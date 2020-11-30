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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Zona 4
Ланус
1:0
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
21' Желтая карточка
Diego Valoyes
39' Желтая карточка
Фрагапане Франко
43' Желтая карточка
Ди Пласидо Леонель
57' Желтая карточка
Весприни Матиас
62' Желтая карточка
Enzo Hernan Diaz
73' Желтая карточка
Alexandro Bernabei
86' Красная карточка
Alexandro Bernabei
88' Желтая карточка
Joel Sonora
1:0
90' Гол
Nicolas Orsini
90'+6
1
Lautaro
Morales
26
Ди
Пласидо
Леонель
22
Весприни
Матиас
2
Alexis
Perez
35
Braian
Aguirre
7
Акоста
Лаутаро
8
Tomas
Belmonte
19
Факундо
Киньон
25
Alexandro
Bernabei
33
Nicolas
Orsini
9
Жозе
Густаво
Санд
1
Mauricio
Ariel
Caranta
29
Augusto
Schott
6
Комар
Хуан
2
Рафа
II
15
Enzo
Hernan
Diaz
5
Federico
Navarro
16
Francis
Mac
Allister
20
Фрагапане
Франко
32
Tomas
Pochettino
7
Diego
Valoyes
23
Mateo
Retegui
Ланус
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Предыдущие игры

Ланус Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Боливар 2:1 Ланус Бока Хуниорс 1:2 Ланус Ланус 2:4 Ньюэллс Олд Бойз Тальерес Кордоба 1:1 Ланус
Сан-Паулу 4:3 Ланус Ланус 1:2 Бока Хуниорс Ланус 3:2 Сан-Паулу Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 4:3 Ланус Ланус 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Universidad Catolica2 2:0 Ланус Атлетико Тукуман 2:2 Ланус Ланус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:0 Universidad Catolica2 Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Ланус 2:0 Годой Крус Альдосиви 2:0 Ланус Ланус 1:0 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 1:1 Ланус Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус
Тальерес Кордоба Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Тальерес Кордоба Бока Хуниорс 0:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Тальерес Кордоба 3:1 Ньюэллс Олд Бойз
Уракан 0:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:0 Колон Патронато де Парана 3:2 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 4:2 Уракан Тальерес Кордоба 1:0 Сан-Лоренсо Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:2 Бока Хуниорс Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Сан-Лоренсо 1:3 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 0:0 Унион Санта-Фе Годой Крус 0:5 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 3:3 Расинг Авельянеда Эстудиантес Ла-Плата 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Аргентинос Хуниорс 1:0 Тальерес Кордоба Тальерес Кордоба 2:4 Ланус

Последние игры между собой

Ланус: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Тальерес Кордоба 1:1 Ланус Кубок Лиги Тальерес Кордоба 2:4 Ланус Суперлига Ланус 2:1 Тальерес Кордоба Суперлига Тальерес Кордоба 5:2 Ланус Суперлига
Тальерес Кордоба 3:1 Ланус Примера Тальерес Кордоба 2:2 Ланус Torneo Pentagonal de Verano
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Ди Пласидо Леонель получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Фрагапане Франко получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Diego Valoyes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.80 2.07 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 3.30 3.55 2.15
  3.76 2.62 2.43

Самый высокий коэффициент на матч «Ланус» – «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ланус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тальерес Кордоба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ланус» – «Тальерес Кордоба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.90 1.01 9.00 1.04 3.62 1.27 2.88 1.42 2.00 1.90 1.53 2.50 1.35 3.10 1.14 5.05 1.10 5.60 1.01 10.00
2.18 1.69 1.82 2.01 1.58 2.38 3.01 1.40 2.36 1.60 2.02 1.82 1.78 2.05 1.55 2.48 1.35 3.18 1.12 6.40
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75
1.15 5.24 2.57 1.51 2.02 1.83 1.61 2.34 1.44 2.84
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.05 1.24 2.79 1.44 1.73 2.11 1.31 3.45 1.20 4.55
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