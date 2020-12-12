Уэска
0:0
Перерыв
Стадион: Эль-Алькорас
Алавес
37' Желтая карточкаДуарте Рубен
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
-
26 Хави ЛопеcЗащитник
- Полузащитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
Ход матча
15'
37'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
3 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
77 Владение мячом, % 23
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.23
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.15
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0.08
|4.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.08
|5.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.08
|6.
|Рико Микель
|1
|0.08
|7.
|Маффео Пабло
|1
|0.08
|8.
|Гарсия Борха I
|1
|0.08
|9.
|Лопес Педро
|0
|0
|10.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
|11.
|Галан Хави
|0
|0
|12.
|Онтиверос Хавьер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лукас Перес
|3 (2)
|0.23
|2.
|Хоселу Санмартин
|2
|0.15
|3.
|Эдгар Мендес
|1
|0.08
|4.
|Химо Наварро
|1
|0.08
|5.
|Пина Томас
|1
|0.08
|6.
|Эли Родриго
|1
|0.08
|7.
|Риоха Луис
|1
|0.08
|8.
|Сайнс Борха
|1
|0.08
|9.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|10.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|4
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|4.
|Маффео Пабло
|2
|0
|5.
|Галан Хави
|2
|0
|6.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|7.
|Лопес Педро
|1
|0
|8.
|Москера Педро
|1
|0
|9.
|Феррейро Давид
|1
|0
|10.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|11.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|12.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|13.
|Думбия Идрисса
|1
|0
|14.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дуарте Рубен
|4
|1
|2.
|Лежён Флорьян
|5
|0
|3.
|Батталья Родриго
|3
|1
|4.
|Эдгар Мендес
|3
|1
|5.
|Риоха Луис
|3
|0
|6.
|Йота Пелетейро
|1
|1
|7.
|Пина Томас
|2
|0
|8.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|9.
|Хави Лопеc
|1
|0
|10.
|Химо Наварро
|1
|0
|11.
|Пачеко Фернандо
|1
|0
|12.
|Эли Родриго
|1
|0
|13.
|Дейверсон Силва
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уэска
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|36.36% (4)
|27.27% (3)
|9.09% (1)
|Алавес
|27.27% (3)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
Предыдущие игры
Уэска Последние 20 матчей: +5 =10 -5Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар
Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон
Алавес Последние 20 матчей: +4 =8 -8Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес
Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе
Последние игры между собой
Уэска: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|21 - 2
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 12
|20
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Алавес
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|11 - 13
|15
|10.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|11.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|12.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|13.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|0:0 Заявка
|13
|0
|9
|4
|11 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|9.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|10.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|11.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Алавес
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|13.
|Реал Мадрид
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|18.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|19.
|Уэска
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 6
|4
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уэска
|0:0 Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уэска 0:0 Алавес
Исход игры
Уэска
31.1% (47)
Ничья
43% (65)
Алавес
25.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (40)
Меньше
72.97% (108)
Обе команды забьют
Да
67.57% (100)
Нет
32.43% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (60)
1:0 Уэска
17.2% (26)
1:2 Алавес
13.9% (21)
2:1 Уэска
10.6% (16)
0:1 Алавес
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Алавес
2% (3)
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