1:0
6' ГолНолито Агудо
13
Рубен
Бланко
18
Айду
Джозеф
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
10
Аспас
Яго
14
Алехо
Иван
- Основной состав
-
13 Рубен БланкоВратарь
- Защитник
-
18 Айду ДжозефЗащитник
- Защитник
-
15 Олаза ЛукасЗащитник
-
14 Тапия РенатоПолузащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Аспас ЯгоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Фонтан ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Саэнс ХорхеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Баэса МигельНападающий
- Нападающий
-
38 Lauti
-
Главный тренер: Eduardo Coudet
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Алехо ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Хиль ДавидВратарь
- Защитник
-
16 Кала ХуанЗащитник
-
15 Акапо КарлосЗащитник
-
11 Помбо ХорхеПолузащитник
-
12 Бодиже ЯннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cервера Альваро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
6'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аспас Яго
|6 (1)
|0.46
|2.
|Нолито Агудо
|3
|0.23
|3.
|Мина Сантьяго
|1
|0.08
|4.
|Мальо Уго
|1
|0.08
|5.
|Пейнадо Франсиско
|1
|0.08
|6.
|Баэса Мигель
|1
|0.08
|7.
|Каррейра Серхио
|1
|0.08
|8.
|Денис Суарес
|0
|0
|9.
|Олаза Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Негредо Альваро
|3
|0.23
|2.
|Хименес Альваро
|2
|0.15
|3.
|Санчес Сальвадор
|2
|0.15
|4.
|Лосано Энтони
|1
|0.08
|5.
|Помбо Хорхе
|1
|0.08
|6.
|Алехо Иван
|1
|0.08
|7.
|Переа Альберто
|0
|0
|8.
|Малбашич Филип
|0
|0
|9.
|Альфонсо Луис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мурильо Джейсон
|5
|0
|2.
|Йокушлу Окай
|3
|1
|3.
|Олаза Лукас
|4
|0
|4.
|Тапия Ренато
|4
|0
|5.
|Аспас Яго
|3
|0
|6.
|Мальо Уго
|3
|0
|7.
|Пейнадо Франсиско
|3
|0
|8.
|Фонтан Хосе
|1
|1
|9.
|Родригес Мигель
|2
|0
|10.
|Нолито Агудо
|2
|0
|11.
|Денис Суарес
|2
|0
|12.
|Араухо Нестор
|1
|0
|13.
|Жунка Давид
|1
|0
|14.
|Айду Джозеф
|1
|0
|15.
|Мор Эмре
|1
|0
|16.
|Вильяр Иван
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хименес Фали
|3
|0
|2.
|Негредо Альваро
|1
|1
|3.
|Акапо Карлос
|1
|1
|4.
|Кала Хуан
|2
|0
|5.
|Йонссон Йенс
|2
|0
|6.
|Альфонсо Луис
|2
|0
|7.
|Лосано Энтони
|1
|0
|8.
|Алекс Фернандес
|1
|0
|9.
|Аугусто Фернандес
|1
|0
|10.
|Малбашич Филип
|1
|0
|11.
|Мари Хосе
|1
|0
|12.
|Помбо Хорхе
|1
|0
|13.
|Гарридо Хон
|1
|0
|14.
|Искьердо Хайро
|1
|0
|15.
|Санчес Сальвадор
|1
|0
|16.
|Мауро Маркос
|1
|0
|17.
|Алехо Иван
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сельта
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|30.77% (4)
|Кадис
|20% (2)
|10% (1)
|20% (2)
|30% (3)
|10% (1)
|10% (1)
Предыдущие игры
Сельта Последние 20 матчей: +4 =8 -8Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта
Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис
Последние игры между собой
Сельта: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|23 - 6
|26
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|7.
|Кадис
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 14
|18
|8.
|Барселона
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|21 - 11
|17
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|10.
|Сельта
|1:0 Заявка
|13
|4
|4
|5
|14 - 20
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|12.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|13.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|4.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|1:0 Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|0:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 6
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|1:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Сельта 1:0 Кадис
Исход игры
Сельта
80.3% (126)
Ничья
13.4% (21)
Кадис
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
58.17% (89)
Нет
41.83% (64)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.9% (61)
1:0 Сельта
25.5% (40)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Сельта
10.8% (17)
1:2 Кадис
1.9% (3)
0:1 Кадис
1.9% (3)
3:0 Сельта
1.3% (2)
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