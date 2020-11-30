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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 4
Ланус
0:0
Первый тайм: 35'
Тальерес Кордоба
0'
19' Желтая карточка
Diego Valoyes
35'
1
Lautaro
Morales
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
2
Alexis
Perez
35
Braian
Aguirre
7
Акоста
Лаутаро
8
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
25
Alexandro
Bernabei
33
Nicolas
Orsini
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Mauricio
Ariel
Caranta
29
Augusto
Schott
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
16
Francis
Mac
Allister
20
Фрагапане
Франко
32
Tomas
Pochettino
7
Diego
Valoyes
23
Mateo
Retegui
Ланус
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Ход матча

19'
 
Diego Valoyes

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус
Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Кубок Лиги Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Суперлига Ланус 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 5:2 Ланус Суперлига
Тальерес Кордоба 3:1 Ланус Примера Тальерес Кордоба 2:2 Ланус Torneo Pentagonal de Verano
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    19'
    Diego Valoyes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Тальерес Кордоба
3.33
3.73
2.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.00 3.55 2.15
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.55 2.15
  3.33 3.73 2.10

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Тальерес Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
3.84 1.26 3.01 1.40 2.36 1.60 2.02 1.82 1.78 2.05 1.55 2.48 1.35 3.18 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
3.13 1.37 2.57 1.51 2.02 1.83 1.61 2.34 1.44 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
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