21
Капа
Андер
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
14
Пулидо
Хорхе
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Капа АндерЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Юри БерчичеЗащитник
-
14 Гарсия ДаниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Муньяин ИкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Лекуе ИньигоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сансет ОйянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кодро КенанНападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Пулидо ХорхеЗащитник
- Защитник
-
11 Галан ХавиЗащитник
-
17 Рико МикельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Лопес ПедроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Сеоане ХаймеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 Мир РафаНападающий
-
10 Гомес СерхиоНападающий
-
Главный тренер: Хосе Мигель Гонсалес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уильямс Иньяки
|2 (1)
|0.14
|2.
|Капа Андер
|2
|0.14
|3.
|Беренгер Алекс
|2
|0.14
|4.
|Муньяин Икер
|2
|0.14
|5.
|Лопес Унаи
|2
|0.14
|6.
|Вильялибре Асьер
|2
|0.14
|7.
|Сансет Ойян
|1
|0.07
|8.
|Гарсия Рауль
|1 (1)
|0.07
|9.
|Юри Берчиче
|0
|0
|10.
|Гарсия Дани
|0
|0
|11.
|Весга Микель
|0
|0
|12.
|Морсильо Хон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мир Рафа
|3
|0.21
|2.
|Рамирес Сандро
|2
|0.14
|3.
|Феррейро Давид
|1
|0.07
|4.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0.07
|5.
|Окадзаки Синджи
|1
|0.07
|6.
|Сиовас Димитрис
|1
|0.07
|7.
|Рико Микель
|1
|0.07
|8.
|Маффео Пабло
|1
|0.07
|9.
|Гарсия Борха I
|1
|0.07
|10.
|Галан Хави
|0
|0
|11.
|Лопес Педро
|0
|0
|12.
|Карлос Хуан Реал
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гарсия Рауль
|4
|1
|2.
|Иньиго Мартинес
|5
|0
|3.
|Йерай Альварес
|5
|0
|4.
|Лопес Унаи
|4
|0
|5.
|Весга Микель
|3
|0
|6.
|Капа Андер
|2
|0
|7.
|Гарсия Дани
|2
|0
|8.
|Кодро Кенан
|2
|0
|9.
|Нуньес Унай
|2
|0
|10.
|Морсильо Хон
|2
|0
|11.
|Муньяин Икер
|1
|0
|12.
|Юри Берчиче
|1
|0
|13.
|Вильялибре Асьер
|1
|0
|14.
|Уильямс Иньяки
|1
|0
|15.
|Беренгер Алекс
|1
|0
|16.
|Унай Симон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Инсуа Пабло
|4
|0
|2.
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|3.
|Пулидо Хорхе
|2
|0
|4.
|Маффео Пабло
|2
|0
|5.
|Галан Хави
|2
|0
|6.
|Окадзаки Синджи
|1
|0
|7.
|Лопес Педро
|1
|0
|8.
|Москера Педро
|1
|0
|9.
|Феррейро Давид
|1
|0
|10.
|Рамирес Сандро
|1
|0
|11.
|Нвакали Келечи
|1
|0
|12.
|Сеоане Хайме
|1
|0
|13.
|Онтиверос Хавьер
|1
|0
|14.
|Думбия Идрисса
|1
|0
|15.
|Эскрих Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетик Б
|7.14% (1)
|0
|14.29% (2)
|21.43% (3)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|Уэска
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|8.33% (1)
|33.33% (4)
|33.33% (4)
|8.33% (1)
Предыдущие игры
Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Уэска Последние 20 матчей: +6 =10 -4Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья
Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия
Последние игры между собой
Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Барселона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 12
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|10.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|11.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|12.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Уэска
|0:0 Заявка
|14
|1
|9
|4
|12 - 20
|12
|19.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|20.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|5.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|6.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|7.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Уэска
|0:0 Заявка
|8
|0
|6
|2
|8 - 14
|6
|14.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|15.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|16.
|Атлетик Б
|0:0 Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Уэска
Исход игры
Атлетик Б
89.1% (139)
Ничья
9.6% (15)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
47.06% (72)
Нет
52.94% (81)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.6% (54)
1:0 Атлетик Б
31.4% (49)
2:0 Атлетик Б
19.2% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Атлетик Б
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!