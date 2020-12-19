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  2. Матчи
  3. Франция
Метц
2:0
Конец матча

Стадион:
Ланс
0'
1:0
30' Гол
Нгетт Опа
49' Желтая карточка
Булая Фарид
90' Желтая карточка
Сотока Флорьян
2:0
90' Гол
Булая Фарид
90'+5
16
Укидья
Александр
2
Бронн
Дилан
23
Куяте
Кики
21
Бойе
Джон
18
Сентонз
Фабьен
5
Ангбан
Викторьен
19
Маига
Хабиб
17
Делен
Тома
10
Булая
Фарид
26
Яд
Папа
Ндиага
11
Нгетт
Опа
16
Лека
Жан-Луи
24
Гради
Жонатан
4
Баде
Луак
21
Айдара
Массадио
11
Клаусс
Джонатан
18
Каюзак
Янник
28
Дукуре
Шейк
3
Силла
Иссиага
10
Какута
Гаэль
9
Ганаго
Игнатиус
7
Сотока
Флорьян
Метц
3-4-3
Ланс
3-4-1-2

Ход матча

30'
Нгетт Опа
(Булая Фарид)
1:0
49'
Булая Фарид
 
56'
 
Фофана Секо
Силла Иссиага
74'
Вагнер да Силва
Яд Папа Ндиага
 
74'
 
Мюинга Арно
Дукуре Шейк
74'
 
Жан Корентин
Какута Гаэль
83'
Эмброуз Тьерри
Нгетт Опа
 
84'
 
Банса Саймон
Клаусс Джонатан
84'
 
Маурисио Тони
Каюзак Янник
90'
 
Сотока Флорьян
90'
Булая Фарид
(Делен Тома)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Метц
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ньяне Ибраима 6 (1) 0.38
2. Булая Фарид 3 0.19
3. Нгетт Опа 3 0.19
4. Лейя-Исека Аарон 2 (2) 0.13
5. Маига Хабиб 1 0.06
6. Гуйе Ламин 1 0.06
7. Яд Папа Ндиага 1 0.06
8. Бронн Дилан 1 (1) 0.06
9. Юдоль Матьё 0 0
10. Ангбан Викторьен 0 0
11. Делен Тома 0 0
Ланс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Какута Гаэль 7 (5) 0.47
2. Ганаго Игнатиус 5 0.33
3. Сотока Флорьян 3 0.2
4. Мюинга Арно 3 0.2
5. Банса Саймон 2 0.13
6. Силла Иссиага 1 0.07
7. Медина Факундо 1 0.07
8. Фофана Секо 0 0
9. Маурисио Тони 0 0
10. Мишлен Клеман 0 0
11. Жан Корентин 0 0
12. Клаусс Джонатан 0 0

Карточки

Метц
# Игрок      
1. Маига Хабиб 6 0
2. Ангбан Викторьен 4 0
3. Сентонз Фабьен 4 0
4. Пажо Венсан 3 0
5. Делен Тома 3 0
6. Бойе Джон 1 1
7. Юдоль Матьё 1 1
8. Укидья Александр 2 0
9. Булая Фарид 2 0
10. Вагнер да Силва 1 0
11. Фофана Мамаду 1 0
12. Лейя-Исека Аарон 1 0
13. Сарр Пап 1 0
14. Бронн Дилан 1 0
15. Гуйе Ламин 1 0
16. Куяте Кики 1 0
Ланс
# Игрок      
1. Гради Жонатан 6 1
2. Баде Луак 4 1
3. Каюзак Янник 5 0
4. Медина Факундо 5 0
5. Дукуре Шейк 4 0
6. Сотока Флорьян 3 0
7. Какута Гаэль 2 0
8. Маурисио Тони 2 0
9. Мишлен Клеман 0 1
10. Перес Мануэль 1 0
11. Жан Корентин 1 0
12. Фортес Стивен 1 0
13. Банса Саймон 1 0
14. Боура Исмаэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Метц 11.11% (2) 16.67% (3) 22.22% (4) 11.11% (2) 22.22% (4) 16.67% (3)
 Ланс 13.64% (3) 18.18% (4) 27.27% (6) 18.18% (4) 4.55% (1) 18.18% (4)

Предыдущие игры

Метц Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Монпелье 0:2 Метц Страсбург 2:2 Метц Метц 1:3 Лион Метц 0:2 Брест
Нант 1:1 Метц Метц 1:1 Дижон Ним 0:1 Метц Метц 2:0 Сент-Этьен Анже 1:1 Метц Метц 3:1 Лорьян Марсель 1:1 Метц Метц 2:1 Реймс ПСЖ 1:0 Метц Лилль 1:0 Метц Метц 0:1 Монако Метц 1:1 Монпелье Страсбург 2:3 Метц Страсбург 2:3 Метц Дижон 1:2 Метц Метц 1:0 Мехелен
Ланс Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Монако 0:3 Ланс Ланс 2:3 Монпелье Ренн 0:2 Ланс Ланс 1:3 Анже
Ланс 1:1 Нант Дижон 0:1 Ланс Ланс 4:4 Реймс Лилль 4:0 Ланс Ланс 2:0 Сент-Этьен Ним 1:1 Ланс Ланс 2:1 Бордо Лорьян 2:3 Ланс Ланс 1:0 ПСЖ Ланс 3:1 Шарлеруа Ланс 3:1 Шарлеруа Ницца 2:1 Ланс Ланс 1:0 Дижон Ланс 1:2 Париж Ланс 1:3 Унион Сент-Жиллуаз Ланс 1:3 Ст. Гиллоис

Последние игры между собой

Метц: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 7
Ланс: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 6
Ланс 0:0 Метц Лига 2 Метц 2:0 Ланс Лига 2 Ланс 1:1 Метц Кубок лиги Ланс 2:0 Метц Кубок
Ланс 1:0 Метц Лига 2 Метц 0:0 Ланс Лига 2 Метц 3:1 Ланс Лига 1 Ланс 2:0 Метц Лига 1 Метц 0:1 Ланс Лига 2 Ланс 3:2 Метц Лига 2 Ланс 0:2 Метц Лига 2 Метц 2:0 Ланс Лига 2 Метц 1:2 Ланс Лига 2 Ланс 0:1 Метц Лига 2 Ланс 1:1 Метц Лига 1 Метц 1:2 Ланс Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 12 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
11. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
12. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс 0:0 Заявка 16 3 5 8 20 - 26 14
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Реймс 0:0 Заявка 9 1 4 4 14 - 16 7
17. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Метц: 39%, Ланс: 61%.
  • 94'
    Делен Тома сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Булая Фарид изменил счет на табло!
  • 94'
    Делен Тома из команды Метц делает пас партнеру.
  • 94'
    Метц пытается что-то создать.
  • 94'
    Ланс контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    93'
    Сотока Флорьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    93'
    Судья сигнализирует, что Сотока Флорьян из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Вагнер
  • 92'
    Ангбан Викторьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Фофана Секо из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 92'
    Метц начинает контратаку
  • 92'
    Бронн Дилан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 92'
    Жан Корентин из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    91'
    Вагнер из команды Метц опасно и грубо сыграл. Лоик Баде пострадал.
  • 91'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 91'
    Фофана Секо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 90'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    90'
    Судья сигнализирует, что Маурисио Тони из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Вагнер
  • 90'
    Контроль мяча: Метц: 42%, Ланс: 58%.
  • 90'
    Ланс контролирует мяч.
  • Офсайд
    89'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс в офсайде
  • 89'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 88'
    Жан Корентин из команды Ланс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 88'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    88'
    Жан Корентин из команды Ланс подал угловой справа.
  • 88'
    Ганаго Игнатиус мяч отрикошетил от ворот
  • 88'
    Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 87'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 87'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 87'
    Булая Фарид не смог попасть в створ ударом издали
  • 87'
    Метц пытается что-то создать.
  • 87'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    86'
    Судья сигнализирует, что Эмброуз Тьерри из команды Метц поставил подножку. Пострадал Маурисио Тони
  • 86'
    Метц начинает контратаку
  • 86'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 86'
    Банса Саймон из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 86'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 85'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 85'
    Сотока Флорьян из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 85'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 85'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 85'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Ланс: 54%.
  • 84'
    Ланс контролирует мяч.
  • 84'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 84'
    Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.
  • 84'
    Тактическая замена. Каюзак Янник уходит с поля и его заменяет Маурисио Тони
  • 84'
    Тактическая замена. Клаусс Джонатан уходит с поля и его заменяет Банса Саймон
  • 83'
    ШАНС! Сотока Флорьян нанес удар с лета, но не попал по воротам!
  • 83'
    Фофана Секо из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 83'
    Плохо сыграл Куяте Кики - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    83'
    Жан Корентин из команды Ланс подал угловой справа.
  • 83'
    Матч возобновлен
  • 83'
    Нгетт Опа получил травму и заменен. Эмброуз Тьерри выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    82'
    Нгетт Опа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 82'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 82'
    Сотока Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 81'
    Ланс контролирует мяч.
  • 81'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 81'
    Отличный пас сделал Нгетт Опа из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • Фол, нарушение
    80'
    Гради Жонатан из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Нгетт Опа пострадал.
  • 80'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Ланс: 53%.
  • 80'
    Жан Корентин пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 79'
    Ланс контролирует мяч.
  • 79'
    Мюинга Арно из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 79'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 79'
    Метц контролирует мяч.
  • 78'
    Фофана Секо из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 78'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 77'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 77'
    Клаусс Джонатан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 77'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 77'
    Мюинга Арно из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    76'
    Вагнер задерживает мяч рукой
  • 76'
    Лоик Баде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 76'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    76'
    Булая Фарид из команды Метц разыграл угловой с левого угла.
  • 76'
    Булая Фарид из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • Фол, нарушение
    75'
    Гради Жонатан наказан за толчок Нгетт Опа
  • 75'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 75'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 75'
    Контроль мяча: Метц: 47%, Ланс: 53%.
  • 74'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 74'
    Тактическая замена. Какута Гаэль уходит с поля и его заменяет Жан Корентин
  • 74'
    Тактическая замена. Дукуре Шейк уходит с поля и его заменяет Мюинга Арно
  • 74'
    Тактическая замена. Яд Папа Ндиага уходит с поля и его заменяет Вагнер
  • 73'
    Соперник делает почти голевой пас, но Укидья Александр из команды Метц начеку и спасает ситуацию.
  • 73'
    Какута Гаэль из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 72'
    Ланс контролирует мяч.
  • 72'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 72'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 72'
    Метц пытается что-то создать.
  • 71'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 71'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 70'
    Хорошую попытку сделал Дукуре Шейк. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 70'
    Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 70'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 70'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 70'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Ланс: 55%.
  • 69'
    Ганаго Игнатиус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    69'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 69'
    Лека Жан-Луи отбил мяч на угловой после удара Делен Тома из штрафной площади.
  • 69'
    Делен Тома из команды Метц идет с мячом вперед на обострение...
  • 69'
    Метц пытается что-то создать.
  • 68'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 68'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 68'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    68'
    Судья сигнализирует, что Булая Фарид из команды Метц поставил подножку. Пострадал Фофана Секо
  • 67'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 67'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 67'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    66'
    Судья сигнализирует, что Сентонз Фабьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Дукуре Шейк
  • 66'
    Ланс контролирует мяч.
  • 66'
    Фофана Секо пробует нанести удар издали, но Укидья Александр держит все под контролем
  • 66'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 65'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 65'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 65'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Ланс: 54%.
  • 64'
    Яд Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 64'
    Нгетт Опа из команды Метц сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 64'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 64'
    Как он промахнулся? Сотока Флорьян имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
  • 64'
    Айдара Массадио из команды Ланс делает отличный кросс...
  • 64'
    Сотока Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 64'
    Каюзак Янник из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 63'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 63'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 63'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 63'
    Метц пытается что-то создать.
  • 62'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 62'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 62'
    Фофана Секо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 62'
    Какута Гаэль нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 61'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 61'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 60'
    Дукуре Шейк нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 60'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 60'
    Какута Гаэль из команды Ланс навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 60'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Ланс: 54%.
  • Фол, нарушение
    59'
    Нгетт Опа из команды Метц опасно и грубо сыграл. Какута Гаэль пострадал.
  • 59'
    Ланс пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    59'
    Куяте Кики из команды Метц играет слишком грубо. Ганаго Игнатиус оказался на газоне.
  • 58'
    Отличный пас сделал Делен Тома из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 58'
    Метц контролирует мяч.
  • 58'
    Ланс контролирует мяч.
  • 58'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 57'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 57'
    Сотока Флорьян из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 57'
    Какута Гаэль из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Травма, повреждение
    57'
    Яд Папа Ндиага возвращается на поле.
  • 57'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 57'
    Матч возобновлен
  • 56'
    Тактическая замена. Силла Иссиага уходит с поля и его заменяет Фофана Секо
  • Травма, повреждение
    56'
    Ох, нехорошо это выглядит. Яд Папа Ндиага получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 55'
    Контроль мяча: Метц: 46%, Ланс: 54%.
  • Травма, повреждение
    54'
    Яд Папа Ндиага на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 54'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    54'
    Яд Папа Ндиага наказан за толчок Лоик Баде
  • 54'
    Силла Иссиага из команды Ланс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 53'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 53'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    53'
    Судья сигнализирует, что Какута Гаэль из команды Ланс поставил подножку. Пострадал Маига Хабиб
  • 52'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 52'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Метц пробьет пенальти!
  • 52'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 52'
    Отличный пас сделал Ангбан Викторьен из команды Метц. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 51'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 51'
    Какута Гаэль из команды Ланс пробил со штрафного, но очень мимо цели.
  • Фол, нарушение
    50'
    Судья сигнализирует, что Маига Хабиб из команды Метц поставил подножку. Пострадал Клаусс Джонатан
  • 50'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 50'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ланс: 52%.
  • Желтая карточка
    49'
    Булая Фарид - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • Фол, нарушение
    49'
    Булая Фарид задерживает мяч рукой
  • 49'
    Маига Хабиб пробует нанести удар издали, но Лека Жан-Луи держит все под контролем
  • 49'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Матч возобновлен
  • 48'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 48'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • Угловой
    48'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 47'
    Клаусс Джонатан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Делен Тома из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Метц контролирует мяч.
  • 46'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 46'
    Удар от ворот произведет Метц
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 49'
    Контроль мяча: Метц: 43%, Ланс: 57%.
  • 48'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 48'
    Ланс контролирует мяч.
  • 48'
    Куяте Кики выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 48'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 48'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 48'
    Ланс контролирует мяч.
  • 47'
    Сентонз Фабьен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 47'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 47'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 47'
    Ланс контролирует мяч.
  • 47'
    Сентонз Фабьен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    47'
    Какута Гаэль из команды Ланс подал угловой справа.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 46'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 46'
    Гради Жонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 45'
    Айдара Массадио из команды Ланс хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 45'
    Метц пытается что-то создать.
  • 45'
    Контроль мяча: Метц: 45%, Ланс: 55%.
  • 44'
    Каюзак Янник из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • Травма, повреждение
    44'
    Бронн Дилан возвращается на поле.
  • 44'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    43'
    Ох, нехорошо это выглядит. Бронн Дилан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    42'
    Бронн Дилан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 42'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 42'
    Дукуре Шейк из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 41'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 41'
    Каюзак Янник из команды Ланс забрасывает мяч в штрафную.
  • 41'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Сотока Флорьян из команды Ланс отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 41'
    Дукуре Шейк из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 41'
    Силла Иссиага из команды Ланс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 40'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 40'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ланс: 52%.
  • 40'
    Ланс контролирует мяч.
  • Травма, повреждение
    39'
    Гради Жонатан возвращается на поле.
  • 39'
    Матч возобновлен
  • 39'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • Фол, нарушение
    39'
    Дукуре Шейк из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Ангбан Викторьен пострадал.
  • 38'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    38'
    Ох, нехорошо это выглядит. Гради Жонатан получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    37'
    Гради Жонатан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 37'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 36'
    Ланс контролирует мяч.
  • 36'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 36'
    Яд Папа Ндиага оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 35'
    Контроль мяча: Метц: 52%, Ланс: 48%.
  • 35'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 34'
    Какой промах! Бойе Джон имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • Угловой
    34'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 34'
    Бронн Дилан нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 34'
    Плохо сыграл Гради Жонатан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • Угловой
    33'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 33'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 33'
    Метц пытается что-то создать.
  • 32'
    Ланс контролирует мяч.
  • 30'
    Булая Фарид сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    30'
    ГОЛ! - Нгетт Опа из команды Метц наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
  • 30'
    Булая Фарид делает длинную передачу вперед
  • 30'
    Контроль мяча: Метц: 53%, Ланс: 47%.
  • 29'
    Ланс контролирует мяч.
  • 29'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс направляет мяч в штрафную площадку, но Укидья Александр выбегает и ловит мяч
  • 29'
    Дукуре Шейк из команды Ланс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 28'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 27'
    Ланс контролирует мяч.
  • 27'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    26'
    Судья сигнализирует, что Яд Папа Ндиага из команды Метц поставил подножку. Пострадал Гради Жонатан
  • 26'
    Метц контролирует мяч.
  • 26'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Метц пытается что-то создать.
  • 26'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Гради Жонатан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 25'
    Сентонз Фабьен из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 25'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 25'
    Контроль мяча: Метц: 58%, Ланс: 42%.
  • 24'
    Метц контролирует мяч.
  • 24'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 24'
    Сотока Флорьян из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 23'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 23'
    Айдара Массадио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    23'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 23'
    Матч возобновлен
  • 23'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 23'
    Дукуре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Сентонз Фабьен из команды Метц делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 22'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 22'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    22'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой справа.
  • 21'
    Дукуре Шейк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • 21'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 21'
    Ангбан Викторьен из команды Метц делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 20'
    Метц контролирует мяч.
  • 20'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 20'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 20'
    Контроль мяча: Метц: 51%, Ланс: 49%.
  • 19'
    Ланс контролирует мяч.
  • 19'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 18'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Метц пробьет пенальти!
  • 17'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.
  • 17'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 16'
    Сотока Флорьян нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 16'
    Лека Жан-Луи взял и забрал мяч на выходе
  • 16'
    Нгетт Опа из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 16'
    Метц начинает контратаку
  • 16'
    Отличный пас сделал Дукуре Шейк из команды Ланс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 16'
    Ланс пытается что-то создать.
  • 15'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Метц: 44%, Ланс: 56%.
  • 14'
    Лоик Баде из команды Ланс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 14'
    Ланс контролирует мяч.
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 13'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Бойе Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Фол, нарушение
    12'
    Бронн Дилан из команды Метц опасно и грубо сыграл. Сотока Флорьян пострадал.
  • 12'
    Ланс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    11'
    Судья сигнализирует, что Ангбан Викторьен из команды Метц поставил подножку. Пострадал Какута Гаэль
  • 10'
    Метц вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Удар от ворот произведет Ланс
  • 10'
    Контроль мяча: Метц: 50%, Ланс: 50%.
  • 10'
    Нгетт Опа из команды Метц не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
  • 10'
    Булая Фарид из команды Метц отправил кросс в штрафную...
  • 10'
    Маига Хабиб нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 9'
    ШТАНГА! Пробил головой Куяте Кики прямо в каркас ворот!
  • Угловой
    9'
    Булая Фарид из команды Метц подал угловой слева.
  • 9'
    Булая Фарид из команды Метц делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 9'
    Каюзак Янник выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 8'
    Булая Фарид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
  • Фол, нарушение
    7'
    Лоик Баде из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Яд Папа Ндиага пострадал.
  • 7'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Удар от ворот произведет Метц
  • 7'
    Сотока Флорьян из команды Ланс плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
  • 7'
    Какута Гаэль из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • Угловой
    7'
    Силла Иссиага из команды Ланс разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Силла Иссиага нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 6'
    Ганаго Игнатиус из команды Ланс делает пас партнеру.
  • 6'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Укидья Александр взял и забрал мяч на выходе
  • 6'
    Клаусс Джонатан из команды Ланс отправил кросс в штрафную...
  • 5'
    Контроль мяча: Метц: 48%, Ланс: 52%.
  • 5'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    5'
    Нгетт Опа наказан за толчок Айдара Массадио
  • Фол, нарушение
    5'
    Сотока Флорьян из команды Ланс опасно и грубо сыграл. Булая Фарид пострадал.
  • 4'
    Метц контролирует мяч.
  • 4'
    Метц вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    Ланс контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    3'
    Нгетт Опа из команды Метц играет слишком грубо. Айдара Массадио оказался на газоне.
  • Фол, нарушение
    2'
    Яд Папа Ндиага наказан за толчок Гради Жонатан
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Ланс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Сегодня прохладно для игры в футбол.
  • 1'
    Метц начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Saint Symphorien. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Метц 29.4% (45)
X 41.8% (64)
Ланс 28.8% (44)
Все прогнозы
2.52 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.30 4.40 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 4.40 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.24 2.38
  1.23 5.04 28.54

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.10 1.06 6.40 1.13 1.70 2.15 2.12 1.77 1.81 2.07 1.09 7.20 1.29 3.60 1.05 9.50 1.06 7.80 1.03 12.00 1.01 16.00 0.00 15.50 0.00 23.00
7.10 1.06 5.95 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.63 2.42 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.10 1.03 8.70
4.33 1.23 3.63 1.30 2.50 1.57 1.51 2.64 1.30 3.69 1.55 2.56 1.36 3.29 1.26 4.02 1.43 2.93 1.24 4.28 1.22 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.63 2.28 1.30 3.50 1.10 8.20 1.01 15.00
2.53 1.52 1.67 2.21 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.40
1.68 2.27 1.41 3.03 1.15 5.98 1.11 7.28 1.18 5.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.15 1.66 1.49 2.50 1.16 4.70
3.20 1.35 2.14 1.71 1.50 2.59 1.17 5.10 1.12 6.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.90 1.22
Где смотреть матч Метц 2:0 Ланс онлайн

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Прогнозы на матч Метц 2:0 Ланс

Исход игры
Метц
29.4% (45)
Ничья
41.8% (64)
Ланс
28.8% (44)
Тотал 2.5
Больше
32.43% (48)
Меньше
67.57% (100)
Обе команды забьют
Да
72.3% (107)
Нет
27.7% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.6% (59)
1:2 Ланс
18.3% (28)
1:0 Метц
15.7% (24)
2:1 Метц
11.1% (17)
0:1 Ланс
7.8% (12)
0:0 Ничья
1.3% (2)
2:0 Метц
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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