Хетафе
Позже
Стадион: Колизеум Альфонсо Перес
Севилья
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
24
Тимор
Давид
10
Унал
Энес
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
10
Ракитич
Иван
- Основной состав
-
13 Сория ДавидВратарь
-
12 Ньом АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Тимор ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Унал ЭнесНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
37 Нолан РайанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бордалас Пепе
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
13 Буну ЯссинВратарь
-
17 Видаль АлешЗащитник
-
12 Кунде ЖюльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракитич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Диас ХавьерВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лопетеги Хулен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Анхель Луис
|4
|0.36
|2.
|Мата Хайме
|2 (1)
|0.18
|3.
|Эрнандес Хуан
|1
|0.09
|4.
|Арамбарри Мауро
|1
|0.09
|5.
|Кукурелья Марк
|1
|0.09
|6.
|Ньом Аллан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Эн-Несири Юссеф
|4
|0.4
|2.
|Мунир Эль-Хаддади
|2
|0.2
|3.
|Де Йонг Люк
|2
|0.2
|4.
|Ракитич Иван
|1
|0.1
|5.
|Окампос Лукас
|1 (1)
|0.1
|6.
|Эскудеро Серхио
|1
|0.1
|7.
|Кунде Жюль
|1
|0.1
|8.
|Навас Хесус
|0
|0
|9.
|Фернандо Режес
|0
|0
|10.
|Хордан Хоан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дамиан Суарес
|5
|1
|2.
|Дьене Даконам
|4
|1
|3.
|Мата Хайме
|5
|0
|4.
|Арамбарри Мауро
|4
|0
|5.
|Оливера Матиас
|4
|0
|6.
|Чема Родригес
|2
|1
|7.
|Ньом Аллан
|3
|0
|8.
|Кабако Эрик
|3
|0
|9.
|Кукурелья Марк
|3
|0
|10.
|Эрнандес Хуан
|2
|0
|11.
|Максимович Неманья
|2
|0
|12.
|Этчейта Хавьер
|1
|0
|13.
|Тимор Давид
|1
|0
|14.
|Унал Энес
|1
|0
|15.
|Анхель Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фернандо Режес
|4
|0
|2.
|Хордан Хоан
|2
|1
|3.
|Навас Хесус
|3
|0
|4.
|Гудель Неманья
|3
|0
|5.
|Карлос Диего Сантос
|2
|0
|6.
|Кунде Жюль
|2
|0
|7.
|Ракитич Иван
|1
|0
|8.
|Эскудеро Серхио
|1
|0
|9.
|Васкес Франко
|1
|0
|10.
|Окампос Лукас
|1
|0
|11.
|Акунья Маркос
|1
|0
|12.
|Рекик Карим
|1
|0
|13.
|Торрес Оливер
|1
|0
|14.
|Сусо Хесус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Хетафе
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|Севилья
|25% (3)
|0
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|50% (6)
Предыдущие игры
Хетафе Последние 20 матчей: +5 =6 -9Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья
Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте
Последние игры между собой
Хетафе: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|6.
|Севилья
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 9
|16
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Атлетик Б
|2:2 Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|12.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|13.
|Алавес
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 13
|14
|14.
|Валенсия
|2:2 Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 13
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|12
|0
|8
|4
|11 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Атлетик Б
|2:2 Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|2:2 Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|20.
|Уэска
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|9.
|Алавес
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|2:2 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Атлетик Б
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Хетафе - Севилья
Исход игры
Хетафе
4.8% (7)
Ничья
20% (29)
Севилья
75.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
1:2 Севилья
50.3% (73)
1:1 Ничья
18.6% (27)
0:1 Севилья
15.2% (22)
0:2 Севилья
4.8% (7)
2:1 Хетафе
3.4% (5)
1:3 Севилья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:0 Хетафе
1.4% (2)
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