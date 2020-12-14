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  2. Матчи
  3. Испания
Сельта
4:0
Конец матча

Стадион:
Кадис
0'
1:0
6' Гол
Нолито Агудо
2:0
31' Пенальти
Аспас Яго
3:0
43' Гол
Пейнадо Франсиско
4:0
45' Гол
Браис Мендес
54' Желтая карточка
Денис Суарес
57' Желтая карточка
Араухо Нестор
58' Желтая карточка
Мауро Маркос
90' Undefined phrase: football_event_
Баэса Мигель
90'+5
13
Рубен
Бланко
2
Мальо
Уго
18
Айду
Джозеф
4
Араухо
Нестор
15
Олаза
Лукас
14
Тапия
Ренато
23
Браис
Мендес
6
Денис
Суарес
9
Нолито
Агудо
22
Мина
Сантьяго
10
Аспас
Яго
1
Ледесма
Херемиас
20
Карселен
Исаак
3
Хименес
Фали
4
Мауро
Маркос
22
Альфонсо
Луис
14
Алехо
Иван
2
Йонссон
Йенс
8
Алекс
Фернандес
10
Переа
Альберто
18
Негредо
Альваро
21
Хименес
Альваро
Сельта
4-1-3-2
Кадис
4-4-2

Ход матча

6'
Нолито Агудо
(Аспас Яго)
1:0
31'
Аспас Яго
2:0
34'
Пейнадо Франсиско
Мина Сантьяго
 
43'
Пейнадо Франсиско
(Аспас Яго)
3:0
45'
Браис Мендес
(Денис Суарес)
4:0
46'
 
Помбо Хорхе
Алехо Иван
46'
 
Искьердо Хайро
Альфонсо Луис
54'
Денис Суарес
 
57'
Араухо Нестор
 
58'
 
Мауро Маркос
67'
Баэса Мигель
Тапия Ренато
 
67'
Йокушлу Окай
Денис Суарес
 
69'
 
Гарридо Хон
Йонссон Йенс
70'
 
Лосано Энтони
Негредо Альваро
70'
 
Малбашич Филип
Хименес Альваро
77'
Lauti
Нолито Агудо
 
77'
Фонтан Хосе
Браис Мендес
 
90'
Баэса Мигель
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 2
  • 25 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Сельта
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аспас Яго 7 (2) 0.54
2. Нолито Агудо 3 0.23
3. Пейнадо Франсиско 2 0.15
4. Мина Сантьяго 1 0.08
5. Мальо Уго 1 0.08
6. Браис Мендес 1 0.08
7. Баэса Мигель 1 0.08
8. Каррейра Серхио 1 0.08
9. Денис Суарес 0 0
10. Олаза Лукас 0 0
Кадис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Негредо Альваро 3 0.23
2. Хименес Альваро 2 0.15
3. Санчес Сальвадор 2 0.15
4. Лосано Энтони 1 0.08
5. Помбо Хорхе 1 0.08
6. Алехо Иван 1 0.08
7. Переа Альберто 0 0
8. Малбашич Филип 0 0
9. Альфонсо Луис 0 0

Карточки

Сельта
# Игрок      
1. Мурильо Джейсон 5 0
2. Йокушлу Окай 3 1
3. Олаза Лукас 4 0
4. Тапия Ренато 4 0
5. Аспас Яго 3 0
6. Мальо Уго 3 0
7. Денис Суарес 3 0
8. Пейнадо Франсиско 3 0
9. Фонтан Хосе 1 1
10. Родригес Мигель 2 0
11. Нолито Агудо 2 0
12. Араухо Нестор 2 0
13. Жунка Давид 1 0
14. Айду Джозеф 1 0
15. Мор Эмре 1 0
16. Вильяр Иван 1 0
Кадис
# Игрок      
1. Хименес Фали 3 0
2. Негредо Альваро 1 1
3. Акапо Карлос 1 1
4. Кала Хуан 2 0
5. Йонссон Йенс 2 0
6. Альфонсо Луис 2 0
7. Мауро Маркос 2 0
8. Лосано Энтони 1 0
9. Алекс Фернандес 1 0
10. Аугусто Фернандес 1 0
11. Малбашич Филип 1 0
12. Мари Хосе 1 0
13. Помбо Хорхе 1 0
14. Гарридо Хон 1 0
15. Искьердо Хайро 1 0
16. Санчес Сальвадор 1 0
17. Алехо Иван 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сельта 17.65% (3) 5.88% (1) 35.29% (6) 11.76% (2) 5.88% (1) 23.53% (4)
 Кадис 20% (2) 10% (1) 20% (2) 30% (3) 10% (1) 10% (1)

Предыдущие игры

Сельта Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Атлетик Б 0:2 Сельта Сельта 3:1 Гранада Севилья 4:2 Сельта Эльче 1:1 Сельта
Сельта 1:4 Реал Сосьедад Леванте 1:1 Сельта Сельта 0:2 Атлетико М Осасуна 2:0 Сельта Сельта 0:3 Барселона Вальядолид 1:1 Сельта Сельта 2:1 Валенсия Эйбар 0:0 Сельта Сельта 1:1 Спортинг Хихон Сельта 2:0 Луго Эспаньол 0:0 Сельта Сельта 2:3 Леванте Осасуна 2:1 Сельта Сельта 1:1 Атлетико М Сельта 1:1 Бетис Мальорка 5:1 Сельта
Кадис Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Кадис 2:1 Барселона Эльче 1:1 Кадис Кадис 0:1 Реал Сосьедад Атлетико М 4:0 Кадис
Эйбар 0:2 Кадис Кадис 0:0 Вильярреал Реал Мадрид 0:1 Кадис Кадис 1:1 Гранада Атлетик Б 0:1 Кадис Кадис 1:3 Севилья Уэска 0:2 Кадис Кадис 0:2 Осасуна Кадис 1:1 Альмерия Кадис 1:0 Эспаньол Малага 1:2 Кадис Малага 1:2 Кадис Бетис 1:0 Кадис Бетис 1:0 Кадис Кадис 0:1 Альбасете Жирона 2:1 Кадис

Последние игры между собой

Сельта: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Кадис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Сельта 2:0 Кадис Кубок Короля Кадис 0:3 Сельта Кубок Короля Сельта 2:1 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Сельта 5:2 Кадис Сегунда Кадис 3:1 Сельта Сегунда
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
7. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
8. Барселона Заявка 11 5 2 4 21 - 11 17
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Барселона Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
4. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abanca Balaidos. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 157
Сельта 80.3% (126)
X 13.4% (21)
Кадис 6.4% (10)
Все прогнозы
2.16 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 15.00 34.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.84 5.70
  1.22 6.29 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Сельта» – «Кадис» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Сельта» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Кадис» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Сельта» – «Кадис», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
9.70 1.03 7.20 1.08 6.80 1.10 5.55 1.14 2.00 1.86 5.10 1.16 3.70 1.27 2.00 1.80 1.48 2.63 1.90 1.90 1.25 3.90 1.14 5.55 1.15 5.30 1.11 6.50 1.05 9.50 1.04 10.00
9.00 1.07 7.60 1.09 3.15 1.37 2.38 1.60 1.78 2.15 1.39 3.05 1.28 3.75 1.11 6.90 1.09 7.70 1.02 15.00
3.26 1.37 2.86 1.46 2.45 1.60 3.23 1.38 2.49 1.59 4.20 1.25 3.46 1.34 2.37 1.64 1.95 1.95 1.68 2.28 1.42 3.01 1.33 3.55 1.65 2.34 1.40 3.11 1.16 5.84 1.48 2.78 1.35 3.37 1.23 4.55 1.32 3.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.77 2.05 2.04 1.77 1.33 3.25 1.47 2.65 1.07 8.40 1.04 10.00
2.75 1.45 1.80 2.01 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
2.83 1.47 2.32 1.67 1.80 2.10 1.51 2.71 1.83 2.07 1.52 2.67 1.21 4.75 1.16 5.90 1.26 4.08 1.14 6.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.55 1.62 2.33 1.23 3.80
3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.23 4.20 1.15 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.70 1.27
Букмекер Да Нет
5.55 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
Где смотреть матч Сельта 4:0 Кадис онлайн

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Прогнозы на матч Сельта 4:0 Кадис

Исход игры
Сельта
80.3% (126)
Ничья
13.4% (21)
Кадис
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
46.41% (71)
Меньше
53.59% (82)
Обе команды забьют
Да
58.17% (89)
Нет
41.83% (64)
Популярный счёт
2:1 Сельта
38.9% (61)
1:0 Сельта
25.5% (40)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Сельта
10.8% (17)
1:2 Кадис
1.9% (3)
0:1 Кадис
1.9% (3)
3:0 Сельта
1.3% (2)
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