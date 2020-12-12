1:0
26' ПенальтиСолер Карлос
31' Желтая карточкаВесга Микель
36' Желтая карточкаМакси Гомес
1:1
55' ГолВильялибре Асьер
62' Желтая карточкаГарсия Дани
73' Желтая карточкаЛопес Унаи
1:2
80' ПенальтиГарсия Рауль
82' Желтая карточкаЙерай Альварес
2:2
83' ГолВальехо Ману
84' Желтая карточкаБеренгер Алекс
18
Васс
Даниэль
30
Муса
Юнус
19
Рачич
Урош
21
Вальехо
Ману
22
Макси
Гомес
21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Васс ДаниэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Муса ЮнусПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Рачич УрошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Вальехо МануНападающий
-
22 Макси ГомесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 ДжейсонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Грасия Хави
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Гарсия РаульНападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
26'
1:0
31'
36'
55'
1:1
62'
73'
80'
1:2
82'
83'
2:2
84'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
6 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
0 Угловые 10
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|5 (5)
|0.38
|2.
|Вальехо Ману
|3
|0.23
|3.
|Макси Гомес
|3
|0.23
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.08
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|6.
|Лато Тони
|1
|0.08
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.08
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.08
|9.
|Гильямон Уго
|1
|0.08
|10.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|11.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|12.
|Черышев Денис
|0
|0
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.17
|2.
|Беренгер Алекс
|2
|0.17
|3.
|Муньяин Икер
|2
|0.17
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0.17
|5.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.17
|6.
|Капа Андер
|1
|0.08
|7.
|Сансет Ойян
|1
|0.08
|8.
|Юри Берчиче
|0
|0
|9.
|Гарсия Дани
|0
|0
|10.
|Весга Микель
|0
|0
|11.
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Макси Гомес
|4
|0
|3.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|4.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|5.
|Рачич Урош
|3
|0
|6.
|Васс Даниэль
|2
|0
|7.
|Лато Тони
|1
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|9.
|Черышев Денис
|1
|0
|10.
|Хауме Доменек
|1
|0
|11.
|Гайя Хосе
|1
|0
|12.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|13.
|Солер Карлос
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|2.
|Лопес Унаи
|4
|0
|3.
|Весга Микель
|3
|0
|4.
|Йерай Альварес
|3
|0
|5.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|6.
|Капа Андер
|2
|0
|7.
|Гарсия Дани
|2
|0
|8.
|Кодро Кенан
|2
|0
|9.
|Нуньес Унай
|2
|0
|10.
|Морсильо Хон
|2
|0
|11.
|Муньяин Икер
|1
|0
|12.
|Юри Берчиче
|1
|0
|13.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|14.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|15.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Атлетик Б
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =3 -10Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Атлетик Б
|2:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|12.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|13.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|14.
|Валенсия
|2:2 Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|2:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|20.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Атлетик Б
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия 2:2 Атлетик Б
Исход игры
Валенсия
62.3% (94)
Ничья
29.1% (44)
Атлетик Б
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
47.26% (69)
Меньше
52.74% (77)
Обе команды забьют
Да
72.6% (106)
Нет
27.4% (40)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
35.8% (54)
1:1 Ничья
25.2% (38)
1:0 Валенсия
15.2% (23)
2:0 Валенсия
5.3% (8)
0:1 Атлетик Б
4.6% (7)
1:2 Атлетик Б
4% (6)
2:2 Ничья
3.3% (5)
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