Реал Мадрид
Позже
Стадион: Альфредо ди Стефано
Атлетик Б
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бензема Карим
|4
|0.33
|2.
|Вальверде Федерико
|3
|0.25
|3.
|Каземиро Карлос
|2
|0.17
|4.
|Винисиус Жуниор
|2
|0.17
|5.
|Рамос Серхио
|2 (2)
|0.17
|6.
|Модрич Лука
|1
|0.08
|7.
|Азар Эден
|1
|0.08
|8.
|Диас Мариано
|1
|0.08
|9.
|Родриго
|0
|0
|10.
|Кроос Тони
|0
|0
|11.
|Марсело Виера
|0
|0
|12.
|Карвахаль Даниэль
|0
|0
|13.
|Васкес Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.17
|2.
|Беренгер Алекс
|2
|0.17
|3.
|Муньяин Икер
|2
|0.17
|4.
|Лопес Унаи
|2
|0.17
|5.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.17
|6.
|Капа Андер
|1
|0.08
|7.
|Сансет Ойян
|1
|0.08
|8.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.08
|9.
|Юри Берчиче
|0
|0
|10.
|Гарсия Дани
|0
|0
|11.
|Весга Микель
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каземиро Карлос
|5
|0
|2.
|Кроос Тони
|3
|0
|3.
|Рамос Серхио
|2
|0
|4.
|Модрич Лука
|2
|0
|5.
|Марсело Виера
|2
|0
|6.
|Начо Игнасио
|2
|0
|7.
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|8.
|Менди Ферлан
|1
|0
|9.
|Винисиус Жуниор
|1
|0
|10.
|Милитао Эдер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|2.
|Лопес Унаи
|4
|0
|3.
|Йерай Альварес
|4
|0
|4.
|Гарсия Рауль
|3
|0
|5.
|Весга Микель
|3
|0
|6.
|Капа Андер
|2
|0
|7.
|Гарсия Дани
|2
|0
|8.
|Кодро Кенан
|2
|0
|9.
|Нуньес Унай
|2
|0
|10.
|Морсильо Хон
|2
|0
|11.
|Муньяин Икер
|1
|0
|12.
|Юри Берчиче
|1
|0
|13.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|14.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|1
|0
|16.
|Унай Симон
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Реал Мадрид
|25% (4)
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|Атлетик Б
|7.69% (1)
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|46.15% (6)
Предыдущие игры
Реал Мадрид Последние 20 матчей: +11 =3 -6Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Боруссия М Севилья 0:1 Реал Мадрид Шахтёр Донецк 2:0 Реал Мадрид
Реал Мадрид 1:2 Алавес Интер Милан 0:2 Реал Мадрид Вильярреал 1:1 Реал Мадрид Валенсия 4:1 Реал Мадрид Реал Мадрид 3:2 Интер Милан Реал Мадрид 4:1 Уэска Боруссия М 2:2 Реал Мадрид Барселона 1:3 Реал Мадрид Реал Мадрид 2:3 Шахтёр Донецк Реал Мадрид 0:1 Кадис Леванте 0:2 Реал Мадрид Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Бетис 2:3 Реал Мадрид Реал Сосьедад 0:0 Реал Мадрид Реал Мадрид 6:0 Хетафе Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис
Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Реал Мадрид: победы: 14, ничьи: 5, поражения: 1
Атлетик Б: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 14
Реал Мадрид 1:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:0 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 2:1 Атлетик Б Примера Реал Мадрид 4:2 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:2 Реал Мадрид Примера Атлетик Б 1:0 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 4:1 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:3 Реал Мадрид Примера Реал Мадрид 5:1 Атлетик Б Примера
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|22 - 5
|25
|3.
|Реал Мадрид
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|19 - 12
|23
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|15 - 11
|21
|5.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|6.
|Кадис
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|11 - 13
|18
|7.
|Гранада
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 20
|15
|8.
|Бетис
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|14 - 23
|15
|9.
|Барселона
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|20 - 11
|14
|10.
|Эльче
|Заявка
|10
|3
|5
|2
|9 - 10
|14
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 14
|14
|12.
|Эйбар
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|8 - 9
|14
|13.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|14.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|15.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|16.
|Сельта
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 20
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Леванте
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|13 - 15
|11
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|13
|1
|8
|4
|12 - 20
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 3
|11
|4.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|5.
|Барселона
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 6
|10
|6.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|7.
|Атлетик Б
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|8.
|Реал Мадрид
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|8 - 4
|9
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|11.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|12.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|13.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|14.
|Бетис
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 9
|6
|15.
|Сельта
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Эльче
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|7 - 5
|13
|4.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|5.
|Эйбар
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|4 - 6
|6
|12.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|13.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|14.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 10
|5
|15.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|8 - 14
|5
|16.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|17.
|Гранада
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|18.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|19.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Реал Мадрид» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Реал Мадрид» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Реал Мадрид» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Атлетик Б
Исход игры
Реал Мадрид
90.4% (47)
Ничья
9.6% (5)
Атлетик Б
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
46.94% (23)
Меньше
53.06% (26)
Обе команды забьют
Да
51.02% (25)
Нет
48.98% (24)
Популярный счёт
2:0 Реал Мадрид
38.5% (20)
2:1 Реал Мадрид
28.8% (15)
3:1 Реал Мадрид
9.6% (5)
1:0 Реал Мадрид
5.8% (3)
1:1 Ничья
5.8% (3)
2:2 Ничья
3.8% (2)
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