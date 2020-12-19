Второй тайм

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Г О О О О Л - Булая Фарид изменил счет на табло!

93' Сотока Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

92' Ангбан Викторьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Вагнер из команды Метц опасно и грубо сыграл. Лоик Баде пострадал.

91' Удар от ворот произведет Метц

91' Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' Жан Корентин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

88' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Удар от ворот произведет Ланс

87' Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали

87' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

86' Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Сотока Флорьян из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

85' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

84' Удар от ворот произведет Метц

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' ШАНС! Сотока Флорьян нанес удар с лета, но не попал по воротам!

83' Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

83' Матч возобновлен

82' Нгетт Опа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Удар от ворот произведет Ланс

81' Отличный пас сделал Нгетт Опа из команды Метц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

79' Мюинга Арно из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

79' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

78' Фофана Секо из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

77' Удар от ворот произведет Метц

77' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Вагнер задерживает мяч рукой

76' Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота

76' Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

75' Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

74' Тактическая замена. Яд Папа Ндиага уходит с поля и его заменяет Вагнер

73' Соперник делает почти голевой пас, но Укидья Александр из команды Метц начеку и спасает ситуацию.

73' Какута Гаэль из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

72' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

71' Матч возобновится спорным мячом

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Хорошую попытку сделал Дукуре Шейк . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

69' Ганаго Игнатиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Метц

68' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

67' Удар от ворот произведет Метц

66' Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Ланс

64' Яд Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Удар от ворот произведет Метц

64' Как он промахнулся? Сотока Флорьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

63' Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

63' Сентонз Фабьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

62' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

62' Удар от ворот произведет Метц

61' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Отличный пас сделал Делен Тома из команды Метц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

58' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Удар от ворот произведет Метц

57' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Яд Папа Ндиага получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Яд Папа Ндиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

54' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

54' Силла Иссиага из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

53' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

52' Удар от ворот произведет Ланс

52' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Метц пробьет пенальти!

52' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

52' Отличный пас сделал Ангбан Викторьен из команды Метц . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

51' Удар от ворот произведет Метц

50' Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Булая Фарид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

49' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

48' Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Матч возобновлен

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

48' Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе

47' Клаусс Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

46' Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Метц