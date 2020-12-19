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  2. Матчи
  3. Франция
Ницца
1:4
Конец матча

Стадион:
Лион
0'
0:1
32' Пенальти
Депай Мемфис
0:2
39' Гол
Кадевере Тино
1:2
44' Гол
Гуйри Амин
57' Желтая карточка
Тюрам Кефрен
1:3
63' Гол
Экамби Карл Токо
66' Желтая карточка
Корне Максвелл
1:4
73' Гол
Ауа Уссем
90'+4
40
Бенитес
Вальтер
5
Данилюк
Флавиус
3
Бамбу
Робсон
2
Нсоки
Стенли
23
Лотомба
Жордан
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
10
Клод-Морис
Алексис
1
Лопеш
Антони
14
Дюбуа
Лео
6
Фильо
Марсело
5
Денайер
Джейсон
27
Корне
Максвелл
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
8
Ауа
Уссем
11
Кадевере
Тино
10
Депай
Мемфис
7
Экамби
Карл
Токо
Ницца
3-4-3
Лион
4-3-3

Ход матча

32'
0:1
Депай Мемфис
39'
0:2
Кадевере Тино
44'
Гуйри Амин
(Лопеш Рони)
1:2
57'
Тюрам Кефрен
 
62'
Ндой Дан
Клод-Морис Алексис
 
62'
Аталь Юсеф
Камара Ассан
 
63'
1:3
Экамби Карл Токо
(Кадевере Тино)
66'
 
Корне Максвелл
73'
1:4
Ауа Уссем
74'
Труйе Алексис
Лопеш Рони
 
79'
 
Де Шильо Маттиа
Корне Максвелл
79'
 
Дембеле Мусса II
Кадевере Тино
81'
 
Бенламри Джамеледдин
Денайер Джейсон
87'
 
Лукас Жан
Ауа Уссем
87'
 
Шерки Райан
Депай Мемфис

Статистика матча

  • 1 Голы 4
  • 2 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 9
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ницца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гуйри Амин 5 (1) 0.33
2. Лис-Мелу Пьерр 3 (1) 0.2
3. Дольберг Каспер 3 (1) 0.2
4. Данте Бонфим 2 0.13
5. Лопеш Рони 1 0.07
6. Ндой Дан 1 0.07
7. Клод-Морис Алексис 1 0.07
8. Маолида Мизиан 1 0.07
9. Будауи Хишем 1 0.07
10. Тюрам Кефрен 1 0.07
11. Камара Ассан 0 0
12. Рен-Аделед Жефф 0 0
Лион
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Экамби Карл Токо 8 0.5
2. Депай Мемфис 8 (5) 0.5
3. Кадевере Тино 6 0.38
4. Ауа Уссем 3 (2) 0.19
5. Корне Максвелл 1 0.06
6. Дюбуа Лео 1 0.06
7. Бруно Моура 1 0.06
8. Дембеле Мусса II 1 0.06

Карточки

Ницца
# Игрок      
1. Шнайдерлин Морган 4 1
2. Гуйри Амин 3 0
3. Будауи Хишем 3 0
4. Данте Бонфим 2 0
5. Камара Ассан 2 0
6. Лотомба Жордан 2 0
7. Лис-Мелу Пьерр 2 0
8. Данило Барбоза 2 0
9. Дольберг Каспер 2 0
10. Нсоки Стенли 2 0
11. Бамбу Робсон 2 0
12. Тюрам Кефрен 2 0
13. Лопеш Рони 1 0
14. Бенитес Вальтер 1 0
15. Маолида Мизиан 1 0
16. Пельмар Анди 1 0
17. Сильвестр Эдди 1 0
Лион
# Игрок      
1. Корне Максвелл 5 0
2. Фильо Марсело 3 1
3. Мендес Тьяго 3 1
4. Экамби Карл Токо 3 0
5. Дембеле Мусса II 3 0
6. Бруно Моура 3 0
7. Шерки Райан 1 1
8. Де Шильо Маттиа 2 0
9. Дюбуа Лео 2 0
10. Кадевере Тино 2 0
11. Пакета Лукас 2 0
12. Ауа Уссем 0 1
13. Бар Мельвен 0 1
14. Лопеш Антони 1 0
15. Депай Мемфис 1 0
16. Андерсен Йоаким 1 0
17. Какере Максанс 1 0
18. Лукас Жан 1 0
19. Диоманде Синали 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ницца 10.53% (2) 21.05% (4) 10.53% (2) 10.53% (2) 21.05% (4) 26.32% (5)
 Лион 6.9% (2) 13.79% (4) 31.03% (9) 10.34% (3) 27.59% (8) 10.34% (3)

Предыдущие игры

Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца
Ницца 2:3 Байер Л Ницца 1:3 Дижон Ницца 1:3 Славия Прага Ницца 1:2 Монако Славия Прага 3:2 Ницца Анже 0:3 Ницца Ницца 1:0 Хапоэль Беэр-Шева Ницца 1:1 Лилль Байер Л 6:2 Ницца Сент-Этьен 1:3 Ницца Ницца 2:1 Нант Бордо 0:0 Ницца Ницца 0:3 ПСЖ Монпелье 3:1 Ницца Ницца 2:3 Монако Страсбург 0:2 Ницца
Лион Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс
Анже 0:1 Лион Лион 2:1 Сент-Этьен Лилль 1:1 Лион Лион 4:1 Монако Страсбург 2:3 Лион Лион 1:1 Марсель Лорьян 1:1 Лион Лион 0:0 Ним Монпелье 2:1 Лион Бордо 0:0 Лион Лион 4:1 Дижон Лион 0:3 Бавария Манчестер Сити 1:3 Лион Ювентус 2:1 Лион ПСЖ 0:0 Лион Антверпен 2:3 Лион

Последние игры между собой

Ницца: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Лион 1:0 Ницца Товарищеские матчи Ницца 2:1 Лион Лига 1 Ницца 1:2 Лион Кубок Лион 2:1 Ницца Лига 1
Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 16 9 6 1 31 - 14 33
2. Лилль Заявка 15 9 5 1 28 - 10 32
3. ПСЖ Заявка 15 10 1 4 35 - 10 31
4. Марсель Заявка 14 8 4 2 21 - 13 28
5. Монпелье Заявка 15 8 2 5 25 - 23 26
6. Ренн Заявка 15 7 4 4 22 - 19 25
7. Ланс Заявка 15 7 3 5 24 - 23 24
8. Монако Заявка 15 7 2 6 25 - 23 23
9. Анже Заявка 15 7 2 6 20 - 24 23
10. Метц Заявка 16 6 5 5 19 - 16 23
11. Брест Заявка 15 7 1 7 25 - 27 22
12. Ницца Заявка 15 6 3 6 19 - 20 21
13. Бордо Заявка 15 5 4 6 15 - 17 19
14. Сент-Этьен Заявка 15 4 4 7 14 - 21 16
15. Страсбург Заявка 15 4 2 9 22 - 26 14
16. Нант Заявка 15 3 5 7 17 - 26 14
17. Реймс Заявка 16 3 5 8 21 - 27 14
18. Лорьян Заявка 15 3 2 10 15 - 26 11
19. Ним Заявка 15 3 2 10 11 - 29 11
20. Дижон Заявка 15 1 6 8 9 - 24 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лилль Заявка 8 6 2 0 17 - 4 20
2. Монако Заявка 8 5 2 1 18 - 11 17
3. ПСЖ Заявка 8 5 1 2 18 - 5 16
4. Брест Заявка 7 5 0 2 15 - 12 15
5. Лион Заявка 7 4 3 0 16 - 6 15
6. Метц Заявка 8 4 1 3 11 - 9 13
7. Ренн Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Марсель Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
9. Монпелье Заявка 8 4 0 4 14 - 16 12
10. Бордо Заявка 8 3 3 2 7 - 4 12
11. Ланс Заявка 7 3 2 2 13 - 12 11
12. Анже Заявка 8 3 1 4 7 - 11 10
13. Нант Заявка 7 2 3 2 9 - 13 9
14. Сент-Этьен Заявка 7 2 2 3 6 - 8 8
15. Лорьян Заявка 7 2 1 4 9 - 9 7
16. Реймс Заявка 7 2 1 4 6 - 10 7
17. Ницца Заявка 8 2 1 5 8 - 16 7
18. Страсбург Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
19. Ним Заявка 8 1 1 6 8 - 19 4
20. Дижон Заявка 8 0 4 4 3 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лион Заявка 9 5 3 1 15 - 8 18
2. Марсель Заявка 7 5 1 1 10 - 5 16
3. ПСЖ Заявка 7 5 0 2 17 - 5 15
4. Ницца Заявка 7 4 2 1 11 - 4 14
5. Монпелье Заявка 7 4 2 1 11 - 7 14
6. Анже Заявка 7 4 1 2 13 - 13 13
7. Ланс Заявка 8 4 1 3 11 - 11 13
8. Лилль Заявка 7 3 3 1 11 - 6 12
9. Ренн Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
10. Метц Заявка 8 2 4 2 8 - 7 10
11. Страсбург Заявка 8 3 0 5 16 - 14 9
12. Сент-Этьен Заявка 8 2 2 4 8 - 13 8
13. Бордо Заявка 7 2 1 4 8 - 13 7
14. Ним Заявка 7 2 1 4 3 - 10 7
15. Брест Заявка 8 2 1 5 10 - 15 7
16. Реймс Заявка 9 1 4 4 15 - 17 7
17. Монако Заявка 7 2 0 5 7 - 12 6
18. Дижон Заявка 7 1 2 4 6 - 15 5
19. Нант Заявка 8 1 2 5 8 - 13 5
20. Лорьян Заявка 8 1 1 6 6 - 17 4
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Новости матча
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Riviera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 153
Ницца 3.3% (5)
X 11.1% (17)
Лион 85.6% (131)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 20.00 6.50 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 6.10 4.80 1.50
  22.72 6.19 1.19

Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7
18.00 0.00 13.00 1.01 5.55 1.25 4.44 1.20 2.35 1.58 2.17 1.74 1.57 2.00 1.82 2.06 3.60 1.28 2.45 1.55 1.60 2.33 1.23 4.05 1.97 1.82 1.30 3.50 1.16 5.10 1.02 13.00
13.00 1.00 14.00 1.00 5.35 1.14 4.45 1.21 2.68 1.53 2.04 1.78 1.62 2.24 1.33 3.10 1.23 3.64 1.08 6.20 1.07 6.65
5.85 1.16 3.31 1.35 2.84 1.45 3.58 1.31 2.73 1.49 2.36 1.63 2.00 1.88 1.70 2.24 3.10 1.40 2.55 1.55 2.00 1.88 1.61 2.39 1.44 2.91 1.29 3.79 1.54 2.58 1.40 3.05 1.67 2.28 1.40 3.05 1.14 6.04
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
6.80 1.10 3.60 1.28 1.48 2.63 1.25 4.00
4.05 1.24 2.72 1.46 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.38 1.62 1.95 1.93 1.50 2.67 1.33 3.43 1.38 3.18 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 1.95 1.70 1.48 2.63 1.30 3.60
5.35 1.16 3.85 1.26 2.05 1.77 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.87 1.92
Букмекер Да Нет
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
2.70 1.44
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Прогнозы на матч Ницца 1:4 Лион

Исход игры
Ницца
3.3% (5)
Ничья
11.1% (17)
Лион
85.6% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.19% (95)
Меньше
35.81% (53)
Обе команды забьют
Да
73.65% (109)
Нет
26.35% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.3% (80)
0:1 Лион
15% (23)
1:1 Ничья
9.8% (15)
0:2 Лион
8.5% (13)
1:3 Лион
5.2% (8)
2:1 Ницца
2.6% (4)
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