Ланс
2:3
Конец матча
Стадион: Боллар-Делелис
Монпелье
0:1
16' ГолМавидиди Стефи
0:2
26' ГолМендеш Педру II
1:2
36' Гол в свои воротаОмлин Йонас
38' Желтая карточкаМендеш Педру II
2:2
50' ПенальтиКакута Гаэль
2:3
69' ГолЛаборд Гаэтан
75' Желтая карточкаКаюзак Янник
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
10
Какута
Гаэль
29
Мюинга
Арно
11
Саванье
Тежи
12
Ферри
Жордан
25
Молле
Флоран
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
-
29 Мюинга АрноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Кошта ДавидПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Боли ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Банса СаймонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
25 Молле ФлоранПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Коцца НиколяЗащитник
-
20 Долли КиганПолузащитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Юн Ил-ЛокНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
Ход матча
16'
0:1
26'
0:2
36'
1:2
38'
50'
2:2
69'
2:3
75'
Статистика матча
-
2 Голы 3
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 8
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|6 (5)
|0.46
|2.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.38
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.23
|4.
|Мюинга Арно
|3
|0.23
|5.
|Банса Саймон
|1
|0.08
|6.
|Медина Факундо
|1
|0.08
|7.
|Маурисио Тони
|0
|0
|8.
|Жан Корентин
|0
|0
|9.
|Фофана Секо
|0
|0
|10.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Делор Анди
|6
|0.43
|2.
|Лаборд Гаэтан
|4
|0.29
|3.
|Мавидиди Стефи
|4
|0.29
|4.
|Саванье Тежи
|3 (2)
|0.21
|5.
|Молле Флоран
|2
|0.14
|6.
|Конгре Даниэль
|2
|0.14
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0.14
|8.
|Суке Арно
|1
|0.07
|9.
|Шкулетич Петар
|1
|0.07
|10.
|Ристич Михайло
|0
|0
|11.
|Самбья Саломон
|0
|0
|12.
|Ойонго Амбруаз
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|5
|1
|2.
|Баде Луак
|4
|1
|3.
|Каюзак Янник
|5
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|3
|0
|6.
|Какута Гаэль
|2
|0
|7.
|Сотока Флорьян
|2
|0
|8.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|9.
|Перес Мануэль
|1
|0
|10.
|Жан Корентин
|1
|0
|11.
|Фортес Стивен
|1
|0
|12.
|Маурисио Тони
|1
|0
|13.
|Боура Исмаэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саванье Тежи
|4
|1
|2.
|Илтон Виторино
|1
|2
|3.
|Суке Арно
|3
|0
|4.
|Конгре Даниэль
|2
|0
|5.
|Ферри Жордан
|2
|0
|6.
|Делор Анди
|2
|0
|7.
|Мендеш Педру II
|2
|0
|8.
|Ле Таллек Дамьен
|0
|1
|9.
|Молле Флоран
|0
|1
|10.
|Юн Ил-Лок
|1
|0
|11.
|Ойонго Амбруаз
|1
|0
|12.
|Лаборд Гаэтан
|1
|0
|13.
|Ристич Михайло
|1
|0
|14.
|Мавидиди Стефи
|1
|0
|15.
|Долли Киган
|1
|0
|16.
|Коцца Николя
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ланс
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|Монпелье
|12% (3)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|16% (4)
|16% (4)
Предыдущие игры
Ланс Последние 20 матчей: +11 =3 -6Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс
Монпелье Последние 20 матчей: +9 =4 -7Монпелье 1:3 ПСЖ Лорьян 0:1 Монпелье Монпелье 4:3 Страсбург Бордо 0:2 Монпелье
Сент-Этьен 0:1 Монпелье Монпелье 0:4 Реймс Монако 1:1 Монпелье Монпелье 0:1 Ним Дижон 2:2 Монпелье Монпелье 4:1 Анже Монпелье 2:1 Лион Монпелье 3:1 Ницца Ренн 2:1 Монпелье Метц 1:1 Монпелье Родез 1:3 Монпелье Бастия 2:2 Монпелье Страсбург 2:1 Монпелье Ренн 5:0 Монпелье Монпелье 3:0 Страсбург Анже 1:0 Монпелье
Последние игры между собой
Ланс: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
Монпелье: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|33 - 9
|28
|2.
|Марсель
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|19 - 10
|27
|3.
|Лилль
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 9
|26
|4.
|Лион
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|24 - 11
|26
|5.
|Монпелье
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|25 - 21
|26
|6.
|Монако
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|25 - 20
|23
|7.
|Анже
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|20 - 22
|23
|8.
|Ланс
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 21
|21
|9.
|Ренн
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 18
|19
|10.
|Бордо
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|Ницца
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|16 - 15
|18
|12.
|Брест
|Заявка
|13
|6
|0
|7
|21 - 24
|18
|13.
|Метц
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|13 - 14
|16
|14.
|Нант
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|12 - 20
|13
|16.
|Ним
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 24
|11
|17.
|Страсбург
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|18 - 24
|10
|18.
|Реймс
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|16 - 22
|10
|19.
|Лорьян
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|12 - 24
|8
|20.
|Дижон
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 3
|17
|2.
|Монако
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 8
|17
|3.
|Лион
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|4.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|5.
|Брест
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 11
|12
|6.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|14 - 14
|12
|7.
|Бордо
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|6 - 2
|12
|8.
|Марсель
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 7
|11
|9.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|10.
|Метц
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|11.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|9 - 10
|10
|12.
|Анже
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 9
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 12
|8
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Ницца
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|16.
|Лорьян
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 9
|4
|17.
|Реймс
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|18.
|Страсбург
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|19.
|Ним
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|8 - 17
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|3 - 7
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|4.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|6.
|Ницца
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|7.
|Ланс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 9
|10
|8.
|Лилль
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 6
|9
|9.
|Ренн
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Бордо
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|11.
|Ним
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|3 - 7
|7
|12.
|Метц
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 5
|6
|13.
|Страсбург
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|14 - 14
|6
|14.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|15.
|Брест
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|8 - 13
|6
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|13 - 14
|6
|17.
|Нант
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|18.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Дижон
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|20.
|Лорьян
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ланс» – «Монпелье» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Монпелье» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланс» – «Монпелье», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ланс 2:3 Монпелье
Исход игры
Ланс
32.9% (50)
Ничья
44.7% (68)
Монпелье
22.4% (34)
Тотал 2.5
Больше
36.24% (54)
Меньше
63.76% (95)
Обе команды забьют
Да
77.85% (116)
Нет
22.15% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.8% (62)
2:1 Ланс
17.1% (26)
1:2 Монпелье
13.2% (20)
1:0 Ланс
11.8% (18)
0:1 Монпелье
6.6% (10)
2:2 Ничья
3.3% (5)
2:0 Ланс
2.6% (4)
1:3 Монпелье
1.3% (2)
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