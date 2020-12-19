  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Марсель
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Реймс
0' 7'
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
21
Ронжье
Валентин
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
9
Бенедетто
Дарио
10
Пайе
Димитри
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
7
Шавалерин
Ксавье
14
Бериша
Валон
24
Кафаро
Матьё
10
Зенели
Арбер
23
Кассама
Морету
11
Диа
Булайе
Марсель
4-3-3
Реймс
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 70 Владение мячом, % 30

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 5 0.38
2. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.23
3. Сансон Морган 2 0.15
4. Пайе Димитри 2 0.15
5. Жермен Валер 2 0.15
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.15
7. Амави Жордан 1 0.08
8. Гуйе Пап 1 0.08
9. Балерди Леонардо 1 0.08
10. Сакаи Хироки 0 0
11. Альваро Гонсалес II 0 0
12. Ронжье Валентин 0 0
13. Радоньич Неманья 0 0
14. Кюизанс Микаэль 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 9 (4) 0.6
2. Кафаро Матьё 2 0.13
3. Туре Эль Билал 2 0.13
4. Зенели Арбер 1 0.07
5. Абдельамид Юнис 1 0.07
6. Фас Ваут 1 0.07
7. Кассама Морету 1 0.07
8. Мбюкю Натанаэль 1 0.07
9. Бериша Валон 0 0
10. Кутеса Дерек 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Пайе Димитри 2 1
4. Бенедетто Дарио 2 1
5. Гуйе Пап 2 1
6. Сакаи Хироки 3 0
7. Чалета-Цар Дуе 3 0
8. Камара Бубакар 3 0
9. Стротман Кевин 2 0
10. Товен Флорьян 2 0
11. Сансон Морган 2 0
12. Ронжье Валентин 2 0
13. Кюизанс Микаэль 2 0
14. Балерди Леонардо 2 0
15. Нагатомо Юто 1 0
16. Манданда Стив 1 0
17. Жермен Валер 1 0
18. Лопес Максим 1 0
19. Хауи Саиф-Эдин 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 3 2
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Фокет Томас 2 0
6. Сирхейс Кай 2 0
7. Конан Гислен 2 0
8. Туре Эль Билал 2 0
9. Донис Анастасиос 0 1
10. Бериша Валон 1 0
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Хорнби Фрэйзер 1 0
16. Диа Булайе 1 0
17. Драмме Муамаду 1 0
18. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 21.05% (4) 21.05% (4) 10.53% (2) 21.05% (4) 5.26% (1) 21.05% (4)
 Реймс 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 27.78% (5) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель
Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс
Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс

Последние игры между собой

Марсель: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Марсель 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Реймс Лига 1 Марсель 1:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:5 Марсель Лига 1 Реймс 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Реймс Кубок Марсель 2:3 Реймс Лига 1 Марсель 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель 0:0 Заявка 14 8 4 2 20 - 12 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
11. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
12. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс 0:0 Заявка 16 3 5 8 20 - 26 14
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель 0:0 Заявка 7 3 3 1 10 - 7 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель 0:0 Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Реймс 0:0 Заявка 9 1 4 4 14 - 16 7
17. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига чемпионов (Квалификация)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2
  • Первый тайм
  • 8'
    Шавалерин Ксавье не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Реймс контролирует мяч.
  • 7'
    Удар от ворот произведет Марсель
  • 7'
    Реймс пытается что-то создать.
  • 6'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 6'
    Матч возобновлен
  • 5'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 5'
    Контроль мяча: Марсель: 70%, Реймс: 30%.
  • 5'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 4'
    Марсель контролирует мяч.
  • 4'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Де Смет Тибо из команды Реймс играет слишком грубо. Товен Флорьян оказался на газоне.
  • 2'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 2'
    Реймс контролирует мяч.
  • 1'
    Удар от ворот произведет Реймс
  • 1'
    Отличный пас сделал Альваро Гонсалес II из команды Марсель. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 1'
    Марсель вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Реймс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Марсель начинает с центра поля
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Марсель 94.1% (144)
X 2% (3)
Реймс 3.9% (6)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Марсель
Ничья
Реймс
1.92
3.40
4.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.85 3.40 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.35 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.40 4.50
  1.92 3.45 4.72

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.90 1.04 6.80 1.10 2.95 1.40 2.35 1.64 1.95 1.91 1.71 2.21 1.35 3.30 1.23 3.95 1.08 7.10 1.06 7.50 1.01 13.50 1.01 12.00 0.00 22.00
7.50 1.05 6.40 1.09 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
3.14 1.40 2.76 1.50 2.37 1.65 1.97 1.93 1.74 2.21 1.55 2.59 1.43 3.04 1.26 4.12 1.10 8.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.74 2.08 1.35 3.25 1.09 7.20
2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
2.81 1.49 2.29 1.68 1.78 2.16 1.50 2.77 1.36 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.33 1.20 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.96 1.79
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Марсель 0:0 Реймс

Исход игры
Марсель
94.1% (144)
Ничья
2% (3)
Реймс
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.5% (61)
Меньше
58.5% (86)
Обе команды забьют
Да
40.82% (60)
Нет
59.18% (87)
Популярный счёт
2:0 Марсель
39.2% (60)
2:1 Марсель
30.1% (46)
1:0 Марсель
13.7% (21)
3:1 Марсель
5.2% (8)
3:0 Марсель
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
0:1 Реймс
1.3% (2)
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