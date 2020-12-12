Беренгер с нарушением правил отобрал мяч у Корреа. Жёлтая карточка.

Муньяин покидает поле, вместо него теперь сыграет Нуньес.

Сумбурная игра идет в центре поля. Обе команды стараются взять мяч под свой контроль и играть первым номером под конец матча.

Много борьбы стало, много фолов и стычек, которые замедляют игру.

На второй тайм у "Атлетика" вышел Унаи Лопес. Весга присел на скамейку запасных.

Гости забивают гол, только вот забивший Уильямс находился в офсайде, что не ускользнуло от глаза бокового арбитра.

Отметим, что игра в начале тайма радует. Видно, что в перерыве и те, и другие хорошенько отдохнули, получили указания больше атаковать и сейчас их выполняют.

Гости развернули атаку по правому флангу, но подключившийся защитник побоялся идти в обводку, чтобы не привезти опасный момент на свои ворота.

Хауме Доменек спокойно забирает мяч в руки после удара по своим воротам.

Фактически столпились игроки обеих команд в середине поля. Очень много единоборств. Правда, по мнению арбитра, чаще всего в рамках правил.

"Атлетик" добивается углового, передавая мяч вперед по правой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

Гости контролируют мяч, "Валенсия" никак не может сопернику хоть что-то противопоставить.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Вильялибре!!! Вильялибре с линии вратарской замыкает прострел от Юри Берчиче.

Заслуженно сравняли: "Атлетик" уж явно не хуже был в первом тайме, чтобы уступать в счете.

А "Атлетик" продолжает владеть мячом и не собирается его отдавать.

А Гаиска Гаритано вообще не изменился в лице, будто, все так и планировалось. Чувствуется, второй мяч не за горами.

На своей половине поля контролируют теперь мяч игроки "Валенсии", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

Команды сейчас не формируют события. "Атлетик" владеет мячом в центре поля, не продвигаясь вперед.

Дани Гарсия фолит на карточку жёлтого цвета в середине поля.

Угловой у ворот "Валенсии", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

Беренгер решается на удар по воротам с линии штрафной, однако мяч летит мимо цели.

Денис Черышев подыграл себе рукой у штрафной соперника. Судья всё видел.

"Атлетик" подает седьмой угловой, но снова не приводит это к опасному моменту.

Два подряд угловых подали гости, толку от этого факта никакого.

Еще один угловой у ворот "Валенсии", мяч летит на ближнюю штангу, а там защитник надежно играет на вынос.

"Валенсия" продолжает грешить большим процентом брака на чужой половине поля. Нет, так защиту гостей не пройти.

"Летучие мыши" пытаются совсем успокоить игру. Похоже, они только за, что матч проходит по такому сценарию, ничья их устраивает.

Десятый угловой заработали гости. Вновь подача в штрафную ничего опасного не принесла.

Двойная замена у "Валенсии". Тьерри Корреа меняет Васса, а Джейсон заменил уставшего Гуэдеша.

"Валенсия" во втором тайме играет без мяча, у команды ничего не получается. Черышев пока игру не усилил.

Унаи Лопес за грубый подкат в центре поля видит перед собой карточку жёлтого цвета.

Активизировались было "летучие мыши", но финишным штурмом пока и не пахнет. Слишком все медленно и предсказуемо.

"Атлетик" здорово прессингует и не подпускает соперника к своей штрафной.

Ману Вальехо нарушает правила у своей штрафной. Судья всё видел.

Муньяин вбежал в штрафную и получил по ногам от Рачича. Судья без раздумий ставит на точку.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Рауль Гарсия!!! Доменек угадал, но Гарсия пробил очень сильно. Без шансов.

Теперь повеселее игра пойдет, "Валенсии" придется раскрыться и идти в нападение.

Совсем беззубо выглядит атака "летучих мышей" после перерыва. Безобразие в передней линии.

Макси Гомес получает по ногам у углового флажка, Йерай Альварес видит перед собой карточку жёлтого цвета.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:2!!! Ману Вальехо!!! Солер прямой передачей отправляет мяч на голову Вальехо, который с трёх метров не промахивается.

В небольшом нокдауне побывал "Атлетик", но сейчас мяч снова оказывается у них.

Первый тайм

— Свисток на перерыв! Футболисты удаляются на разговор с наставниками, а мы - на 15-минутный отдых.

45' "Атлетик" неудачно разыгрывает угловой, и будь игроки соперника порасторопнее, могли бы развить уже свою атаку с численным большинством.

44' Карлос дель Серро Гранде назначает угловой у ворот "Валенсии".

43' Взрываются "летучие мыши" при первой возможности и несутся вперед, а вот гости пока больше стараются позиционно играть.

42' Солер поймал мяч на линии штрафной, после чего отправил его на пустые трибуны.

41' Борьба в центре поля выходит на первый план. Не получается никак надолго одной из команд забрать себе мяч.

40' На чужой половине поля с мячом расположились гости, правда, особо не знают, что им с ним делать.

39' Немного снизились скорости у нас, если в середине тайма была череда опасных моментов, то в последние минуты игра переместилась в середину поля.

38' Все зоны перекрыли хозяева, и гости спокойно катают мяч в центре поля.

37' Макси Гомес нарушает правила теперь у штрафной "Атлетика". Не дал он быстро ввести мяч в игру. Жёлтая карточка.

36' Весга нарушает правила в атаке. А ведь у него уже есть жёлтая карточка.

35' Гости пытаются держать мяч в центре поля, чтобы лучше развивать позиционные атаки. Соперник играет плотно, далеко не пуская к своим воротам.

34' Не спешат хозяева, стараясь максимально четко и строго действовать в обороне. "Атлетику" пока не удается подобрать к ней ключики.

33' Витает большое напряжение в воздухе. Тут уж либо "Валенсия" сейчас второй гол забьет, или "Атлетик" сподобится сравнять счет. Честно говоря, ни тому, ни другому событию я сильно не удивлюсь.

32' Весга фолит , пострадал Солер, нарушение правил в атаке. Жёлтая карточка.

32' Игроки "Атлетика" передают мяч друг другу на чужой половине поля. Мяч оказывается то правом, то на левом фланге, но дойти до чужой штрафной пока не удается.

31' Гаиска Гаритано всё чаще оказывается у бровки, постоянно подсказывает он своим игрокам.

30' А вот в атаке вторым темпом Юри Берчиче нашёл возможность для удара с линии штрафной. Хауме Доменек отбивает мяч, который летел в дальний угол.

29' "Атлетик" зарабатывает угловой после прерванного прострела, но корнер гости разыгрывают неудачно.

28' А Хави Грасия ведет себя так, как будто двумя минутами ранее ничего не произошло. Понимает тренер "Валенсии", что его клуб свою задачу на игру еще не выполнил.

27' Похоже, что "Валенсия" опять собирается играть вторым номером. С мячом пока что все время гости, а хозяева пока чуть ли не всей командой на своей половине.

26' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Солер!!!

Карлос точен, Унай Симон не выручил.

26' В атаке вторым темпом Макси Гомес получает по ногам от Дани Гарсии. Это фол в штрафной, это пенальти.

26' Рачич бьёт с линии штрафной и попадает в штангу.

25' Гуэдеша сбили у центрального круга.

24' Ману Вальехо забрался в явный офсайд.

23' В борьбе продолжается первый тайм. Один удар в сторону ворот на две команды за 22 минуты - показатель очень скромный.

22' Не очень простые минуты для "Валенсии", поскольку каждое из действий встречает в качестве противодействия фол со стороны игрока "Атлетика".

21' Оборона гостей достаточно надежна, дважды флангом пытаются хозяева отправить мяч в штрафную, но все напрасно.

20' Как-то сбилась игра на грубые толчки, фолы. Вот и сейчас Ману Вальехо толкнули.

19' Макси Гомес падает у центрального круга. Это фол.

19' Совершенно без ворот идет футбол. Хозяева позволяют соперникам пасоваться поперек поля в центральной зоне.

18' Наконец-то "Валенсия" покатала мяч на чужой половине поля, но потом вернула его на свою.

17' Беренгер навесил в штрафную с левого фланга, однако до мяча Уильямс не добрался. Удар от ворот.

16' Хорошо прессингует "Атлетик", и так высоко выходит, что сразу шесть игроков гостей выстраиваются в линию.

15' Розыгрыш штрафного, откатили мяч под удар Иньиго Мартинесу, который с 22 метров отправил игровой снаряд на пустые трибуны.

14' Муньяин на левом фланге атаки получает по ногам от Мусы. Судья всё видел.

13' Нет даже ударов в сторону ворот. Футболисты в середине поля гоняют мяч, но это всё без обострения.

12' А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот "Валенсии" он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно.

11' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

10' Рачич нарушает правила у своей штрафной.

10' Оба тренера уже на ногах у бровки и пытаются активно руководить своими подопечными. Много борьбы сейчас за мяч на каждом участке поля.

9' Подопечные Гаиски Гаритано вновь пытаются наладить контроль над мячом.

8' Макси Гомес оказался ближе всех к воротам. Карлос дель Серро Гранде справедливо фиксирует офсайд.

7' Много ошибок в начале матча. Все в ожидании, какая из команд нанесет первый удар по воротам.

6' Муньяин попытался в касание замкнуть прострел с правого фланга, но не дотянулся до мяча.

5' Гости всё время держат мяч у себя, не давая "Валенсии" воспользоваться своими хозяйскими правами.

4' Ударов по воротам пока нет, да и рассчитывать на это было бы самонадеянно - вязкой борьбы должно быть много.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Карлоса дель Серро Гранде. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Макси Гомес в нападении.

2' Гости осваиваются в позиционном нападении, на правах фаворита чаще владея мячом.

1' "Валенсия" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в красно-белой игроки из Бильбао.