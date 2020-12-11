Вальядолид
3:2
Конец матча
Стадион: Хосе Сорилья
Осасуна
1:0
7' ГолВайссман Шон
12' Желтая карточкаЭрнандес Аридане
24' Желтая карточкаРоке Меса
1:1
27' ГолБудимир Анте
1:2
43' ГолТоррес Роберто
45' Желтая карточкаАлькарас Рубен
2:2
56' ПенальтиОрельяна Фабиан
66' Желтая карточкаМонкайола Хон
71' Желтая карточкаВидаль Начо
3:2
76' ГолВайссман Шон
80' Желтая карточкаБудимир Анте
82' Желтая карточкаКальери Хонатан
84' Желтая карточкаВайссман Шон
90' Желтая карточкаПерес Кике
18
Янко
Саиди
17
Роке
Меса
10
Оскар
Плано
16
Андре
Маркос
14
Гарсия
Рубен
17
Будимир
Анте
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Янко СаидиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Эрвиас ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Жота СерранНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гарсия РубенПолузащитник
-
17 Будимир АнтеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Перес ИньигоЗащитник
-
22 Навас РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барха ЭнрикеПолузащитник
- Нападающий
-
37 Саверио КикеНападающий
-
Главный тренер: Аррасате Хагоба
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
7'
1:0
12'
24'
27'
1:1
43'
1:2
45'
56'
2:2
66'
71'
74'
76'
3:2
80'
82'
83'
84'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
2 Удары по воротам 4
-
7 Удары в створ 7
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 18
-
4 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Андре Маркос
|3
|0.23
|2.
|Вайссман Шон
|2
|0.15
|3.
|Орельяна Фабиан
|2 (2)
|0.15
|4.
|Оскар Плано
|1
|0.08
|5.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.08
|6.
|Мичел Мигель
|1
|0.08
|7.
|Жота Серран
|1
|0.08
|8.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.08
|9.
|Вилья Тони
|1
|0.08
|10.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.08
|11.
|Эрвиас Пабло
|0
|0
|12.
|Начо Мартинес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарсия Рубен
|2 (1)
|0.17
|2.
|Будимир Анте
|2
|0.17
|3.
|Торрес Роберто
|2
|0.17
|4.
|Ронкалья Факундо
|1
|0.08
|5.
|Адриан Лопес
|1
|0.08
|6.
|Кальери Хонатан
|1
|0.08
|7.
|Гарсия Давид III
|1
|0.08
|8.
|Ойер Санхурхо
|0
|0
|9.
|Торро Лукас
|0
|0
|10.
|Хони Родригес
|0
|0
|11.
|Барха Энрике
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Алькарас Рубен
|3
|0
|3.
|Хоакин Фернандес
|3
|0
|4.
|Начо Мартинес
|1
|1
|5.
|Роке Меса
|2
|0
|6.
|Сан Эметерио Феде
|2
|0
|7.
|Санчес Хавьер
|2
|0
|8.
|Карнеро Рауль
|2
|0
|9.
|Масип Хорди
|1
|0
|10.
|Мичел Мигель
|1
|0
|11.
|Эрвиас Пабло
|1
|0
|12.
|Жота Серран
|1
|0
|13.
|Янко Саиди
|1
|0
|14.
|Вилья Тони
|1
|0
|15.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|16.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|17.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
|18.
|Вайссман Шон
|1
|0
|19.
|Перес Кике
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Давид III
|4
|0
|2.
|Видаль Начо
|4
|0
|3.
|Монкайола Хон
|2
|1
|4.
|Ойер Санхурхо
|3
|0
|5.
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|6.
|Перес Иньиго
|2
|0
|7.
|Будимир Анте
|2
|0
|8.
|Гарсия Рубен
|1
|0
|9.
|Брашанац Дарко
|1
|0
|10.
|Торро Лукас
|1
|0
|11.
|Эррера Серхио
|1
|0
|12.
|Унаи Гарсия
|1
|0
|13.
|Кальери Хонатан
|1
|0
|14.
|Круз Хуан
|1
|0
|15.
|Барха Энрике
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вальядолид
|7.14% (1)
|7.14% (1)
|28.57% (4)
|35.71% (5)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Осасуна
|10% (1)
|20% (2)
|20% (2)
|0
|10% (1)
|40% (4)
Предыдущие игры
Вальядолид Последние 20 матчей: +4 =5 -11Атлетико М 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Леванте Гранада 1:3 Вальядолид Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Вильярреал 2:0 Вальядолид Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид
Осасуна Последние 20 матчей: +7 =5 -8Осасуна 0:2 Бетис Барселона 4:0 Осасуна Осасуна 1:1 Уэска Севилья 1:0 Осасуна
Осасуна 1:3 Атлетико М Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна
Последние игры между собой
Вальядолид: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 7
Осасуна: победы: 7, ничьи: 9, поражения: 3
Осасуна 1:0 Вальядолид Сегунда Вальядолид 0:1 Осасуна Сегунда Вальядолид 1:1 Осасуна Сегунда Осасуна 2:1 Вальядолид Сегунда Осасуна 0:0 Вальядолид Примера Вальядолид 0:1 Осасуна Примера Вальядолид 1:3 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Примера Осасуна 0:1 Вальядолид Товарищеские матчи Осасуна 1:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:2 Осасуна Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Примера Осасуна 3:3 Вальядолид Примера Вальядолид 0:0 Осасуна Первый дивизион Осасуна 2:2 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|12.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|20.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|15.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|16.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|17.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вальядолид» – «Осасуна» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вальядолид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Осасуна» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вальядолид» – «Осасуна», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Вальядолид 3:2 Осасуна
Исход игры
Вальядолид
59.9% (91)
Ничья
34.9% (53)
Осасуна
5.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
28.86% (43)
Меньше
71.14% (106)
Обе команды забьют
Да
59.06% (88)
Нет
40.94% (61)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.6% (45)
1:0 Вальядолид
28.9% (44)
2:1 Вальядолид
23% (35)
2:0 Вальядолид
6.6% (10)
0:0 Ничья
3.3% (5)
1:2 Осасуна
2.6% (4)
0:1 Осасуна
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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