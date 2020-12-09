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Атлетико М
 
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Стадион:
Эльче

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фелиш Жоау 5 (1) 0.45
2. Суарес Луис 5 0.45
3. Льоренте Маркос 4 0.36
4. Карраско Янник 2 0.18
5. Корреа Анхель 1 0.09
6. Коста Диего 1 0.09
7. Лемар Тома 1 0.09
8. Торрейра Лукас 1 0.09
9. Триппьер Киран 0 0
10. Эрмосо Марио 0 0
11. Санчес Мануэль 0 0
12. Лоди Ренан 0 0
Эльче
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фидель Чавес 2 (1) 0.18
2. Моренте Тете 2 0.18
3. Фернандес Хосан 2 0.18
4. Бое Лукас 2 0.18
5. Милья Пере 1 0.09
6. Хосема 0 0

Карточки

Атлетико М
# Игрок      
1. Коке Хорхе 4 0
2. Савич Стефан 3 0
3. Суарес Луис 2 0
4. Эррера Эктор 2 0
5. Ньигес Сауль 2 0
6. Корреа Анхель 2 0
7. Льоренте Маркос 2 0
8. Фелиш Жоау 2 0
9. Коста Диего 1 0
10. Кондогбия Жоффрей 1 0
11. Лемар Тома 1 0
12. Карраско Янник 1 0
13. Хименес Хосе 1 0
14. Эрмосо Марио 1 0
15. Парти Томас 1 0
16. Витоло Виктор 1 0
17. Фелипе Аугусто IV 1 0
18. Лоди Ренан 1 0
Эльче
# Игрок      
1. Бое Лукас 3 1
2. Моренте Тете 4 0
3. Барраган Антонио 3 0
4. Диего Гонсалес VII 3 0
5. Гутьеррес Хосе 2 0
6. Марконе Иван 2 0
7. Фидель Чавес 2 0
8. Санчес-Миньо Хуан 2 0
9. Милья Пере 2 0
10. Мфулу Оменуке 2 0
11. Фернандес Хосан 2 0
12. Верду Гонсало 2 0
13. Кальво Даниэль 1 0
14. Ригони Эмилиано 1 0
15. Хосема 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико М 15% (3) 5% (1) 10% (2) 20% (4) 20% (4) 30% (6)
 Эльче 11.11% (1) 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +11 =6 -3
CE Cardassar 0:3 Атлетико М Реал Мадрид 2:0 Атлетико М Ред Булл Зальцбург 0:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Вальядолид
Атлетико М 1:1 Бавария Валенсия 0:1 Атлетико М Атлетико М 0:0 Локомотив Москва Атлетико М 1:0 Барселона Атлетико М 4:0 Кадис Локомотив Москва 1:1 Атлетико М Осасуна 1:3 Атлетико М Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад
Эльче Последние 20 матчей: +9 =7 -4
Буноль 1:2 Эльче Эльче 0:1 Гранада Вильярреал 0:0 Эльче Эльче 1:1 Кадис
Леванте 1:1 Эльче Эльче 1:1 Сельта Бетис 3:1 Эльче Эльче 2:1 Валенсия Алавес 0:2 Эльче Эльче 0:0 Уэска Эйбар 0:1 Эльче Эльче 0:3 Реал Сосьедад Эльче 0:1 Барселона Эльче 2:0 Мурсия Эльче 2:0 УКАМ Мурсия Жирона 0:1 Эльче Эльче 0:0 Жирона Сарагоса 0:1 Эльче Эльче 0:0 Сарагоса Эльче 2:1 Реал Овьедо

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Эльче: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Атлетико М 3:0 Эльче Кубок Короля Эльче 1:1 Атлетико М Кубок Короля Атлетико М 3:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера
Атлетико М 2:0 Эльче Примера Эльче 0:2 Атлетико М Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
2. Реал Мадрид Заявка 13 8 2 3 22 - 13 26
3. Реал Сосьедад Заявка 14 7 5 2 24 - 8 26
4. Вильярреал Заявка 13 5 7 1 16 - 12 22
5. Барселона Заявка 12 6 2 4 23 - 12 20
6. Севилья Заявка 11 6 1 4 13 - 9 19
7. Гранада Заявка 12 5 3 4 15 - 20 18
8. Кадис Заявка 13 5 3 5 11 - 17 18
9. Бетис Заявка 13 5 1 7 15 - 24 16
10. Сельта Заявка 13 4 4 5 17 - 20 16
11. Эйбар Заявка 13 3 6 4 9 - 10 15
12. Эльче Заявка 11 3 5 3 9 - 11 14
13. Атлетик Б Заявка 13 4 2 7 15 - 17 14
14. Валенсия Заявка 13 3 5 5 19 - 19 14
15. Алавес Заявка 13 3 5 5 11 - 14 14
16. Хетафе Заявка 12 3 4 5 9 - 14 13
17. Вальядолид Заявка 13 3 4 6 14 - 20 13
18. Осасуна Заявка 12 3 2 7 10 - 18 11
19. Леванте Заявка 12 2 5 5 13 - 16 11
20. Уэска Заявка 13 1 8 4 12 - 20 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико М Заявка 6 5 1 0 15 - 1 16
2. Барселона Заявка 7 5 1 1 18 - 7 16
3. Вильярреал Заявка 7 4 3 0 11 - 5 15
4. Реал Мадрид Заявка 6 4 0 2 11 - 5 12
5. Реал Сосьедад Заявка 7 3 3 1 11 - 4 12
6. Гранада Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
7. Хетафе Заявка 7 3 1 3 7 - 6 10
8. Атлетик Б Заявка 5 3 0 2 8 - 4 9
9. Севилья Заявка 5 3 0 2 6 - 4 9
10. Сельта Заявка 6 3 0 3 10 - 11 9
11. Валенсия Заявка 7 2 3 2 13 - 11 9
12. Вальядолид Заявка 7 2 3 2 9 - 10 9
13. Бетис Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
14. Осасуна Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
15. Алавес Заявка 7 1 4 2 4 - 6 7
16. Леванте Заявка 5 1 3 1 6 - 5 6
17. Уэска Заявка 6 1 3 2 4 - 6 6
18. Эльче Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
19. Кадис Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
20. Эйбар Заявка 7 0 4 3 1 - 5 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2. Реал Мадрид Заявка 7 4 2 1 11 - 8 14
3. Кадис Заявка 7 4 1 2 7 - 9 13
4. Эйбар Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
5. Атлетико М Заявка 5 3 1 1 6 - 3 10
6. Севилья Заявка 6 3 1 2 7 - 5 10
7. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 14 9
8. Эльче Заявка 5 2 2 1 5 - 4 8
9. Алавес Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
10. Гранада Заявка 6 2 1 3 5 - 12 7
11. Вильярреал Заявка 6 1 4 1 5 - 7 7
12. Сельта Заявка 7 1 4 2 7 - 9 7
13. Валенсия Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
14. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
15. Уэска Заявка 7 0 5 2 8 - 14 5
16. Атлетик Б Заявка 8 1 2 5 7 - 13 5
17. Барселона Заявка 5 1 1 3 5 - 5 4
18. Осасуна Заявка 6 1 1 4 4 - 9 4
19. Вальядолид Заявка 6 1 1 4 5 - 10 4
20. Хетафе Заявка 5 0 3 2 2 - 8 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Сегунду
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Эльче от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2020, осталось 2 дня 6 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Атлетико М 96.7% (59)
    X 3.3% (2)
    Эльче 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетико М
    Ничья
    Эльче
    1.23
    6.20
    25.00
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.20 6.00 20.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.23 5.80 25.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.22 6.20 20.00
      1.23 6.17 19.07

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико М» – «Эльче» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико М» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Эльче» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико М» – «Эльче», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.80 1.02 7.30 1.06 3.10 1.35 1.85 1.95 2.45 1.58 2.00 1.84 1.76 2.11 1.38 2.90 1.30 3.60 1.10 6.30 1.10 6.90 1.02 13.00 1.01 12.00 0.00 19.00
    9.60 1.06 8.00 1.08 3.15 1.37 2.39 1.59 1.79 2.14 1.39 3.05 1.27 3.84 1.11 6.95 1.09 7.70 1.02 15.00
    3.35 1.35 2.94 1.44 2.50 1.57 2.03 1.86 1.77 2.14 1.56 2.53 1.25 4.25
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.84 1.98 1.38 2.90 1.11 6.60
    2.95 1.40 1.83 1.97 1.38 3.04 1.11 6.60 1.08 8.00
    2.91 1.45 2.38 1.63 1.85 2.05 1.52 2.64 1.38 3.23
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95
    3.52 1.30 2.40 1.57 1.60 2.34 1.26 3.85 1.15 5.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    3.15 1.31
    Букмекер Да Нет
    8.40 1.05
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Где смотреть матч Атлетико М - Эльче онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетико М - Эльче

    Исход игры
    Атлетико М
    96.7% (59)
    Ничья
    3.3% (2)
    Эльче
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.12% (16)
    Меньше
    72.88% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    16.95% (10)
    Нет
    83.05% (49)
    Популярный счёт
    2:0 Атлетико М
    55.7% (34)
    1:0 Атлетико М
    13.1% (8)
    3:0 Атлетико М
    9.8% (6)
    2:1 Атлетико М
    8.2% (5)
    3:1 Атлетико М
    3.3% (2)
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