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  3. Франция
Марсель
1:1
Конец матча

Стадион:
Реймс
0'
19' Желтая карточка
Де Смет Тибо
0:1
20' Гол в свои ворота
Нагатомо Юто
25' Желтая карточка
Нагатомо Юто
1:1
45' Гол
Товен Флорьян
78' Желтая карточка
Туре Эль Билал
90' Желтая карточка
Кассама Морету
90'+4
30
Манданда
Стив
2
Сакаи
Хироки
3
Альваро
Гонсалес
II
15
Чалета-Цар
Дуе
25
Нагатомо
Юто
4
Камара
Бубакар
22
Гуйе
Пап
26
Товен
Флорьян
21
Ронжье
Валентин
10
Пайе
Димитри
9
Бенедетто
Дарио
1
Райкович
Предраг
32
Фокет
Томас
2
Фас
Ваут
5
Абдельамид
Юнис
28
Де
Смет
Тибо
24
Кафаро
Матьё
14
Бериша
Валон
23
Кассама
Морету
7
Шавалерин
Ксавье
10
Зенели
Арбер
11
Диа
Булайе
Марсель
4-2-3-1
Реймс
4-5-1

Ход матча

19'
 
Де Смет Тибо
20'
0:1
Нагатомо Юто
25'
Нагатомо Юто
 
45'
Товен Флорьян
(Бенедетто Дарио)
1:1
56'
Хауи Саиф-Эдин
Нагатомо Юто
 
56'
Кюизанс Микаэль
Гуйе Пап
 
63'
 
Дукуре Фоде
Де Смет Тибо
68'
Жермен Валер
Бенедетто Дарио
 
72'
 
Зенели Арбер
Кафаро Матьё
72'
 
Туре Эль Билал
Мбюкю Натанаэль
78'
 
Туре Эль Билал
85'
Радоньич Неманья
Ронжье Валентин
 
88'
 
Кутеса Дерек
Диа Булайе
90'
 
Кассама Морету

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Марсель
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Товен Флорьян 6 0.43
2. Бенедетто Дарио 3 (1) 0.21
3. Сансон Морган 2 0.14
4. Пайе Димитри 2 0.14
5. Жермен Валер 2 0.14
6. Чалета-Цар Дуе 2 0.14
7. Амави Жордан 1 0.07
8. Гуйе Пап 1 0.07
9. Балерди Леонардо 1 0.07
10. Сакаи Хироки 0 0
11. Альваро Гонсалес II 0 0
12. Ронжье Валентин 0 0
13. Радоньич Неманья 0 0
14. Кюизанс Микаэль 0 0
Реймс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Диа Булайе 9 (4) 0.56
2. Кафаро Матьё 2 0.13
3. Туре Эль Билал 2 0.13
4. Зенели Арбер 1 0.06
5. Абдельамид Юнис 1 0.06
6. Фас Ваут 1 0.06
7. Кассама Морету 1 0.06
8. Мбюкю Натанаэль 1 0.06
9. Бериша Валон 0 0
10. Кутеса Дерек 0 0
11. Сирхейс Кай 0 0

Карточки

Марсель
# Игрок      
1. Альваро Гонсалес II 5 0
2. Амави Жордан 3 1
3. Пайе Димитри 2 1
4. Бенедетто Дарио 2 1
5. Гуйе Пап 2 1
6. Сакаи Хироки 3 0
7. Чалета-Цар Дуе 3 0
8. Камара Бубакар 3 0
9. Нагатомо Юто 2 0
10. Стротман Кевин 2 0
11. Товен Флорьян 2 0
12. Сансон Морган 2 0
13. Ронжье Валентин 2 0
14. Кюизанс Микаэль 2 0
15. Балерди Леонардо 2 0
16. Манданда Стив 1 0
17. Жермен Валер 1 0
18. Лопес Максим 1 0
19. Хауи Саиф-Эдин 1 0
20. Радоньич Неманья 1 0
Реймс
# Игрок      
1. Фас Ваут 5 1
2. Кассама Морету 3 2
3. Манетси Маршал 4 1
4. Шавалерин Ксавье 3 0
5. Туре Эль Билал 3 0
6. Фокет Томас 2 0
7. Сирхейс Кай 2 0
8. Конан Гислен 2 0
9. Донис Анастасиос 0 1
10. Бериша Валон 1 0
11. Абдельамид Юнис 1 0
12. Райкович Предраг 1 0
13. Кутеса Дерек 1 0
14. Кафаро Матьё 1 0
15. Де Смет Тибо 1 0
16. Хорнби Фрэйзер 1 0
17. Диа Булайе 1 0
18. Мбюкю Натанаэль 1 0
19. Драмме Муамаду 1 0
20. Экитик Юго 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Марсель 20% (4) 20% (4) 15% (3) 20% (4) 5% (1) 20% (4)
 Реймс 27.78% (5) 11.11% (2) 11.11% (2) 16.67% (3) 27.78% (5) 5.56% (1)

Предыдущие игры

Марсель Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Ренн 2:1 Марсель Марсель 2:1 Монако Манчестер Сити 3:0 Марсель Ним 0:2 Марсель
Марсель 2:1 Олимпиакос Марсель 3:1 Нант Марсель 0:2 Порту Страсбург 0:1 Марсель Порту 3:0 Марсель Марсель 0:3 Манчестер Сити Лорьян 0:1 Марсель Олимпиакос 1:0 Марсель Марсель 3:1 Бордо Лион 1:1 Марсель Марсель 1:1 Метц Марсель 1:1 Лилль Марсель 0:2 Сент-Этьен ПСЖ 0:1 Марсель Брест 2:3 Марсель Ним 0:1 Марсель
Реймс Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Реймс 3:2 Нант Брест 2:1 Реймс Реймс 0:0 Ницца Лион 3:0 Реймс
Реймс 0:1 Ним Ланс 4:4 Реймс Реймс 2:1 Страсбург Монпелье 0:4 Реймс Реймс 1:3 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Реймс 0:2 ПСЖ Фехервар 0:0 Реймс Метц 2:1 Реймс Серветт 0:1 Реймс Анже 1:0 Реймс Реймс 0:1 Лилль Монако 2:2 Реймс Реймс 3:1 Митьюлланд Реймс 0:4 Бордо Марибор 0:2 Реймс

Последние игры между собой

Марсель: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Марсель 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:1 Марсель Лига 1 Марсель 0:0 Реймс Лига 1 Марсель 1:0 Реймс Лига 1
Реймс 1:0 Марсель Лига 1 Марсель 2:2 Реймс Лига 1 Реймс 0:5 Марсель Лига 1 Реймс 1:1 Марсель Лига 1 Марсель 2:0 Реймс Кубок Марсель 2:3 Реймс Лига 1 Марсель 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:1 Марсель Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
2. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
3. Лион Заявка 15 8 6 1 27 - 13 30
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
11. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
12. Ницца Заявка 14 6 3 5 18 - 16 21
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
2. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
3. Лион Заявка 8 4 3 1 11 - 7 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
17. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Orange Velodrome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Марсель 94.1% (144)
X 2% (3)
Реймс 3.9% (6)
Все прогнозы
1.83 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.25 1.55 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 3.60 1.47 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.92 3.40 4.50
  5.19 1.29 12.42

Самый высокий коэффициент на матч «Марсель» – «Реймс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Марсель» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реймс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Марсель» – «Реймс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.13 6.80 1.10 4.60 1.19 2.35 1.64 1.95 1.91 1.50 2.55 1.35 3.30 1.04 10.00 1.08 7.10 1.03 12.00 1.01 13.50 1.02 13.00 0.00 22.00
7.50 1.05 6.40 1.09 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.36 3.15 1.25 3.78 1.08 6.70 1.05 7.30
4.62 1.21 3.85 1.28 3.06 1.40 2.10 1.79 1.31 3.60 1.17 5.46 1.38 3.15 1.26 4.05 1.19 4.92 1.38 3.17 1.20 4.81 1.10 8.28
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
1.92 1.87 1.74 2.08 1.33 5.80 1.09 7.20 1.02 13.00
2.62 1.49 1.74 2.09 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
2.65 1.51 2.17 1.74 1.68 2.26 1.44 2.91 1.17 5.37 1.48 2.75 1.19 5.04 1.14 6.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.33 1.20 4.20
3.45 1.31 2.34 1.60 1.58 2.38 1.22 4.30 1.15 5.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.38 3.00
Букмекер Да Нет
4.20 1.22
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
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Прогнозы на матч Марсель 1:1 Реймс

Исход игры
Марсель
94.1% (144)
Ничья
2% (3)
Реймс
3.9% (6)
Тотал 2.5
Больше
41.5% (61)
Меньше
58.5% (86)
Обе команды забьют
Да
40.82% (60)
Нет
59.18% (87)
Популярный счёт
2:0 Марсель
39.2% (60)
2:1 Марсель
30.1% (46)
1:0 Марсель
13.7% (21)
3:1 Марсель
5.2% (8)
3:0 Марсель
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
0:1 Реймс
1.3% (2)
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3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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