Метц
2:0
Конец матча
Стадион: Сэн-Сэнфорьен
Ланс
1:0
30' ГолНгетт Опа
49' Желтая карточкаБулая Фарид
90' Желтая карточкаСотока Флорьян
2:0
90' ГолБулая Фарид
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
11
Нгетт
Опа
16
Лека
Жан-Луи
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
10
Какута
Гаэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Куяте КикиЗащитник
-
21 Бойе ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маига ХабибПолузащитник
-
17 Делен ТомаПолузащитник
-
10 Булая ФаридНападающий
- Нападающий
-
11 Нгетт ОпаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Боаэн ЭрнестЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
15 Сарр ПапПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Антонетти Фредерик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Каюзак ЯнникПолузащитник
-
28 Дукуре ШейкПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Какута ГаэльПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Жан КорентинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Мюинга АрноНападающий
-
23 Банса СаймонНападающий
-
Главный тренер: Хайзе Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
30'
1:0
49'
90'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
8 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ньяне Ибраима
|6 (1)
|0.38
|2.
|Булая Фарид
|3
|0.19
|3.
|Нгетт Опа
|3
|0.19
|4.
|Лейя-Исека Аарон
|2 (2)
|0.13
|5.
|Маига Хабиб
|1
|0.06
|6.
|Гуйе Ламин
|1
|0.06
|7.
|Яд Папа Ндиага
|1
|0.06
|8.
|Бронн Дилан
|1 (1)
|0.06
|9.
|Юдоль Матьё
|0
|0
|10.
|Ангбан Викторьен
|0
|0
|11.
|Делен Тома
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Какута Гаэль
|7 (5)
|0.47
|2.
|Ганаго Игнатиус
|5
|0.33
|3.
|Сотока Флорьян
|3
|0.2
|4.
|Мюинга Арно
|3
|0.2
|5.
|Банса Саймон
|2
|0.13
|6.
|Силла Иссиага
|1
|0.07
|7.
|Медина Факундо
|1
|0.07
|8.
|Фофана Секо
|0
|0
|9.
|Маурисио Тони
|0
|0
|10.
|Мишлен Клеман
|0
|0
|11.
|Жан Корентин
|0
|0
|12.
|Клаусс Джонатан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Маига Хабиб
|6
|0
|2.
|Ангбан Викторьен
|4
|0
|3.
|Сентонз Фабьен
|4
|0
|4.
|Пажо Венсан
|3
|0
|5.
|Делен Тома
|3
|0
|6.
|Бойе Джон
|1
|1
|7.
|Юдоль Матьё
|1
|1
|8.
|Укидья Александр
|2
|0
|9.
|Булая Фарид
|2
|0
|10.
|Вагнер да Силва
|1
|0
|11.
|Фофана Мамаду
|1
|0
|12.
|Лейя-Исека Аарон
|1
|0
|13.
|Сарр Пап
|1
|0
|14.
|Бронн Дилан
|1
|0
|15.
|Гуйе Ламин
|1
|0
|16.
|Куяте Кики
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гради Жонатан
|6
|1
|2.
|Баде Луак
|4
|1
|3.
|Каюзак Янник
|5
|0
|4.
|Медина Факундо
|5
|0
|5.
|Дукуре Шейк
|4
|0
|6.
|Сотока Флорьян
|3
|0
|7.
|Какута Гаэль
|2
|0
|8.
|Маурисио Тони
|2
|0
|9.
|Мишлен Клеман
|0
|1
|10.
|Перес Мануэль
|1
|0
|11.
|Жан Корентин
|1
|0
|12.
|Фортес Стивен
|1
|0
|13.
|Банса Саймон
|1
|0
|14.
|Боура Исмаэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Метц
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|22.22% (4)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|Ланс
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|27.27% (6)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|18.18% (4)
Предыдущие игры
Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже
Последние игры между собой
Метц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 13
|30
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 27
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 26
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 16
|7
|17.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Метц» – «Ланс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Метц» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ланс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Метц» – «Ланс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Метц 2:0 Ланс
Исход игры
Метц
29.4% (45)
Ничья
41.8% (64)
Ланс
28.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (48)
Меньше
67.57% (100)
Обе команды забьют
Да
72.3% (107)
Нет
27.7% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (59)
1:2 Ланс
18.3% (28)
1:0 Метц
15.7% (24)
2:1 Метц
11.1% (17)
0:1 Ланс
7.8% (12)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Метц
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!