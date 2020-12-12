  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Уэска
1:0
Конец матча

Стадион:
Алавес
0'
37' Желтая карточка
Дуарте Рубен
48' Undefined phrase: football_event_
Окадзаки Синджи
52' Желтая карточка
Йота Пелетейро
59' Желтая карточка
Онтиверос Хавьер
1:0
66' Гол
Онтиверос Хавьер
70' Желтая карточка
Тачи
83' Желтая карточка
Хоселу Санмартин
90'+5
1
Фернандес
Альваро
III
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
4
Эли
Родриго
3
Дуарте
Рубен
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
24
Йота
Пелетейро
11
Риоха
Луис
9
Хоселу
Санмартин
7
Лукас
Перес
Уэска
4-3-3
Алавес
4-4-2

Ход матча

15'
 
Тачи
Лагуардия Виктор
37'
 
Дуарте Рубен
46'
 
Агиррегабириа Мартин
Химо Наварро
48'
Окадзаки Синджи
 
52'
 
Йота Пелетейро
59'
Онтиверос Хавьер
 
66'
Онтиверос Хавьер
(Галан Хави)
1:0
70'
 
Тачи
75'
 
Хави Лопеc
Дуарте Рубен
75'
 
Сайнс Борха
Эдгар Мендес
81'
Думбия Идрисса
Онтиверос Хавьер
 
83'
 
Хоселу Санмартин
86'
Мир Рафа
Окадзаки Синджи
 
87'
 
Дейверсон Силва
Риоха Луис
88'
Гомес Серхио
Рико Микель
 
89'
Инсуа Пабло
Феррейро Давид
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.23
2. Рамирес Сандро 2 0.15
3. Феррейро Давид 1 0.08
4. Онтиверос Хавьер 1 0.08
5. Окадзаки Синджи 1 0.08
6. Сиовас Димитрис 1 0.08
7. Рико Микель 1 0.08
8. Маффео Пабло 1 0.08
9. Гарсия Борха I 1 0.08
10. Галан Хави 0 0
11. Лопес Педро 0 0
12. Карлос Хуан Реал 0 0
Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лукас Перес 3 (2) 0.23
2. Хоселу Санмартин 2 0.15
3. Эдгар Мендес 1 0.08
4. Химо Наварро 1 0.08
5. Пина Томас 1 0.08
6. Эли Родриго 1 0.08
7. Риоха Луис 1 0.08
8. Сайнс Борха 1 0.08
9. Дейверсон Силва 0 0
10. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 4 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Маффео Пабло 2 0
5. Галан Хави 2 0
6. Окадзаки Синджи 1 0
7. Лопес Педро 1 0
8. Москера Педро 1 0
9. Феррейро Давид 1 0
10. Рамирес Сандро 1 0
11. Нвакали Келечи 1 0
12. Сеоане Хайме 1 0
13. Онтиверос Хавьер 1 0
14. Думбия Идрисса 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0
Алавес
# Игрок      
1. Дуарте Рубен 4 1
2. Лежён Флорьян 5 0
3. Батталья Родриго 3 1
4. Эдгар Мендес 3 1
5. Йота Пелетейро 2 1
6. Риоха Луис 3 0
7. Пина Томас 2 0
8. Лагуардия Виктор 1 0
9. Хоселу Санмартин 1 0
10. Хави Лопеc 1 0
11. Химо Наварро 1 0
12. Пачеко Фернандо 1 0
13. Эли Родриго 1 0
14. Дейверсон Силва 1 0
15. Тачи 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уэска 9.09% (1) 9.09% (1) 9.09% (1) 36.36% (4) 27.27% (3) 9.09% (1)
 Алавес 27.27% (3) 18.18% (2) 18.18% (2) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1)

Предыдущие игры

Уэска Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар
Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия Расинг 1:0 Уэска Уэска 2:1 Алькоркон
Алавес Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Алавес 0:0 Реал Сосьедад Реал Мадрид 1:2 Алавес Алавес 2:2 Валенсия Леванте 1:1 Алавес
Алавес 1:1 Барселона Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе

Последние игры между собой

Уэска: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Алавес: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Алавес 1:2 Уэска Товарищеские матчи Уэска 1:3 Алавес Примера Алавес 2:1 Уэска Примера Уэска 2:1 Алавес Товарищеские матчи
Уэска 1:2 Алавес Товарищеские матчи Алавес 1:0 Уэска Сегунда Уэска 2:3 Алавес Сегунда Алавес 3:0 Уэска Сегунда Уэска 2:0 Алавес Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio El Alcoraz. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 151
Уэска 31.1% (47)
X 43% (65)
Алавес 25.8% (39)
Все прогнозы
1.98 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.14 6.50 42.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 10.00 95.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.16 3.40 3.66
  2.54 2.27 5.03

Самый высокий коэффициент на матч «Уэска» – «Алавес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уэска» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Алавес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уэска» – «Алавес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.35 1.31 7.60 1.07 1.19 4.60 2.60 1.55 2.08 1.79 1.14 5.55 1.42 2.85 1.01 15.00 1.12 6.20 1.02 13.00 1.01 12.50 0.00 22.00 0.00 19.50
9.10 1.07 7.60 1.09 3.20 1.36 2.41 1.58 1.80 2.12 1.40 3.00 1.28 3.72 1.11 6.70 1.09 7.60 1.02 14.75
3.09 1.41 2.57 1.55 2.05 1.85 1.67 2.32 1.79 2.12 1.49 2.77 1.19 5.10 1.83 2.07 1.11 7.50 1.47 2.84 1.43 3.02 1.22 4.72 1.10 8.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.27 1.78 2.04 1.07 8.40 1.10 6.90 1.07 8.40
2.65 1.48 1.82 1.99 1.39 3.00 1.11 6.55 1.08 7.90
1.41 3.01 1.23 4.38 1.51 2.66 1.34 3.40 1.25 4.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.45 1.67 2.14 1.27 3.55
3.64 1.28 2.45 1.55 1.61 2.31 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
5.50 1.17
Букмекер Да Нет
3.45 1.31
Где смотреть матч Уэска 1:0 Алавес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Уэска 1:0 Алавес

Исход игры
Уэска
31.1% (47)
Ничья
43% (65)
Алавес
25.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (40)
Меньше
72.97% (108)
Обе команды забьют
Да
67.57% (100)
Нет
32.43% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.7% (60)
1:0 Уэска
17.2% (26)
1:2 Алавес
13.9% (21)
2:1 Уэска
10.6% (16)
0:1 Алавес
9.3% (14)
0:0 Ничья
2.6% (4)
0:2 Алавес
2% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный