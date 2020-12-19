Атлетико М
Позже
Стадион: Ванда Метрополитано
Эльче
13
Облак
Ян
15
Савич
Стефан
22
Эрмосо
Марио
12
Лоди
Ренан
11
Лемар
Тома
13
Бадия
Эдгар
24
Хосема
16
Фидель
Чавес
11
Моренте
Тете
- Основной состав
-
13 Облак ЯнВратарь
- Защитник
-
15 Савич СтефанЗащитник
-
22 Эрмосо МариоЗащитник
-
12 Лоди РенанЗащитник
-
11 Лемар ТомаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Коста ДиегоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Симеоне Диего
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Бадия ЭдгарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 ХосемаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Фидель ЧавесПолузащитник
- Нападающий
-
11 Моренте ТетеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 СифуЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Луисми ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Коне ЮссуфПолузащитник
-
10 Милья ПереНападающий
- Нападающий
-
37 Jony Alamo
-
Главный тренер: Jorge Almiron
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фелиш Жоау
|5 (1)
|0.45
|2.
|Суарес Луис
|5
|0.45
|3.
|Льоренте Маркос
|4
|0.36
|4.
|Карраско Янник
|2
|0.18
|5.
|Корреа Анхель
|1
|0.09
|6.
|Коста Диего
|1
|0.09
|7.
|Лемар Тома
|1
|0.09
|8.
|Торрейра Лукас
|1
|0.09
|9.
|Триппьер Киран
|0
|0
|10.
|Эрмосо Марио
|0
|0
|11.
|Санчес Мануэль
|0
|0
|12.
|Лоди Ренан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фидель Чавес
|2 (1)
|0.18
|2.
|Моренте Тете
|2
|0.18
|3.
|Фернандес Хосан
|2
|0.18
|4.
|Бое Лукас
|2
|0.18
|5.
|Милья Пере
|1
|0.09
|6.
|Хосема
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Коке Хорхе
|4
|0
|2.
|Савич Стефан
|3
|0
|3.
|Суарес Луис
|2
|0
|4.
|Эррера Эктор
|2
|0
|5.
|Ньигес Сауль
|2
|0
|6.
|Корреа Анхель
|2
|0
|7.
|Льоренте Маркос
|2
|0
|8.
|Фелиш Жоау
|2
|0
|9.
|Коста Диего
|1
|0
|10.
|Кондогбия Жоффрей
|1
|0
|11.
|Лемар Тома
|1
|0
|12.
|Карраско Янник
|1
|0
|13.
|Хименес Хосе
|1
|0
|14.
|Эрмосо Марио
|1
|0
|15.
|Парти Томас
|1
|0
|16.
|Витоло Виктор
|1
|0
|17.
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|18.
|Лоди Ренан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бое Лукас
|3
|1
|2.
|Моренте Тете
|4
|0
|3.
|Барраган Антонио
|3
|0
|4.
|Диего Гонсалес VII
|3
|0
|5.
|Гутьеррес Хосе
|2
|0
|6.
|Марконе Иван
|2
|0
|7.
|Фидель Чавес
|2
|0
|8.
|Санчес-Миньо Хуан
|2
|0
|9.
|Милья Пере
|2
|0
|10.
|Мфулу Оменуке
|2
|0
|11.
|Фернандес Хосан
|2
|0
|12.
|Верду Гонсало
|2
|0
|13.
|Кальво Даниэль
|1
|0
|14.
|Ригони Эмилиано
|1
|0
|15.
|Хосема
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико М
|15% (3)
|5% (1)
|10% (2)
|20% (4)
|20% (4)
|30% (6)
|Эльче
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =6 -3CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид
Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: +9 =7 -4Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|22 - 13
|26
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 8
|26
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|13
|5
|7
|1
|16 - 12
|22
|5.
|Барселона
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 12
|20
|6.
|Севилья
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|13 - 9
|19
|7.
|Гранада
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|15 - 20
|18
|8.
|Кадис
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|11 - 17
|18
|9.
|Атлетик Б
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|17 - 17
|17
|10.
|Бетис
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|15 - 24
|16
|11.
|Сельта
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|17 - 20
|16
|12.
|Эйбар
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|9 - 10
|15
|13.
|Эльче
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|9 - 11
|14
|14.
|Валенсия
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|19 - 19
|14
|15.
|Алавес
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|11 - 14
|14
|16.
|Хетафе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|9 - 14
|13
|17.
|Вальядолид
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 20
|13
|18.
|Осасуна
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 18
|11
|19.
|Леванте
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|13 - 16
|11
|20.
|Уэска
|Заявка
|14
|1
|8
|5
|12 - 22
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|15 - 1
|16
|2.
|Барселона
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 7
|16
|3.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|11 - 5
|15
|4.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 4
|12
|5.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|11 - 5
|12
|6.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 4
|12
|7.
|Гранада
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 6
|10
|9.
|Севилья
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 4
|9
|10.
|Сельта
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|10 - 11
|9
|11.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|13 - 11
|9
|12.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|9 - 10
|9
|13.
|Бетис
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|14.
|Осасуна
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|4 - 6
|7
|16.
|Леванте
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 5
|6
|17.
|Уэска
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|18.
|Эльче
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 7
|6
|19.
|Кадис
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|20.
|Эйбар
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|1 - 5
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 8
|14
|3.
|Кадис
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|7 - 9
|13
|4.
|Эйбар
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 3
|10
|6.
|Севилья
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|7.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 14
|9
|8.
|Эльче
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|5 - 4
|8
|9.
|Алавес
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|10.
|Гранада
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 12
|7
|11.
|Вильярреал
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 7
|7
|12.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|13.
|Валенсия
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|14.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|15.
|Атлетик Б
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 13
|5
|16.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 16
|5
|17.
|Барселона
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 5
|4
|18.
|Осасуна
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 9
|4
|19.
|Вальядолид
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 10
|4
|20.
|Хетафе
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|2 - 8
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Сегунду
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Атлетико М - Эльче
Исход игры
Атлетико М
98% (149)
Ничья
1.3% (2)
Эльче
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
28.19% (42)
Меньше
71.81% (107)
Обе команды забьют
Да
12.75% (19)
Нет
87.25% (130)
Популярный счёт
2:0 Атлетико М
57.9% (88)
3:0 Атлетико М
14.5% (22)
1:0 Атлетико М
11.2% (17)
2:1 Атлетико М
6.6% (10)
3:1 Атлетико М
3.3% (5)
4:0 Атлетико М
1.3% (2)
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