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  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Уэска
0' 13'
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
1
Фернандес
Альваро
III
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
Атлетик Б
4-2-3-1
Уэска
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.14
2. Капа Андер 2 0.14
3. Беренгер Алекс 2 0.14
4. Муньяин Икер 2 0.14
5. Лопес Унаи 2 0.14
6. Вильялибре Асьер 2 0.14
7. Сансет Ойян 1 0.07
8. Гарсия Рауль 1 (1) 0.07
9. Юри Берчиче 0 0
10. Гарсия Дани 0 0
11. Весга Микель 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.21
2. Рамирес Сандро 2 0.14
3. Феррейро Давид 1 0.07
4. Онтиверос Хавьер 1 0.07
5. Окадзаки Синджи 1 0.07
6. Сиовас Димитрис 1 0.07
7. Рико Микель 1 0.07
8. Маффео Пабло 1 0.07
9. Гарсия Борха I 1 0.07
10. Галан Хави 0 0
11. Лопес Педро 0 0
12. Карлос Хуан Реал 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 4 1
2. Иньиго Мартинес 5 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Нуньес Унай 2 0
10. Морсильо Хон 2 0
11. Муньяин Икер 1 0
12. Юри Берчиче 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Беренгер Алекс 1 0
16. Унай Симон 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Инсуа Пабло 4 0
2. Сиовас Димитрис 2 0
3. Пулидо Хорхе 2 0
4. Маффео Пабло 2 0
5. Галан Хави 2 0
6. Окадзаки Синджи 1 0
7. Лопес Педро 1 0
8. Москера Педро 1 0
9. Феррейро Давид 1 0
10. Рамирес Сандро 1 0
11. Нвакали Келечи 1 0
12. Сеоане Хайме 1 0
13. Онтиверос Хавьер 1 0
14. Думбия Идрисса 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 7.14% (1) 0 14.29% (2) 21.43% (3) 14.29% (2) 42.86% (6)
 Уэска 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Уэска Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья
Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Уэска 0:1 Атлетик Б Примера Уэска 0:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 4:0 Уэска Кубок Короля Атлетик Б 2:2 Уэска Примера
Уэска 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона Заявка 12 6 2 4 23 - 12 20
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Атлетик Б 0:0 Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
13. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Уэска 0:0 Заявка 14 1 9 4 12 - 20 12
19. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
20. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Барселона Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
6. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Атлетик Б 0:0 Заявка 6 3 1 2 8 - 4 10
8. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска 0:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Уэска 0:0 Заявка 8 0 6 2 8 - 14 6
14. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
15. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
16. Атлетик Б 0:0 Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Судья сигнализирует, что Феррейро Давид из команды Уэска поставил подножку. Пострадал Юри Берчиче
  • 12'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Онтиверос Хавьер нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 11'
    Уильямс Иньяки из команды Атлетик Б делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 11'
    Муньяин Икер из команды Атлетик Б сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 10'
    Уэска пытается что-то создать.
  • 10'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 55%, Уэска: 45%.
  • 10'
    Иньиго Мартинес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 9'
    Маффео Пабло из команды Уэска отправил кросс в штрафную...
  • 9'
    Уэска пытается что-то создать.
  • 9'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
  • 8'
    Матч возобновлен
  • 8'
    Матч остановлен
  • 7'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Уэска вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Гарсия Дани из команды Атлетик Б делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 5'
    Атлетик Б пытается что-то создать.
  • 5'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Атлетик Б: 46%, Уэска: 54%.
  • 4'
    Атлетик Б вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Уэска вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Галан Хави
  • 3'
    Удар от ворот произведет Уэска
  • 3'
    Беренгер Алекс из команды Атлетик Б навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 2'
    Рико Микель из команды Уэска делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Гарсия Дани из команды Атлетик Б поставил подножку. Пострадал Гарсия Борха I
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Атлетик Б начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Атлетик Б 89.1% (139)
X 9.6% (15)
Уэска 1.3% (2)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Атлетик Б
Ничья
Уэска
1.96
3.50
4.77
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.30 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.91 3.50 4.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.20 4.60
  1.93 3.41 4.77

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.77 1.05 6.60 1.10 2.75 1.40 2.25 1.68 2.08 1.76 1.81 2.07 1.67 2.37 1.28 3.60 1.23 4.50 1.08 7.40 1.06 8.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
8.00 1.09 6.40 1.13 2.88 1.43 2.09 1.76 1.67 2.34 1.32 3.45 1.24 4.15 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
8.17 1.10 2.88 1.46 2.52 1.58 2.15 1.77 1.83 2.09 1.64 2.38 1.47 2.87 1.21 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.66 2.26 1.32 3.35 1.08 8.10
2.56 1.51 1.69 2.17 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 8.80
2.60 1.55 2.13 1.80 1.65 2.37 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.20 1.58 1.57 2.52 1.21 4.20
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.48 1.18 4.65 1.12 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.76
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Атлетик Б 0:0 Уэска онлайн

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Прогнозы на матч Атлетик Б 0:0 Уэска

Исход игры
Атлетик Б
89.1% (139)
Ничья
9.6% (15)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
47.06% (72)
Нет
52.94% (81)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.6% (54)
1:0 Атлетик Б
31.4% (49)
2:0 Атлетик Б
19.2% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
3:1 Атлетик Б
1.3% (2)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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