Расинг Авельянеда
1:0
Конец матча
Унион Санта-Фе
25' Желтая карточкаКабрера Хавьер
36' Желтая карточкаPatricio Tanda
1:0
40' ГолCarlos Alcaraz
43' Желтая карточкаFranco Troyansky
45' Желтая карточкаFranco Calderon
68' Желтая карточкаMatias German Nani
78' Желтая карточкаJuan Portillo
87' Желтая карточкаJuan Caceres
27
Tiago
Banega
11
Гомес
Ангел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Tiago BanegaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Гомес АнгелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
25 Gaston Gomez
-
-
43 Lucas Nunez
-
13 Matias Nunez
-
36 Mauro Luque
-
34 Luca Andrada
-
-
-
-
-
39 Alan Ortiz
-
Главный тренер: Sebastian Beccacece
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Nery LeyesПолузащитник
-
34 Kevin ZenonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
21 Gaston Comas
-
28 Jorge Zules
-
24 Franco Godoy
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Manuel Azconzabal
Ход матча
25'
36'
40'
43'
45'
78'
87'
Предыдущие игры
Расинг Авельянеда Последние 20 матчей: +10 =5 -5Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Атлетико Тукуман 2:0 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:2 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда
Расинг Авельянеда 1:4 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:1 Эстудиантес Мерида Насьональ Монтевидео 1:2 Расинг Авельянеда Альянса Лима 0:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 0:1 Насьональ Монтевидео Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Альянса Лима Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Расинг Авельянеда Эстудиантес Мерида 1:2 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 0:1 Расинг Авельянеда Колон 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Атлетико Тукуман Расинг Авельянеда 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Унион Санта-Фе Последние 20 матчей: +7 =4 -9Байя 1:0 Унион Санта-Фе Арсенал Саранди 2:3 Унион Санта-Фе Атлетико Тукуман 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 2:0 Расинг Авельянеда
Эмелек 1:2 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:1 Эмелек Унион Санта-Фе 1:1 Арсенал Саранди Унион Санта-Фе 0:3 Велес Сарсфилд Унион Санта-Фе 1:1 Док Суд Годой Крус 1:3 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 0:0 Сентраль Кордоба Атлетико Минейро 2:0 Унион Санта-Фе Патронато де Парана 1:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:2 Ривер Плейт Унион Санта-Фе 3:0 Атлетико Минейро Эстудиантес Ла-Плата 3:1 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 1:0 Уракан
Последние игры между собой
Расинг Авельянеда: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Унион Санта-Фе: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 4
Унион Санта-Фе 1:0 Расинг Авельянеда Примера Унион Санта-Фе 3:6 Расинг Авельянеда Примера Унион Санта-Фе 1:2 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 3:0 Унион Санта-Фе Примера Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера Расинг Авельянеда 0:3 Унион Санта-Фе Примера А Унион Санта-Фе 1:1 Расинг Авельянеда Примера А
Победитель
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