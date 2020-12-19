  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Метц
0:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Ланс
0' 26'
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
26
Яд
Папа
Ндиага
11
Нгетт
Опа
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
7
Сотока
Флорьян
Метц
3-4-3
Ланс
3-4-1-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.38
2. Нгетт Опа 2 0.13
3. Булая Фарид 2 0.13
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.13
5. Маига Хабиб 1 0.06
6. Гуйе Ламин 1 0.06
7. Яд Папа Ндиага 1 0.06
8. Бронн Дилан 1 (1) 0.06
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.47
2. Ганаго Игнатиус 5 0.33
3. Сотока Флорьян 3 0.2
4. Мюинга Арно 3 0.2
5. Банса Саймон 2 0.13
6. Силла Иссиага 1 0.07
7. Медина Факундо 1 0.07
8. Фофана Секо 0 0
9. Маурисио Тони 0 0
10. Мишлен Клеман 0 0
11. Жан Корентин 0 0
12. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Вагнер да Силва 1 0
10. Фофана Мамаду 1 0
11. Лейя-Исека Аарон 1 0
12. Булая Фарид 1 0
13. Сарр Пап 1 0
14. Бронн Дилан 1 0
15. Гуйе Ламин 1 0
16. Куяте Кики 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 4 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Какута Гаэль 2 0
7. Маурисио Тони 2 0
8. Сотока Флорьян 2 0
9. Мишлен Клеман 0 1
10. Перес Мануэль 1 0
11. Жан Корентин 1 0
12. Фортес Стивен 1 0
13. Банса Саймон 1 0
14. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2)
 Ланс 13.64% (3) 18.18% (4) 27.27% (6) 18.18% (4) 4.55% (1) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест
Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже
Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис

Последние игры между собой

Метц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Ланс 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Метц Кубок лиги Ланс 2:0 Метц Кубок
Ланс 1:0 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ланс Лига 2 Метц 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 3:2 Метц Лига 2 Ланс 0:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Ланс Лига 2 Метц 1:2 Ланс Лига 2 Ланс 0:1 Метц Лига 2 Ланс 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Ланс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель Заявка 13 8 3 2 20 - 12 27
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ланс 0:0 Заявка 15 7 4 4 24 - 21 25
7. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
11. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
12. Метц 0:0 Заявка 16 5 6 5 17 - 16 21
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 15 3 4 8 20 - 26 13
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
7. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
8. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
9. Марсель Заявка 6 3 2 1 10 - 7 11
10. Ланс 0:0 Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
11. Метц 0:0 Заявка 8 3 2 3 9 - 9 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Ланс 0:0 Заявка 8 4 2 2 11 - 9 14
7. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц 0:0 Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
17. Реймс Заявка 8 1 3 4 14 - 16 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Ланс: 42%.
  • 24'
    Метц контролирует мяч.
  • 24'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Сотока Флорьян из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 23'
    Дукуре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 21'
    Дукуре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ангбан Викторьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Ланс: 49%.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 19'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 18'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Метц пробьет пенальти!
  • 17'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Сотока Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Нгетт Опа из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Метц начинает контратаку
  • 16'
    Отличный пас сделал Дукуре Шейк из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 16'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Ланс: 56%.
  • 14'
    Лоик Баде из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Бронн Дилан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Сотока Флорьян пострадал.
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Ангбан Викторьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Ланс: 50%.
  • 10'
    Нгетт Опа из команды Метц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    ШТАНГА! Пробил головой Куяте Кики прямо в каркас ворот!
  • Угловой
    9'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 9'
    Булая Фарид из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Лоик Баде из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Яд Папа Ндиага пострадал.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Сотока Флорьян из команды Ланс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 7'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    7'
    Силла Иссиага из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ланс: 52%.
  • 5'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Нгетт Опа наказан за толчок Айдара Массадио
  • Фол, нарушение
    5'
    Сотока Флорьян из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Булая Фарид пострадал.
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Нгетт Опа из команды Метц играет слишком грубо. Айдара Массадио оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    2'
    Яд Папа Ндиага наказан за толчок Гради Жонатан
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Метц 29.4% (45)
X 41.8% (64)
Ланс 28.8% (44)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Метц
Ничья
Ланс
3.55
3.24
2.45
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.55 2.85 2.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 3.15 2.45
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.24 2.38
  3.47 2.68 2.60

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.06 6.40 1.13 2.80 1.44 2.12 1.77 1.81 2.07 1.62 2.37 1.29 3.60 1.21 4.40 1.06 7.80 1.05 8.50 1.01 16.00 0.00 15.50 0.00 23.00
7.10 1.06 5.95 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.10 1.03 8.70
4.33 1.23 3.63 1.30 2.50 1.57 2.05 1.83 1.77 2.12 1.50 2.71 1.38 3.19 1.56 2.51 1.41 3.03 1.22 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.28 1.31 3.50 1.10 8.20
2.53 1.52 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.68 2.27 1.41 3.03 1.15 5.98 1.11 7.28 1.28 3.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
Где смотреть матч Метц 0:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Метц 0:0 Ланс

Исход игры
Метц
29.4% (45)
Ничья
41.8% (64)
Ланс
28.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (48)
Меньше
67.57% (100)
Обе команды забьют
Да
72.3% (107)
Нет
27.7% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (59)
1:2 Ланс
18.3% (28)
1:0 Метц
15.7% (24)
2:1 Метц
11.1% (17)
0:1 Ланс
7.8% (12)
2:2 Ничья
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Метц
1.3% (2)
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