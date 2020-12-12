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  3. Франция
Ланс
2:3
Конец матча

Стадион:
Монпелье
0'
0:1
16' Гол
Мавидиди Стефи
0:2
26' Гол
Мендеш Педру II
1:2
36' Гол в свои ворота
Омлин Йонас
38' Желтая карточка
Мендеш Педру II
2:2
50' Пенальти
Какута Гаэль
2:3
69' Гол
Лаборд Гаэтан
75' Желтая карточка
Каюзак Янник
90'+6
16
Лека
Жан-Луи
15
Фортес
Стивен
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
8
Фофана
Секо
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
7
Сотока
Флорьян
29
Мюинга
Арно
1
Омлин
Йонас
6
Самбья
Саломон
5
Мендеш
Педру
II
3
Конгре
Даниэль
7
Ристич
Михайло
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
10
Лаборд
Гаэтан
9
Делор
Анди
19
Мавидиди
Стефи
Ланс
3-4-1-2
Монпелье
4-3-3

Ход матча

16'
0:1
Мавидиди Стефи
(Делор Анди)
26'
0:2
Мендеш Педру II
36'
Омлин Йонас
1:2
38'
 
Мендеш Педру II
50'
Какута Гаэль
2:2
69'
2:3
Лаборд Гаэтан
(Молле Флоран)
69'
Ганаго Игнатиус
Мюинга Арно
 
75'
Каюзак Янник
 
77'
Боура Исмаэль
Клаусс Джонатан
 
77'
Мишлен Клеман
Силла Иссиага
 
80'
 
Юн Ил-Лок
Мавидиди Стефи
80'
 
Долли Киган
Саванье Тежи
83'
Банса Саймон
Фортес Стивен
 
89'
 
Илтон Виторино
Молле Флоран

Статистика матча

  • 2 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 6 (5) 0.46
2. Ганаго Игнатиус 5 0.38
3. Сотока Флорьян 3 0.23
4. Мюинга Арно 3 0.23
5. Банса Саймон 1 0.08
6. Медина Факундо 1 0.08
7. Маурисио Тони 0 0
8. Жан Корентин 0 0
9. Фофана Секо 0 0
10. Клаусс Джонатан 0 0
Монпелье
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Делор Анди 6 0.43
2. Лаборд Гаэтан 4 0.29
3. Мавидиди Стефи 4 0.29
4. Саванье Тежи 3 (2) 0.21
5. Молле Флоран 2 0.14
6. Конгре Даниэль 2 0.14
7. Мендеш Педру II 2 0.14
8. Суке Арно 1 0.07
9. Шкулетич Петар 1 0.07
10. Ристич Михайло 0 0
11. Самбья Саломон 0 0
12. Ойонго Амбруаз 0 0

Карточки

Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 5 1
2. Баде Луак 4 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 3 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Сотока Флорьян 2 0
8. Мишлен Клеман 0 1
9. Перес Мануэль 1 0
10. Жан Корентин 1 0
11. Фортес Стивен 1 0
12. Маурисио Тони 1 0
13. Боура Исмаэль 1 0
Монпелье
# Игрок      
1. Саванье Тежи 4 1
2. Илтон Виторино 1 2
3. Суке Арно 3 0
4. Конгре Даниэль 2 0
5. Ферри Жордан 2 0
6. Делор Анди 2 0
7. Мендеш Педру II 2 0
8. Ле Таллек Дамьен 0 1
9. Молле Флоран 0 1
10. Юн Ил-Лок 1 0
11. Ойонго Амбруаз 1 0
12. Лаборд Гаэтан 1 0
13. Ристич Михайло 1 0
14. Мавидиди Стефи 1 0
15. Долли Киган 1 0
16. Коцца Николя 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ланс 10.53% (2) 21.05% (4) 21.05% (4) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)
 Монпелье 12% (3) 16% (4) 16% (4) 24% (6) 16% (4) 16% (4)

Предыдущие игры

Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс
Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис Генк 2:3 Ланс Генк 2:3 Ланс
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье

Последние игры между собой

Ланс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Ланс 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:3 Ланс Лига 1 Монпелье 1:4 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Монпелье Лига 1
Ланс 0:1 Монпелье Лига 1 Монпелье 3:4 Ланс Кубок лиги Монпелье 1:0 Ланс Лига 1 Монпелье 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 0:2 Монпелье Лига 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 13 9 1 3 33 - 9 28
2. Марсель Заявка 12 8 3 1 19 - 10 27
3. Лилль Заявка 13 7 5 1 24 - 9 26
4. Лион Заявка 13 7 5 1 24 - 11 26
5. Монпелье Заявка 14 8 2 4 25 - 21 26
6. Монако Заявка 14 7 2 5 25 - 20 23
7. Анже Заявка 14 7 2 5 20 - 22 23
8. Ланс Заявка 13 6 3 4 21 - 21 21
9. Ренн Заявка 13 5 4 4 19 - 18 19
10. Бордо Заявка 13 5 4 4 13 - 13 19
11. Ницца Заявка 12 5 3 4 16 - 15 18
12. Брест Заявка 13 6 0 7 21 - 24 18
13. Метц Заявка 13 4 4 5 13 - 14 16
14. Нант Заявка 13 3 4 6 14 - 22 13
15. Сент-Этьен Заявка 14 3 4 7 12 - 20 13
16. Ним Заявка 13 3 2 8 11 - 24 11
17. Страсбург Заявка 13 3 1 9 18 - 24 10
18. Реймс Заявка 13 2 4 7 16 - 22 10
19. Лорьян Заявка 13 2 2 9 12 - 24 8
20. Дижон Заявка 13 1 5 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 7 5 2 0 15 - 3 17
2. Монако Заявка 7 5 2 0 18 - 8 17
3. Лион Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
4. ПСЖ Заявка 6 4 1 1 16 - 4 13
5. Брест Заявка 6 4 0 2 13 - 11 12
6. Монпелье Заявка 7 4 0 3 14 - 14 12
7. Бордо Заявка 7 3 3 1 6 - 2 12
8. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
9. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
10. Метц Заявка 7 3 1 3 9 - 9 10
11. Ренн Заявка 7 3 1 3 9 - 10 10
12. Анже Заявка 7 3 1 3 7 - 9 10
13. Нант Заявка 6 2 2 2 8 - 12 8
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Ницца Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
16. Лорьян Заявка 6 1 1 4 6 - 9 4
17. Реймс Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
18. Страсбург Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
19. Ним Заявка 7 1 1 5 8 - 17 4
20. Дижон Заявка 7 0 4 3 3 - 7 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 6 5 1 0 9 - 3 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
4. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
5. Лион Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
6. Ницца Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
7. Ланс Заявка 6 3 1 2 8 - 9 10
8. Лилль Заявка 6 2 3 1 9 - 6 9
9. Ренн Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10. Бордо Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
11. Ним Заявка 6 2 1 3 3 - 7 7
12. Метц Заявка 6 1 3 2 4 - 5 6
13. Страсбург Заявка 7 2 0 5 14 - 14 6
14. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
15. Брест Заявка 7 2 0 5 8 - 13 6
16. Реймс Заявка 7 1 3 3 13 - 14 6
17. Нант Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
18. Сент-Этьен Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Дижон Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
20. Лорьян Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
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Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Bollaert-Delelis. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Ланс 32.9% (50)
X 44.7% (68)
Монпелье 22.4% (34)
Все прогнозы
1.81 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 100.00 9.00 1.07
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 4.40 1.28
Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.24 2.93
  35.18 4.88 1.24

Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5
7.50 1.08 7.80 1.06 2.75 1.44 2.65 1.53 2.11 1.78 5.80 1.13 1.44 2.90 4.20 1.22 1.13 6.00 2.90 1.40 1.02 13.00 1.75 2.05 0.00 19.50 1.10 6.80
7.90 1.04 6.90 1.07 3.14 1.34 2.43 1.56 1.80 2.12 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.95 1.06 6.85
3.54 1.33 3.03 1.43 2.66 1.53 2.12 1.79 5.88 1.16 2.35 1.65 2.02 1.88 2.75 1.50 2.19 1.74 1.91 1.99 3.23 1.37 2.20 1.72 2.51 1.56 2.08 1.81 1.64 2.35 1.42 2.96 1.66 2.30 1.39 3.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.20 1.66 1.77 2.05 1.22 4.20 1.11 6.90 1.50 2.55 1.05 9.50
2.68 1.47 1.81 2.00 1.41 2.91 1.11 6.50 1.08 7.90
2.92 1.46 2.39 1.64 1.87 2.04 1.55 2.61 2.08 1.81 1.70 2.22 1.33 3.44 1.39 3.12 1.22 4.58
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.64 2.18 1.23 3.70
3.76 1.27 2.43 1.56 1.61 2.32 1.25 3.95 1.16 5.15

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
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Прогнозы на матч Ланс 2:3 Монпелье

Исход игры
Ланс
32.9% (50)
Ничья
44.7% (68)
Монпелье
22.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
36.24% (54)
Меньше
63.76% (95)
Обе команды забьют
Да
77.85% (116)
Нет
22.15% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (62)
2:1 Ланс
17.1% (26)
1:2 Монпелье
13.2% (20)
1:0 Ланс
11.8% (18)
0:1 Монпелье
6.6% (10)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Ланс
2.6% (4)
1:3 Монпелье
1.3% (2)
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