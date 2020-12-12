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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетико М
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
14
Каземиро
Карлос
8
Кроос
Тони
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
13
Облак
Ян
23
Триппьер
Киран
15
Савич
Стефан
18
Фелипе
Аугусто
IV
22
Эрмосо
Марио
14
Льоренте
Маркос
16
Эррера
Эктор
6
Коке
Хорхе
21
Карраско
Янник
9
Суарес
Луис
7
Фелиш
Жоау
Реал Мадрид
4-3-3
Атлетико М
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.36
2. Вальверде Федерико 3 0.27
3. Винисиус Жуниор 2 0.18
4. Рамос Серхио 2 (2) 0.18
5. Модрич Лука 1 0.09
6. Азар Эден 1 0.09
7. Каземиро Карлос 1 0.09
8. Диас Мариано 1 0.09
9. Родриго 0 0
10. Марсело Виера 0 0
11. Карвахаль Даниэль 0 0
12. Васкес Лукас 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.5
2. Суарес Луис 5 0.5
3. Льоренте Маркос 4 0.4
4. Карраско Янник 2 0.2
5. Корреа Анхель 1 0.1
6. Коста Диего 1 0.1
7. Лемар Тома 1 0.1
8. Торрейра Лукас 1 0.1
9. Триппьер Киран 0 0
10. Эрмосо Марио 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 4 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Винисиус Жуниор 1 0
10. Милитао Эдер 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Суарес Луис 2 0
3. Савич Стефан 2 0
4. Эррера Эктор 2 0
5. Ньигес Сауль 2 0
6. Льоренте Маркос 2 0
7. Фелиш Жоау 2 0
8. Коста Диего 1 0
9. Кондогбия Жоффрей 1 0
10. Корреа Анхель 1 0
11. Карраско Янник 1 0
12. Хименес Хосе 1 0
13. Эрмосо Марио 1 0
14. Парти Томас 1 0
15. Витоло Виктор 1 0
16. Фелипе Аугусто IV 1 0
17. Лоди Ренан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 20% (3) 13.33% (2) 13.33% (2) 6.67% (1) 13.33% (2) 33.33% (5)
 Атлетико М 15% (3) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 30% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:2 Алавес
Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Леганес 2:2 Реал Мадрид
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 7, ничьи: 8, поражения: 5
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 8, поражения: 7
Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Суперкубок Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 3:7 Атлетико М Международный кубок чемпионов
Атлетико М 1:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Примера Реал Мадрид 2:4 Атлетико М Суперкубок УЕФА Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетико М 2:1 Реал Мадрид Лига чемпионов Реал Мадрид 3:0 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Реал Мадрид 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 0:0 Реал Мадрид Лига чемпионов Атлетико М 4:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:2 Атлетико М Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 10 8 2 0 21 - 2 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
4. Реал Мадрид Заявка 11 6 2 3 17 - 12 20
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
9. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
10. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
11. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
13. Реал Мадрид Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.50 3.35 3.05
Бонус: 5 000 ₽ 2.33 3.20 3.20
Бонус: 5 000 ₽ 2.54 3.44 3.36
  2.51 3.38 3.05

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.00 1.02 7.90 1.06 3.40 1.40 2.70 1.51 2.15 1.75 1.87 1.99 1.45 2.75 1.31 3.80 1.13 6.30 1.10 6.30 1.02 11.50 1.01 12.00 0.00 19.00 0.00 23.00
8.40 1.08 8.10 1.08 2.96 1.41 2.60 1.51 1.92 2.09 1.46 2.76 1.32 3.45 1.14 6.00 1.11 6.85 1.03 13.00
3.53 1.33 2.97 1.44 2.69 1.52 2.16 1.77 1.88 2.02 1.67 2.33 1.45 2.92 1.31 3.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.76 2.07 1.30 3.50 1.08 6.90
2.65 1.48 1.73 2.11 1.35 3.20 1.12 7.30 1.09 7.40
2.77 1.50 2.29 1.68 1.82 2.10 1.53 2.64 1.40 3.19
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.41 1.71 2.06 1.30 3.35
3.38 1.32 2.59 1.50 1.67 2.21 1.27 3.76 1.18 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.08
Букмекер Да Нет
5.60 1.14
Букмекер Да Нет
3.20 1.35
Где смотреть матч Реал Мадрид - Атлетико М онлайн

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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетико М

Исход игры
Реал Мадрид
38% (57)
Ничья
42% (63)
Атлетико М
20% (30)
Тотал 2.5
Больше
46.58% (68)
Меньше
53.42% (78)
Обе команды забьют
Да
79.45% (116)
Нет
20.55% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (48)
2:1 Реал Мадрид
24% (36)
1:2 Атлетико М
12% (18)
1:0 Реал Мадрид
9.3% (14)
0:1 Атлетико М
5.3% (8)
2:2 Ничья
4.7% (7)
0:0 Ничья
4% (6)
3:1 Реал Мадрид
2% (3)
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