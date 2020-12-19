25
Нагатомо
Юто
22
Гуйе
Пап
10
Пайе
Димитри
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
28
Де
Смет
Тибо
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Нагатомо ЮтоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гуйе ПапПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Пайе ДимитриНападающий
- Запасные игроки
-
16 Пеле ЙоаннВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Аке МарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Жермен ВалерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виллаш-Боаш Андре
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Фокет ТомасЗащитник
-
2 Фас ВаутЗащитник
- Защитник
-
28 Де Смет ТибоЗащитник
- Полузащитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
24 Кафаро МатьёПолузащитник
-
10 Зенели АрберПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
-
16 Диуф ЙеваннВратарь
- Защитник
-
33 Дукуре ФодеЗащитник
-
25 Думбия МуссаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гийон Давид
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
70 Владение мячом, % 30
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Товен Флорьян
|5
|0.38
|2.
|Бенедетто Дарио
|3 (1)
|0.23
|3.
|Сансон Морган
|2
|0.15
|4.
|Пайе Димитри
|2
|0.15
|5.
|Жермен Валер
|2
|0.15
|6.
|Чалета-Цар Дуе
|2
|0.15
|7.
|Амави Жордан
|1
|0.08
|8.
|Гуйе Пап
|1
|0.08
|9.
|Балерди Леонардо
|1
|0.08
|10.
|Сакаи Хироки
|0
|0
|11.
|Альваро Гонсалес II
|0
|0
|12.
|Ронжье Валентин
|0
|0
|13.
|Радоньич Неманья
|0
|0
|14.
|Кюизанс Микаэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Диа Булайе
|9 (4)
|0.6
|2.
|Кафаро Матьё
|2
|0.13
|3.
|Туре Эль Билал
|2
|0.13
|4.
|Зенели Арбер
|1
|0.07
|5.
|Абдельамид Юнис
|1
|0.07
|6.
|Фас Ваут
|1
|0.07
|7.
|Кассама Морету
|1
|0.07
|8.
|Мбюкю Натанаэль
|1
|0.07
|9.
|Бериша Валон
|0
|0
|10.
|Кутеса Дерек
|0
|0
|11.
|Сирхейс Кай
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альваро Гонсалес II
|5
|0
|2.
|Амави Жордан
|3
|1
|3.
|Пайе Димитри
|2
|1
|4.
|Бенедетто Дарио
|2
|1
|5.
|Гуйе Пап
|2
|1
|6.
|Сакаи Хироки
|3
|0
|7.
|Чалета-Цар Дуе
|3
|0
|8.
|Камара Бубакар
|3
|0
|9.
|Стротман Кевин
|2
|0
|10.
|Товен Флорьян
|2
|0
|11.
|Сансон Морган
|2
|0
|12.
|Ронжье Валентин
|2
|0
|13.
|Кюизанс Микаэль
|2
|0
|14.
|Балерди Леонардо
|2
|0
|15.
|Нагатомо Юто
|1
|0
|16.
|Манданда Стив
|1
|0
|17.
|Жермен Валер
|1
|0
|18.
|Лопес Максим
|1
|0
|19.
|Хауи Саиф-Эдин
|1
|0
|20.
|Радоньич Неманья
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фас Ваут
|5
|1
|2.
|Кассама Морету
|3
|2
|3.
|Манетси Маршал
|4
|1
|4.
|Шавалерин Ксавье
|3
|0
|5.
|Фокет Томас
|2
|0
|6.
|Сирхейс Кай
|2
|0
|7.
|Конан Гислен
|2
|0
|8.
|Туре Эль Билал
|2
|0
|9.
|Донис Анастасиос
|0
|1
|10.
|Бериша Валон
|1
|0
|11.
|Абдельамид Юнис
|1
|0
|12.
|Райкович Предраг
|1
|0
|13.
|Кутеса Дерек
|1
|0
|14.
|Кафаро Матьё
|1
|0
|15.
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|16.
|Диа Булайе
|1
|0
|17.
|Драмме Муамаду
|1
|0
|18.
|Экитик Юго
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Марсель
|21.05% (4)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|21.05% (4)
|Реймс
|27.78% (5)
|11.11% (2)
|11.11% (2)
|16.67% (3)
|27.78% (5)
|5.56% (1)
Предыдущие игры
Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель
Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +6 =4 -10Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс
Последние игры между собой
Марсель: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|3.
|Лион
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|27 - 13
|30
|4.
|Марсель
|0:0 Заявка
|14
|8
|4
|2
|20 - 12
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 27
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 16
|21
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|0:0 Заявка
|16
|3
|5
|8
|20 - 26
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|0:0 Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 7
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Марсель
|0:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|2.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|3.
|Лион
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 7
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Реймс
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|14 - 16
|7
|17.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Марсель 0:0 Реймс
Исход игры
Марсель
94.1% (144)
Ничья
2% (3)
Реймс
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.5% (61)
Меньше
58.5% (86)
Обе команды забьют
Да
40.82% (60)
Нет
59.18% (87)
Популярный счёт
2:0 Марсель
39.2% (60)
2:1 Марсель
30.1% (46)
1:0 Марсель
13.7% (21)
3:1 Марсель
5.2% (8)
3:0 Марсель
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
0:1 Реймс
1.3% (2)
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