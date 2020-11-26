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Марсель
 
Позже

Стадион:
Монако

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 4 0.36
2. Сансон Морган 2 0.18
3. Пайе Димитри 2 0.18
4. Бенедетто Дарио 2 (1) 0.18
5. Жермен Валер 2 0.18
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.18
7. Амави Жордан 1 0.09
8. Балерди Леонардо 1 0.09
9. Сакаи Хироки 0 0
10. Альваро Гонсалес II 0 0
11. Ронжье Валентин 0 0
12. Радоньич Неманья 0 0
13. Кюизанс Микаэль 0 0
Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.46
2. Фолланд Кевин 5 0.38
3. Диоп Софьян 3 0.23
4. Желсон Мартиньш 2 0.15
5. Дисаси Аксель 2 0.15
6. Бадиашиле Бенуа 2 0.15
7. Агилар Рубен 1 0.08
8. Фабрегас Сеск 1 (1) 0.08
9. Пеллегри Пьетро 1 0.08
10. Геббельс Виллем 1 0.08
11. Головин Александр 0 0
12. Оньекуру Генри 0 0
13. Балло-Туре Фоде 0 0
14. Чуамени Орельен 0 0
15. Фофана Юссуф 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Пайе Димитри 2 1
4. Бенедетто Дарио 2 1
5. Сакаи Хироки 3 0
6. Чалета-Цар Дуе 3 0
7. Стротман Кевин 2 0
8. Сансон Морган 2 0
9. Ронжье Валентин 2 0
10. Камара Бубакар 2 0
11. Нагатомо Юто 1 0
12. Манданда Стив 1 0
13. Товен Флорьян 1 0
14. Гуйе Пап 1 0
15. Лопес Максим 1 0
16. Хауи Саиф-Эдин 1 0
17. Радоньич Неманья 1 0
18. Кюизанс Микаэль 1 0
19. Балерди Леонардо 1 0
Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Фофана Юссуф 3 1
3. Дисаси Аксель 2 1
4. Агилар Рубен 3 0
5. Геббельс Виллем 3 0
6. Фабрегас Сеск 2 0
7. Бен-Йеддер Виссам 2 0
8. Желсон Мартиньш 2 0
9. Диоп Софьян 2 0
10. Матсима Крислен 2 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 25% (4) 6.25% (1) 25% (4)
 Монако 8.33% (2) 25% (6) 12.5% (3) 25% (6) 16.67% (4) 12.5% (3)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант
Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель Бавария 1:0 Марсель Дунявска Стреда 2:1 Марсель
Монако Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лилль 2:1 Монако Монако 3:0 Ним Монако 3:2 ПСЖ Ницца 1:2 Монако
Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако

Последние игры между собой

Марсель: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Монако: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Монако 2:1 Марсель Кубок лиги Монако 3:4 Марсель Лига 1 Марсель 1:1 Монако Лига 1 Монако 2:3 Марсель Лига 1
Марсель 2:2 Монако Лига 1 Монако 6:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:4 Монако Кубок Марсель 1:4 Монако Лига 1 Монако 4:0 Марсель Лига 1 Монако 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 3:3 Монако Лига 1 Марсель 2:1 Монако Лига 1 Монако 1:0 Марсель Лига 1 Монако 2:0 Марсель Лига 1 Марсель 1:2 Монако Лига 1 Монако 0:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:1 Монако Кубок лиги Марсель 2:2 Монако Лига 1 Марсель 0:1 Монако Товарищеские матчи Монако 1:2 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
3. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
4. Марсель Заявка 11 7 3 1 17 - 9 24
5. Монако Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
6. Монпелье Заявка 13 7 2 4 22 - 19 23
7. Анже Заявка 13 7 1 5 20 - 22 22
8. Ланс Заявка 12 6 3 3 19 - 18 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 13 3 3 7 12 - 20 12
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Ланс Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
9. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
10. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
11. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
12. Марсель Заявка 5 2 2 1 8 - 6 8
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Анже Заявка 6 4 0 2 13 - 13 12
4. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
5. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
6. Монпелье Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Монако Заявка 6 2 0 4 6 - 10 6
13. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
14. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Марсель - Монако от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 10 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Марсель 59.6% (31)
    X 30.8% (16)
    Монако 9.6% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Марсель
    Ничья
    Монако
    2.73
    3.66
    2.61
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.55 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.60 2.55
    Бонус: 5 000 ₽ 2.67 3.64 2.58
      2.73 3.66 2.61

    Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Монако» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монако» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Монако», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.50 1.01 9.30 1.04 4.00 1.23 3.15 1.36 2.08 1.80 1.86 2.00 1.64 2.35 1.41 2.90 1.19 4.70 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 10.50 0.00 16.00
    10.75 1.01 9.80 1.03 3.88 1.24 3.12 1.36 2.11 1.81 1.61 2.31 1.40 2.86 1.17 4.50 1.12 5.10 1.02 8.90
    4.18 1.26 2.50 1.59 2.11 1.80 1.88 2.03 1.64 2.39 1.51 2.73 1.41 3.06 1.15 6.23
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.08 1.74 1.48 2.65 1.16 5.20
    3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.05 1.12 6.30
    3.34 1.37 2.75 1.50 2.15 1.79 1.69 2.28 1.50 2.78
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.05 1.35 1.80 1.94 1.36 3.00
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.35 3.20 1.22 4.25

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.62 2.25
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.39
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    Прогнозы на матч Марсель - Монако

    Исход игры
    Марсель
    59.6% (31)
    Ничья
    30.8% (16)
    Монако
    9.6% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.14% (28)
    Меньше
    42.86% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    87.76% (43)
    Нет
    12.24% (6)
    Популярный счёт
    2:1 Марсель
    36.5% (19)
    1:1 Ничья
    28.8% (15)
    1:2 Монако
    9.6% (5)
    1:0 Марсель
    7.7% (4)
    2:0 Марсель
    3.8% (2)
    3:2 Марсель
    3.8% (2)
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