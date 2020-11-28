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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 2
Колон
0:0
Второй тайм: 49'
Индепендьенте
0'
15' Желтая карточка
Чанкалай Томас
18' Желтая карточка
Gonzalo Piovi
49'
1
Леонардо
Буриан
6
Emanuel
Olivera
2
Bruno
Felix
Bianchi
40
Rafael
Delgado
13
Alex
Vigo
29
Rodrigo
Aliendro
14
Лертора
Федерико
3
Gonzalo
Piovi
23
Cristian
Bernardi
12
Чанкалай
Томас
10
Luis
Miguel
Rodriguez
13
Milton
Alvarez
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
5
Lucas
Rodriguez
I
29
Lucas
Daniel
Romero
22
Federico
Martinez3
14
Lucas
Gonzalez
15
Alan
Sonora
9
Alan
Velasco
18
Ромеро
Сильвио
Колон
3-4-2-1
Индепендьенте
4-1-4-1

Ход матча

15'
Чанкалай Томас
 
18'
Gonzalo Piovi
 

Предыдущие игры

Колон Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Колон 2:0 Дефенса и Хустисия Колон 2:0 Сентраль Кордоба Индепендьенте 1:1 Колон Дефенса и Хустисия 0:3 Колон
Росарио Сентраль 1:3 Колон Тальерес Кордоба 2:0 Колон Колон 0:4 Бока Хуниорс Ньюэллс Олд Бойз 4:0 Колон Колон 1:1 Расинг Авельянеда Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Колон 0:1 Банфилд Сентраль Кордоба 1:0 Колон Арсенал Саранди 2:1 Колон Колон 0:2 Альдосиви Велес Сарсфилд 3:1 Колон Колон 3:2 Эстудиантес Ла-Плата Индепендьенте дель Валле 3:1 Колон Колон 0:2 Атлетико Тукуман Ривер Плейт 2:1 Колон Колон 2:1 Годой Крус
Индепендьенте Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Феникс 1:4 Индепендьенте Индепендьенте 0:0 Сентраль Кордоба Дефенса и Хустисия 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Колон
Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Сентраль Кордоба 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 1:0 Атлетико Тукуман Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд Индепендьенте 3:0 Сентраль Кордоба Фас 2:1 Индепендьенте Уракан 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:1 Мунисипаль Лимено Форталеза 2:1 Индепендьенте Санта-Текла 2:0 Индепендьенте Чалатенанго 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 0:1 Химнасия Ла-Плата Индепендьенте 1:1 Арсенал Саранди Индепендьенте 1:1 Сонсонате Индепендьенте 1:0 Форталеза Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте

Последние игры между собой

Колон: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 9
Индепендьенте: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 3
Индепендьенте 1:1 Колон Кубок Лиги Индепендьенте 2:0 Колон Суперлига Индепендьенте 3:0 Колон Суперлига Колон 0:1 Индепендьенте Суперлига
Колон 0:2 Индепендьенте Примера Индепендьенте 4:1 Колон Примера Колон 0:1 Индепендьенте Примера Колон 1:1 Индепендьенте Примера Индепендьенте 2:2 Колон Примера Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Индепендьенте 3:1 Колон Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Колон 1:1 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 3:2 Колон Примера А Индепендьенте 0:1 Колон Примера А Колон 1:2 Индепендьенте Примера А Индепендьенте 1:3 Колон Примера А Клаусура
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Gonzalo Piovi получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Чанкалай Томас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Колон
Ничья
Индепендьенте
2.82
2.40
3.78
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.75 2.40 3.70
Бонус: 5 000 ₽ 2.44 2.28 3.55
  2.82 2.27 3.78

Самый высокий коэффициент на матч «Колон» – «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Колон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Индепендьенте» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Колон» – «Индепендьенте», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.15 1.33 5.20 1.12 1.48 2.55 2.15 1.65 1.84 1.90 1.66 2.15 1.11 5.80 1.21 4.10 1.15 4.90 1.05 9.30 1.04 10.00 0.00 23.00
6.93 1.11 2.73 1.45 2.20 1.68 1.75 2.10 1.53 2.50 1.35 3.14 1.76 2.07 1.56 2.42 1.48 2.70 1.15 5.61
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.50 2.40 1.27 3.60 1.05 8.50
1.21 4.32 1.10 6.73 1.54 2.51 1.36 3.22
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.02 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
6.00 1.12
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
Где смотреть матч Колон 0:0 Индепендьенте онлайн

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