Вальядолид
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Хосе Сорилья
Осасуна
18
Янко
Саиди
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
37 Саверио КикеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.25
|2.
|Оскар Плано
|1
|0.08
|3.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.08
|4.
|Мичел Мигель
|1
|0.08
|5.
|Жота Серран
|1
|0.08
|6.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.08
|7.
|Вилья Тони
|1
|0.08
|8.
|Орельяна Фабиан
|1 (1)
|0.08
|9.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.08
|10.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.18
|2.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.09
|3.
|Адриан Лопес
|1
|0.09
|4.
|Будимир Анте
|1
|0.09
|5.
|Торрес Роберто
|1
|0.09
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.09
|7.
|Гарсия Давид III
|1
|0.09
|8.
|Торро Лукас
|0
|0
|9.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|10.
|Хони Родригес
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|3.
|Начо Мартинес
|1
|1
|4.
|Алькарас Рубен
|2
|0
|5.
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|6.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|7.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|8.
|Масип Хорди
|1
|0
|9.
|Роке Меса
|1
|0
|10.
|Мичел Мигель
|1
|0
|11.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|12.
|Жота Серран
|1
|0
|13.
|Янко Саиди
|1
|0
|14.
|Вилья Тони
|1
|0
|15.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|17.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|2.
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|3.
|Видаль Начо
|3
|0
|4.
|Монкайола Хон
|1
|1
|5.
|Перес Иньиго
|2
|0
|6.
|Эрнандес Аридане
|2
|0
|7.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|8.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|9.
|Будимир Анте
|1
|0
|10.
|Торро Лукас
|1
|0
|11.
|Эррера Серхио
|1
|0
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|13.
|Круз Хуан
|1
|0
|14.
|Барха Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|0
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|36.36% (4)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|Осасуна
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна
Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Осасуна: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|12.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|20.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|15.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 0:0 Осасуна
Исход игры
Вальядолид
59.9% (91)
Ничья
34.9% (53)
Осасуна
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
1:0 Вальядолид
28.9% (44)
2:1 Вальядолид
23% (35)
2:0 Вальядолид
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
0:1 Осасуна
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!