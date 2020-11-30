Ланус
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
21' Желтая карточкаDiego Valoyes
39' Желтая карточкаФрагапане Франко
43' Желтая карточкаДи Пласидо Леонель
57' Желтая карточкаВесприни Матиас
62' Желтая карточкаEnzo Hernan Diaz
73' Желтая карточкаAlexandro Bernabei
86' Красная карточкаAlexandro Bernabei
88' Желтая карточкаJoel Sonora
1:0
90' ГолNicolas Orsini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
30 Pablo Aranda
-
23 Lucas Vera
-
-
-
-
13 Julian Aude
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Субельдия Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
77 ParaguaioНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
36 Ignacio Lago
-
-
10 Joel Sonora
-
11 Brian Guzman
-
Главный тренер: Alexander Medina
Ход матча
21'
39'
57'
62'
88'
90'
1:0
Предыдущие игры
Ланус Последние 20 матчей: +5 =6 -9Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус
Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус
Последние игры между собой
Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Победитель
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