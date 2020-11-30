Альдосиви
0:2
Второй тайм: 64'
Аргентинос Хуниорс
9' Желтая карточкаFernando Roman Villalba
17' Желтая карточкаАуче Габриэль
0:1
33' ГолGabriel Avalos
0:2
45' ГолNicolas Alexis Silva
49' Желтая карточкаMario Lopez
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
23
Edwar
Lopez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Nahuel YeriЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
32 Pablo BeckerПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Хойос Анхель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Elias GomezЗащитник
-
20 Вера ФаустоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Edwar LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Juan Pucheta
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
Ход матча
17'
33'
0:1
45'
49'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Emanuel Iniguez
|2
|0.4
|2.
|Андрада Федерико
|1
|0.2
|3.
|Lucas Villalba
|0
|0
|4.
|Rodrigo Contreras
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gabriel Avalos
|1
|0.2
|2.
|Damian Batallini
|1
|0.2
|3.
|Nicolas Alexis Silva
|1
|0.2
|4.
|Mateo Agustin Coronel
|0
|0
|5.
|Edwar Lopez
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Mario Lopez
|4
|1
|2.
|Joaquin Indacoechea
|2
|0
|3.
|Nahuel Yeri
|1
|0
|4.
|Jonathan Schunke
|1
|0
|5.
|Francisco Grahl
|1
|0
|6.
|Leandro Maciel
|1
|0
|7.
|Jonathan Zarate
|1
|0
|8.
|Emanuel Iniguez
|1
|0
|9.
|Franco Perinciolo
|1
|0
|10.
|Fernando Roman Villalba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Franco Ibarra
|2
|1
|2.
|Ауче Габриэль
|2
|0
|3.
|Gabriel Avalos
|1
|0
|4.
|Damian Batallini
|1
|0
|5.
|Kevin Mac Allister
|1
|0
|6.
|Franco Moyano
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Альдосиви
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Аргентинос Хуниорс
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =9 -5Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо
Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс
Последние игры между собой
Альдосиви: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 3
|7
|3.
|Альдосиви
|0:2
|5
|2
|1
|2
|3 - 6
|7
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|4
|0
|1
|3
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Лоренсо
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|3.
|Альдосиви
|0:2
|3
|0
|1
|2
|1 - 6
|1
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Альдосиви
|0:2
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|2.
|Аргентинос Хуниорс
|2:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|3.
|Сан-Лоренсо
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|4.
|Эстудиантес Ла-Плата
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
Победитель
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