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Валенсия
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Валенсия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Солер Карлос 4 (4) 0.33
2. Вальехо Ману 3 0.25
3. Макси Гомес 3 0.25
4. Васс Даниэль 1 0.08
5. Габриэль Паулиста 1 0.08
6. Лато Тони 1 0.08
7. Гуэдеш Гонсалу 1 0.08
8. Муса Юнус 1 0.08
9. Гильямон Уго 1 0.08
10. Ли Кан Ин 0 0
11. Гамейро Кевин 0 0
12. Черышев Денис 0 0
13. Гайя Хосе 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.18
2. Беренгер Алекс 2 0.18
3. Муньяин Икер 2 0.18
4. Лопес Унаи 2 0.18
5. Капа Андер 1 0.09
6. Вильялибре Асьер 1 0.09
7. Сансет Ойян 1 0.09
8. Юри Берчиче 0 0
9. Гарсия Дани 0 0
10. Весга Микель 0 0
11. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Валенсия
# Игрок      
1. Гильямон Уго 5 0
2. Корреа Тьерри 2 1
3. Габриэль Паулиста 3 0
4. Рачич Урош 3 0
5. Макси Гомес 3 0
6. Васс Даниэль 2 0
7. Лато Тони 1 0
8. Кондогбия Жоффрей 1 0
9. Черышев Денис 1 0
10. Хауме Доменек 1 0
11. Гайя Хосе 1 0
12. Гуэдеш Гонсалу 1 0
13. Солер Карлос 1 0
14. Эскьердо Висенте 1 0
15. Муса Юнус 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 5 0
2. Лопес Унаи 3 0
3. Йерай Альварес 3 0
4. Гарсия Рауль 2 0
5. Капа Андер 2 0
6. Кодро Кенан 2 0
7. Весга Микель 2 0
8. Нуньес Унай 2 0
9. Морсильо Хон 2 0
10. Муньяин Икер 1 0
11. Юри Берчиче 1 0
12. Гарсия Дани 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Валенсия 6.25% (1) 6.25% (1) 25% (4) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3)
 Атлетик Б 9.09% (1) 0 18.18% (2) 9.09% (1) 18.18% (2) 45.45% (5)

Предыдущие игры

Валенсия Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Эйбар 0:0 Валенсия Валенсия 0:1 Атлетико М Алавес 2:2 Валенсия Валенсия 4:1 Реал Мадрид
Валенсия 2:2 Хетафе Эльче 2:1 Валенсия Вильярреал 2:1 Валенсия Валенсия 0:2 Бетис Реал Сосьедад 0:1 Валенсия Валенсия 1:1 Уэска Сельта 2:1 Валенсия Валенсия 4:2 Леванте Валенсия 3:1 Картахена Леванте 0:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 1:0 Кастельон Севилья 1:0 Валенсия Валенсия 1:0 Эспаньол Леганес 1:0 Валенсия Валенсия 2:1 Вальядолид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б
Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес

Последние игры между собой

Валенсия: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Атлетик Б: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Валенсия 0:2 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 0:1 Валенсия Ла Лига Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Валенсия Примера
Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Валенсия 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 2:1 Валенсия Примера Валенсия 2:1 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:0 Валенсия Лига Европы Валенсия 0:3 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Валенсия 0:0 Атлетик Б Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Валенсия Примера Атлетик Б 1:0 Валенсия Примера Валенсия 3:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Валенсия Примера Валенсия 1:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
12. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
13. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Валенсия Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
13. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
20. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
15. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Валенсия - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 7 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 57
    Валенсия 70.2% (40)
    X 26.3% (15)
    Атлетик Б 3.5% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Валенсия
    Ничья
    Атлетик Б
    3.23
    3.28
    2.48
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.20 3.20 2.35
    Бонус: 5 000 ₽ 3.20 3.20 2.48
    Бонус: 5 000 ₽ 3.22 3.28 2.38
      3.23 3.25 2.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Валенсия» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Валенсия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Валенсия» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    8.10 1.06 6.20 1.12 2.80 1.45 2.12 1.74 1.81 2.04 1.62 2.41 1.29 3.70 1.21 4.50 1.07 7.80 1.05 8.50 0.00 15.00 0.00 23.00 0.00 23.00 0.00 23.00
    8.00 1.08 6.30 1.12 2.82 1.44 2.05 1.79 1.61 2.45 1.28 3.75 1.20 4.70 1.07 8.60 1.06 9.80 1.01 18.50
    8.39 1.10 2.89 1.45 2.52 1.58 2.13 1.79 1.81 2.13 1.61 2.44 1.45 2.94 1.21 4.81
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.65 2.23 1.32 3.30 1.08 7.40
    2.53 1.52 1.66 2.22 1.32 3.38 1.08 8.00 1.06 9.20
    2.62 1.54 2.15 1.79 1.66 2.35 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.18 1.65 1.49 2.48 1.16 4.80
    3.20 1.35 2.17 1.69 1.49 2.62 1.17 4.95 1.12 6.35

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.15
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
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    Прогнозы на матч Валенсия - Атлетик Б

    Исход игры
    Валенсия
    70.2% (40)
    Ничья
    26.3% (15)
    Атлетик Б
    3.5% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.3% (25)
    Меньше
    53.7% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (37)
    Нет
    31.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Валенсия
    33.3% (19)
    1:1 Ничья
    21.1% (12)
    1:0 Валенсия
    19.3% (11)
    2:0 Валенсия
    8.8% (5)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
    1:2 Атлетик Б
    3.5% (2)
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