  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
1:3
Второй тайм: 72'

Стадион:
Лион
0'
0:1
32' Пенальти
Депай Мемфис
0:2
39' Гол
Кадевере Тино
1:2
44' Гол
Гуйри Амин
57' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
1:3
63' Гол
Экамби Карл Токо
66' Желтая карточка
Корне Максвелл
72'
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
3
Бамбу
Робсон
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
10
Клод-Морис
Алексис
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Ницца
3-4-3
Лион
4-3-3

Ход матча

32'
0:1
Депай Мемфис
39'
0:2
Кадевере Тино
44'
Гуйри Амин
(Лопеш Рони)
1:2
57'
Тюрам Кефрен
 
62'
Ндой Дан
Клод-Морис Алексис
 
62'
Аталь Юсеф
Камара Ассан
 
63'
1:3
Экамби Карл Токо
(Кадевере Тино)
66'
 
Корне Максвелл

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 6
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 5 (1) 0.33
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.2
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.2
4. Данте Бонфим 2 0.13
5. Лопеш Рони 1 0.07
6. Ндой Дан 1 0.07
7. Клод-Морис Алексис 1 0.07
8. Маолида Мизиан 1 0.07
9. Будауи Хишем 1 0.07
10. Тюрам Кефрен 1 0.07
11. Камара Ассан 0 0
12. Рен-Аделед Жефф 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Депай Мемфис 8 (5) 0.5
2. Экамби Карл Токо 7 0.44
3. Кадевере Тино 6 0.38
4. Ауа Уссем 2 (2) 0.13
5. Корне Максвелл 1 0.06
6. Дюбуа Лео 1 0.06
7. Бруно Моура 1 0.06
8. Дембеле Мусса II 1 0.06

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Гуйри Амин 3 0
3. Будауи Хишем 3 0
4. Данте Бонфим 2 0
5. Камара Ассан 2 0
6. Лотомба Жордан 2 0
7. Лис-Мелу Пьерр 2 0
8. Данило Барбоза 2 0
9. Дольберг Каспер 2 0
10. Нсоки Стенли 2 0
11. Бамбу Робсон 2 0
12. Лопеш Рони 1 0
13. Бенитес Вальтер 1 0
14. Маолида Мизиан 1 0
15. Пельмар Анди 1 0
16. Тюрам Кефрен 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0
Лион
# Игрок      
1. Фильо Марсело 3 1
2. Мендес Тьяго 3 1
3. Корне Максвелл 4 0
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Шерки Райан 1 1
8. Де Шильо Маттиа 2 0
9. Дюбуа Лео 2 0
10. Кадевере Тино 2 0
11. Пакета Лукас 2 0
12. Ауа Уссем 0 1
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 11.11% (2) 22.22% (4) 5.56% (1) 11.11% (2) 22.22% (4) 27.78% (5)
 Лион 8% (2) 16% (4) 28% (7) 12% (3) 24% (6) 12% (3)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца
Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца
Лион Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс
Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион

Последние игры между собой

Ницца: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лион 1:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 2:1 Лион Лига 1 Ницца 1:2 Лион Кубок Лион 2:1 Ницца Лига 1
Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 3:1 Заявка 16 9 6 1 30 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
11. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
12. Ницца 1:3 Заявка 15 6 3 6 19 - 19 21
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион 3:1 Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца 1:3 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион 3:1 Заявка 9 5 3 1 14 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Ницца 1:3 Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
17. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ницца 3.3% (5)
X 11.1% (17)
Лион 85.6% (131)
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2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ницца
Ничья
Лион
6.10
6.50
1.50
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 19.00 6.40 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 6.50 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.80 1.50
  22.72 6.19 1.19

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
18.00 0.00 13.00 1.01 5.55 1.25 4.44 1.20 2.35 1.58 2.17 1.74 1.57 2.00 1.82 2.06 3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.23 4.05 1.15 5.30 1.03 5.80 1.02 13.00
13.00 1.00 14.00 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.68 1.53 2.04 1.78 1.62 2.24 1.33 3.10 1.23 3.64 1.08 6.20 1.07 6.65
5.85 1.16 3.31 1.35 2.84 1.45 3.58 1.31 2.73 1.49 2.36 1.63 2.00 1.88 1.70 2.24 3.10 1.40 2.55 1.55 2.00 1.88 1.61 2.39 1.44 2.91 1.29 3.79 1.54 2.58 1.40 3.05 1.32 3.51
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
6.80 1.10 3.60 1.28 1.48 2.63 1.25 4.00
4.05 1.24 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.38 1.62 1.95 1.93 1.50 2.67 1.33 3.43 1.38 3.18 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.70 1.48 2.63 1.30 3.60
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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Прогнозы на матч Ницца 1:3 Лион

Исход игры
Ницца
3.3% (5)
Ничья
11.1% (17)
Лион
85.6% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.19% (95)
Меньше
35.81% (53)
Обе команды забьют
Да
73.65% (109)
Нет
26.35% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.3% (80)
0:1 Лион
15% (23)
1:1 Ничья
9.8% (15)
0:2 Лион
8.5% (13)
1:3 Лион
5.2% (8)
2:1 Ницца
2.6% (4)
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