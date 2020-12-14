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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
1:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Кадис
0'
1:0
6' Гол
Нолито Агудо
19'
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
21
Хименес
Альваро
Сельта
4-1-3-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

6'
Нолито Агудо
(Аспас Яго)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 6 (1) 0.46
2. Нолито Агудо 3 0.23
3. Мина Сантьяго 1 0.08
4. Мальо Уго 1 0.08
5. Пейнадо Франсиско 1 0.08
6. Баэса Мигель 1 0.08
7. Каррейра Серхио 1 0.08
8. Денис Суарес 0 0
9. Олаза Лукас 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.23
2. Хименес Альваро 2 0.15
3. Санчес Сальвадор 2 0.15
4. Лосано Энтони 1 0.08
5. Помбо Хорхе 1 0.08
6. Алехо Иван 1 0.08
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 5 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Пейнадо Франсиско 3 0
8. Фонтан Хосе 1 1
9. Родригес Мигель 2 0
10. Нолито Агудо 2 0
11. Денис Суарес 2 0
12. Араухо Нестор 1 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Альфонсо Луис 2 0
7. Лосано Энтони 1 0
8. Алекс Фернандес 1 0
9. Аугусто Фернандес 1 0
10. Малбашич Филип 1 0
11. Мари Хосе 1 0
12. Помбо Хорхе 1 0
13. Гарридо Хон 1 0
14. Искьердо Хайро 1 0
15. Санчес Сальвадор 1 0
16. Мауро Маркос 1 0
17. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 30.77% (4)
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта
Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис
Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Сельта 2:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:3 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Сельта 5:2 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
7. Кадис 0:1 Заявка 13 5 3 5 11 - 14 18
8. Барселона Заявка 11 5 2 4 21 - 11 17
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта 1:0 Заявка 13 4 4 5 14 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Барселона Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
4. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта 1:0 Заявка 6 3 0 3 7 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис 0:1 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис 0:1 Заявка 7 4 1 2 7 - 6 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта 1:0 Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Сельта 80.3% (126)
X 13.4% (21)
Кадис 6.4% (10)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сельта
Ничья
Кадис
1.67
3.84
6.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.67 3.60 5.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.50 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.84 5.70
  1.66 3.78 5.75

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
9.70 1.03 7.20 1.08 6.80 1.10 5.55 1.14 2.00 1.86 2.52 1.52 1.87 1.92 1.50 2.55 1.22 4.20 1.17 4.90 1.01 13.00 0.00 15.00 0.00 20.00 0.00 23.00
9.00 1.07 7.60 1.09 3.15 1.37 2.38 1.60 1.78 2.15 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.90 1.09 7.70 1.02 15.00
3.26 1.37 2.86 1.46 2.45 1.60 2.02 1.88 1.77 2.14 1.58 2.51 1.38 3.21 1.27 4.06
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.77 2.05 2.04 1.77 1.33 3.25 1.18 4.75
2.75 1.45 1.80 2.01 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
2.83 1.47 2.32 1.67 1.80 2.10 1.51 2.71 1.37 3.30 1.23 4.47
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.62 2.33 1.23 3.80
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
Где смотреть матч Сельта 1:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 1:0 Кадис

Исход игры
Сельта
80.3% (126)
Ничья
13.4% (21)
Кадис
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
58.17% (89)
Нет
41.83% (64)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.9% (61)
1:0 Сельта
25.5% (40)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Сельта
10.8% (17)
1:2 Кадис
1.9% (3)
0:1 Кадис
1.9% (3)
3:0 Сельта
1.3% (2)
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