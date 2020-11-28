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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 1
Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
0'
25' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
36' Желтая карточка
Patricio Tanda
1:0
40' Гол
Carlos Alcaraz
43' Желтая карточка
Franco Troyansky
45' Желтая карточка
Franco Calderon
68' Желтая карточка
Matias German Nani
78' Желтая карточка
Juan Portillo
87' Желтая карточка
Juan Caceres
90'+6
31
Ибанес
Матиас
2
Juan
Caceres
6
Орбан
Лукас
12
Fernando
Prado
33
Серхио
Санчес
27
Tiago
Banega
42
Patricio
Tanda
22
Монтойя
Вальтер
26
Carlos
Alcaraz
11
Гомес
Ангел
14
Santiago
Godoy
35
Federico
Bonansea
4
Francisco
Gerometta
2
Franco
Calderon
6
Matias
German
Nani
37
Lucas
Esquivel
15
Sebastian
Assis
14
Nery
Leyes
34
Kevin
Zenon
7
Кабрера
Хавьер
9
Фернандо
Андре
Маркес
22
Franco
Troyansky
Расинг Авельянеда
4-3-3
Унион Санта-Фе
4-3-3

Предыдущие игры

Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда
Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан

Последние игры между собой

Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда Кубок Лиги Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе Суперлига Расинг Авельянеда 1:0 Унион Санта-Фе Суперлига Унион Санта-Фе 2:1 Расинг Авельянеда Суперлига
Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда Примера Унион Санта-Фе 3:6 Расинг Авельянеда Примера Унион Санта-Фе 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:3 Унион Санта-Фе Примера А Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Franco Calderon получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Franco Troyansky получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Carlos Alcaraz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    36'
    Patricio Tanda получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Кабрера Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.09 7.20 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.12 6.00 44.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.10 2.48
  1.38 3.81 12.63

Самый высокий коэффициент на матч «Расинг Авельянеда» – «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Расинг Авельянеда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Санта-Фе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Расинг Авельянеда» – «Унион Санта-Фе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.05 6.60 1.09 1.30 3.30 2.20 1.62 1.85 1.89 1.31 3.25 1.32 3.20 1.05 8.50 1.08 7.00 1.04 9.00 1.01 14.50 0.00 22.00 0.00 22.00
7.20 1.05 6.15 1.09 2.94 1.38 2.24 1.65 1.70 2.27 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 6.90 1.05 7.60
2.41 1.56 1.99 1.84 1.53 2.50 1.34 3.20 1.67 2.21 1.47 2.68 1.44 2.77 1.24 4.12
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.48 1.50 1.71 2.06 1.28 3.45 1.07 6.80 1.05 8.50
2.56 1.51 1.72 2.12 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.50
1.67 2.22 1.40 2.93 1.57 2.40 1.47 2.71 1.34 3.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.35 1.55 1.58 2.31 1.21 4.00
3.38 1.32 2.32 1.61 1.57 2.43 1.20 4.55 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.90 1.14
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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