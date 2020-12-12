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Хетафе
 
Позже

Стадион:
Севилья
13
Сория
Давид
12
Ньом
Аллан
3
Кабако
Эрик
4
Этчейта
Хавьер
17
Оливера
Матиас
20
Максимович
Неманья
24
Тимор
Давид
18
Арамбарри
Мауро
15
Кукурелья
Марк
10
Унал
Энес
23
Эрнандес
Хуан
13
Буну
Яссин
17
Видаль
Алеш
12
Кунде
Жюль
20
Карлос
Диего
Сантос
19
Акунья
Маркос
8
Хордан
Хоан
25
Фернандо
Режес
10
Ракитич
Иван
7
Сусо
Хесус
15
Эн-Несири
Юссеф
5
Окампос
Лукас
Хетафе
4-4-2
Севилья
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.36
2. Мата Хайме 2 (1) 0.18
3. Эрнандес Хуан 1 0.09
4. Арамбарри Мауро 1 0.09
5. Кукурелья Марк 1 0.09
6. Ньом Аллан 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.4
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.2
3. Де Йонг Люк 2 0.2
4. Ракитич Иван 1 0.1
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.1
6. Эскудеро Серхио 1 0.1
7. Кунде Жюль 1 0.1
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Мата Хайме 5 0
4. Арамбарри Мауро 4 0
5. Оливера Матиас 4 0
6. Чема Родригес 2 1
7. Ньом Аллан 3 0
8. Кабако Эрик 3 0
9. Кукурелья Марк 3 0
10. Эрнандес Хуан 2 0
11. Максимович Неманья 2 0
12. Этчейта Хавьер 1 0
13. Тимор Давид 1 0
14. Унал Энес 1 0
15. Анхель Луис 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 2 1
3. Навас Хесус 3 0
4. Гудель Неманья 3 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Рекик Карим 1 0
13. Торрес Оливер 1 0
14. Сусо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Севилья 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья
Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хетафе 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Севилья Примера Севилья 0:2 Хетафе Примера
Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б 2:2 Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
13. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
14. Валенсия 2:2 Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б 2:2 Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия 2:2 Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
20. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия 2:2 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция встречи 13-го тура Ла Лиги между "Хетафе" и "Севильей". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 145
Хетафе 4.8% (7)
X 20% (29)
Севилья 75.2% (109)
Все прогнозы
1.67 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Хетафе
Ничья
Севилья
4.10
3.30
2.28
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.10 2.05
Бонус: 5 000 ₽ 3.85 3.30 2.20
Бонус: 5 000 ₽ 3.82 3.24 2.18
  3.59 3.29 2.28

Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.70 1.09 5.40 1.16 2.60 1.57 2.26 1.73 1.92 2.02 1.66 2.23 1.50 2.60 1.20 4.50 1.15 5.40 1.03 10.50 1.03 9.80 0.00 17.50
6.90 1.11 5.35 1.16 2.46 1.56 1.84 1.99 1.51 2.74 1.21 4.55 1.16 5.50 1.04 11.25 1.04 12.00
7.39 1.12 2.56 1.56 2.22 1.73 1.88 2.03 1.64 2.39 1.50 2.76 1.17 5.76
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.49 2.60 1.25 3.90 1.06 9.90
2.38 1.58 1.55 2.45 1.27 3.76 1.06 9.40 1.04 10.50
2.43 1.62 1.99 1.92 1.53 2.65 1.36 3.40
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.42 2.70 1.13 5.30
3.00 1.39 1.93 1.87 1.44 2.77 1.13 6.00 1.09 7.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.26 1.66
Букмекер Да Нет
6.60 1.10
Букмекер Да Нет
4.60 1.19
Где смотреть матч Хетафе - Севилья онлайн

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Прогнозы на матч Хетафе - Севилья

Исход игры
Хетафе
4.8% (7)
Ничья
20% (29)
Севилья
75.2% (109)
Тотал 2.5
Больше
57.45% (81)
Меньше
42.55% (60)
Обе команды забьют
Да
76.6% (108)
Нет
23.4% (33)
Популярный счёт
1:2 Севилья
50.3% (73)
1:1 Ничья
18.6% (27)
0:1 Севилья
15.2% (22)
0:2 Севилья
4.8% (7)
2:1 Хетафе
3.4% (5)
1:3 Севилья
1.4% (2)
0:0 Ничья
1.4% (2)
1:0 Хетафе
1.4% (2)
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