Ницца
1:3
Второй тайм: 72'
Стадион: Альянц Ривьера
Лион
0:1
32' ПенальтиДепай Мемфис
0:2
39' ГолКадевере Тино
1:2
44' ГолГуйри Амин
57' Желтая карточкаТюрам Кефрен
1:3
63' ГолЭкамби Карл Токо
66' Желтая карточкаКорне Максвелл
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
36 Пионнье ТэоЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
0:1
39'
0:2
44'
1:2
57'
63'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 6
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|5 (1)
|0.33
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.2
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.2
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.13
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.07
|6.
|Ндой Дан
|1
|0.07
|7.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.07
|8.
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|9.
|Будауи Хишем
|1
|0.07
|10.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|11.
|Камара Ассан
|0
|0
|12.
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Депай Мемфис
|8 (5)
|0.5
|2.
|Экамби Карл Токо
|7
|0.44
|3.
|Кадевере Тино
|6
|0.38
|4.
|Ауа Уссем
|2 (2)
|0.13
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.06
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|7.
|Бруно Моура
|1
|0.06
|8.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Гуйри Амин
|3
|0
|3.
|Будауи Хишем
|3
|0
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0
|5.
|Камара Ассан
|2
|0
|6.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|8.
|Данило Барбоза
|2
|0
|9.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|11.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|12.
|Лопеш Рони
|1
|0
|13.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|14.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|15.
|Пельмар Анди
|1
|0
|16.
|Тюрам Кефрен
|1
|0
|17.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фильо Марсело
|3
|1
|2.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|3.
|Корне Максвелл
|4
|0
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Шерки Райан
|1
|1
|8.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|10.
|Кадевере Тино
|2
|0
|11.
|Пакета Лукас
|2
|0
|12.
|Ауа Уссем
|0
|1
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|5.56% (1)
|11.11% (2)
|22.22% (4)
|27.78% (5)
|Лион
|8% (2)
|16% (4)
|28% (7)
|12% (3)
|24% (6)
|12% (3)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца
Лион Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|3:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|30 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 27
|22
|12.
|Ницца
|1:3 Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 19
|21
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|3:1 Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|1:3 Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|3:1 Заявка
|9
|5
|3
|1
|14 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|Ницца
|1:3 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|17.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца 1:3 Лион
Исход игры
Ницца
3.3% (5)
Ничья
11.1% (17)
Лион
85.6% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.19% (95)
Меньше
35.81% (53)
Обе команды забьют
Да
73.65% (109)
Нет
26.35% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.3% (80)
0:1 Лион
15% (23)
1:1 Ничья
9.8% (15)
0:2 Лион
8.5% (13)
1:3 Лион
5.2% (8)
2:1 Ницца
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!