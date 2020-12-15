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Реал Мадрид
 
Позже

Стадион:
Атлетик Б
1
Куртуа
Тибо
2
Карвахаль
Даниэль
5
Варан
Рафаэль
4
Рамос
Серхио
23
Менди
Ферлан
10
Модрич
Лука
15
Вальверде
Федерико
8
Кроос
Тони
17
Васкес
Лукас
9
Бензема
Карим
20
Винисиус
Жуниор
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
27
Венседор
Унай
18
Де
Маркос
Оскар
22
Гарсия
Рауль
12
Беренгер
Алекс
9
Уильямс
Иньяки
Реал Мадрид
4-3-3
Атлетик Б
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.33
2. Вальверде Федерико 3 0.25
3. Каземиро Карлос 2 0.17
4. Винисиус Жуниор 2 0.17
5. Рамос Серхио 2 (2) 0.17
6. Модрич Лука 1 0.08
7. Азар Эден 1 0.08
8. Диас Мариано 1 0.08
9. Родриго 0 0
10. Кроос Тони 0 0
11. Марсело Виера 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Васкес Лукас 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.17
2. Беренгер Алекс 2 0.17
3. Муньяин Икер 2 0.17
4. Лопес Унаи 2 0.17
5. Вильялибре Асьер 2 0.17
6. Капа Андер 1 0.08
7. Сансет Ойян 1 0.08
8. Гарсия Рауль 1 (1) 0.08
9. Юри Берчиче 0 0
10. Гарсия Дани 0 0
11. Весга Микель 0 0
12. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Винисиус Жуниор 1 0
10. Милитао Эдер 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 5 0
2. Лопес Унаи 4 0
3. Йерай Альварес 4 0
4. Гарсия Рауль 3 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Нуньес Унай 2 0
10. Морсильо Хон 2 0
11. Муньяин Икер 1 0
12. Юри Берчиче 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Беренгер Алекс 1 0
16. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Атлетик Б 7.69% (1) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 13 7 5 1 23 - 6 26
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
7. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
8. Барселона Заявка 11 5 2 4 21 - 11 17
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Барселона Заявка 6 4 1 1 16 - 6 13
4. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
5. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
16. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола! В рамках девятнадцатого тура испанской Примеры нас ждет интереснейший поединок, в котором "Реал" примет "Атлетик". Матчи между этими командами всегда проходят в упорной борьбе, чего ждем и от нашего поединка. Текстовую трансляцию для Вас проведет Федосов Дмитрий!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 декабря 2020, осталось 15 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Прогнозы 154
Реал Мадрид 96.1% (148)
X 2.6% (4)
Атлетик Б 1.3% (2)
Все прогнозы
1.82 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реал Мадрид
Ничья
Атлетик Б
1.59
4.25
6.83
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.95 6.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.25 6.45
  1.58 4.06 6.83

Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
10.00 1.03 7.40 1.07 3.25 1.35 2.50 1.57 2.05 1.82 1.80 2.08 1.72 2.20 1.41 2.95 1.28 3.65 1.12 6.40 1.08 6.80 1.01 13.00 1.02 11.00 0.00 20.00
11.00 1.04 9.40 1.06 3.60 1.30 2.76 1.46 1.94 1.96 1.50 2.62 1.34 3.32 1.15 5.65 1.12 6.50 1.03 12.50
3.45 1.34 3.03 1.43 2.58 1.55 2.08 1.83 1.81 2.10 1.62 2.43 1.50 2.77 1.48 2.82 1.30 3.79 1.11 8.00
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.87 1.94 1.40 2.95 1.12 6.30
3.00 1.39 1.98 1.83 1.44 2.79 1.14 5.75 1.10 7.10
3.03 1.43 2.48 1.60 1.93 1.98 1.57 2.54 1.41 3.10
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.41 1.52 1.59 2.26 1.22 3.95
3.95 1.25 2.68 1.47 1.69 2.17 1.28 3.68 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.30 1.14
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

Исход игры
Реал Мадрид
96.1% (148)
Ничья
2.6% (4)
Атлетик Б
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
46.31% (69)
Меньше
53.69% (80)
Обе команды забьют
Да
44.3% (66)
Нет
55.7% (83)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
39.6% (61)
2:1 Реал Мадрид
25.3% (39)
3:1 Реал Мадрид
13.6% (21)
1:0 Реал Мадрид
10.4% (16)
3:0 Реал Мадрид
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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