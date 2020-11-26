Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Солер Карлос
|4 (4)
|0.33
|2.
|Вальехо Ману
|3
|0.25
|3.
|Макси Гомес
|3
|0.25
|4.
|Васс Даниэль
|1
|0.08
|5.
|Габриэль Паулиста
|1
|0.08
|6.
|Лато Тони
|1
|0.08
|7.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0.08
|8.
|Муса Юнус
|1
|0.08
|9.
|Гильямон Уго
|1
|0.08
|10.
|Ли Кан Ин
|0
|0
|11.
|Гамейро Кевин
|0
|0
|12.
|Черышев Денис
|0
|0
|13.
|Гайя Хосе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.18
|2.
|Беренгер Алекс
|2
|0.18
|3.
|Муньяин Икер
|2
|0.18
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0.18
|5.
|Капа Андер
|1
|0.09
|6.
|Вильялибре Асьер
|1
|0.09
|7.
|Сансет Ойян
|1
|0.09
|8.
|Юри Берчиче
|0
|0
|9.
|Гарсия Дани
|0
|0
|10.
|Весга Микель
|0
|0
|11.
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гильямон Уго
|5
|0
|2.
|Корреа Тьерри
|2
|1
|3.
|Габриэль Паулиста
|3
|0
|4.
|Рачич Урош
|3
|0
|5.
|Макси Гомес
|3
|0
|6.
|Васс Даниэль
|2
|0
|7.
|Лато Тони
|1
|0
|8.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|9.
|Черышев Денис
|1
|0
|10.
|Хауме Доменек
|1
|0
|11.
|Гайя Хосе
|1
|0
|12.
|Гуэдеш Гонсалу
|1
|0
|13.
|Солер Карлос
|1
|0
|14.
|Эскьердо Висенте
|1
|0
|15.
|Муса Юнус
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|2.
|Лопес Унаи
|3
|0
|3.
|Йерай Альварес
|3
|0
|4.
|Гарсия Рауль
|2
|0
|5.
|Капа Андер
|2
|0
|6.
|Кодро Кенан
|2
|0
|7.
|Весга Микель
|2
|0
|8.
|Нуньес Унай
|2
|0
|9.
|Морсильо Хон
|2
|0
|10.
|Муньяин Икер
|1
|0
|11.
|Юри Берчиче
|1
|0
|12.
|Гарсия Дани
|1
|0
|13.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|14.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|15.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Валенсия
|6.25% (1)
|6.25% (1)
|25% (4)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|Атлетик Б
|9.09% (1)
|0
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|18.18% (2)
|45.45% (5)
Предыдущие игры
Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =3 -10Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес
Последние игры между собой
Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|12.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|11
|4
|1
|6
|12 - 12
|13
|14.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|15.
|Валенсия
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|17 - 17
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Осасуна
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|8 - 15
|11
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|11 - 9
|8
|10.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|11.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|12.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|13.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|14.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|15.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|16.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 8
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|20.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|15.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|16.
|Осасуна
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б
Исход игры
Валенсия
70.2% (40)
Ничья
26.3% (15)
Атлетик Б
3.5% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.3% (25)
Меньше
53.7% (29)
Обе команды забьют
Да
68.52% (37)
Нет
31.48% (17)
Популярный счёт
2:1 Валенсия
33.3% (19)
1:1 Ничья
21.1% (12)
1:0 Валенсия
19.3% (11)
2:0 Валенсия
8.8% (5)
2:2 Ничья
3.5% (2)
1:2 Атлетик Б
3.5% (2)
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