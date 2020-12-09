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Реал Мадрид
 
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Стадион:
Атлетик Б

Бомбардиры внутри турнира

Реал Мадрид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бензема Карим 4 0.33
2. Вальверде Федерико 3 0.25
3. Каземиро Карлос 2 0.17
4. Винисиус Жуниор 2 0.17
5. Рамос Серхио 2 (2) 0.17
6. Модрич Лука 1 0.08
7. Азар Эден 1 0.08
8. Диас Мариано 1 0.08
9. Родриго 0 0
10. Кроос Тони 0 0
11. Марсело Виера 0 0
12. Карвахаль Даниэль 0 0
13. Васкес Лукас 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.17
2. Беренгер Алекс 2 0.17
3. Муньяин Икер 2 0.17
4. Лопес Унаи 2 0.17
5. Вильялибре Асьер 2 0.17
6. Капа Андер 1 0.08
7. Сансет Ойян 1 0.08
8. Гарсия Рауль 1 (1) 0.08
9. Юри Берчиче 0 0
10. Гарсия Дани 0 0
11. Весга Микель 0 0
12. Морсильо Хон 0 0

Карточки

Реал Мадрид
# Игрок      
1. Каземиро Карлос 5 0
2. Кроос Тони 3 0
3. Рамос Серхио 2 0
4. Модрич Лука 2 0
5. Марсело Виера 2 0
6. Начо Игнасио 2 0
7. Карвахаль Даниэль 2 0
8. Менди Ферлан 1 0
9. Винисиус Жуниор 1 0
10. Милитао Эдер 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 5 0
2. Лопес Унаи 4 0
3. Йерай Альварес 4 0
4. Гарсия Рауль 3 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Нуньес Унай 2 0
10. Морсильо Хон 2 0
11. Муньяин Икер 1 0
12. Юри Берчиче 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Беренгер Алекс 1 0
16. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Мадрид 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5)
 Атлетик Б 7.69% (1) 0 15.38% (2) 15.38% (2) 15.38% (2) 46.15% (6)

Предыдущие игры

Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Ла Лига Реал Мадрид 0:0 Атлетик Б Ла Лига Реал Мадрид 3:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера
Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Сосьедад Заявка 12 7 4 1 22 - 5 25
3. Реал Мадрид Заявка 12 7 2 3 19 - 12 23
4. Вильярреал Заявка 12 5 6 1 15 - 11 21
5. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
6. Кадис Заявка 12 5 3 4 11 - 13 18
7. Гранада Заявка 11 4 3 4 14 - 20 15
8. Бетис Заявка 12 5 0 7 14 - 23 15
9. Барселона Заявка 10 4 2 4 20 - 11 14
10. Эльче Заявка 10 3 5 2 9 - 10 14
11. Атлетик Б Заявка 12 4 2 6 14 - 14 14
12. Эйбар Заявка 12 3 5 4 8 - 9 14
13. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
14. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
15. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
16. Сельта Заявка 12 3 4 5 13 - 20 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Леванте Заявка 11 2 5 4 13 - 15 11
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
3. Реал Сосьедад Заявка 6 3 2 1 10 - 3 11
4. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
5. Барселона Заявка 5 3 1 1 15 - 6 10
6. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
7. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
8. Реал Мадрид Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
11. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
12. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
13. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
14. Бетис Заявка 5 2 0 3 7 - 9 6
15. Сельта Заявка 5 2 0 3 6 - 11 6
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Эльче Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
18. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 6 4 1 1 7 - 5 13
4. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
5. Эйбар Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
11. Вильярреал Заявка 5 1 3 1 4 - 6 6
12. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
13. Леванте Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
14. Атлетик Б Заявка 7 1 2 4 6 - 10 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
17. Гранада Заявка 5 1 1 3 4 - 12 4
18. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
19. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Реал Мадрид - Атлетик Б от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 декабря 2020, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 52
    Реал Мадрид 90.4% (47)
    X 9.6% (5)
    Атлетик Б 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Реал Мадрид
    Ничья
    Атлетик Б
    1.51
    4.49
    7.32
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.20 7.10
    Бонус: 5 000 ₽ 1.51 4.45 6.60
      1.50 4.49 7.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    13.00 1.01 9.10 1.04 3.75 1.27 2.95 1.39 2.04 1.83 1.79 2.06 1.59 2.41 1.37 3.00 1.17 4.90 1.13 5.40 1.04 9.60 1.03 10.00 0.00 17.00
    12.25 1.04 10.75 1.05 3.84 1.27 3.05 1.39 2.07 1.83 1.60 2.38 1.40 3.00 1.19 4.90 1.15 5.70 1.05 10.75
    4.03 1.27 3.13 1.41 2.42 1.62 2.07 1.85 1.82 2.08 1.59 2.50 1.39 3.20 1.15 6.31
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.04 1.78 1.45 2.70 1.14 5.40
    3.20 1.35 2.11 1.73 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.45
    3.28 1.38 2.69 1.52 2.11 1.82 1.67 2.33 1.48 2.84
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.76 1.99 1.33 3.15
    4.20 1.23 2.91 1.41 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.86
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.65 1.29
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    Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б

    Исход игры
    Реал Мадрид
    90.4% (47)
    Ничья
    9.6% (5)
    Атлетик Б
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.94% (23)
    Меньше
    53.06% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    51.02% (25)
    Нет
    48.98% (24)
    Популярный счёт
    2:0 Реал Мадрид
    38.5% (20)
    2:1 Реал Мадрид
    28.8% (15)
    3:1 Реал Мадрид
    9.6% (5)
    1:0 Реал Мадрид
    5.8% (3)
    1:1 Ничья
    5.8% (3)
    2:2 Ничья
    3.8% (2)
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