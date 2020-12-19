Ницца
1:4
Конец матча
Стадион: Альянц Ривьера
Лион
0:1
32' ПенальтиДепай Мемфис
0:2
39' ГолКадевере Тино
1:2
44' ГолГуйри Амин
57' Желтая карточкаТюрам Кефрен
1:3
63' ГолЭкамби Карл Токо
66' Желтая карточкаКорне Максвелл
1:4
73' ГолАуа Уссем
28
Будауи
Хишем
19
Тюрам
Кефрен
13
Камара
Ассан
22
Лопеш
Рони
11
Гуйри
Амин
14
Дюбуа
Лео
12
Пакета
Лукас
39
Бруно
Моура
10
Депай
Мемфис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Будауи ХишемПолузащитник
-
19 Тюрам КефренПолузащитник
-
13 Камара АссанПолузащитник
-
22 Лопеш РониНападающий
-
11 Гуйри АминНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Аталь ЮсефЗащитник
-
36 Пионнье ТэоЗащитник
-
24 Пельмар АндиЗащитник
- Полузащитник
-
33 Маю ХишамПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Ндой ДанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Adrian Ursea
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Пакета ЛукасПолузащитник
-
39 Бруно МоураПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Депай МемфисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Бар МельвенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Шерки РайанНападающий
-
Главный тренер: Гарсия Руди
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
32'
0:1
39'
0:2
44'
1:2
57'
63'
66'
73'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
2 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 9
-
8 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гуйри Амин
|5 (1)
|0.33
|2.
|Лис-Мелу Пьерр
|3 (1)
|0.2
|3.
|Дольберг Каспер
|3 (1)
|0.2
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0.13
|5.
|Лопеш Рони
|1
|0.07
|6.
|Ндой Дан
|1
|0.07
|7.
|Клод-Морис Алексис
|1
|0.07
|8.
|Маолида Мизиан
|1
|0.07
|9.
|Будауи Хишем
|1
|0.07
|10.
|Тюрам Кефрен
|1
|0.07
|11.
|Камара Ассан
|0
|0
|12.
|Рен-Аделед Жефф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Экамби Карл Токо
|8
|0.5
|2.
|Депай Мемфис
|8 (5)
|0.5
|3.
|Кадевере Тино
|6
|0.38
|4.
|Ауа Уссем
|3 (2)
|0.19
|5.
|Корне Максвелл
|1
|0.06
|6.
|Дюбуа Лео
|1
|0.06
|7.
|Бруно Моура
|1
|0.06
|8.
|Дембеле Мусса II
|1
|0.06
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шнайдерлин Морган
|4
|1
|2.
|Гуйри Амин
|3
|0
|3.
|Будауи Хишем
|3
|0
|4.
|Данте Бонфим
|2
|0
|5.
|Камара Ассан
|2
|0
|6.
|Лотомба Жордан
|2
|0
|7.
|Лис-Мелу Пьерр
|2
|0
|8.
|Данило Барбоза
|2
|0
|9.
|Дольберг Каспер
|2
|0
|10.
|Нсоки Стенли
|2
|0
|11.
|Бамбу Робсон
|2
|0
|12.
|Тюрам Кефрен
|2
|0
|13.
|Лопеш Рони
|1
|0
|14.
|Бенитес Вальтер
|1
|0
|15.
|Маолида Мизиан
|1
|0
|16.
|Пельмар Анди
|1
|0
|17.
|Сильвестр Эдди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Корне Максвелл
|5
|0
|2.
|Фильо Марсело
|3
|1
|3.
|Мендес Тьяго
|3
|1
|4.
|Экамби Карл Токо
|3
|0
|5.
|Дембеле Мусса II
|3
|0
|6.
|Бруно Моура
|3
|0
|7.
|Шерки Райан
|1
|1
|8.
|Де Шильо Маттиа
|2
|0
|9.
|Дюбуа Лео
|2
|0
|10.
|Кадевере Тино
|2
|0
|11.
|Пакета Лукас
|2
|0
|12.
|Ауа Уссем
|0
|1
|13.
|Бар Мельвен
|0
|1
|14.
|Лопеш Антони
|1
|0
|15.
|Депай Мемфис
|1
|0
|16.
|Андерсен Йоаким
|1
|0
|17.
|Какере Максанс
|1
|0
|18.
|Лукас Жан
|1
|0
|19.
|Диоманде Синали
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ницца
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|26.32% (5)
|Лион
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|31.03% (9)
|10.34% (3)
|27.59% (8)
|10.34% (3)
Предыдущие игры
Ницца Последние 20 матчей: +6 =3 -11Ним 0:2 Ницца Ницца 0:1 Ренн Хапоэль Беэр-Шева 1:0 Ницца Реймс 0:0 Ницца
Лион Последние 20 матчей: +10 =6 -4Лион 2:2 Брест ПСЖ 0:1 Лион Метц 1:3 Лион Лион 3:0 Реймс
Последние игры между собой
Ницца: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Лион: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Ницца 1:0 Лион Лига 1 Лион 0:1 Ницца Лига 1 Лион 3:2 Ницца Лига 1 Ницца 0:5 Лион Лига 1 Лион 3:3 Ницца Лига 1 Ницца 2:0 Лион Лига 1 Лион 1:1 Ницца Лига 1 Ницца 3:0 Лион Лига 1 Лион 1:2 Ницца Лига 1 Ницца 1:3 Лион Лига 1 Ницца 0:1 Лион Лига 1 Лион 4:0 Ницца Лига 1 Ницца 1:1 Лион Лига 1 Лион 3:0 Ницца Лига 1 Ницца 3:1 Лион Кубок лиги Лион 3:4 Ницца Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|31 - 14
|33
|2.
|Лилль
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|28 - 10
|32
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|15
|10
|1
|4
|35 - 10
|31
|4.
|Марсель
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|21 - 13
|28
|5.
|Монпелье
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|25 - 23
|26
|6.
|Ренн
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|22 - 19
|25
|7.
|Ланс
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|24 - 23
|24
|8.
|Монако
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|25 - 23
|23
|9.
|Анже
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|20 - 24
|23
|10.
|Метц
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|19 - 16
|23
|11.
|Брест
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|25 - 27
|22
|12.
|Ницца
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|19 - 20
|21
|13.
|Бордо
|Заявка
|15
|5
|4
|6
|15 - 17
|19
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|14 - 21
|16
|15.
|Страсбург
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|22 - 26
|14
|16.
|Нант
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 26
|14
|17.
|Реймс
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|21 - 27
|14
|18.
|Лорьян
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|15 - 26
|11
|19.
|Ним
|Заявка
|15
|3
|2
|10
|11 - 29
|11
|20.
|Дижон
|Заявка
|15
|1
|6
|8
|9 - 24
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лилль
|Заявка
|8
|6
|2
|0
|17 - 4
|20
|2.
|Монако
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 11
|17
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|18 - 5
|16
|4.
|Брест
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 12
|15
|5.
|Лион
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|16 - 6
|15
|6.
|Метц
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 9
|13
|7.
|Ренн
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Марсель
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|9.
|Монпелье
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|14 - 16
|12
|10.
|Бордо
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|7 - 4
|12
|11.
|Ланс
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|13 - 12
|11
|12.
|Анже
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|13.
|Нант
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 13
|9
|14.
|Сент-Этьен
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 8
|8
|15.
|Лорьян
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 9
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 10
|7
|17.
|Ницца
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 16
|7
|18.
|Страсбург
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|19.
|Ним
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 19
|4
|20.
|Дижон
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|3 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лион
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 8
|18
|2.
|Марсель
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 5
|16
|3.
|ПСЖ
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 5
|15
|4.
|Ницца
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|5.
|Монпелье
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 7
|14
|6.
|Анже
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 13
|13
|7.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|11 - 11
|13
|8.
|Лилль
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 6
|12
|9.
|Ренн
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|10.
|Метц
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|8 - 7
|10
|11.
|Страсбург
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|16 - 14
|9
|12.
|Сент-Этьен
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 13
|8
|13.
|Бордо
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|14.
|Ним
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|3 - 10
|7
|15.
|Брест
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 15
|7
|16.
|Реймс
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|15 - 17
|7
|17.
|Монако
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|7 - 12
|6
|18.
|Дижон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 15
|5
|19.
|Нант
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|8 - 13
|5
|20.
|Лорьян
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига чемпионов (Квалификация)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ницца» – «Лион» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ницца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лион» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ницца» – «Лион», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ницца 1:4 Лион
Исход игры
Ницца
3.3% (5)
Ничья
11.1% (17)
Лион
85.6% (131)
Тотал 2.5
Больше
64.19% (95)
Меньше
35.81% (53)
Обе команды забьют
Да
73.65% (109)
Нет
26.35% (39)
Популярный счёт
1:2 Лион
52.3% (80)
0:1 Лион
15% (23)
1:1 Ничья
9.8% (15)
0:2 Лион
8.5% (13)
1:3 Лион
5.2% (8)
2:1 Ницца
2.6% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!