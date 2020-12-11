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  2. Матчи
  3. Испания
Вальядолид
0:0
Первый тайм: 1'

Стадион:
Осасуна
0' 1'
1
Масип
Хорди
18
Янко
Саиди
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
22
Начо
Мартинес
12
Орельяна
Фабиан
17
Роке
Меса
14
Алькарас
Рубен
10
Оскар
Плано
9
Вайссман
Шон
16
Андре
Маркос
1
Эррера
Серхио
2
Видаль
Начо
23
Эрнандес
Аридане
5
Гарсия
Давид
III
3
Круз
Хуан
10
Торрес
Роберто
6
Ойер
Санхурхо
27
Монкайола
Хон
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
16
Кальери
Хонатан
Вальядолид
4-4-2
Осасуна
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Андре Маркос 3 0.25
2. Оскар Плано 1 0.08
3. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.08
4. Мичел Мигель 1 0.08
5. Жота Серран 1 0.08
6. Бруно Гонсалес 1 0.08
7. Вилья Тони 1 0.08
8. Орельяна Фабиан 1 (1) 0.08
9. Рубио Вальдо 1 (1) 0.08
10. Начо Мартинес 0 0
Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.18
2. Ронкалья Факундо 1 0.09
3. Адриан Лопес 1 0.09
4. Будимир Анте 1 0.09
5. Торрес Роберто 1 0.09
6. Кальери Хонатан 1 0.09
7. Гарсия Давид III 1 0.09
8. Торро Лукас 0 0
9. Ойер Санхурхо 0 0
10. Хони Родригес 0 0
11. Барха Энрике 0 0

Карточки

Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Алькарас Рубен 2 0
5. Сан Эметерио Феде 2 0
6. Санчес Хавьер 2 0
7. Карнеро Рауль 2 0
8. Масип Хорди 1 0
9. Роке Меса 1 0
10. Мичел Мигель 1 0
11. Эрвиас Пабло 1 0
12. Жота Серран 1 0
13. Янко Саиди 1 0
14. Вилья Тони 1 0
15. Гвардиола Серхи 1 0
16. Рубио Вальдо 1 0
17. Эль-Ямик Джавад 1 0
Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 4 0
2. Ойер Санхурхо 3 0
3. Видаль Начо 3 0
4. Монкайола Хон 1 1
5. Перес Иньиго 2 0
6. Эрнандес Аридане 2 0
7. Гарсия Рубен 1 0
8. Брашанац Дарко 1 0
9. Будимир Анте 1 0
10. Торро Лукас 1 0
11. Эррера Серхио 1 0
12. Унаи Гарсия 1 0
13. Круз Хуан 1 0
14. Барха Энрике 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вальядолид 0 9.09% (1) 36.36% (4) 36.36% (4) 9.09% (1) 9.09% (1)
 Осасуна 12.5% (1) 12.5% (1) 12.5% (1) 0 12.5% (1) 50% (4)

Предыдущие игры

Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна
Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна

Последние игры между собой

Вальядолид: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Осасуна: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Осасуна 0:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 1:1 Осасуна Ла Лига Вальядолид 2:0 Осасуна Сегунда Осасуна 4:2 Вальядолид Сегунда
Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
12. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
13. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Валенсия Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
13. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
20. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
15. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • 1'
    Осасуна начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Jose Zorrilla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 152
Вальядолид 59.9% (91)
X 34.9% (53)
Осасуна 5.3% (8)
Все прогнозы
2.04 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вальядолид
Ничья
Осасуна
2.66
3.07
3.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.60 2.85 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.65 2.90 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.64 2.96 3.10
  2.66 3.07 3.12

Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 4.60 1.20 2.41 1.60 2.14 1.76 1.89 1.98 1.75 2.15 1.49 2.60 1.23 4.10 1.22 4.40 1.08 8.10 1.06 8.40 1.01 21.00 0.00 21.00 0.00 20.00
6.30 1.12 5.15 1.17 2.53 1.53 1.89 1.93 1.51 2.74 1.22 4.40 1.17 5.35 1.05 10.75 1.04 11.75 1.00 20.50
7.40 1.12 2.64 1.54 2.29 1.69 1.93 1.97 1.67 2.32 1.53 2.68 1.18 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.51 2.55 1.25 3.85 1.05 9.40
2.28 1.63 1.52 2.53 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 11.00
2.46 1.61 2.02 1.88 1.56 2.57 1.38 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.03 1.74 1.45 2.65 1.14 5.10
2.91 1.41 1.99 1.82 1.44 2.77 1.15 5.55 1.10 6.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.10 1.83
Букмекер Да Нет
6.20 1.12
Букмекер Да Нет
4.30 1.22
Где смотреть матч Вальядолид 0:0 Осасуна онлайн

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Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Осасуна

Исход игры
Вальядолид
59.9% (91)
Ничья
34.9% (53)
Осасуна
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
1:0 Вальядолид
28.9% (44)
2:1 Вальядолид
23% (35)
2:0 Вальядолид
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
0:1 Осасуна
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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