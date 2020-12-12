  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Валенсия
2:2
Второй тайм: 89'

Стадион:
Атлетик Б
0'
1:0
26' Пенальти
Солер Карлос
31' Желтая карточка
Весга Микель
36' Желтая карточка
Макси Гомес
1:1
55' Гол
Вильялибре Асьер
62' Желтая карточка
Гарсия Дани
73' Желтая карточка
Лопес Унаи
1:2
80' Пенальти
Гарсия Рауль
82' Желтая карточка
Йерай Альварес
2:2
83' Гол
Вальехо Ману
84' Желтая карточка
Беренгер Алекс
89'
1
Хауме
Доменек
18
Васс
Даниэль
5
Габриэль
Паулиста
12
Дьякаби
Муктар
3
Лато
Тони
30
Муса
Юнус
8
Солер
Карлос
19
Рачич
Урош
7
Гуэдеш
Гонсалу
21
Вальехо
Ману
22
Макси
Гомес
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
Валенсия
4-4-2
Атлетик Б
4-2-3-1

Ход матча

26'
Солер Карлос
1:0
31'
 
Весга Микель
36'
Макси Гомес
 
46'
 
Лопес Унаи
Весга Микель
55'
1:1
Вильялибре Асьер
(Юри Берчиче)
60'
Черышев Денис
Муса Юнус
 
62'
 
Гарсия Дани
68'
 
Де Маркос Оскар
Капа Андер
71'
Корреа Тьерри
Васс Даниэль
 
71'
Джейсон
Гуэдеш Гонсалу
 
73'
 
Лопес Унаи
78'
 
Гарсия Рауль
Вильялибре Асьер
80'
1:2
Гарсия Рауль
82'
 
Йерай Альварес
83'
Вальехо Ману
(Солер Карлос)
2:2
84'
 
Беренгер Алекс
84'
 
Нуньес Унай
Муньяин Икер

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 6 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 0 Угловые 10
  • 3 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 5 (5) 0.38
2. Вальехо Ману 3 0.23
3. Макси Гомес 3 0.23
4. Васс Даниэль 1 0.08
5. Габриэль Паулиста 1 0.08
6. Лато Тони 1 0.08
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.08
8. Муса Юнус 1 0.08
9. Гильямон Уго 1 0.08
10. Ли Кан Ин 0 0
11. Гамейро Кевин 0 0
12. Черышев Денис 0 0
13. Гайя Хосе 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.17
2. Беренгер Алекс 2 0.17
3. Муньяин Икер 2 0.17
4. Лопес Унаи 2 0.17
5. Вильялибре Асьер 2 0.17
6. Капа Андер 1 0.08
7. Сансет Ойян 1 0.08
8. Юри Берчиче 0 0
9. Гарсия Дани 0 0
10. Весга Микель 0 0
11. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Макси Гомес 4 0
3. Корреа Тьерри 2 1
4. Габриэль Паулиста 3 0
5. Рачич Урош 3 0
6. Васс Даниэль 2 0
7. Лато Тони 1 0
8. Кондогбия Жоффрей 1 0
9. Черышев Денис 1 0
10. Хауме Доменек 1 0
11. Гайя Хосе 1 0
12. Гуэдеш Гонсалу 1 0
13. Солер Карлос 1 0
14. Эскьердо Висенте 1 0
15. Муса Юнус 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 5 0
2. Лопес Унаи 4 0
3. Весга Микель 3 0
4. Йерай Альварес 3 0
5. Гарсия Рауль 2 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Нуньес Унай 2 0
10. Морсильо Хон 2 0
11. Муньяин Икер 1 0
12. Юри Берчиче 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Атлетик Б 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Валенсия 0:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера
Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б 2:2 Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
13. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
14. Валенсия 2:2 Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б 2:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия 2:2 Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
20. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия 2:2 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    89'
    Много борьбы стало, много фолов и стычек, которые замедляют игру.
  • Судья
    88'
    Вальехо падает в штрафной "Атлетика". Свисток арбитра промолчал.
  • 87'
    Сумбурная игра идет в центре поля. Обе команды стараются взять мяч под свой контроль и играть первым номером под конец матча.
  • Замена
    86'
    Муньяин покидает поле, вместо него теперь сыграет Нуньес.
  • Желтая карточка
    85'
    Беренгер с нарушением правил отобрал мяч у Корреа. Жёлтая карточка.
  • 84'
    В небольшом нокдауне побывал "Атлетик", но сейчас мяч снова оказывается у них.
  • Описание гола
    83'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Ману Вальехо!!!
    Солер прямой передачей отправляет мяч на голову Вальехо, который с трёх метров не промахивается.
  • Желтая карточка
    83'
    Макси Гомес получает по ногам у углового флажка, Йерай Альварес видит перед собой карточку жёлтого цвета.
  • 82'
    Совсем беззубо выглядит атака "летучих мышей" после перерыва. Безобразие в передней линии.
  • 81'
    Теперь повеселее игра пойдет, "Валенсии" придется раскрыться и идти в нападение.
  • Пенальти
    80'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Рауль Гарсия!!!
    Доменек угадал, но Гарсия пробил очень сильно. Без шансов.
  • Пенальти!
    79'
    Муньяин вбежал в штрафную и получил по ногам от Рачича. Судья без раздумий ставит на точку.
  • Замена
    78'
    Замена в составе "Атлетика". Рауль Гарсия заменил Вильялибре.
  • Фол, нарушение
    77'
    Ману Вальехо нарушает правила у своей штрафной. Судья всё видел.
  • 76'
    "Атлетик" здорово прессингует и не подпускает соперника к своей штрафной.
  • 75'
    Активизировались было "летучие мыши", но финишным штурмом пока и не пахнет. Слишком все медленно и предсказуемо.
  • Желтая карточка
    74'
    Унаи Лопес за грубый подкат в центре поля видит перед собой карточку жёлтого цвета.
  • 74'
    "Валенсия" во втором тайме играет без мяча, у команды ничего не получается. Черышев пока игру не усилил.
  • Замена
    73'
    Двойная замена у "Валенсии". Тьерри Корреа меняет Васса, а Джейсон заменил уставшего Гуэдеша.
  • Угловой
    72'
    Десятый угловой заработали гости. Вновь подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 71'
    "Летучие мыши" пытаются совсем успокоить игру. Похоже, они только за, что матч проходит по такому сценарию, ничья их устраивает.
  • 70'
    "Валенсия" продолжает грешить большим процентом брака на чужой половине поля. Нет, так защиту гостей не пройти.
  • Замена
    69'
    Замена в составе "Атлетика". Де Маркос вместо Капы.
  • Угловой
    68'
    Еще один угловой у ворот "Валенсии", мяч летит на ближнюю штангу, а там защитник надежно играет на вынос.
  • Угловой
    67'
    Два подряд угловых подали гости, толку от этого факта никакого.
  • Угловой
    67'
    "Атлетик" подает седьмой угловой, но снова не приводит это к опасному моменту.
  • Фол, нарушение
    66'
    Денис Черышев подыграл себе рукой у штрафной соперника. Судья всё видел.
  • 65'
    Беренгер решается на удар по воротам с линии штрафной, однако мяч летит мимо цели.
  • Угловой
    64'
    Угловой у ворот "Валенсии", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • Желтая карточка
    63'
    Дани Гарсия фолит на карточку жёлтого цвета в середине поля.
  • 62'
    Команды сейчас не формируют события. "Атлетик" владеет мячом в центре поля, не продвигаясь вперед.
  • Замена
    61'
    Муса уступает место Денису Черышеву.
  • 60'
    На своей половине поля контролируют теперь мяч игроки "Валенсии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 59'
    А Гаиска Гаритано вообще не изменился в лице, будто, все так и планировалось. Чувствуется, второй мяч не за горами.
  • 58'
    А "Атлетик" продолжает владеть мячом и не собирается его отдавать.
  • 57'
    Заслуженно сравняли: "Атлетик" уж явно не хуже был в первом тайме, чтобы уступать в счете.
  • Описание гола
    56'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Вильялибре!!!
    Вильялибре с линии вратарской замыкает прострел от Юри Берчиче.
     
  • 55'
    Гости контролируют мяч, "Валенсия" никак не может сопернику хоть что-то противопоставить.
  • Угловой
    54'
    "Атлетик" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 53'
    Фактически столпились игроки обеих команд в середине поля. Очень много единоборств. Правда, по мнению арбитра, чаще всего в рамках правил.
  • 52'
    Хауме Доменек спокойно забирает мяч в руки после удара по своим воротам.
  • 51'
    Гости развернули атаку по правому флангу, но подключившийся защитник побоялся идти в обводку, чтобы не привезти опасный момент на свои ворота.
  • 50'
    Отметим, что игра в начале тайма радует. Видно, что в перерыве и те, и другие хорошенько отдохнули, получили указания больше атаковать и сейчас их выполняют.
  • Офсайд
    49'
    Гости забивают гол, только вот забивший Уильямс находился в офсайде, что не ускользнуло от глаза бокового арбитра.
  • Угловой
    48'
    Атака "Атлетика" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки "Валенсии" замысел соперника раскусили.
  • Замена
    47'
    На второй тайм у "Атлетика" вышел Унаи Лопес. Весга присел на скамейку запасных.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовал второй тайм!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! Футболисты удаляются на разговор с наставниками, а мы - на 15-минутный отдых.
  • Угловой
    45'
    "Атлетик" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.
  • 44'
    Карлос дель Серро Гранде назначает угловой у ворот "Валенсии".
  • 43'
    Взрываются "летучие мыши" при первой возможности и несутся вперед, а вот гости пока больше стараются позиционно играть.
  • 42'
    Солер поймал мяч на линии штрафной, после чего отправил его на пустые трибуны.
  • 41'
    Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.
  • 40'
    На чужой половине поля с мячом расположились гости, правда, особо не знают, что им с ним делать.
  • 39'
    Немного снизились скорости у нас, если в середине тайма была череда опасных моментов, то в последние минуты игра переместилась в середину поля.
  • 38'
    Все зоны перекрыли хозяева, и гости спокойно катают мяч в центре поля.
  • Желтая карточка
    37'
    Макси Гомес нарушает правила теперь у штрафной "Атлетика". Не дал он быстро ввести мяч в игру. Жёлтая карточка.
  • Фол, нарушение
    36'
    Весга нарушает правила в атаке. А ведь у него уже есть жёлтая карточка.
  • 35'
    Гости пытаются держать мяч в центре поля, чтобы лучше развивать позиционные атаки. Соперник играет плотно, далеко не пуская к своим воротам.
  • 34'
    Не спешат хозяева, стараясь максимально четко и строго действовать в обороне. "Атлетику" пока не удается подобрать к ней ключики.
  • 33'
    Витает большое напряжение в воздухе. Тут уж либо "Валенсия" сейчас второй гол забьет, или "Атлетик" сподобится сравнять счет. Честно говоря, ни тому, ни другому событию я сильно не удивлюсь.
  • Желтая карточка
    32'
    Весга фолит , пострадал Солер, нарушение правил в атаке. Жёлтая карточка.
  • 32'
    Игроки "Атлетика" передают мяч друг другу на чужой половине поля. Мяч оказывается то правом, то на левом фланге, но дойти до чужой штрафной пока не удается.
  • 31'
    Гаиска Гаритано  всё чаще оказывается у бровки, постоянно подсказывает он своим игрокам.
  • Опасный момент
    30'
    А вот в атаке вторым темпом Юри Берчиче нашёл возможность для удара с линии штрафной. Хауме Доменек отбивает мяч, который летел в дальний угол.
  • Угловой
    29'
    "Атлетик" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.
  • 28'
    А Хави Грасия ведет себя так, как будто двумя минутами ранее ничего не произошло. Понимает тренер "Валенсии", что его клуб свою задачу на игру еще не выполнил.
  • 27'
    Похоже, что "Валенсия" опять собирается играть вторым номером. С мячом пока что все время гости, а хозяева пока чуть ли не всей командой на своей половине.
  • Пенальти
    26'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Солер!!!
    Карлос точен, Унай Симон не выручил.
  • Пенальти!
    26'
    В атаке вторым темпом Макси Гомес получает по ногам от Дани Гарсии. Это фол в штрафной, это пенальти.
  • Штанга
    26'
    Рачич бьёт с линии штрафной и попадает в штангу.
  • Фол, нарушение
    25'
    Гуэдеша сбили у центрального круга.
  • Офсайд
    24'
    Ману Вальехо забрался в явный офсайд.
  • 23'
    В борьбе продолжается первый тайм. Один удар в сторону ворот на две команды за 22 минуты - показатель очень скромный.
  • Фол, нарушение
    22'
    Не очень простые минуты для "Валенсии", поскольку каждое из действий встречает в качестве противодействия фол со стороны игрока "Атлетика".
  • 21'
    Оборона гостей достаточно надежна, дважды флангом пытаются хозяева отправить мяч в штрафную, но все напрасно.
  • Фол, нарушение
    20'
    Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Ману Вальехо толкнули.
  • Фол, нарушение
    19'
    Макси Гомес падает у центрального круга. Это фол.
  • 19'
    Совершенно без ворот идет футбол. Хозяева позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.
  • 18'
    Наконец-то "Валенсия" покатала мяч на чужой половине поля, но потом вернула его на свою.
  • 17'
    Беренгер навесил в штрафную с левого фланга, однако до мяча Уильямс не добрался. Удар от ворот.
  • 16'
    Хорошо прессингует "Атлетик", и так высоко выходит, что сразу шесть игроков гостей выстраиваются в линию.
  • 15'
    Розыгрыш штрафного, откатили мяч под удар Иньиго Мартинесу, который с 22 метров отправил игровой снаряд на пустые трибуны.
  • Фол, нарушение
    14'
    Муньяин на левом фланге атаки получает по ногам от Мусы. Судья всё видел.
  • 13'
    Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.
  • Угловой
    12'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.
  • 11'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • Фол, нарушение
    10'
    Рачич нарушает правила у своей штрафной.
  • 10'
    Оба тренера уже на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.
  • 9'
    Подопечные Гаиски Гаритано вновь пытаются наладить контроль над мячом.
  • Офсайд
    8'
    Макси Гомес оказался ближе всех к воротам. Карлос дель Серро Гранде справедливо фиксирует офсайд.
  • 7'
    Много ошибок в начале матча. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.
  • 6'
    Муньяин попытался в касание замкнуть прострел с правого фланга, но не дотянулся до мяча.
  • 5'
    Гости всё время держат мяч у себя, не давая "Валенсии" воспользоваться своими хозяйскими правами.
  • 4'
    Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Карлоса дель Серро Гранде. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Макси Гомес в нападении.
  • 2'
    Гости осваиваются в позиционном нападении, на правах фаворита чаще владея мячом.
  • 1'
    "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в красно-белой игроки из Бильбао. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Валенсии".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Mestalla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.00 1.65 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 6.50 1.52 4.10
Бонус: 5 000 ₽ 3.02 3.14 2.53
  5.11 1.82 3.40

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.20 1.11 6.60 1.13 3.35 1.31 2.18 1.83 1.84 2.03 2.45 1.55 1.31 3.80 1.06 8.80 1.05 7.40 1.02 9.50 0.00 22.00 1.01 15.00 0.00 23.00 0.00 23.00
7.50 1.09 6.20 1.13 2.83 1.44 2.13 1.73 1.66 2.36 1.31 3.52 1.23 4.30 1.08 8.20 1.07 9.10 1.01 18.00
5.77 1.15 2.79 1.47 3.62 1.31 3.01 1.41 2.39 1.62 1.83 2.05 2.13 1.76 1.77 2.12 1.41 3.04 1.54 2.57 1.32 3.55
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.00 1.80 1.65 2.25 1.40 2.90 1.08 8.20 1.03 12.00
2.48 1.54 1.64 2.26 1.31 3.45 1.08 7.70 1.06 9.10
1.78 2.11 1.48 2.74 1.19 4.99 1.14 6.16 1.24 4.29 1.12 6.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.30 1.58 1.55 2.35 1.20 4.20
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 6.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.77 2.04
Букмекер Да Нет
4.44 1.20
Букмекер Да Нет
3.75 1.27
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Прогнозы на матч Валенсия 2:2 Атлетик Б

Исход игры
Валенсия
62.3% (94)
Ничья
29.1% (44)
Атлетик Б
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.26% (69)
Меньше
52.74% (77)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.8% (54)
1:1 Ничья
25.2% (38)
1:0 Валенсия
15.2% (23)
2:0 Валенсия
5.3% (8)
0:1 Атлетик Б
4.6% (7)
1:2 Атлетик Б
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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