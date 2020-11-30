  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
Альдосиви
0:2
Второй тайм: 64'
Аргентинос Хуниорс
0'
9' Желтая карточка
Fernando Roman Villalba
17' Желтая карточка
Ауче Габриэль
0:1
33' Гол
Gabriel Avalos
0:2
45' Гол
Nicolas Alexis Silva
49' Желтая карточка
Mario Lopez
64'
1
Поцрнич
Лучано
21
Emanuel
Iniguez
6
Jonathan
Schunke
28
Fernando
Roman
Villalba
23
Lucas
Villalba
17
Lucas
Di
Yorio
36
Joaquin
Indacoechea
10
Francisco
Grahl
8
Javier
Iritier
27
Matias
Villarreal
7
Андрада
Федерико
12
Lucas
Abraham
Chavez
15
Jonathan
Sandoval
2
Miguel
Angel
Torren
16
Carlos
Quintana
24
Elias
Gomez
20
Вера
Фаусто
22
Franco
Ibarra
28
Nicolas
Alexis
Silva
23
Edwar
Lopez
27
Ауче
Габриэль
39
Gabriel
Avalos
Альдосиви
4-4-2
Аргентинос Хуниорс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Альдосиви
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Emanuel Iniguez 2 0.4
2. Андрада Федерико 1 0.2
3. Lucas Villalba 0 0
4. Rodrigo Contreras 0 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gabriel Avalos 1 0.2
2. Damian Batallini 1 0.2
3. Nicolas Alexis Silva 1 0.2
4. Mateo Agustin Coronel 0 0
5. Edwar Lopez 0 0

Карточки

Альдосиви
# Игрок      
1. Mario Lopez 4 1
2. Joaquin Indacoechea 2 0
3. Nahuel Yeri 1 0
4. Jonathan Schunke 1 0
5. Francisco Grahl 1 0
6. Leandro Maciel 1 0
7. Jonathan Zarate 1 0
8. Emanuel Iniguez 1 0
9. Franco Perinciolo 1 0
10. Fernando Roman Villalba 1 0
Аргентинос Хуниорс
# Игрок      
1. Franco Ibarra 2 1
2. Ауче Габриэль 2 0
3. Gabriel Avalos 1 0
4. Damian Batallini 1 0
5. Kevin Mac Allister 1 0
6. Franco Moyano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Альдосиви 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Аргентинос Хуниорс 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Альдосиви Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Альдосиви Альдосиви 1:4 Сан-Лоренсо Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Альдосиви 0:0 Эстудиантес Ла-Плата
Альдосиви 3:4 Расинг Авельянеда Арсенал Саранди 4:0 Альдосиви Альдосиви 1:3 Сан-Лоренсо Альдосиви 1:3 Тальерес Ремедиос Банфилд 0:1 Альдосиви Уракан 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:2 Сентраль Кордоба Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Альдосиви 2:0 Ланус Колон 0:2 Альдосиви Альдосиви 0:0 Индепендьенте Росарио Сентраль 5:1 Альдосиви Альдосиви 0:3 Химнасия Ла-Плата Альдосиви 1:2 Ривер Плейт Годой Крус 3:2 Альдосиви Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Аргентинос Хуниорс Последние 20 матчей: +6 =9 -5
Сан-Лоренсо 2:0 Аргентинос Хуниорс Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Аргентинос Хуниорс 0:0 Сан-Лоренсо
Ланус 0:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Кануелас Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Велес Сарсфилд 2:0 Аргентинос Хуниорс Спорт Уанкайо 0:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Патронато де Парана Атлетико Тукуман 0:2 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Спорт Уанкайо Аргентинос Хуниорс 0:0 Ланус Аргентинос Хуниорс 1:1 Расинг Авельянеда Унион Санта-Фе 1:0 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:1 Эстудиантес Ла-Плата Бока Хуниорс 1:1 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 1:0 Ньюэллс Олд Бойз Сан-Лоренсо 3:0 Аргентинос Хуниорс Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс

Последние игры между собой

Альдосиви: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 1
Аргентинос Хуниорс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 5
Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Кубок Диего Марадоны Альдосиви 0:0 Аргентинос Хуниорс Суперлига Аргентинос Хуниорс 1:2 Альдосиви Суперлига Альдосиви 3:2 Аргентинос Хуниорс Примера
Аргентинос Хуниорс 0:1 Альдосиви Примера Альдосиви 2:0 Аргентинос Хуниорс Примера Б Аргентинос Хуниорс 1:0 Альдосиви Примера Б
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 4 3 1 0 8 - 1 10
2. Аргентинос Хуниорс 2:0 5 2 1 2 3 - 3 7
3. Альдосиви 0:2 5 2 1 2 3 - 6 7
4. Эстудиантес Ла-Плата 4 0 1 3 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Лоренсо 2 2 0 0 4 - 0 6
2. Аргентинос Хуниорс 2:0 2 0 1 1 0 - 1 1
3. Альдосиви 0:2 3 0 1 2 1 - 6 1
4. Эстудиантес Ла-Плата 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Альдосиви 0:2 2 2 0 0 2 - 0 6
2. Аргентинос Хуниорс 2:0 3 2 0 1 3 - 2 6
3. Сан-Лоренсо 2 1 1 0 4 - 1 4
4. Эстудиантес Ла-Плата 2 0 1 1 0 - 2 1
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • 54'
    Matias Villarreal уходит с поля. Rodrigo Contreras выходит вместо него
  • 54'
    Javier Iritier уходит с поля. Facundo Tobares выходит вместо него
  • Желтая карточка
    49'
    Mario Lopez получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Nicolas Alexis Silva бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Gabriel Avalos бьет в цель!
  • 19'
    Fernando Roman уходит с поля. Mario Lopez выходит вместо него
  • Желтая карточка
    17'
    Ауче Габриэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Fernando Roman получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Альдосиви
Ничья
Аргентинос Хуниорс
59.00
3.06
2.65
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 2.50 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 59.00 16.00 1.02
Бонус: 5 000 ₽ 3.32 3.06 2.38

Самый высокий коэффициент на матч «Альдосиви» – «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Альдосиви» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Аргентинос Хуниорс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Альдосиви» – «Аргентинос Хуниорс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
4.30 1.18 4.50 1.18 3.30 1.30 2.10 1.69 1.79 1.96 2.15 1.65 1.16 4.30 1.20 4.20 1.02 11.50 1.09 6.50 0.00 26.00
6.25 1.11 4.90 1.17 2.41 1.63 1.75 2.08 1.44 2.69 1.17 4.65 1.09 5.85 1.01 10.00 1.00 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 1.48 2.55 1.10 6.25 1.03 9.40 1.02 11.00
2.32 1.61 1.53 2.56 1.26 3.85 1.05 10.00 1.04 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.89 1.85 1.39 2.85 1.11 5.90
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95 1.11 6.40 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
4.60 1.18
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