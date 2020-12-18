  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Атлетик Б
2:0
Конец матча

Стадион:
Уэска
0'
36' Желтая карточка
Пулидо Хорхе
67' Желтая карточка
Думбия Идрисса
86' Вторая желтая карточка
Пулидо Хорхе
1:0
86' Пенальти
Кодро Кенан
2:0
90' Гол
Нуньес Унай
90'+6
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
3
Нуньес
Унай
4
Иньиго
Мартинес
17
Юри
Берчиче
14
Гарсия
Дани
6
Весга
Микель
9
Уильямс
Иньяки
10
Муньяин
Икер
12
Беренгер
Алекс
20
Вильялибре
Асьер
1
Фернандес
Альваро
III
3
Маффео
Пабло
14
Пулидо
Хорхе
18
Сиовас
Димитрис
11
Галан
Хави
17
Рико
Микель
5
Москера
Педро
24
Гарсия
Борха
I
7
Феррейро
Давид
12
Окадзаки
Синджи
15
Онтиверос
Хавьер
Атлетик Б
4-2-3-1
Уэска
4-3-3

Ход матча

22'
 
Лопес Педро
Маффео Пабло
36'
 
Пулидо Хорхе
46'
Венседор Унай
Гарсия Дани
 
61'
 
Думбия Идрисса
Рико Микель
61'
 
Мир Рафа
Окадзаки Синджи
66'
Кодро Кенан
Вильялибре Асьер
 
67'
 
Думбия Идрисса
71'
Де Маркос Оскар
Капа Андер
 
72'
 
Сеоане Хайме
Феррейро Давид
73'
 
Эскрих Даниэль
Гарсия Борха I
82'
Сансет Ойян
Муньяин Икер
 
82'
Морсильо Хон
Уильямс Иньяки
 
86'
 
Пулидо Хорхе
86'
Кодро Кенан
1:0
90'
Нуньес Унай
(Морсильо Хон)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 5
  • 3 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уильямс Иньяки 2 (1) 0.14
2. Капа Андер 2 0.14
3. Беренгер Алекс 2 0.14
4. Муньяин Икер 2 0.14
5. Лопес Унаи 2 0.14
6. Вильялибре Асьер 2 0.14
7. Нуньес Унай 1 0.07
8. Сансет Ойян 1 0.07
9. Гарсия Рауль 1 (1) 0.07
10. Кодро Кенан 1 (1) 0.07
11. Юри Берчиче 0 0
12. Морсильо Хон 0 0
13. Гарсия Дани 0 0
14. Весга Микель 0 0
Уэска
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мир Рафа 3 0.21
2. Рамирес Сандро 2 0.14
3. Феррейро Давид 1 0.07
4. Онтиверос Хавьер 1 0.07
5. Окадзаки Синджи 1 0.07
6. Сиовас Димитрис 1 0.07
7. Рико Микель 1 0.07
8. Маффео Пабло 1 0.07
9. Гарсия Борха I 1 0.07
10. Галан Хави 0 0
11. Лопес Педро 0 0
12. Карлос Хуан Реал 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Гарсия Рауль 4 1
2. Иньиго Мартинес 5 0
3. Йерай Альварес 5 0
4. Лопес Унаи 4 0
5. Весга Микель 3 0
6. Капа Андер 2 0
7. Гарсия Дани 2 0
8. Кодро Кенан 2 0
9. Нуньес Унай 2 0
10. Морсильо Хон 2 0
11. Муньяин Икер 1 0
12. Юри Берчиче 1 0
13. Вильялибре Асьер 1 0
14. Уильямс Иньяки 1 0
15. Беренгер Алекс 1 0
16. Унай Симон 1 0
Уэска
# Игрок      
1. Пулидо Хорхе 3 1
2. Инсуа Пабло 4 0
3. Сиовас Димитрис 2 0
4. Маффео Пабло 2 0
5. Галан Хави 2 0
6. Думбия Идрисса 2 0
7. Окадзаки Синджи 1 0
8. Лопес Педро 1 0
9. Москера Педро 1 0
10. Феррейро Давид 1 0
11. Рамирес Сандро 1 0
12. Нвакали Келечи 1 0
13. Сеоане Хайме 1 0
14. Онтиверос Хавьер 1 0
15. Эскрих Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 6.25% (1) 0 12.5% (2) 18.75% (3) 12.5% (2) 50% (8)
 Уэска 8.33% (1) 8.33% (1) 8.33% (1) 33.33% (4) 33.33% (4) 8.33% (1)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б
Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б
Уэска Последние 20 матчей: +6 =10 -4
Марчамало 2:3 Уэска Уэска 1:0 Алавес Гранада 3:3 Уэска Уэска 0:1 Севилья
Осасуна 1:1 Уэска Уэска 1:1 Эйбар Реал Мадрид 4:1 Уэска Реал Сосьедад 4:1 Уэска Уэска 2:2 Вальядолид Эльче 0:0 Уэска Уэска 0:0 Атлетико М Валенсия 1:1 Уэска Уэска 0:2 Кадис Вильярреал 1:1 Уэска Уэска 3:0 Сабадель Реал Сосьедад 2:2 Уэска Алавес 1:2 Уэска Эспаньол 1:1 Уэска Спортинг Хихон 0:1 Уэска Уэска 3:0 Нумансия

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Уэска: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Уэска 0:1 Атлетик Б Примера Уэска 0:4 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 4:0 Уэска Кубок Короля Атлетик Б 2:2 Уэска Примера
Уэска 1:1 Атлетик Б Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона Заявка 12 6 2 4 23 - 12 20
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Атлетик Б Заявка 14 5 2 7 17 - 17 17
10. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
11. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
12. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
13. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 14 1 8 5 12 - 22 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Барселона Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Атлетик Б Заявка 6 4 0 2 10 - 4 12
5. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
6. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
7. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
8. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
16. Уэска Заявка 8 0 5 3 8 - 16 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
Новости матча
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на San Mames Barria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Атлетик Б 89.1% (139)
X 9.6% (15)
Уэска 1.3% (2)
Все прогнозы
2.14 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 1.60 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 4.00 1.57 6.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.20 4.60
  4.77 1.43 7.19

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Уэска» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Уэска» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Уэска», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
1.65 2.22 1.14 5.55 1.08 7.77 2.25 1.68 1.07 8.40 1.81 2.07 1.05 9.50 1.02 13.00 1.06 8.80 1.08 7.40 1.06 8.00 1.01 14.00 0.00 14.50 0.00 22.00
8.00 1.09 6.40 1.13 2.88 1.43 2.09 1.76 1.67 2.34 1.32 3.45 1.24 4.15 1.08 8.10 1.07 9.00 1.01 17.75
1.50 2.69 1.29 3.75 1.54 2.57 1.37 3.23 1.28 3.88 1.38 3.15 1.19 4.91 1.25 4.11 1.36 3.30 1.47 2.87 1.21 4.83
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.44 2.75 1.06 8.80 1.03 12.00 1.08 8.10
2.56 1.51 1.69 2.17 1.33 3.30 1.08 7.60 1.06 8.80
1.27 3.92 1.14 6.11 1.19 4.97 1.14 6.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 2.20 1.58 1.57 2.63 1.21 4.20
3.38 1.32 2.22 1.66 1.53 2.48 1.18 4.65 1.12 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
12.00 1.03
Букмекер Да Нет
15.00 1.01
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Где смотреть матч Атлетик Б 2:0 Уэска онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок



Прогнозы на матч Атлетик Б 2:0 Уэска

Исход игры
Атлетик Б
89.1% (139)
Ничья
9.6% (15)
Уэска
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
39.87% (61)
Меньше
60.13% (92)
Обе команды забьют
Да
47.06% (72)
Нет
52.94% (81)
Популярный счёт
2:1 Атлетик Б
34.6% (54)
1:0 Атлетик Б
31.4% (49)
2:0 Атлетик Б
19.2% (30)
1:1 Ничья
7.1% (11)
0:0 Ничья
1.3% (2)
3:1 Атлетик Б
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный