффек Аймен 2 0
9. Масон Иван 2 0
10. Гурна-Дуат Лукас 2 0
11. Трауко Мигель 1 0
12. Буанга Денис 1 0
13. Рецос Панайотис 1 0
14. Юссуф Зейду 1 0
15. Аушиш Адиль 1 0
16. Фофана Уэсли 1 0
17. Сидибе Абдулайе 1 0
Анже
# Игрок      
1. Томас Ромен 3 1
2. Баокен Стефан 4 0
3. Думбия Сулейман 4 0
4. Мангани Томас 3 0
5. Павлович Матео 2 0
6. Траоре Исмаэль 2 0
7. Манко Венсан 2 0
8. Амаду Ибрагим 2 0
9. Фюльжини Анжело 2 0
10. Кулибали Лассана 2 0
11. Лаж Матиас 2 0
12. Капелле Пьеррик 1 0
13. Кабо Джимми 1 0
14. Буфаль Софьян 1 0
15. Сантамария Батист 1 0
16. Бернардони Поль 1 0
17. Эбосс Энсо 1 0
18. Эль-Мелали Фарид 1 0
19. Чо Мохамед-Али 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сент-Этьен 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 27.27% (3) 18.18% (2) 9.09% (1)
 Анже 10% (2) 30% (6) 5% (1) 25% (5) 0 30% (6)

Предыдущие игры

Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль
Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор
Ним 1:5 Анже Анже 0:3 Ницца Ренн 1:2 Анже Анже 1:1 Метц Нант 1:2 Анже ПСЖ 6:1 Анже Анже 3:2 Брест Монпелье 4:1 Анже Анже 1:0 Реймс Анже 6:1 Шатору Анже 0:2 Бордо Дижон 0:1 Анже Анже 1:0 Сент-Этьен Анже 3:2 Ле Ман Лорьян 0:0 Анже Ренн 1:0 Анже

Последние игры между собой

Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
Анже 1:0 Сент-Этьен Товарищеские матчи Анже 4:1 Сент-Этьен Лига 1 Анже 1:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:3 Анже Лига 1
Анже 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Анже Лига 1 Сент-Этьен 2:1 Анже Лига 1 Анже 1:2 Сент-Этьен Лига 1 Анже 0:0 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:0 Анже Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
4. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
4. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Geoffroy Guichard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Сент-Этьен 51% (78)
X 34% (52)
Анже 15% (23)
Все прогнозы
1.86 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 1.48 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 5.50 1.40 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.42 2.96
  6.70 1.28 8.17

Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.45 2.70 7.20 1.08 1.04 10.00 2.50 1.57 2.12 1.77 1.03 12.00 1.69 2.17 1.41 2.85 1.03 12.00 1.13 6.40 1.04 10.00 1.01 12.00 1.01 12.50 0.00 20.00
8.80 1.03 7.90 1.06 3.26 1.32 2.56 1.53 1.85 2.06 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.07 6.60 1.00 11.00
1.32 3.55 1.17 5.32 1.34 3.40 1.83 2.05 1.59 2.45 1.40 3.08 1.40 3.07 1.58 2.47 1.25 4.12 1.61 2.43 1.45 2.96 1.29 3.87 1.11 7.84
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.80 2.01 1.02 13.00 1.11 6.70 1.01 15.00
2.83 1.43 1.89 1.91 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.60
1.23 4.40 1.12 6.97 1.20 4.80 1.51 2.66 1.37 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.44 1.68 2.11 1.28 3.50
3.68 1.28 2.56 1.51 1.65 2.24 1.24 4.05 1.16 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.30 1.32
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Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Анже

Исход игры
Сент-Этьен
51% (78)
Ничья
34% (52)
Анже
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.33% (53)
Меньше
64.67% (97)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
2:1 Сент-Этьен
22.2% (34)
1:0 Сент-Этьен
20.9% (32)
1:2 Анже
6.5% (10)
0:1 Анже
5.9% (9)
2:0 Сент-Этьен
3.3% (5)
3:1 Сент-Этьен
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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