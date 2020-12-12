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  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
0:0
Перерыв

Стадион:
Алавес
0'
37' Желтая карточка
Дуарте Рубен
1
Фернандес
Альваро
III
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
24
Йота
Пелетейро
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Уэска
4-3-3
Алавес
4-4-2

Ход матча

15'
 
Тачи
Лагуардия Виктор
37'
 
Дуарте Рубен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 3 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 77 Владение мячом, % 23

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.23
2. Рамирес Сандро 2 0.15
3. Феррейро Давид 1 0.08
4. Окадзаки Синджи 1 0.08
5. Сиовас Димитрис 1 0.08
6. Рико Микель 1 0.08
7. Маффео Пабло 1 0.08
8. Гарсия Борха I 1 0.08
9. Лопес Педро 0 0
10. Карлос Хуан Реал 0 0
11. Галан Хави 0 0
12. Онтиверос Хавьер 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.23
2. Хоселу Санмартин 2 0.15
3. Эдгар Мендес 1 0.08
4. Химо Наварро 1 0.08
5. Пина Томас 1 0.08
6. Эли Родриго 1 0.08
7. Риоха Луис 1 0.08
8. Сайнс Борха 1 0.08
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 4 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Маффео Пабло 2 0
5. Галан Хави 2 0
6. Окадзаки Синджи 1 0
7. Лопес Педро 1 0
8. Москера Педро 1 0
9. Феррейро Давид 1 0
10. Рамирес Сандро 1 0
11. Нвакали Келечи 1 0
12. Сеоане Хайме 1 0
13. Думбия Идрисса 1 0
14. Эскрих Даниэль 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 4 1
2. Лежён Флорьян 5 0
3. Батталья Родриго 3 1
4. Эдгар Мендес 3 1
5. Риоха Луис 3 0
6. Йота Пелетейро 1 1
7. Пина Томас 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хави Лопеc 1 0
10. Химо Наварро 1 0
11. Пачеко Фернандо 1 0
12. Эли Родриго 1 0
13. Дейверсон Силва 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Алавес 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар
Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон
Алавес Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес
Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе

Последние игры между собой

Уэска: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес 1:2 Уэска Товарищеские матчи Уэска 1:3 Алавес Примера Алавес 2:1 Уэска Примера Уэска 2:1 Алавес Товарищеские матчи
Уэска 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:3 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Алавес 0:0 Заявка 13 3 6 4 11 - 13 15
10. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
11. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
12. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
13. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска 0:0 Заявка 13 0 9 4 11 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Алавес 0:0 Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
19. Уэска 0:0 Заявка 6 0 4 2 3 - 6 4
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска 0:0 Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Уэска 31.1% (47)
X 43% (65)
Алавес 25.8% (39)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уэска
Ничья
Алавес
2.36
3.40
5.23
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.20 2.75 4.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.87 2.40 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.40 3.66
  2.36 2.39 5.23

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.25 1.33 7.60 1.07 1.53 2.50 2.60 1.55 2.08 1.79 1.13 5.80 1.42 2.85 1.02 13.00 1.12 6.20 1.02 13.00 1.01 12.50 0.00 22.00 0.00 19.50
9.10 1.07 7.60 1.09 3.20 1.36 2.41 1.58 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.72 1.11 6.70 1.09 7.60 1.02 14.75
3.44 1.34 2.88 1.46 2.32 1.67 1.82 2.08 1.59 2.49 1.40 3.12 1.47 2.84 1.83 2.07 1.15 6.04 1.47 2.84 1.43 3.02 1.22 4.72 1.10 8.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.78 2.04 1.07 8.40 1.10 6.90 1.07 8.40
2.65 1.48 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.41 3.01 1.23 4.38 1.51 2.66 1.34 3.40 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Букмекер Да Нет
5.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Уэска 0:0 Алавес онлайн

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Прогнозы на матч Уэска 0:0 Алавес

Исход игры
Уэска
31.1% (47)
Ничья
43% (65)
Алавес
25.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (40)
Меньше
72.97% (108)
Обе команды забьют
Да
67.57% (100)
Нет
32.43% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (60)
1:0 Уэска
17.2% (26)
1:2 Алавес
13.9% (21)
2:1 Уэска
10.6% (16)
0:1 Алавес
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Алавес
2% (3)
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