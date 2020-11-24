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  3. США: МЛС: Плей-офф: 1/8 финала
Торонто
 
Позже

Стадион:
Нэшвилл
16
Вестберг
Квентин
96
Ауро
Альваро
44
Гонсалес
Омар
23
Мавинга
Крис
22
Ларьи
Ричи
21
Осорио
Джонатан
4
Брэдли
Майкл
7
Пьятти
Пабло
10
Посуэло
Алехандро
18
Делеон
Ник
17
Алтидор
Жози
1
Joe
Willis
12
Alistair
Johnston
25
Циммерман
Уолкер
4
David
Romney
2
Ловитц
Дэниел
6
Маккарти
Дакс
27
Brian
Anunga
8
Леаль
Рэндэлл
10
Мукхтар
Хани
29
Мьюл
Алекс
99
Кадис
Хондер
Торонто
4-2-3-1
Нэшвилл
4-2-3-1

Предыдущие игры

Торонто Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Торонто Торонто 2:1 Интер Майами Торонто 0:1 Нью-Йорк Сити Филадельфия Юнион 5:0 Торонто
Торонто 1:0 Атланта Юнайтед Торонто 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:1 Торонто Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Торонто Торонто 2:1 Филадельфия Юнион Торонто 3:1 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 0:1 Торонто Ди Си Юнайтед 2:2 Торонто Монреаль Импакт 1:2 Торонто Ванкувер Уайткэпс 3:2 Торонто Торонто 0:1 Монреаль Импакт Монреаль Импакт 0:1 Торонто Торонто 1:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 3:0 Ванкувер Уайткэпс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Торонто 0:0 Нью-Инглэнд Революшн
Нэшвилл Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Нэшвилл 3:0 Интер Майами Орландо Сити 2:3 Нэшвилл Нэшвилл 0:1 Даллас Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр
Монреаль Импакт 0:1 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Нэшвилл 3:0 Даллас Хьюстон Динамо 1:3 Нэшвилл Спортинг Канзас-Сити 2:1 Нэшвилл Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Хьюстон Динамо Нэшвилл 1:0 Ди Си Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Нэшвилл 4:2 Атланта Юнайтед Интер Майами 0:0 Нэшвилл Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Нэшвилл 1:0 Интер Майами Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Атланта Юнайтед 2:0 Нэшвилл
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
Нэшвилл
2.27
3.40
3.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.15 3.40 3.40
Бонус: 5 000 ₽ 2.22 3.34 3.25
  2.27 3.29 3.53

Самый высокий коэффициент на матч «Торонто» – «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Торонто» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Нэшвилл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Торонто» – «Нэшвилл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.90 1.04 6.85 1.08 2.94 1.38 2.28 1.63 1.73 2.23 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.50 1.00 11.25
3.13 1.39 2.75 1.49 2.35 1.64 1.95 1.93 1.72 2.21 1.55 2.57 1.27 4.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.72 1.46 1.77 2.05 1.36 3.15 1.10 7.00 1.07 8.40
2.80 1.48 2.29 1.68 1.78 2.14 1.50 2.74 1.36 3.34
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.38 1.32 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
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