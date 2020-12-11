Сент-Этьен
0:0
Конец матча
Стадион: Жоффруа Гишар
Анже
33' Желтая карточкаДебюши Матьё
39' Желтая карточкаМукуди Ароль
66' Желтая карточкаКамара Махди
85' Желтая карточкаКапелле Пьеррик
88' Желтая карточкаДумбия Сулейман
90' Желтая карточкаЭль-Мелали Фарид
30
Мулен
Жесси
26
Дебюши
Матьё
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
21
Амума
Ромен
18
Норден
Арно
29
Манко
Венсан
24
Томас
Ромен
11
Кабо
Джимми
27
Лаж
Матиас
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
-
20 Буанга ДенисПолузащитник
-
21 Амума РоменНападающий
-
18 Норден АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хазри ВахбиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Манко ВенсанЗащитник
-
24 Томас РоменЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабо ДжиммиПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Лаж МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мулен Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
33'
39'
66'
74'
85'
88'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.21
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.14
|3.
|Камара Махди
|2
|0.14
|4.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.14
|5.
|Масон Иван
|1
|0.07
|6.
|Хазри Вахби
|1 (1)
|0.07
|7.
|Норден Арно
|0
|0
|8.
|Мукуди Ароль
|0
|0
|9.
|Неу Иван
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Баокен Стефан
|5
|0.36
|2.
|Траоре Исмаэль
|3
|0.21
|3.
|Фюльжини Анжело
|3
|0.21
|4.
|Капелле Пьеррик
|2
|0.14
|5.
|Лаж Матиас
|2
|0.14
|6.
|Кабо Джимми
|1
|0.07
|7.
|Тиуб Сада
|1
|0.07
|8.
|Дьони Луа
|1 (1)
|0.07
|9.
|Буфаль Софьян
|1
|0.07
|10.
|Мангани Томас
|1 (1)
|0.07
|11.
|Бобишон Антонен
|0
|0
|12.
|Аит-Нури Раян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|5
|0
|2.
|Мукуди Ароль
|3
|0
|3.
|Колодзейчак Тимоти
|1
|1
|4.
|Хазри Вахби
|1
|1
|5.
|Дебюши Матьё
|2
|0
|6.
|Амума Ромен
|2
|0
|7.
|Камара Махди
|2
|0
|8.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|9.
|Масон Иван
|2
|0
|10.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|11.
|Трауко Мигель
|1
|0
|12.
|Буанга Денис
|1
|0
|13.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|14.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|15.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|16.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|17.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Томас Ромен
|3
|1
|2.
|Баокен Стефан
|4
|0
|3.
|Думбия Сулейман
|4
|0
|4.
|Мангани Томас
|3
|0
|5.
|Павлович Матео
|2
|0
|6.
|Траоре Исмаэль
|2
|0
|7.
|Манко Венсан
|2
|0
|8.
|Амаду Ибрагим
|2
|0
|9.
|Фюльжини Анжело
|2
|0
|10.
|Кулибали Лассана
|2
|0
|11.
|Лаж Матиас
|2
|0
|12.
|Капелле Пьеррик
|1
|0
|13.
|Кабо Джимми
|1
|0
|14.
|Буфаль Софьян
|1
|0
|15.
|Сантамария Батист
|1
|0
|16.
|Бернардони Поль
|1
|0
|17.
|Эбосс Энсо
|1
|0
|18.
|Эль-Мелали Фарид
|1
|0
|19.
|Чо Мохамед-Али
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сент-Этьен
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|Анже
|10% (2)
|30% (6)
|5% (1)
|25% (5)
|0
|30% (6)
Предыдущие игры
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +5 =3 -12Дижон 0:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:1 Лилль Брест 4:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 3:2 Гренобль
Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт
Анже Последние 20 матчей: +11 =3 -6Анже 2:0 Лорьян Ланс 1:3 Анже Анже 0:1 Лион Анже 3:3 Ньор
Последние игры между собой
Сент-Этьен: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 2
Анже: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|4.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сент-Этьен» – «Анже» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сент-Этьен» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Анже» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сент-Этьен» – «Анже», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Сент-Этьен 0:0 Анже
Исход игры
Сент-Этьен
51% (78)
Ничья
34% (52)
Анже
15% (23)
Тотал 2.5
Больше
35.33% (53)
Меньше
64.67% (97)
Обе команды забьют
Да
68.67% (103)
Нет
31.33% (47)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.7% (50)
2:1 Сент-Этьен
22.2% (34)
1:0 Сент-Этьен
20.9% (32)
1:2 Анже
6.5% (10)
0:1 Анже
5.9% (9)
2:0 Сент-Этьен
3.3% (5)
3:1 Сент-Этьен
2% (3)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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