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Хетафе
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Хетафе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Анхель Луис 4 0.36
2. Мата Хайме 2 (1) 0.18
3. Эрнандес Хуан 1 0.09
4. Арамбарри Мауро 1 0.09
5. Кукурелья Марк 1 0.09
6. Ньом Аллан 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Эн-Несири Юссеф 4 0.4
2. Мунир Эль-Хаддади 2 0.2
3. Де Йонг Люк 2 0.2
4. Ракитич Иван 1 0.1
5. Окампос Лукас 1 (1) 0.1
6. Эскудеро Серхио 1 0.1
7. Кунде Жюль 1 0.1
8. Навас Хесус 0 0
9. Фернандо Режес 0 0
10. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Хетафе
# Игрок      
1. Дамиан Суарес 5 1
2. Дьене Даконам 4 1
3. Мата Хайме 5 0
4. Арамбарри Мауро 4 0
5. Оливера Матиас 4 0
6. Чема Родригес 2 1
7. Ньом Аллан 3 0
8. Кабако Эрик 3 0
9. Кукурелья Марк 3 0
10. Эрнандес Хуан 2 0
11. Максимович Неманья 2 0
12. Этчейта Хавьер 1 0
13. Тимор Давид 1 0
14. Унал Энес 1 0
15. Анхель Луис 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Фернандо Режес 4 0
2. Хордан Хоан 2 1
3. Навас Хесус 3 0
4. Гудель Неманья 3 0
5. Карлос Диего Сантос 2 0
6. Кунде Жюль 2 0
7. Ракитич Иван 1 0
8. Эскудеро Серхио 1 0
9. Васкес Франко 1 0
10. Окампос Лукас 1 0
11. Акунья Маркос 1 0
12. Рекик Карим 1 0
13. Торрес Оливер 1 0
14. Сусо Хесус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хетафе 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2)
 Севилья 25% (3) 0 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 50% (6)

Предыдущие игры

Хетафе Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Леванте 3:0 Хетафе Хетафе 1:1 Атлетик Б Эйбар 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал
Валенсия 2:2 Хетафе Хетафе 0:1 Гранада Хетафе 1:0 Барселона Реал Сосьедад 3:0 Хетафе Хетафе 3:0 Бетис Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:0 Осасуна Реал Мадрид 6:0 Хетафе Сарагоса 0:2 Хетафе Фуэнлабрада 1:2 Хетафе Интер Милан 2:0 Хетафе Леванте 1:0 Хетафе Хетафе 0:2 Атлетико М Алавес 0:0 Хетафе Хетафе 1:3 Вильярреал Осасуна 0:0 Хетафе
Севилья Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Ренн 1:3 Севилья Севилья 0:1 Реал Мадрид Севилья 0:4 Челси Уэска 0:1 Севилья
Краснодар 1:2 Севилья Севилья 4:2 Сельта Севилья 1:0 Осасуна Севилья 3:2 Краснодар Атлетик Б 2:1 Севилья Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте

Последние игры между собой

Хетафе: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Хетафе 0:3 Севилья Ла Лига Севилья 2:0 Хетафе Ла Лига Хетафе 3:0 Севилья Примера Севилья 0:2 Хетафе Примера
Севилья 1:1 Хетафе Примера Хетафе 0:1 Севилья Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 5:0 Хетафе Примера Хетафе 2:1 Севилья Примера Севилья 2:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:1 Севилья Примера Севилья 2:1 Хетафе Примера Хетафе 5:1 Севилья Примера Севилья 3:0 Хетафе Примера Хетафе 1:0 Севилья Примера Севилья 1:3 Хетафе Примера Хетафе 4:3 Севилья Примера Хетафе 1:0 Севилья Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
6. Севилья Заявка 10 5 1 4 12 - 9 16
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
12. Алавес Заявка 12 3 5 4 11 - 13 14
13. Атлетик Б Заявка 11 4 1 6 12 - 12 13
14. Хетафе Заявка 11 3 4 4 9 - 13 13
15. Валенсия Заявка 12 3 4 5 17 - 17 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Осасуна Заявка 11 3 2 6 8 - 15 11
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Вальядолид Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
20. Уэска Заявка 12 0 8 4 11 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 6 2 2 2 11 - 9 8
10. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
11. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
12. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
13. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
14. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
15. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
16. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
17. Вальядолид Заявка 6 1 3 2 6 - 8 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
20. Уэска Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
7. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
8. Севилья Заявка 5 2 1 2 6 - 5 7
9. Алавес Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
15. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
16. Осасуна Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Атлетик Б Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Хетафе - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 декабря 2020, осталось 2 дня 9 часов 58 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Хетафе 3.8% (2)
    X 25% (13)
    Севилья 71.2% (37)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Хетафе
    Ничья
    Севилья
    4.10
    3.24
    2.15
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.10 3.10 2.05
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 3.20 2.15
    Бонус: 5 000 ₽ 3.94 3.24 2.09
      4.10 3.22 2.13

    Самый высокий коэффициент на матч «Хетафе» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Хетафе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Хетафе» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.80 1.08 5.10 1.16 2.48 1.57 2.20 1.71 1.87 1.99 1.66 2.23 1.48 2.65 1.20 4.40 1.15 5.20 1.04 9.50 1.03 10.00 0.00 17.50
    7.10 1.10 5.40 1.16 2.53 1.53 1.89 1.93 1.54 2.65 1.23 4.30 1.16 5.25 1.05 10.50 1.04 11.50
    7.23 1.12 2.58 1.56 2.23 1.72 1.89 2.01 1.65 2.37 1.50 2.74 1.17 5.66
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.52 2.50 1.25 3.80 1.06 9.30
    2.45 1.55 1.57 2.40 1.29 3.60 1.06 9.30 1.04 10.50
    2.44 1.61 2.00 1.90 1.55 2.62 1.37 3.36
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.95 1.80 1.42 2.70 1.13 5.40
    3.00 1.39 1.94 1.86 1.44 2.77 1.13 5.90 1.09 7.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.66
    Букмекер Да Нет
    6.40 1.10
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.19
    Где смотреть матч Хетафе - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Хетафе - Севилья

    Исход игры
    Хетафе
    3.8% (2)
    Ничья
    25% (13)
    Севилья
    71.2% (37)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.18% (29)
    Меньше
    40.82% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    83.67% (41)
    Нет
    16.33% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Севилья
    51.9% (27)
    1:1 Ничья
    23.1% (12)
    0:1 Севилья
    7.7% (4)
    0:2 Севилья
    3.8% (2)
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