Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|4
|0.36
|2.
|Сансон Морган
|2
|0.18
|3.
|Пайе Димитри
|2
|0.18
|4.
|Бенедетто Дарио
|2 (1)
|0.18
|5.
|Жермен Валер
|2
|0.18
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.18
|7.
|Амави Жордан
|1
|0.09
|8.
|Балерди Леонардо
|1
|0.09
|9.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|10.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|11.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|12.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.46
|2.
|Фолланд Кевин
|5
|0.38
|3.
|Диоп Софьян
|3
|0.23
|4.
|Желсон Мартиньш
|2
|0.15
|5.
|Дисаси Аксель
|2
|0.15
|6.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.15
|7.
|Агилар Рубен
|1
|0.08
|8.
|Фабрегас Сеск
|1 (1)
|0.08
|9.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0.08
|10.
|Геббельс Виллем
|1
|0.08
|11.
|Головин Александр
|0
|0
|12.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|14.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|15.
|Фофана Юссуф
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Пайе Димитри
|2
|1
|4.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|5.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|7.
|Стротман Кевин
|2
|0
|8.
|Сансон Морган
|2
|0
|9.
|Ронжье Валентин
|2
|0
|10.
|Камара Бубакар
|2
|0
|11.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|12.
|Манданда Стив
|1
|0
|13.
|Товен Флорьян
|1
|0
|14.
|Гуйе Пап
|1
|0
|15.
|Лопес Максим
|1
|0
|16.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|17.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|18.
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|19.
|Балерди Леонардо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Фофана Юссуф
|3
|1
|3.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|4.
|Агилар Рубен
|3
|0
|5.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|6.
|Фабрегас Сеск
|2
|0
|7.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|8.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|9.
|Диоп Софьян
|2
|0
|10.
|Матсима Крислен
|2
|0
|11.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|12.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|25% (4)
|6.25% (1)
|25% (4)
|Монако
|8.33% (2)
|25% (6)
|12.5% (3)
|25% (6)
|16.67% (4)
|12.5% (3)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант
Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако
Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако
Последние игры между собой
Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи Монако 1:2 Марсель Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|3.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|4.
|Марсель
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|17 - 9
|24
|5.
|Монако
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|6.
|Монпелье
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|22 - 19
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|20 - 22
|22
|8.
|Ланс
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 18
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 20
|12
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|9.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|10.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|11.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|12.
|Марсель
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Анже
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 13
|12
|4.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|5.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|6.
|Монпелье
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Монако
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 10
|6
|13.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|14.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель - Монако
Исход игры
Марсель
59.6% (31)
Ничья
30.8% (16)
Монако
9.6% (5)
Тотал 2.5
Больше
57.14% (28)
Меньше
42.86% (21)
Обе команды забьют
Да
87.76% (43)
Нет
12.24% (6)
Популярный счёт
2:1 Марсель
36.5% (19)
1:1 Ничья
28.8% (15)
1:2 Монако
9.6% (5)
1:0 Марсель
7.7% (4)
2:0 Марсель
3.8% (2)
3:2 Марсель
3.8% (2)
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